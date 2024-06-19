Что общего у Венгрии и Ханты-Мансийска?

Языки!

Перед Евро-2020 мы выпустили интервью про уникальность венгерского языка и зафиксировали, что наиболее близкие к нему – хантыйский и мансийский, это языки народов Западной Сибири. У слов «мадьяр» (самоназвание венгров) и «манси» (название народа в Западной Сибири) так и вовсе общее происхождение.

Теперь копнем глубже!

Как и в прошлый раз, наш проводник – Елена Зофяровна Шакирова, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка и перевода переводческого факультета МГЛУ.

Лекцию записал Артем Денисов.

Место венгерского, хантыйского и мансийского в системе языков – где оно?

– Венгерский, хантыйский и мансийский – это уральские языки.

Уральская семья языков – одна из древнейших. Пять тысячелетий назад существовал единый уральский язык. Племена, говорящие на нем, жили в северном Приуралье (это Западная Сибирь вдоль течения реки Обь) и в северо-восточной части России у истоков реки Печора. Хотя некоторые исследователи считают, что уральские племена жили на всей территории Северной Европы: от Урала до Финляндии.

Постепенно уральская семья разделилась (примерно четыре тысячелетия назад) на финно-угорскую и самодийскую ветви. Самодийские народы – ненцы, энцы, нганасаны, селькупы – это народы Восточной Сибири. Сейчас самые многочисленные народы уральской семьи – это народы финно-угорской ветви: венгры (порядка 10 миллионов человек), финны, эстонцы, коми и удмурты. Это народы Европы и европейской части России.

В финно-угорской ветви есть угорская подветвь, она и состоит из венгерского, хантыйского и мансийского. С лингвистической точки зрения это ближайшие друг к другу языки. Так что ближайшие родственники венгров – два малочисленных народа Западной Сибири, ханты и манси. Сейчас они живут на территории Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири.

Обычному человеку, не лингвисту и не историку языка, невозможно понять, в чем именно родство венгерского, мансийского и хантыйского. Современный венгр не поймет современного носителя манси. Однако сохранилось некоторое количество схожих слов и – что еще важнее – сходств в грамматике. Венгерские, финские и немецкие ученые-лингвисты нашли их в XIX веке. Они и определили, что хантыйский и мансийский ближе к венгерскому, чем, например, финский, эстонский или коми.

Например, в венгерском, хантыйском и мансийском схожая падежная и глагольная системы, схожий порядок слов. Названия животных, растений, обозначения близких родственников, некоторые бытовые вещи, связанные с утварью, – во всем этом тоже есть пересечения.

Как венгры ушли от хантов и манси

– Древние уральские племена мигрировали из-за климатических изменений: некоторые двинулись на запад к Европе, другие – на восток по направлению к Восточной Сибири и Енисею.

Предки венгров продвигались все западнее и в 896 году нашей эры окончательно поселились на современной территории Венгрии – в бассейне Дуная вокруг Карпат.

896 год – очень важная дата, в истории Венгрии она известна как обретение родины.

Во время странствий венгры контактировали со множеством народов: и с тюркскими, и с иранскими, и со славянскими, и с германскими. Это отразилось на культуре венгерского народа: у турков научились скотоводству, у славян – земледелию, у германцев – ремеслам.

Еще Венгрия обратилась к христианской религии. Было образовано венгерское государство, в 1000 году Венгрия стала королевством, и первый венгерский король Иштван получил корону из рук Папы Римского. С тех пор Венгрия – полноценный член семьи европейских народов.

В истории венгров был очень интересный эпизод. Когда они начали путь с Урала в Европу, некоторая часть поселилась в Поволжье и осталась там жить. Получилась такая картина: большая часть венгров дошла до современной территории Венгрии, а меньшая оказалась в Поволжье.

Приблизительно в XII веке венгерский монах Юлиан путешествовал на восток, на прародину венгров. И нашел их в Поволжье! Назвал эту территорию Магна Хунгария – Великая Венгрия.

Затем он вернулся в Европу, планировал второе путешествие в Поволжье, но именно тогда случилось нашествие татаро-монголов – они полностью уничтожили венгров в Поволжье. От Магны Хунгарии не осталось ничего. Но есть свидетельства не только Юлиана, так что можно с уверенностью говорить, что венгры проживали на территории современной России в XII-XIII веках. Но не с хантами и манси, а в Поволжье.

