Гамшик, Пирло, Озил и Мертенс. С кем встретится Дзюба в чемпионате Турции

Поискали знакомые лица в Суперлиге.

Артем Дзюба продолжит карьеру в Турции. В среду нападающий выложил в сторис ролик, снятый у домашнего стадиона «Бешикташа» в Стамбуле, а уже в четверг спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что контракт с Дзюбой будет подписан по схеме «1+1».

Самое время узнать, с какими звездами Артем будет конкурировать в турецкой Суперлиге. Их хватает.

Жоао Педро – «Фенербахче»

Бразильский нападающий много лет был лидером «Кальяри» и даже попал в сборную Италии (сыграл 1 минуту в том самом матче против Македонии). Но клуб вылетел в Серию Б, а сам Жоао Педро отправился в Стамбул.

Эннер Валенсия – «Фенербахче»

В середине 2010-х забивал в АПЛ за «Вест Хэм» и «Эвертон». Сейчас эквадорцу 32 – и он начал с четырех голов в двух турах нового сезона.

Маурисио Лемос – «Фенербахче»

Уругвайский защитник поиграл в «Рубине», потом в Европе за «Лас-Пальмас» и «Сассуоло». В «Фенербахче» у него пока не пошло, но может ситуацию выправит приход Жорже Жезуша.

Макс Майер – «Фенербахче»

Помните, как еще пару лет назад Майера считали главным немецким талантом? Полузащитник провалился в «Кристал Пэлас», оказался не нужен «Кельну». В «Фенербахче» в нем разочаровались за полгода. Но пока он еще числится в составе – как раз вернулся из аренды в «Мидтьюлланд».

Мергим Бериша – «Ференбахче»

Один из самых талантливых немецких нападающих своего поколения – чемпион Европы-U21. В 2020-м в составе «Зальцбурга» прибил «Локомотив» дублем в ЛЧ. 24-летний форвард пока не оправдал ожидания, зато забил самый красивый гол прошлого розыгрыша Лиги Европы. Этим летом еще может уехать в «Лидс» к хорошо знакомому Джесси Маршу.

Брума – «Фенербахче»

Техничный вингер сборной Португалии, чемпион Турции с «Галатасараем», играл в ПСВ и «РБ Лейпциг». Этим летом пришел в аренду, чтобы вернуть «Фенербахче» чемпионство.

Эмре Мор – «Фенербахче»

Считался турецким Месси – в это даже поверила дортмундская «Боруссия». Потом была «Сельта», а прошлым летом Эмре вернулся в Турцию – сначала в аренду в «Фатих Карагюмрюк», а потом уже на постоянку в «Фенер».

Джошуа Кинг – «Фенербахче»

Поиграл за «МЮ» и еще шесть английских клубов. После вылета в Чемпионшип с «Уотфордом» норвежец сменил обстановку.

Стивен Колкер

Первый трансфер Клоппа в «Ливерпуле» – центрального защитника взяли в аренду, но пару раз выпустили в атаке. Уезжал из «Фенера» в аренду в «Газиантеп», где был основным – и сейчас вернулся.

Жорже Жезуш – тренер «Фенербахче»

Один из самых опытных португальских тренеров, обладатель Кубка Либертадорес. В 2020-м Жезуш неудачно вернулся в «Бенфику» – потерял работу в декабре 2021-го. Летом назначили в «Фенер».

Марек Гамшик – «Трабзонспор»

Легенда «Наполи» и сборной Словакии. Пришел прошлым летом из «Гетеборга» и сделал «Трабзонспор» чемпионом.

Эдин Вишча – «Трабзонспор»

Один из самых заметных футболистов чемпионата Турции последних лет и легенда «Истанбул Башакшехир». В январе босниец сменил «Истанбул» на «Трабзонспор» – и взял второе чемпионство за 2 года.

Андреас Корнелиус – «Трабзонспор»

Поиграл в «Аталанте» и «Парме», а в июне оформил дубль в ворота сборной Франции на «Стад Де Франс». Лучший бомбардир «Трабзона» в чемпионском сезоне.

