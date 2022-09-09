11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера

Его обожает Пеп.

«Челси» буквально за сутки нашел замену для Томаса Тухеля. Новым тренером стал Грэм Поттер из «Брайтона».

За Поттера заплатят 21 млн фунтов отступных, в Лондон переедет и его штаб. 47-летний тренер подписал контракт на 5 лет. Грэм был главным кандидатом на вакантный пост, хотя «Челси» присматривался еще и к Почеттино.

«Я невероятно горд и взволнован тем, что возглавил «Челси», этот невероятный футбольный клуб. Очень рад возможности поработать с новыми владельцами «Челси». С нетерпением жду встречи с прекрасными игроками этой команды. В «Челси» я хочу развивать команду и культуру, которой наши чудесные фанаты смогут гордиться», – первые слова Поттера в новом клубе.

Рассказываем про Грэма Поттера и его путь в топ-клуб АПЛ.

Поттер за 11 лет прошел от четвертой лиги Швеции до «Челси». Чем не волшебство?

• Новый тренер «Челси» не был заметным футболистом даже по английским меркам. Поттер был защитником и сыграл всего 8 матчей в Премьер-лиге за «Саутгемптон», а остальную карьеру провел в низших дивизионах.

«Очевидно, что я никогда не был достаточно хорош, чтобы играть на высшем уровне или даже близко к этому. Это реальность, – самокритично признавался Грэм в разговоре с Inews.co.uk. – Если у вас есть возможность 13 лет играть профессионально в футбол, то вам повезло. Но, вероятно, будет много болельщиков по всей стране, которые скажут, что я, мягко говоря, не был лучшим игроком. Это уж точно».

• После завершения карьеры Поттер пошел учиться: сначала стал бакалавром социологии в Открытом университете, затем магистром в области лидерства и эмоционального интеллекта в университете Лидса. Параллельно Грэм успел поработать техническим директором женской сборной Ганы на ЧМ-2007 и тренировал в различных британских университетах.

• Начало тренерской карьеры получилось максимально нетипичным для англичанина. В 2011 году Поттер уехал в «Эстерсунд» из четвертого шведского дивизиона. Ради этого семья Грэма (у пары только что родился ребенок) бросила все в Англии:

«На человеческом, профессиональном и семейном уровне это было непросто. Вы попадали в неизвестность, в футбольный клуб, который только что перевели в четвертую лигу и который часто менял тренеров в предыдущие годы».

• Под руководством Поттера «Эстерсунд» за 7 лет прошел путь из четвертого дивизиона до плей-офф Лиги Европы. В сезоне-2017/18 команда Грэма отобралась в еврокубок как победитель Кубка Швеции, прошла три раунда квалификации, победив «Галатасарай», люксембургскую «Фолу» и ПАОК.

Это уже было сенсацией, но потом «Эстерсунд» занял второе место в группе с «Атлетиком» из Бильбао, «Гертой» и «Зарей». Причем шведы набрали столько же очков, сколько и испанская команда – по 11. В плей-офф сразу попали на «Арсенал», но даже у команды Арсена Венгера выиграли 2:1 на «Эмирейтс». Правда, это был ответный матч после проигранного первого со счетом 0:3.

Этих успехов хватило, чтобы Поттера позвали в Чемпионшип тренировать «Суонси». Кстати, два игрока из того «Эстерсунда» доросли до АПЛ: Карл Сема перешел в «Уотфорд», а Саман Годдос играет за «Брентфорд».

• В «Суонси» Поттер отработал сезон, занял 10-е место в Чемпионшипе, открыл для АПЛ Дэниэла Джеймса и чуть не выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии: вели 2:0, но проиграли 2:3 после пенальти и гола Агуэро из очевидного офсайда.

Тогда-то на Грэма и вышел «Брайтон» – тренер не упустил шанс попробовать себя в Премьер-лиге. И там все получилось.

Гвардиола назвал Поттера лучшим английским тренером. Грэм при знакомстве очаровал и нового владельца «Челси»

• «Брайтон» Поттера – это про постепенное движение наверх. В первом сезоне Грэм набрал рекордный для «Брайтона» 41 балл при 39 забитых голах. Это принесло 15-е место, а еще Поттер снова победил «Арсенал» 2:1.

В следующем году результат получился примерно тем же – 41 очко, 40 забитых и 16-е место. Но команду Поттера называли самой невезучей в лиге. Они показывали яркую игру, обстучали все штанги, но не реализовали кучу моментов.

