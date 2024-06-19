Что общего у Венгрии и Ханты-Мансийска?
Языки!
Перед Евро-2020 мы выпустили интервью про уникальность венгерского языка и зафиксировали, что наиболее близкие к нему – хантыйский и мансийский, это языки народов Западной Сибири. У слов «мадьяр» (самоназвание венгров) и «манси» (название народа в Западной Сибири) так и вовсе общее происхождение.
Теперь копнем глубже!
Как и в прошлый раз, наш проводник – Елена Зофяровна Шакирова, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка и перевода переводческого факультета МГЛУ.
Лекцию записал Артем Денисов.
Место венгерского, хантыйского и мансийского в системе языков – где оно?
– Венгерский, хантыйский и мансийский – это уральские языки.
Уральская семья языков – одна из древнейших. Пять тысячелетий назад существовал единый уральский язык. Племена, говорящие на нем, жили в северном Приуралье (это Западная Сибирь вдоль течения реки Обь) и в северо-восточной части России у истоков реки Печора. Хотя некоторые исследователи считают, что уральские племена жили на всей территории Северной Европы: от Урала до Финляндии.
Постепенно уральская семья разделилась (примерно четыре тысячелетия назад) на финно-угорскую и самодийскую ветви. Самодийские народы – ненцы, энцы, нганасаны, селькупы – это народы Восточной Сибири. Сейчас самые многочисленные народы уральской семьи – это народы финно-угорской ветви: венгры (порядка 10 миллионов человек), финны, эстонцы, коми и удмурты. Это народы Европы и европейской части России.
В финно-угорской ветви есть угорская подветвь, она и состоит из венгерского, хантыйского и мансийского. С лингвистической точки зрения это ближайшие друг к другу языки. Так что ближайшие родственники венгров – два малочисленных народа Западной Сибири, ханты и манси. Сейчас они живут на территории Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири.
Обычному человеку, не лингвисту и не историку языка, невозможно понять, в чем именно родство венгерского, мансийского и хантыйского. Современный венгр не поймет современного носителя манси. Однако сохранилось некоторое количество схожих слов и – что еще важнее – сходств в грамматике. Венгерские, финские и немецкие ученые-лингвисты нашли их в XIX веке. Они и определили, что хантыйский и мансийский ближе к венгерскому, чем, например, финский, эстонский или коми.
Например, в венгерском, хантыйском и мансийском схожая падежная и глагольная системы, схожий порядок слов. Названия животных, растений, обозначения близких родственников, некоторые бытовые вещи, связанные с утварью, – во всем этом тоже есть пересечения.
Как венгры ушли от хантов и манси
– Древние уральские племена мигрировали из-за климатических изменений: некоторые двинулись на запад к Европе, другие – на восток по направлению к Восточной Сибири и Енисею.
Предки венгров продвигались все западнее и в 896 году нашей эры окончательно поселились на современной территории Венгрии – в бассейне Дуная вокруг Карпат.
896 год – очень важная дата, в истории Венгрии она известна как обретение родины.
Во время странствий венгры контактировали со множеством народов: и с тюркскими, и с иранскими, и со славянскими, и с германскими. Это отразилось на культуре венгерского народа: у турков научились скотоводству, у славян – земледелию, у германцев – ремеслам.
Еще Венгрия обратилась к христианской религии. Было образовано венгерское государство, в 1000 году Венгрия стала королевством, и первый венгерский король Иштван получил корону из рук Папы Римского. С тех пор Венгрия – полноценный член семьи европейских народов.
В истории венгров был очень интересный эпизод. Когда они начали путь с Урала в Европу, некоторая часть поселилась в Поволжье и осталась там жить. Получилась такая картина: большая часть венгров дошла до современной территории Венгрии, а меньшая оказалась в Поволжье.
Приблизительно в XII веке венгерский монах Юлиан путешествовал на восток, на прародину венгров. И нашел их в Поволжье! Назвал эту территорию Магна Хунгария – Великая Венгрия.