Трезеге – «Трабзонспор»

Яркий египтянин с не менее ярким именем. В прошлом сезоне провел отличные полсезона в «Истанбуле» – 13 матчей, 6 голов, 4 ассиста. Полугодичная аренда вполне впечатлила всех в Турции – поэтому Трезеге выкупил «Трабзонспор».

Марк Бартра – «Трабзонспор»

Бывший защитник «Барсы» в 31 год приехал в Турцию – всего на пару дней раньше Дзюбы. Забавно, что уехал из Ла Лиги он одновременно с Гаретом Бэйлом.

Фернандо Муслера – «Галатасарай»

Главный вратарь сборной Уругвая в самые успешные для нее годы в XXI веке. Основной вратарь «Галатасарая» с 2011 года. Пропустил часть прошлого сезона из-за травмы – клубу пришлось взять в аренду Иньяки Пенью из «Барселоны». Но статус Муслеры в стамбульском клубе не подвергается сомнению – он еще и капитан команды.

Патрик Ван Анхолт – «Галатасарай»

Долго и заметно играл в Англии за «Челси», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Ньюкасл», «Уиган» и «Лестер». Говорит, что приехал в «Галатасарай» ради шанса поработать с Фатихом Теримом (но легендарного тренера уволили еще зимой)

Керем Актюркоглу – «Галатасарай»

Наверное, самый яркий и техничный турецкий футболист нового поколения. В прошлом году забил «Локомотиву» в Лиге Европы – благодаря его голу турки победили в Москве.

Харис Сеферович – «Галатасарай»

Мощный нападающий «Бенфики» и сборной Швейцарии летом прикатил в аренду в «Галатасарай». За новый клуб пока не забил.

Бафатемби Гомис – «Галатасарай»

Бомбардир «Сент-Этьена», «Лиона», «Ньюкасла», «Марселя» и немного сборной Франции. Зимой вернулся в «Галатасарай», с которым становился чемпионом в 2018-м. Сразу стал одним из лучших бомбардиров команды (14 матчей, 9 голов).

Лео Дюбуа – «Галатасарай»

Еще в прошлом году регулярно вызывался в сборную Франции и был капитаном «Лиона». Но Лео проиграл конкуренцию на правом фланге защиты молодому Мало Гюсто и соблазнился на предложение стамбульского клуба.

Лукас Торрейра – «Галатасарай»

Еще один звездный новичок стамбульского клуба. Торрейра не закрепился в «Арсенале» и «Атлетико», но неплохо поиграл в «Фиорентине». Уругвайский опорник предпочел «Галатасарай» клубам из Италии и Испании.

Дрис Мертенс – «Галатасарай»

У легенды «Наполи» летом закончился контракт. Говорят, в контракте прописан подарок от Turkish Airlines – бесплатные перелеты в Неаполь и Брюссель.

Сержиу Оливейра – «Галатасарай»

Португальский полузащитник – действующий победитель Лиги конференций с «Ромой». Был лидером «Порту», но чемпион Португалии без особых сожалений продал его в Турцию.

Ромен Саисс – «Бешикташ»

Марокканский защитник «Вулверхэмптона» приехал в «Бешикташ» летом. Кто-то же должен заменить ушедшего в АЕК Домагоя Виду.

Ваут Вегорст – «Бешикташ»

Мощный голландец много забивал за «Вольфсбург» в Бундеслиге, но зимой приехал в «Бернли» – и вместе с ним вылетел в Чемпионшип. Ближайший сезон будет колотить голы в Турции.

Дженк Тосун – «Бешикташ»

И еще один форвард с опытом игры в АПЛ. Для Тосуна трансфер в «Бешикташ» – практически возвращение домой. Тут он наиграл на трансфер в Англию и потом еще приходил из «Эвертона» в аренду.

Атиба Хатчинсон – «Бешикташ»

39-летний канадец пришел в «Бешикташ» 9 лет назад из ПСВ. До сих пор регулярно выходит в основе с капитанской повязкой. И очень хочет на ЧМ-2022.

Валерьен Исмаэль – тренер «Бешикташа»

Экс-защитник «Баварии» и «Вердера», который был тренером в «Вольфсбурге» и австрийском ЛАСК. В марте возглавил «Бешикташ» – в восьми играх лишь 3 победы, но и поражение всего одно. Теперь ему предстоит большая перестройка команды.

