Артем Ребров
Блог

«Была байка: вратаря вывезли в лес, поставили между деревьев и проверяли, потащит ли удары». Ребров о карьере в «Сатурне»

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Роман Асхабадзе Роман Асхабадзе
Сатурн Сатурн
Олег Романцев Олег Романцев
Олег Шишканов
Станислав Мурыгин
Антонин Кински Антонин Кински
Бенуа Ангбва Бенуа Ангбва
Жедер Жедер
Александр Макаров 1978 Александр Макаров 1978
Артем Ребров Артем Ребров
Футбол Футбол

Возил Асхабадзе на желтом «Гетце».

Всем привет! Сегодня предлагаю вспомнить время в «Сатурне» – клубе, с которым был связан с 2005-го по 2010 год. За эти пять лет я несколько раз уезжал в аренды, но ярких личностей и интересных ситуаций застал много, поэтому историй полно.

И, конечно, обсудим главный миф про «Сатурн»: действительно ли игроков вывозили в лес, после чего они резко прибавляли?

Поехали! 

* * *

В «Сатурн» я уходил из «Динамо», а там повезло чуть поработать с Романцевым. Олег Иванович всегда был немногословен, но энергетика от него шла бешеная, чувствовался громадный авторитет.

Тогда в «Динамо» был нападающий Стас Мурыгин, мы с ним в одном номере жили. Первая тренировка на сборах в Турции, Романцев что-то объясняет, а Мурыгин ему снисходительно отвечает: «Да я знаю, знаю, Олег Иваныч». 

Приходим в номер, Стас говорит: «Прикинь, какой я ####### [идиот], Иванычу так ответил». Я кивнул в духе: «Ну да, не надо так больше». 

Ну и что вы думаете? Вторая тренировка, Романцев снова что-то подсказывает, Мурыгин опять: «Да я знаю, знаю». Ноль эмоций, ноль криков, ноль пихача – просто Стас не поехал на следующий сбор. Как я понимаю, одно из качеств Романцева – не истерить, а просто резать, если человек с двух раз не понимает.

Тренировки Романцева – очень интересные. Постоянно играли в квадраты, по воротам разнообразно били, а еще делали знаменитую максималку. Это когда бежишь поперек поля на рывке метров 50-60, а назад возвращаешься медленно. Таких повторений было 20, по-моему. Вратари делали поменьше, рывков 10 – иначе бы просто не выжили. 

Зарплату в «Сатурне» выдавали наличкой после тренировок. Принс Амоако бежал в кабинет грязным и потным, зато забирал деньги первым

Я на тот момент был то ли четвертым, то ли пятым вратарем «Динамо». Мне сказали: «Какой тебе смысл сидеть? Без шансов даже один матч сыграть». Предложили «Сатурн» – там были только Кински и Чижов. Меня рассматривали третьим – уже лучше. Переговорили, поехал, вообще не сомневался.

Базу еще только доделывали, поэтому сначала жили в каком-то убитом профилактории. Раздолбанные кровати, советская столовая с домашней едой – напоминало детский лагерь. Меня подселили в номер в какому-то чуваку, который то ли администратором был, то ли еще кем. К счастью, так было несколько дней, дальше переехали на новую базу. 

Конечно, переход в «Сатурн» сопровождали истории, что здесь игроков вывозят в лес. Это было даже не слухом, а настоящим фольклором. Сразу скажу: меня в лес не вывозили, при мне туда тоже никого не забирали. Но была байка, что еще в конце 90-х – начале 2000-х с в лес вывезли вратаря, поставили между двух деревьев и начать бить в эти ворота со словами: «Сейчас посмотрим, сдавал ты или не сдавал». Проверяли так, мог потащить в каком-это эпизоде или не мог.

Не знаю, было ли такое. Может, это просто какая-то байка, похожая на шутку. Но еще раз говорю: при мне ничего подобного и близко не происходило.

В «Сатурне» была небольшая зарплата, но больше, чем в «Динамо». Там платили 500 долларов, здесь дали 1000. Выдавали их интересно: приезжал бухгалтер с наличкой и машинкой, которая считала купюры. Мы шли по очереди, машинка каждому отсчитывала, забирали и уходили. И было смешно – какой-нибудь Жедер садится, машинка ему долго отсчитывает, тррррррррр. Дальше – Жеан. Ему тоже долго – тррррррррр. Я сажусь – трр за секунду и все.

Я не застал Принса Амоако (африканский форвард «Сатурна» начала 2000-х; с ним чаще всего связывают поездки в лес – Sports.ru), но говорят, он быстрее всех бежал в кабинет к бухгалтеру, всегда был первый. Только тренировка закончилась, а он уже там сидит – прямо в форме, грязный, потный. Зато с деньгами! 

С Жедером еще было забавное. Я в те годы брал у сестры желтый «Гетц», на нем в Кратово на тренировки и приезжал. Можно было, конечно, прятать его где-то за базой, чтобы никто не видел, но я не парился и парковал при всех. 

Рома Асхабадзе тогда работал в «Сатурне» переводчиком, помогал в том числе и Жедеру. Как-то тренировка закончилась, за Жедером не смог приехать водитель, мне Рома говорит: «Не подкинешь нас до «Кузьминок?» Я говорю: «Без проблем, поехали». И представьте: здоровенный Жедер залезает на переднее сиденье этого «Гетца», назад садится Асхабадзе, едем с базы до метро. 

Потом уже, в «Спартаке», когда Рома стал Романом Гурамовичем и гендиректором клуба, я смотрел на него и про себя вспоминал: «Эх, а когда-то я тебя на желтом «Гетце» возил».

С ним, кстати, было очень комфортно работать. Когда капитаном стал, убедился в этом.

Олег Шишканов очень любил сборную Аргентины – возможно, поэтому в клубе было много аргентинцев и даже форма небесно-голубых цветов

В «Сатурне» при мне было много бразильцев и аргентинцев. Удивляло, что они между собой не особенно дружили. Войны, конечно, никакой не было, но держались чуть на расстоянии – бразильцы строго с бразильцами, аргентинцы строго с аргентинцами.

Одно время у «Сатурна» еще была форма, очень похожая на форму сборной Аргентины. Не знаю точно, но слышал, что Олегу Николаевичу (Шишканову, бывшему владельцу «Сатурна» – Sports.ru) нравилась сборная Аргентины, поэтому такую форму и сшили. Отсюда и латиноамериканцев в принципе было много. 

Олег Николаевич к нам иногда заходил. Я его представлял серьезным и суровым, но он оказался очень вежливым, приветливым. Со всеми здоровался, меня даже в лицо знал, хотя я просто молодой вратарь. 

Я уже писал пост о том, как после крестов чуть было не закончил и пошел на обычную работу. Спасли карьеру мне как раз в Раменском, когда предложили поиграть за «Сатурн-2» во второй лиге. Там узнал больше о мире животных. Я жил в номере с вратарем Темой Степановым, мы с ним купили двух хомячков, чтобы на базе веселее жилось.

А выезды были двойные – уезжали на неделю. Приезжаем как-то и глазам поверить не можем: хомячков уже не двое, а пятеро. Я ему говорю: «Степ, что происходит, куда их девать?» Пришлось в зоомагазин нести, иначе бы еще сильнее бы расплодились.

Я был в той команде самым старшим, а в основном играли 18-19-летние ребята. Денег получали мало, поэтому жили идеей срубить денег на ставках. Я им говорил: «Парни, ладно бы по чуть-чуть для развлечения, но вы же последние деньги проигрываете». Конечно, меня мало кто слушал. Помню, приходит какой-то заикающийся чувак и типа сливает договорняк. Еще заикается: «Же-же-же-лезо, га-га-га-рантирую!» 

Пацаны всей командой давай заряжать на эту игру – просто все деньги, какие были. Ну и что? Получилось с точностью наоборот. Все ставили на 3:0 в одну сторону, там сыграли 0:3 в другую.

Кински показал Реброву правильное питание и отучил от фастфуда, но перед тренировкой они могли выпить пивка 

Для меня в «Сатурне» ориентиром на долгие годы стал Антонин Кински. Я учился у него, потому что он настоящий топ. Глядя на Кински, начал, например, следить за питанием. До этого вообще не парился. Мог заехать в «Макдоналдс», мог шаурму заточить. Однажды был случай, когда я съел три шаурмы подряд! Более того, один чувак свою не осилил, я доел за него. Три с половиной вышло.