Затем он вернулся в Европу, планировал второе путешествие в Поволжье, но именно тогда случилось нашествие татаро-монголов – они полностью уничтожили венгров в Поволжье. От Магны Хунгарии не осталось ничего. Но есть свидетельства не только Юлиана, так что можно с уверенностью говорить, что венгры проживали на территории современной России в XII-XIII веках. Но не с хантами и манси, а в Поволжье.
Как венгры относятся к родству с хантами и манси
– Все венгры знают, что их ближайшие родственники – в Западной Сибири. Эта информация есть в школьном курсе. Угорское происхождение – общепринятая теория.
Правда, есть альтернативные теории.
Первая: венгры – потомки гуннов, а не уральцев. Гунны завоевывали Европу за несколько столетий до того, как венгры оказались в Европе. Они даже не пересекались во времени, и все равно миф прочно живет в национальном сознании. До сих пор имя Аттила – имя правителя гуннов – популярно в Венгрии.
Вторая: поиски корней на востоке, среди тюркских народов. Некоторые венгры считают, что они ближе к монголам, а не к уральским народам. Монголы – тоже кочевники, как и венгры.
Третья: связь с древними шумерами, есть много специализированной литературы на эту тему. Находят схожие слова.
Но научно признанная теория – это именно родство венгерского с хантыйским и мансийским.
Венгерские ученые во второй половине XIX века развили науку – сравнительно-историческое финно-угорское языкознание. Отправлялись в длительные экспедиции в Сибирь, жили среди хантов и манси, собирали их фольклор, составляли словари. Так что вклад венгров в историю изучения хантыйского и мансийского, в культуру этих народов огромен.
Еще раньше, в XVII-XVIII веках, предполагали, что «Хунгария» и «Югрия» (схоже с Югрой, названием территории, где живут ханты и манси) – слова общего происхождения. Но впоследствии доказали, что между ними нет связи. Связь народов доказали, а связь между названиями – нет. Просто совпадение.
Студенткой я побывала в Будапештском университете и посетила кафедру финно-угорского языкознания филологического факультета. Действующие преподаватели университета ездили в Сибирь и делились историями о жизни хантов и манси. В научном сообществе венгры (как и финны, кстати) очень высоко ценят финно-угорскую общность, культивируют ее. До последнего времени они поощряли финно-угорскую молодежь России, давали стипендии в университетах Венгрии и Финляндии для изучения финно-угорского языкознания. Многие венгерские и финские преподаватели работали в наших вузах, в том числе в университетах Коми, Удмуртии. Так что родство поддерживается.
Как ханты и манси жили дальше без венгров
– Считается, что угорская общность – общность древних венгерских племен и племен Западной Сибири – существовала примерно до 500 года до нашей эры.
То есть 2500 лет назад предки венгров выделились из общего народа и начали мигрировать, а предки хантов и манси остались в Сибири, продолжили вести традиционный образ жизни, занимались охотой, рыболовством, собирательством. Типичный для сибирских народов образ жизни. До сих пор сохранилась традиционная религия – шаманизм.
К сожалению, сейчас хантыйский и мансийский под угрозой исчезновения. На хантыйском разговаривают примерно 9,5 тысяч человек, на мансийском – около одной тысячи. Число носителей сокращается, молодые люди чаще переселяются в города, не поддерживают традиционный образ жизни народов, не занимаются охотой, забывают язык. Подавляющая часть носителей хантыйского и мансийского – люди старшего поколения.
Кроме того, у обоих языков нет единой языковой формы. Так что языки не только малочисленны, но и делятся на диалекты. Чуть ли не в каждом селении говорят на уникальном варианте языка.
Кстати, считается, что мансийский чуть ближе к венгерскому, чем хантыйский. Но вообще мансийский и хантыйский крайне близки друг к другу.
Носителю хантыйского или мансийского проще выучить венгерский?
– Конечно. Носителям хантыйского и мансийского языков изучать венгерский проще, чем носителю русского. Именно из-за грамматических пересечений.
