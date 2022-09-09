Астериск
Блог

11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера

Челси Челси
Грэм Поттер Грэм Поттер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Томас Тухель Томас Тухель
Тодд Боэли
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Футбол Футбол

Его обожает Пеп.

«Челси» буквально за сутки нашел замену для Томаса Тухеля. Новым тренером стал Грэм Поттер из «Брайтона».

За Поттера заплатят 21 млн фунтов отступных, в Лондон переедет и его штаб. 47-летний тренер подписал контракт на 5 лет. Грэм был главным кандидатом на вакантный пост, хотя «Челси» присматривался еще и к Почеттино.

«Я невероятно горд и взволнован тем, что возглавил «Челси», этот невероятный футбольный клуб. Очень рад возможности поработать с новыми владельцами «Челси». С нетерпением жду встречи с прекрасными игроками этой команды. В «Челси» я хочу развивать команду и культуру, которой наши чудесные фанаты смогут гордиться», – первые слова Поттера в новом клубе.

Рассказываем про Грэма Поттера и его путь в топ-клуб АПЛ.

Поттер за 11 лет прошел от четвертой лиги Швеции до «Челси». Чем не волшебство?

• Новый тренер «Челси» не был заметным футболистом даже по английским меркам. Поттер был защитником и сыграл всего 8 матчей в Премьер-лиге за «Саутгемптон», а остальную карьеру провел в низших дивизионах.

«Очевидно, что я никогда не был достаточно хорош, чтобы играть на высшем уровне или даже близко к этому. Это реальность, – самокритично признавался Грэм в разговоре с Inews.co.uk. –  Если у вас есть возможность 13 лет играть профессионально в футбол, то вам повезло. Но, вероятно, будет много болельщиков по всей стране, которые скажут, что я, мягко говоря, не был лучшим игроком. Это уж точно».

• После завершения карьеры Поттер пошел учиться: сначала стал бакалавром социологии в Открытом университете, затем магистром в области лидерства и эмоционального интеллекта в университете Лидса. Параллельно Грэм успел поработать техническим директором женской сборной Ганы на ЧМ-2007 и тренировал в различных британских университетах.

• Начало тренерской карьеры получилось максимально нетипичным для англичанина. В 2011 году Поттер уехал в «Эстерсунд» из четвертого шведского дивизиона. Ради этого семья Грэма (у пары только что родился ребенок) бросила все в Англии:

«На человеческом, профессиональном и семейном уровне это было непросто. Вы попадали в неизвестность, в футбольный клуб, который только что перевели в четвертую лигу и который часто менял тренеров в предыдущие годы».

• Под руководством Поттера «Эстерсунд» за 7 лет прошел путь из четвертого дивизиона до плей-офф Лиги Европы. В сезоне-2017/18 команда Грэма отобралась в еврокубок как победитель Кубка Швеции, прошла три раунда квалификации, победив «Галатасарай», люксембургскую «Фолу» и ПАОК.

Это уже было сенсацией, но потом «Эстерсунд» занял второе место в группе с «Атлетиком» из Бильбао, «Гертой» и «Зарей». Причем шведы набрали столько же очков, сколько и испанская команда – по 11. В плей-офф сразу попали на «Арсенал», но даже у команды Арсена Венгера выиграли 2:1 на «Эмирейтс». Правда, это был ответный матч после проигранного первого со счетом 0:3.

Этих успехов хватило, чтобы Поттера позвали в Чемпионшип тренировать «Суонси». Кстати, два игрока из того «Эстерсунда» доросли до АПЛ: Карл Сема перешел в «Уотфорд», а Саман Годдос играет за «Брентфорд».

• В «Суонси» Поттер отработал сезон, занял 10-е место в Чемпионшипе, открыл для АПЛ Дэниэла Джеймса и чуть не выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии: вели 2:0, но проиграли 2:3 после пенальти и гола Агуэро из очевидного офсайда.

Тогда-то на Грэма и вышел «Брайтон» – тренер не упустил шанс попробовать себя в Премьер-лиге. И там все получилось.

Гвардиола назвал Поттера лучшим английским тренером. Грэм при знакомстве очаровал и нового владельца «Челси»

• «Брайтон» Поттера – это про постепенное движение наверх. В первом сезоне Грэм набрал рекордный для «Брайтона» 41 балл при 39 забитых голах. Это принесло 15-е место, а еще Поттер снова победил «Арсенал» 2:1.

В следующем году результат получился примерно тем же – 41 очко, 40 забитых и 16-е место. Но команду Поттера называли самой невезучей в лиге. Они показывали яркую игру, обстучали все штанги, но не реализовали кучу моментов. 