Как венгры относятся к родству с хантами и манси

– Все венгры знают, что их ближайшие родственники – в Западной Сибири. Эта информация есть в школьном курсе. Угорское происхождение – общепринятая теория.

Правда, есть альтернативные теории.

Первая: венгры – потомки гуннов, а не уральцев. Гунны завоевывали Европу за несколько столетий до того, как венгры оказались в Европе. Они даже не пересекались во времени, и все равно миф прочно живет в национальном сознании. До сих пор имя Аттила – имя правителя гуннов – популярно в Венгрии.

Вторая: поиски корней на востоке, среди тюркских народов. Некоторые венгры считают, что они ближе к монголам, а не к уральским народам. Монголы – тоже кочевники, как и венгры.

Третья: связь с древними шумерами, есть много специализированной литературы на эту тему. Находят схожие слова.

Но научно признанная теория – это именно родство венгерского с хантыйским и мансийским.

Венгерские ученые во второй половине XIX века развили науку – сравнительно-историческое финно-угорское языкознание. Отправлялись в длительные экспедиции в Сибирь, жили среди хантов и манси, собирали их фольклор, составляли словари. Так что вклад венгров в историю изучения хантыйского и мансийского, в культуру этих народов огромен.

Еще раньше, в XVII-XVIII веках, предполагали, что «Хунгария» и «Югрия» (схоже с Югрой, названием территории, где живут ханты и манси) – слова общего происхождения. Но впоследствии доказали, что между ними нет связи. Связь народов доказали, а связь между названиями – нет. Просто совпадение.

Студенткой я побывала в Будапештском университете и посетила кафедру финно-угорского языкознания филологического факультета. Действующие преподаватели университета ездили в Сибирь и делились историями о жизни хантов и манси. В научном сообществе венгры (как и финны, кстати) очень высоко ценят финно-угорскую общность, культивируют ее. До последнего времени они поощряли финно-угорскую молодежь России, давали стипендии в университетах Венгрии и Финляндии для изучения финно-угорского языкознания. Многие венгерские и финские преподаватели работали в наших вузах, в том числе в университетах Коми, Удмуртии. Так что родство поддерживается.

Как ханты и манси жили дальше без венгров

– Считается, что угорская общность – общность древних венгерских племен и племен Западной Сибири – существовала примерно до 500 года до нашей эры.

То есть 2500 лет назад предки венгров выделились из общего народа и начали мигрировать, а предки хантов и манси остались в Сибири, продолжили вести традиционный образ жизни, занимались охотой, рыболовством, собирательством. Типичный для сибирских народов образ жизни. До сих пор сохранилась традиционная религия – шаманизм.

К сожалению, сейчас хантыйский и мансийский под угрозой исчезновения. На хантыйском разговаривают примерно 9,5 тысяч человек, на мансийском – около одной тысячи. Число носителей сокращается, молодые люди чаще переселяются в города, не поддерживают традиционный образ жизни народов, не занимаются охотой, забывают язык. Подавляющая часть носителей хантыйского и мансийского – люди старшего поколения.

Кроме того, у обоих языков нет единой языковой формы. Так что языки не только малочисленны, но и делятся на диалекты. Чуть ли не в каждом селении говорят на уникальном варианте языка.

Кстати, считается, что мансийский чуть ближе к венгерскому, чем хантыйский. Но вообще мансийский и хантыйский крайне близки друг к другу.

Носителю хантыйского или мансийского проще выучить венгерский?

– Конечно. Носителям хантыйского и мансийского языков изучать венгерский проще, чем носителю русского. Именно из-за грамматических пересечений.

Один мой студент занимался проблемами финно-угорского языкознания. Он – из народа ханты, учился на кафедре финно-угорской филологии в МГУ, я преподавала ему венгерский. Позже узнала – не от студента, а от преподавателя университета, – что он происходил из древнего шаманского рода.

Фото: РИА Новости /Владимир Песня, Мочалов, Юрий Кавер; Gettyimages.ru /Hulton Archive, Attila Kisebenedek; Robert Michael/Global Look Press