Месут Озил – «Истанбул Башахшекир»

Выдающийся игрок в видеоигры, друг Эрдогана, борец за права уйгуров, король ассистов и чемпион мира. Был капитаном «Фенера», но весной рассорился со всеми и отписался от клубных соцсетей. С нового сезона играет за «Истанбул».

Александр Епуряну – «Истанбул Башакшехир»

Поиграл в «Москве», «Динамо», «Крыльях Советов» и «Анжи». Уже 8 лет бегает в «Истанбуле». Казалось, в прошлом сезоне потерял место в основе, но в под конец вернулся – и ударно провел финальный отрезок. В четырех матчах был капитаном команды.

Насер Шадли – «Истанбул Башакшехир»

Представитель золотого поколения бельгийского футбола. К сожалению, «Тоттенхэм» так и остался самым значительным клубом в его карьере. Прошлый сезон у Шадли получился не особо впечатляющим (мешали травмы), но он говорит, что еще покажет турецким болельщикам лучшую версию себя.

Лукас Билья – «Истанбул Башакшехир»

Полузащитник сборной Аргентины, играл в «Лацио» и «Милане». Был лидером «Фатих Карагюмрюка», но летом ушел в «Башакшехир».

Эмре Белозоглу – тренер «Истанбул Башакшехир»

Легендарный полузащитник играл до 40 и закончил в 2020-м. С октября прошлого года тренирует любимый клуб Эрдогана.

Миха Мевля – «Аланьяспор»

Центральный защитник раскрылся в «Ростове» Бердыева, потом были «Зенит» и «Сочи». Основным в «Аланьяспоре» пока не стал.

Лерой Фер – «Аланьяспор»

Воспитанник «Фейеноорда», попылил за аутсайдеров АПЛ и съездил со сборной Голландии на ЧМ-2014. В прошлом сезоне у него 20 матчей без голов.

Джеффри Брума – «Касымпаша»

Воспитанник «Челси», поигравший за «Вольфсбург», «Гамбург», ПСВ и «Шальке». Бонус – 25 матчей за сборную Голландии. Сыграл всего 14 матчей в прошлом сезоне, но когда был здоров – выходил в основе.

Андреа Бертолаччи – «Кайсериспор»

В послужном списке полузащитника – «Дженоа», «Рома», «Милан», «Сампдория» и 5 матчей за сборную Италии в середине 2010-х. Зимой сменил «Фатих Карагюмрюк» на «Кайсериспор» – и теперь не поработает с Пирло.

Мигель Кардосу – «Кайсериспор»

Набрался впечатлений в РПЛ: застал не самые приятные для «Динамо» годы, ездил в аренду в «Тамбов». Чуть не выиграл Кубок Турции в прошлом сезоне.

Андреа Пирло – тренер «Фатих Карагюмрюк»

Год отходил от начала тренерской карьеры в «Ювентусе», после чего поехал в Турцию.

Эмилиано Вивиано – «Фатих Карагюмрюк»

Считался одним из множества наследников Буффона, но не особенно получилось. В турецком клубе довольны итальянским кипером и продлили контракт еще на год.

Джанер Эркин – «Фатих Карагюмрюк»

Сыграл 49 матчей за ЦСКА. Потом попал в «Интер» и все главные турецкие команды. Даже в 33 года Эркин сразу стал основным в новом клубе.

Магомед Оздоев – «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник сборной России нашел клуб в Турции быстрее Дзюбы.

Фабио Борини – «Фатих Карагюмрюк»

Так и не стал супербомбардиром в «Челси», «Ливерпуле», «Милане», «Роме». В прошлом сезоне у нападающего 3 гола и 4 ассиста за 21 матч – как видите, в Турции он тоже не стал супербомбардиром.

Ахмед Муса – «Фатих Карагюмрюк»

Шестой лучший бомбардир в истории ЦСКА. Нигерийский нападающий приехал в Турцию после короткого периода на родине.