Прошлый сезон закончили на 9-м месте – рекордном для «Брайтона». Лучший результат в истории обеспечили мощный старт (4 победы в первых пяти турах) и бодрый финиш – с начала апреля одержали 5 побед в девяти играх и проиграли только «Манчестер Сити».

Сейчас «Брайтон» идет на четвертом месте, выше «Челси» и «Ливерпуля», к тому же обыграв «МЮ» на «Олд Траффорд» в первом туре.

• Поттер регулярно получал респекты и восхищения от коллег.

«Брайтон» – это команда, которая обладает невероятной вариативностью в выборе приемов для организации игры с мячом и без мяча. При этом они всегда хорошо контролируют мяч и быстро возвращают его себе» – мнение Марсело Бьелсы.

«Очень сильно уважаю работу Грэма Поттера. Он построил команду, которая действительно мощно играет в футбол. И они делают это в смелом стиле. Очень хорошая тренерская работа» – похвала от Юргена Клоппа.

«Мне они очень нравятся. У них отличный тренер, отличная команда и отличный подход к игре. Когда ты включаешь телевизор, то понимаешь, как «Брайтон» хочет играть. Против них всегда сложно. У них хватает хороших футболистов, отличный тренер в лице Грэма Поттера и их чертовски трудно обыграть», – а вот и Тухель из декабря 2021-го.

«До матча я сказал игрокам, что сейчас мы находимся перед лучшим английским тренером. Когда посмотрел все их игры, я увидел, что они играют лучше соперника, у них лучше статистика», – это говорил Гвардиола после одной из игр против «Брайтона».

Пеп вообще один из главных фанатов Поттера. Он часто называл его лучшим английским тренером и рассыпался в комплиментах уже по ходу первого сезона в «Брайтоне»:

«Как зритель, я люблю наблюдать за такими командами. Мне нравится смотреть, как играет «Брайтон». Как экс-футболист, я бы с удовольствием играл в такой команде. Грэм Поттер показал всем другим тренерам, всему футболу, что необязательно быть фаворитом, чтобы проявлять храбрость, хорошо играть в футбол. Я очень им восхищаюсь. Надеюсь, что он сможет добиться результатов, которые помогут им остаться в Премьер-лиге, потому что то, как он играет, очень помогает мировому футболу».

• Летом владелец «Челси» Тодд Боэли лично вел переговоры по трансферу Кукурельи из «Брайтона». The Athletic рассказал, что американский бизнесмен связался с Грэмом Поттером, чтобы получить рецензию на игрока – побольше про личные качества и то, как Марк впишется в коллектив.

Боэли узнал у Поттера о работе с игроками (в том числе ментальной), как он управляет раздевалкой, о готовности возглавить клуб топ-6. 

The Athletic пишет, что Поттера уже звали в клуб из топ-6. Год назад за тренером «Брайтона» пришел «Тоттенхэм». Тогда Грэм не решился на переезд из-за семьи – жена и дети обосновались в Брайтоне. «Челси» тоже из Лондона, но база «синих» находится южнее, всего в полутора часах езды от Брайтона.

Еще Поттер сомневался, что Леви даст время на построение команды в «Тоттенхэма». Судя по всему, с Боэли, уволившим Тухеля после шести туров, действительно нашли общий язык. 

 

К следующему матчу «Брайтон» готовит Лаллана. Но уже есть список кандидатов на замену Поттеру

«Брайтон» перед 7-м туром остался без главного тренера и всего штаба, поэтому нужно оперативно найти решение – кто-то должен подготовить команду к матчу против «Борнмута» (его могут перенести из-за смерти Елизаветы II). Пока временно назначили тренера молодежки Эндрю Крофтса. А поможет ему восстанавливающийся от травмы Адам Лаллана.

Впрочем, бывший полузащитник «Ливерпуля» пока не собирается заканчивать карьеру. А владелец «Брайтона» Тони Блум уже подбирает нового главного тренера. Блум помешан на аналитике, поэтому подбор преемника станет интересной задачей.

Издание The Independent предполагает, что в списке есть добившийся серьезных успехов с «Селтиком» Эндж Постекоглу, пошумевший в Лиге конференций с «Буде-Глимтом» Кьетиль Кнутсен, Томас Франк из «Брентфорда» и уже работавший с «Брайтоном» Натан Джонс из «Лутона».

125,5 млн фунтов – столько «Челси» выплатил уволенным тренерам. Тухель – в топ-3

Фото: globallookpress.com/Jane Stokes, Shaun Boggust, Jacques Feeney; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Michael Regan

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные