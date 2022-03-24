Самая ничейная пара в истории еврокубков: три матча, 300 минут равного футбола – и даже монетка в решающий момент встала ребром

Бодание «Ливерпуля» и «Кельна» в 1965-м.

Думаете, финал прошлой Лиги Европы был самым равным и ничейным противостоянием в еврокубках? «Вильярреалу» и «Манчестер Юнайтед» потребовалось по 11 ударов в серии пенальти, чтобы выявить победителя.

Но мы вспомнили дуэль еще упорнее.

«Ливерпуль» и «Кельн» в 1965-м сыграли три матча, дополнительное время, бросили монетку – и даже это не помогло установить, какая команда проходит дальше (ну, не с первого раза).

Первые два матча: первое нулевое противостояние в истории Кубка чемпионов

Переносимся в 1965 год. «Ливерпуль» Билла Шенкли впервые за почти 20 лет вернул себе титул чемпионов Англии, а «Кельн» победил в первом розыгрыше Бундеслиги – так клубы отобрались в Кубок европейских чемпионов, главный еврокубок того времени.

Билл Шенкли

Команды встретились в 1/4 финала: до нее «Ливерпуль» уже выбил «КР Рейкьявик» и «Андерлехт», а «Кельн» прошел албанский «Партизани» и «Панатинаикос». Англичане считались фаворитами: скаут немецкого клуба ездил на «Энфилд» и, вернувшись, охарактеризовал команду Шенкли как практически непобедимую.

Первый матч состоялся 10 февраля в Кельне – и это была действительно очень большая игра. На стадион приехал даже канцлер ФРГ Людвиг Эрхард. Но команды выдали нулевую ничью. В целом хозяева играли лучше, но забить не смогли. Лучший шанс был у нападающего Карла-Хайнца Тилена – немец попал в штангу.

Ответный матч на «Энфилде» должен был состояться 3 марта. Но вмешались обстоятельства: прямо перед стартовым свистком начался мощный снегопад – стадион замело. За 15 минут до начала судья решил перенести встречу.

50 тысяч фанатов в Ливерпуле расстроились, но больнее отмена ударила по гостям: они уже потратили на путешествие больше 10 тысяч немецких марок, серьезную сумму. А игру перенесли на 17 марта – ехать в Англию пришлось еще раз.

Ответная игра, когда она все-таки состоялась, стала бенефисом вратаря Тони Шумахера. Именно он удержал счет 0:0. Мэр Ливерпуля Луис Каплан пошел в раздевалку гостей, чтобы лично выразить восхищение кипером.

Тони Шумахер

Кстати, это не тот Шумахер, который потом станет чемпионом мира в составе сборной ФРГ – всего лишь тезка.

Тони Шумахер уйдет из «Кельна» в 1968-м, а более известный Харальд Антон Шумахер (по прозвищу Тони) придет в 1972-м. По одной из версий, Харальд получил прозвище в честь предшественника-однофамильца. Но более вероятным кажется теория о том, что прозвище дали в честь второго имени – чтобы не было путаницы с защитником Харальдом Конопкой.

Так или иначе, оба матча закончились со счетом 0:0 – за 10 лет существования КЕЧ это была первая ситуация, когда за оба матча плей-офф не забили ни разу. «Ливерпуль» и «Кельн» ждала переигровка – ее назначили на 24 марта.

Экскурс в правила: серии пенальти еще не было, в случае ничьей – переигровка на нейтральном поле

По правилам Кубка чемпионов, в случае двух ничьих назначалась переигровка на нейтральном поле. Клубы же предлагали локации – как водится, каждый выбирал поближе к дому. «Ливерпуль» предложил «Хэмпден Парк» в Глазго, «Кельн» – «Де Кейп» в Роттердаме.

УЕФА подумал и принял предложение немцев: голландский стадион за пару лет до этого принял финал Кубка обладателей кубков. Опять же, в этом была справедливость – «Кельн» дважды съездил в Англию, клуб и так потратился на поездки. Не отправлять же их в Британию третий раз за месяц.

Небольшой экскурс в правила той эпохи. В первых двух встречах не было дополнительного времени. В третьем матче оно уже допускалось в случае ничейного исхода – в этой игре решался исход противостояния в четвертьфинале.