Прошлый сезон закончили на 9-м месте – рекордном для «Брайтона». Лучший результат в истории обеспечили мощный старт (4 победы в первых пяти турах) и бодрый финиш – с начала апреля одержали 5 побед в девяти играх и проиграли только «Манчестер Сити».

Сейчас «Брайтон» идет на четвертом месте, выше «Челси» и «Ливерпуля», к тому же обыграв «МЮ» на «Олд Траффорд» в первом туре.

• Поттер регулярно получал респекты и восхищения от коллег.

«Брайтон» – это команда, которая обладает невероятной вариативностью в выборе приемов для организации игры с мячом и без мяча. При этом они всегда хорошо контролируют мяч и быстро возвращают его себе» – мнение Марсело Бьелсы.

«Очень сильно уважаю работу Грэма Поттера. Он построил команду, которая действительно мощно играет в футбол. И они делают это в смелом стиле. Очень хорошая тренерская работа» – похвала от Юргена Клоппа.

«Мне они очень нравятся. У них отличный тренер, отличная команда и отличный подход к игре. Когда ты включаешь телевизор, то понимаешь, как «Брайтон» хочет играть. Против них всегда сложно. У них хватает хороших футболистов, отличный тренер в лице Грэма Поттера и их чертовски трудно обыграть», – а вот и Тухель из декабря 2021-го.

«До матча я сказал игрокам, что сейчас мы находимся перед лучшим английским тренером. Когда посмотрел все их игры, я увидел, что они играют лучше соперника, у них лучше статистика», – это говорил Гвардиола после одной из игр против «Брайтона».

Пеп вообще один из главных фанатов Поттера. Он часто называл его лучшим английским тренером и рассыпался в комплиментах уже по ходу первого сезона в «Брайтоне»:

«Как зритель, я люблю наблюдать за такими командами. Мне нравится смотреть, как играет «Брайтон». Как экс-футболист, я бы с удовольствием играл в такой команде. Грэм Поттер показал всем другим тренерам, всему футболу, что необязательно быть фаворитом, чтобы проявлять храбрость, хорошо играть в футбол. Я очень им восхищаюсь. Надеюсь, что он сможет добиться результатов, которые помогут им остаться в Премьер-лиге, потому что то, как он играет, очень помогает мировому футболу».

• Летом владелец «Челси» Тодд Боэли лично вел переговоры по трансферу Кукурельи из «Брайтона». The Athletic рассказал, что американский бизнесмен связался с Грэмом Поттером, чтобы получить рецензию на игрока – побольше про личные качества и то, как Марк впишется в коллектив.

Боэли узнал у Поттера о работе с игроками (в том числе ментальной), как он управляет раздевалкой, о готовности возглавить клуб топ-6.

The Athletic пишет, что Поттера уже звали в клуб из топ-6. Год назад за тренером «Брайтона» пришел «Тоттенхэм». Тогда Грэм не решился на переезд из-за семьи – жена и дети обосновались в Брайтоне. «Челси» тоже из Лондона, но база «синих» находится южнее, всего в полутора часах езды от Брайтона.

Еще Поттер сомневался, что Леви даст время на построение команды в «Тоттенхэма». Судя по всему, с Боэли, уволившим Тухеля после шести туров, действительно нашли общий язык.

К следующему матчу «Брайтон» готовит Лаллана. Но уже есть список кандидатов на замену Поттеру

«Брайтон» перед 7-м туром остался без главного тренера и всего штаба, поэтому нужно оперативно найти решение – кто-то должен подготовить команду к матчу против «Борнмута» (его могут перенести из-за смерти Елизаветы II). Пока временно назначили тренера молодежки Эндрю Крофтса. А поможет ему восстанавливающийся от травмы Адам Лаллана.

Впрочем, бывший полузащитник «Ливерпуля» пока не собирается заканчивать карьеру. А владелец «Брайтона» Тони Блум уже подбирает нового главного тренера. Блум помешан на аналитике, поэтому подбор преемника станет интересной задачей.

Издание The Independent предполагает, что в списке есть добившийся серьезных успехов с «Селтиком» Эндж Постекоглу, пошумевший в Лиге конференций с «Буде-Глимтом» Кьетиль Кнутсен, Томас Франк из «Брентфорда» и уже работавший с «Брайтоном» Натан Джонс из «Лутона».

Фото: globallookpress.com/Jane Stokes, Shaun Boggust, Jacques Feeney; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Michael Regan