Один мой студент занимался проблемами финно-угорского языкознания. Он – из народа ханты, учился на кафедре финно-угорской филологии в МГУ, я преподавала ему венгерский. Позже узнала – не от студента, а от преподавателя университета, – что он происходил из древнего шаманского рода.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Мочалов, Юрий Кавер; Gettyimages.ru/Hulton Archive, Attila Kisebenedek; Robert Michael/Global Look Press
Интересное интервью, спасибо
По собственному опыту могу сказать, что разговор с людьми, не имеющими никакого представления об основах лингвистики вообще и о сравнительно-историческом языкознании в частности, на этом месте очень часто обрывается, так как слушающий сталкивается с концепциями, которых интуитивно не ожидает, и перестаёт легко понимать приводимые ему аргументы. (А тратить несколько десятков минут на то, чтобы разобраться в чём суть да дело в таком формате люди чаще всего оказываются не готовы.)
Поэтому рискну предположить, что преподаватель, к котрому обратился автор статьи (а бэкграунд у Елены Зофяровны внушает доверие), не имел в виду, что "обычному человеку этого не понять", а хотел сказать, что "даже у специалиста не получится в двух словах объяснить это неспециалисту".
P. S. Насколько я могу судить, грамматические и даже лексические соответствия (например, в системах личных местоимений) на практике всё-таки используются для определения места языков в их генетической классификации, по крайней мере, в качестве дополнительного аргумента или в тех случаях, когда в силу недостатка данных реконструировать праязык оказывается невозможным. (Поправьте меня, если я не прав, но это, кажется, как раз случай угорской группы, да и многих других групп внутри уральской семьи, внутренняя классификация которой была и остаётся предметом дискуссий.)
По постскриптуму не скажу - вообще не специалист в уральских, хотя и давно заглядываюсь конкретно на венгерский из исследовательского интереса.
Родственность языков доказана давно и надёжно. По поводу разделения групп (условных предков венгров от условных предков хантов и манси) одного мнения нет, как народы передвигались - возможно и через территории нынешнего Казахстана шли, но сути это не меняет.
Но когда Вы берётесь за освещение тем, связанных с лингвистикой, и, в частности, за вопрос о генетическом родстве языков, будет, наверное, лучше обратиться за консультацией к специалистам в области сранительно-исторического языкознания.
Всё-таки за словом "филология" скрывается большое количество самых разных дисциплин, и далеко не всегда даже хороший переводчик или преподаватель языка получает в вузе глубокую теоретическую подготовку. (А даже если и получает, то не всегда следит за актуальными событиямии и достижениями в соответствующей предметной области.)
К квалификации Елены Зофяровны вопросов нет, она получила хорошую базу (Филфак МГУ это, действительно, не хухры-мухры) и, безо всяких сомнений, является классным специалистом, знатоком венгерской литературы и опытным преподавателем. Но, возможно, лингвист-теоретик о родстве языков вообще и об угорской группе уральской семьи рассказал бы побольше и поинтереснее, и без фраз типа "обычному человеку этого не понять".
Ещё раз спасибо за статью!
Единственное, можно было бы для полноты картины в головах читателей добавить, что родство венгерского языка с хантыйским и мансийским (захватывающий, безо всякого сомнения, лингвистический факт) всё-таки является гораздо более отдалённым, чем, например, родство русского и сербского или, скажем, испанского и румынского языков.
По оценкам специалистов праславянский язык распался во второй половине I тыс. н. э. Примерно в это же время из диалектов народной латыни сформировались языки, которые сейчас называют романскими. Распад же праугорского языка, если и имел место, то произошёл, как минимум, на полторы тысячи лет раньше.
Обратите также внимание на оговорку - "если и имел место". То есть, действительно, существует вероятность того, что венгерский, хантыйский и мансийский язык произошли от общего языка-предка и таким образом "роднее" друг другу, чем остальным уральским языкам, но имеющихся в распоряжении лингвистов данных недостаточно, чтобы утверждать это наверняка. Таким образом, близкое языковое родство венгров, ханты и манси в том виде, в каком это часто подаётся в массовой культуре, не является, строго говоря, доказанным. То есть это ещё далеко не "общепринятая теория" а только представляющаяся весьма вероятной гипотеза.
Как мордвин спрошу, вы никого не забыли, гражданка филолог?