Второй важный момент: первую серию пенальти в Кубке чемпионов проведут только в 1970-м. А пока в случае ничейного исхода прибегали к услугам монетки. До матча «Ливерпуля» и «Кельна» такое случалось дважды за 10 лет. Но этот случай выделился все равно выделился.

Решающий матч: «Кельн» отыгрался со сломанным защитником в атаке, но проиграл в орлянку – со второй попытки

«Ливерпуль» быстро повел – на 21-й минуте счет открыл Иан Сент-Джон. А еще основной защитник «Кельна» Вольфганг Вебер получил травму в столкновении с соперником. Вебер жаловался на боль и сильно хромал – и его увели в подтрибунку. Замен тогда еще не было, поэтому немцы остались в меньшинстве. А «Ливерпуль» в большинстве забил второй гол.

Перед перерывом Тилен отквитал один мяч, а на второй тайм на поле вернулся и Вебер – у него был перелом ноги, поэтому тренер отправил его стоять в нападении. И сработало – «Кельн» сравнял. Сам хромой Вебер перед финальным свистком упустил очень хороший момент забить третий.

Вольфганг Вебер

В дополнительное время обе команды удерживали счет: футболисты уже выдохлись, а газон превратился в грязь. 300 минут футбола закончились вничью: 0:0, 0:0, 2:2. Все решала монетка, которую бросал бельгийский судья Робин Шаут.

Арбитра прямо на поле обступили все. Ближе всего были капитаны – Рон Йейтс и Вольфганг Оверат.

«Я успел первый и сказал: «Я выбираю решку». Судья, к счастью, согласился», – вспоминал капитан «Ливерпуля».

Первый бросок – и монетка ребром встала в разбитое поле «Де Кейпа».

«Я тогда сказал: «Реф, надо перебросить», – рассказывал Йейтс. – Мне казалось, капитан немцев ударит судью. Он превратился в настоящего берсерка, потому что монетка скорее заваливалась орлом кверху».

Судья подобрал монетку, бросил снова – и выпала решка. «Ливерпуль» прошел дальше. Забавно, что до этого в матче все три бросания монетки выиграл «Кельн»

Последнее воспоминание Йейтса о том матче – про реакцию великого Билла Шенкли:

«Когда мы уходили в раздевалку, у выхода с поля стоял Босс. Я шел первым, он сказал мне: «Отличная работа, здоровяк, горжусь тобой. Что выбрал?». Я ответил, что выбрал решку – и ждал еще порцию похвалы. Вместо этого Билл сказал: «Ну, я бы тоже выбрал решку», – и ушел».

Настроение Шенкли понятно. признал, что «Кельн» не заслужил вылета из-за монетки – и вообще «Ливерпуль» не был лучшей командой на поле. Тренер немцев Георг Кнопфле же бушевал:

«Вся эта ситуация вообще не про спорт. Не может быть, чтобы мы так и не выявили победителя за 5 часов футбола – и решали все с помощью монетки, как дети. Если бы мы устроили серию пенальти, которая тоже не имеет ничего общего с футболом, в этом все равно был бы какой-то смысл. Но монетка?! Просто невероятно!»

***

В полуфинале «Ливерпуль» попал на «Интер» с Маццолой и Джачинто Факкетти. На «Энфилде» победили 3:1, на «Сан-Сиро» проиграли 0:3. Миланцы вышли в финал, который тоже выиграли – на домашнем стадионе у «Бенфики».

Через год футболисты «Кельна» Оверат и Вебер сыграли в финале чемпионата мира на «Уэмбли» против англичан – в составе которых был Роджер Хант из «Ливерпуля». Вы же помните, что тогда это закончилось голом имени Тофика Бахрамова?

А «Ливерпуль» потом еще раз столкнулся с монеткой – в 1968-м в розыгрыше Кубка ярмарок. И тогда проиграл «Атлетику» из Бильбао. А победы в Кубке чемпионов пришлось ждать до 1977-го, когда красных тренировал уже Боб Пэйсли.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Webb; fc.de; commons.wikimedia.org/Eric Koch / Anefo