Вот такой аппетит был по молодости. Мог домой прийти, мама сковородку котлет готовит, я съедал штук семь вместе с картошкой. Причем на фигуре никак отражалось, всегда дрищом был.

И тут в моей жизни появляется Кински. Смотрю, он питается по-особому. Тут салатики, тут мяско, тут еще что-то. Так он мне объяснил, что правильное и сбалансированное питание позволяет и лучше себя чувствовать, и в лучшей форме подходить к матчам и тренировкам.

Что даже если ем шаурму и на весе это не отражается, то она все равно вредит, стоит от такого отказаться. Я с тех пор сильно пересмотрел вопросы питания, сейчас даже не уверен, что целую шаурму съем. А если и съем, то будет некомфортно потом. 

При этом Кински не сходил с ума, спокойно мог выпить бокал пива. Причем не только после тренировки, а даже до. Например, на сборах в Австрии тренировка вечером, с утра поехали в горы. Он говорит: «Давай рыбки поедим и по бокальчику пива?» Я смотрю на него в шоке: «Тони, ты там как вообще?» Он спокоен: «Все нормально будет, поверь мне, до тренировки еще больше 5 часов. Что пиво выпить, что лимонад – без разницы». 

Взяли рыбку вкусную, по бокальчику пива выпили, к вечеру все вышло уже, без проблем потренировались. Знаете, есть у европейцев умение выпить один бокал и остановиться. У нас, конечно, бывает так, что одним бокалом не ограничивается – надо и второй, и третий, и до бесконечности.

Кински говорил: «Даже Чех позволял себе перед игрой выпить одно пиво. В одном пиве вообще не проблем. Проблема – это ужираться».

Еще Кински учил слушать свой организм. Например, выходил на тренировку и говорил: «Мне сегодня легкую, без перегруза». И тренировался в лайт-режиме. Или наоборот: «Так, сегодня проводим жесткую». И после основной тренировки оставался и еще час пахал. Или перед тренировкой ставил себе барьеры и прыгал полчаса через них.

Объяснял так: если нет настроения и желания, тяжелая тренировка только во вред будет. Лучше силы поберечь и завтра устроить себе посложнее, чем два дня страдать. Меня тогда просто осенило: ты сам можешь направлять усилия в нужную сторону и корректировать работу, а не просто бездумно делать то, что сказал главный тренер.

Кстати, недавно видел в инстаграме, что сын Кински тоже вратарь и играет за молодежную сборную Чехии. По ощущениям, в полном порядке.

 

Хотя я бы не хотел, чтобы мои сыновья были вратарями. Они занимаются футболом, но в поле бегают. Слава богу, в раму вставать нет стремления. Я просто знаю, что это такое, какие колоссальные психологические нагрузки. Детям такого точно не стал бы желать. 

Вратарь Макаров подсовывал Бенуа Ангбва черную туалетную бумагу и подкидывал ему в раздевалке фалоиммитатор 

Впервые сыграл за «Сатурн» в 2009 году, хотя оказался в клубе еще в 2005-м. То аренда в Курске, то уходил из футбола, то играл за «Сатурн-2», то уезжал в Томск.

К 2009-му наконец-то меня взяли в обойму и всерьез рассматривали как вратаря, который может сыграть в РПЛ. Такой шанс появился после травмы Кински – я вышел против «Амкара».

Тот матч очень хорошо помню. Не знаю, волновался ли я когда-нибудь сильнее и делал ли больше глупостей в воротах. В общем, мне так хотелось себя проявить и показать, что я бегал по всему полю. Помню, идет пас в район центрального круга, Леха Игонин с нападающим борются, как вдруг на них бегу я. Конечно же, никуда не успеваю, Игонин смотрит на меня бешеными глазами и скорее выносит мяч в аут.

Шел на выходы на все подачи, до половины не добирался, мне Евсеев говорит: «Тема, пожалуйста, успокойся, что ты делаешь». Бедный мой отец, он чуть с ума не сошел, наверное, у телевизора. Это нервы: тебе кажется, что ты должен быть везде. Вот я и был везде. В итоге каким-то чудом не пропустил, а мы победили 2:0.