Колин Казим-Ричардс – «Фатих Карагюмрюк»

Самый известный турецко-английский нападающий 2000-х в прошлом сезоне героически выживал в Чемпионшипе под руководством Уэйна Руни (не получилось). Сейчас поработает с Пирло.

Нури Шахин – тренер «Антальяспора»

Ключевой игрок первой чемпионской «Боруссии» Клоппа. В «Реале» и «Ливерпуле» не получилось так хорошо. В «Антальяспоре» сыграл 8 матчей, а потом стал тренером. В концовке прошлого сезона клуб выдал серию из 16 матчей без поражений в чемпионате.

Федор Кудряшов – «Антальяспор»

У Федора дела идут хорошо, Нури Шахин ему доверяет.

Фернандо – «Антальяспор»

Ключевой полузащитник чемпионского «Спартака» Карреры приехал в Анталью зимой после полугода без футбола – и сразу стал одним из лидеров команды.

Андреа Поли – «Антальяспор»

Поиграл в «Интере» и «Милане», но из титулов зацепил только 1 суперкубок Италии. Зато сыграл целых 5 матчей за «Скуадра Адзурру». Так и не стал основным игроком даже в турецком середняке.

Луис Адриано – «Антальяспор»

Экс-нападающий «Шахтера» и «Спартака» пришел зимой вместе с Фернандо – и да, тоже сразу в основу.

Омер Топрак – «Антальяспор»

Центральный защитник прошел все уровни немецких молодежек, «Байер», «Дортмунд» и «Вердер». В прошлом году помог бременцам вернуться в Бундеслигу, но сам уехал доигрывать в Турцию, за сборную которой играет с 2012 года.

Александр Меркель – «Газиантеп»

Талант «Милана», который так и не раскрылся. Не сказать, что в Турции у него дела идут сильно лучше – в прошлом сезоне оформил скромные 1+1.

Лазар Маркович – «Газиантеп»

Серб в прошлом сезоне немного реанимировал карьеру в родном «Партизане» – даже был капитаном команды. Для Марковича это второй заход в турецкий чемпионат – несколько лет назад он играл за «Фенербахче».

Урош Радакович – «Анкарагюджю»

Защитник провел прошлый сезон в тульском «Арсенале», обыграл «Зенит» и увидел 100-й гол Дзюбы за питерцев.

Эрен Дердийок – «Анкарагюджю»

Считался главным талантом швейцарского футбола, но что-то пошло не так. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, вышедшей из второго дивизиона.

Али Соу – «Анкарагюджю»

Еще один наш хороший знакомый из РПЛ – гамбийский нападающий приехал в аренду из «Ростова» Карпина.

Федерико Македа – «Анкарагюджю»

Легенда «Манчестер Юнайтед». Несколько лет пылил за «Панатинаикос», но сейчас усилил новичка турецкой лиги.

Хесе – «Анкарагюджю»

Вот это карьера у испанца: победы в ЛЧ с «Реалом», титулы во Франции – и трансфер в «Анкарагюджю» в 29 лет.

Огнен Враньеш – «Хатайспор»

Болельщики «Алании», «Краснодара» и «Томи» точно помнят сербского защитника. С этого сезона он играет в составе аутсайдера чемпионата Турции.

Клинтон Н’Жи – «Ризеспор»

Нападающий ушел из «Динамо» в начале июля – и быстро переехал в Турцию. Между прочим, попал к действующему обладателю кубка страны.

Патрик Эберт – «Истанбулспор»

Этим летом бывший легионер «Спартака» сменил греческий пердив на новичка турецкого чемпионата. Заодно поживет в Стамбуле.

Фото: eastnews.ru/AA/ABACA/Abaca, «Fatih Karagumruk v Kasimpasa AS»/Voetbal International, Eren Bozkurt / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/Panoramic, IMAGO/Seskimphoto, Seskimphoto, Elmar Kremser/SVEN SIMON, Seskimphoto via www.imago-images/www.imago-images.de, Daisuke Nakashima/AFLO, Tolga Adanali; REUTERS; Instagram/mevljamiha, mergimberisha37, rakitskyy_official, adskulubu, _jpedro_, themagastimes, ankaragucu_online