При мне в «Сатурне» был Витя Онопко – вот это профессионал! Помню, ездил на клубной 99-й, а с тренировок уходил последний. Никому не давал расслабляться, мог напихать легко. Мне казалось, он такой мягкий и скромный, а на самом деле он гаркнуть может очень серьезно. Мне пихал просто люто. 

Застал и Широкова. В 25 он был точно такой же, как и в «Зените», как и сейчас. Вроде бы спокойный, тихий, но если что-то ему не нравилось, говорил как есть. В «Сатурне» поиграл сезон, поругался с тренером Шевчуком и уехал. Потом то же самое в «Рубине» у него было, с Бекиичем не сошлись. По Роме сразу было видно, что он для России футболист топ-класса. И по мысли, и по движению, и по технике, но из-за характера долго не мог заиграть.

При Гаджиеве были Макаров и Ангбва. Беня просто золотой парень, очень общительный и классный.

Помню, Макар его как-то решил потравить, покрасил туалетную бумагу в черный цвет и положил на его место в раздевалке. Фалоиммитатор тоже подкидывал. Ангбва никогда не обижался, только смеялся. У нас вообще была в «Сатурне» семейная обстановка – до сих пор благодарен работникам базы, клуба, офиса и с большой теплотой их вспоминаю.

А одно из важнейших знакомств в Раменском, конечно, Леонид Трахтенберг. Там встретился и подружился с легендой. Леонид Федорович не говорит по-английски, но с любым иностранным тренером всегда легко находит общий язык. Последний прикол был недавно: Федорович подошел к Рую и абсолютно непосредственно спросил: «Хау дую дуюшки?». Обязательно подпишитесь на его телеграм.

«Сатурн» не заплатил Реброву несколько миллионов, а отбить удалось только 600 тысяч – их лично привез Каряка 

Нормально поиграть за «Сатурн» получилось уже в последнем сезоне – перед самой смертью команды. Первый матч был так себе – меня удалили с «Зенитом» в 8-м туре за игру рукой за пределами штрафной. Керж вышел один на один, перебрасывал меня, ничего другого не оставалось.

Тогда после 12 туров «Сатурн» шел на последнем месте и не выиграл ни одного матча. На разминке перед следующей игрой Кински пошел на выход и порвался – до свистка 15 минут, мне надо выходить в старте. Так началась серия из побед – со мной выиграли четыре матча подряд! Причем пропустил только в одном, три на ноль. 

Это был вообще очень важный момент в карьере. Я наконец-то начал выходить в РПЛ, почувствовал, что могу хорошо и стабильно играть на самом высоком уровне. Просто делал то, чему учился много лет. Выходил, выручал, получал колоссальное удовольствие.

Правда, после четырех побед мы проиграли «Ростову» (0:2), Тони уже восстановился, меня снова посадили. Сыграл уже только в последнем туре.

По ходу сезона еще и деньги закончились. Нам продолжали платить премиальные (200 тысяч за победу, даже запасной вратарь получал), а вот основная зарплата где-то с лета прекратилась.

О смерти «Сатурна» узнал зимой, когда прилетел с отдыха. Самолет приземлился, мне смс приходит: «Все». Вскоре стало понятно, что никто выплачивать долги не торопится, хотя набежало несколько миллионов. Тогда мы, 12 человек, написали заявление в Палату по разрешению споров. С надеждой, что если вдруг какие-то деньги появятся, то их разделят между теми, кто написал заявление. 

И когда из «Спортинга» пришел второй транш за трансфер Вукчевича, часть денег удалось вернуть. Мне Андрюха Каряка лично привез 600 тысяч – там по-честному поделили между всеми. Это небольшой процент от того, сколько на самом деле были должны.

А я поехал играть в «Шинник» и оттуда через год попал «Спартак».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Алексей Куденко, Антон Денисов, Илья Питалев; saturn-fc.ru/Юрий Ротарь; fcdynamo.ru; primecrime.ru; premierliga.ru

Артем Ребров теперь есть в телеграме – подписывайтесь на вашего любимого блогера

«Когда объявил, что заканчиваю, не выдержал – пошел в туалет и расплакался». Ребров – о завершении карьеры

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные