Как Головин стал звездой Лиги 1 в 2023-м

Глава-фиксация: статус лидера «Монако» и звезды Лиги 1 – не наши фантазии, а реальность

Наверное, можно увидеть надуманную ангажированность в том, что российское спортивное медиа называет российского футболиста лучшим игроком «Монако» и звездой Лиги 1. Но этот тезис запросто подтверждают внутри чемпионата.

Головин попал в символическую сборную первого круга Лиги 1-2023/24 и в символическую сборную Лиги 1 за 2023 год. В обе команды пробрались только Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Жан-Клер Тодибо.

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком клуба в первой половине сезона. Гигантский отрыв: 76% за Головина, 15% за Виссама Бен-Йеддера, 3% за Такуми Минамино. Александр три месяца подряд (сентябрь, октябрь, ноябрь) получал награду лучшему игроку «Монако». В октябре его номинировали на приз лучшему игроку месяца всей Лиги 1 вместе с Мбаппе и Уорреном Заиром-Эмери.

Лидерский статус Головина подтверждают одноклубники. Похвала от Дениса Закарии: «Голо – невероятный. Он очень важен для нас, потому что способен изменить ход любой игры». И от Крепена Диатта: «Головин выступает на фантастическом уровне, он большой футболист, и не только в этом сезоне».

И главное – слова тренера «Монако» Ади Хюттера: «Головин – один из лучших игроков Лиги 1. Превосходный и незаурядный, великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой».

Теперь – подробнее о развитии Александра.

Головин – лучший во всех топ-лигах по голам из-за штрафной с начала сезона-2022/23

В России давно (может, никогда?) не появлялся футболист, который был лучшим среди лучших, а не только лучшим среди наших. И тут новость: Головин – лидер топ-лиг по голам из-за штрафной с сезона-2022/23. Да-да, лидер среди всех игроков топ-лиг. Красота.

В конце 2023-го его все-таки догнал Мбаппе, до этого Александр единолично возглавлял список.

Головин бьет издали реже других бомбардиров: у Вальверде 60 попыток, у Мбаппе – 55, у Копмейнерса – 44, у Кандревы – 43, у Мартинеса – 39, у Головина – 37. Шикарная конвертация.

Вот карта ударов Головина издали с сезона-2022/23. Большинство ударов – ожидаемо чуть левее центра. Оттуда правше Головину бить проще. Из шести дальних голов четыре прилетели в правую девятку. Мегагол «Тулузе» – тут (таймкод: 2:05), мегагол «Анжеру» – тут (таймкод: 1:42), мегагол «Метцу» – тут (таймкод: 1:39).

Хюттер хвалил качество ударов Головина. Предыдущий тренер Филипп Клеман фиксировал прогресс Александра: «Удары стали лучше. Раньше Головин бил намного мощнее, но часто не попадал в ворота. Теперь бьет точнее». Ценное замечание – мало успешных дальних выстрелов Головина можно назвать пушечными, они скорее отличаются точностью и обводящей траекторией, очень сложной для вратарей.

В свежем интервью Нобелю Арустамяну Головин подробно говорил о дальних ударах. Выделим главное.

● Видел новость, что лидирует среди всех игроков, но не поверил и не проверял информацию.

● Перед новым сезоном Хюттер объяснял, что придется часто взламывать автобусы, и дальние удары – важное оружие. На тренировках моделировали ситуации для дальних ударов. Уделяли этому много времени.

● Раз в неделю у игроков «Монако» есть персонализированная тренировка: игроки отрабатывают конкретные навыки. Специализация Головина – дальние удары, штрафные и угловые. Еще Головин уделяет по 15 минут отработке дальних ударов перед или после обычных тренировок. Исключения – высокоинтенсивные занятия, когда из-за нагрузок бить опасно, можно получить травму.

● Нико Ковач запрещал бить издали. Причина – ужасные попытки Орельена Тчуамени. Тренер так разозлился, что на собрании пообещал штрафовать за удары с 35 метров.

Головин очень прокачал физическую форму. Фундаментальные изменения

Главное сожаление по сезонам Головина в «Монако» – травматичность. Сначала была тяжелая адаптация к скоростям и единоборствам Лиги 1, затем постоянные повреждения сбивали мощный игровой темп. Для понимания: в сезоне-2020/21 Головин был лучшим игроком в топ-лигах по ассистам в пересчете на 90 минут. Обгонял Томаса Мюллера. Но из-за травм сыграл лишь чуть больше 1000 минут в Лиге 1. Когда был здоров, выглядел одним из лучших в Европе. Только здоров был крайне редко.

Сейчас ситуация улучшилась: травмы прекратились, Головин играет полные матчи, даже в стыках смотрится гораздо мощнее.

Физическое развитие Головина очень подробно фиксировал директор высоких достижений «Монако» Джеймс Банс (отвечает за предотвращение травм, мониторинг физической формы, медицинские аспекты) в интервью L’Equipe в начале 2023-го:

«Между руководством, Головиным и тренером Клеманом был обстоятельный разговор. Главная мысль: Головин слишком часто травмировался, из-за чего пропускал много матчей. Нам нужно было найти решение. Он очень рассудительный игрок и серьезно отнесся к беседе.

Мы пришли к тому, что Головину необходимо прокачать тело. Распланировали весь его график – начинали с конкретных дней, потом все было расписано на месяцы. На выходе хотели получить игрока, который будет делать спринты еще чаще, чем прежде, при этом не будет получать повреждений, сбивающих игровой ритм.

Он много работал в спортзале. Очень внимательно отнесся к выбранному для него рациону питания. Улучшил профилактическую работу и восстановительный процесс после матчей. Все сработало идеально. Сейчас Голо кажется одним из самых крепких парней в Лиге 1. Он может ускоряться на протяжении всех 90 минут».

Клеман спустя месяцы тоже радовался изменениям: «Физически Голо стал абсолютно новым игроком. Теперь он один из лучших в спортзале. Главное отличие нового Голо от старого – свежесть на поле, он ускоряется весь матч, не нуждаясь в длительных передышках. Раньше ему не хватало сил. Приходилось выбирать моменты для спринтов. Теперь он может ускоряться постоянно. Он справился с главной задачей».

Головин согласен – 100% стал лучше физически.

Текущий сезон – лучший для Александра по доле матчей в старте (100%, 15 из 15) и по доле полных матчей без замен (60%, 9 из 15, такой же процент был в сезоне-2019/20).

Новый тренер дал Головину безграничную свободу на мяче. Это приятный бонус

Пришедший в клуб летом 2023-го Ади Хюттер мгновенно изменил схему с 4-2-2-2 на любимую 3-4-2-1. Так сильно любит 3-4-2-1, что «Монако» уже в нескольких играх выходил с тройкой центральных защитников, где не было номинальных центральных защитников. Например, такой набор: крайний защитник Вилфрид Синго и два опорника Денис Закария и Сунгуту Магасса.

Головин располагается на позиции левого инсайда. Формально мало что изменилось, позиция схожа с той, что была раньше. Но это только формально.

«Новый тренер вообще не привязывает меня к позиции, дает полную свободу, я могу играть где угодно. Если вижу, что в нападении все перекрыто, и я не получаю мяч, то могу спокойно прибежать на позицию левого защитника, начать атаку. Тренер ничего не скажет. Впервые такая свобода. Именно в атаке – в обороне все очень строго, я четко следую его требованиям», – рассказывал Головин Нобелю.

Про спуск на место левого защитника – не метафора, так правда бывает. Спустя 15 секунд Головин забил гол.

При Коваче и Клемане было заметно, что у Головина много креативной свободы. Но так, как при Хюттере, и правда не было никогда. Александр проводит лучший сезон по количеству пасов, по пасам в штрафную, по продвигающим передачам, по пасам вразрез, по предударным действиям, по разыгранным стенкам. Он главный созидатель «Монако», при этом в любой момент превращается то в завершителя, то в двигателя мяча (отходит в глубину для развития атак).

По гол+пас Головин – даже не второй игрок «Монако» (5+2, у Виссама Бен-Йеддера 8+0, у Такуми Минамино 5+4). Но по общему влиянию превосходит Бен-Йеддера и Минамино. Можете вернуться к началу текста и посмотреть, как сильно Головин опережает партнеров в голосовании о лучшем игроке «Монако» в первом круге.

Головину явно комфортно под руководством Хюттера. Он говорил Нобелю, что Клеман и Ковач – все-таки прессингоцентричные тренеры. Для Хюттера прессинг тоже очень важен, но он стремится к более сложному футболу при владении. Стремится к сильной позиционной атаке. Получается вполне неплохо, у «Монако» достаточно качественных комбинационных атак с треугольниками, перегрузами и быстрой игрой накоротке. Головин – главный футболист «Монако» в этой фазе, при этом он дисциплинирован без мяча. Неудивительно, что Александр так сильно понравился Хюттеру.

И еще одна деталь: в 3-4-2-1 Головин чаще бывает ближе к центральной оси, чем в 4-2-2-2. Даже без мяча он теперь чаще играет по опорнику/центральным защитникам – раньше были ориентировки к левому флангу. Любой высокий возврат мяча – и Головин в более выгодной позиции, чем раньше. Не решающий фактор, но полезный нюанс.

А в чем прибавлять? Нужно избегать карточек на ровном месте и влиять на игру «Монако», даже когда команда в кризисе

От хорошего перейдем к плохому.

Главная претензия к Головину – ненужные желтые карточки. Аж пять штук за первый круг. Неприятный бонус – прямая красная, полученная в последнем матче 2023-го. После фола игрока «Тулузы» Александр ударил его шипами в голень. Это уже четвертая красная Головина за 5,5 сезона в «Монако». Слишком много.

Одноклубник Юссуф Фофана рассказал, что Головин извинился перед командой в раздевалке, но ситуация вполне типична для Александра: «У него своеобразный темперамент: обычно он хладнокровен, но в определенных ситуациях реагирует очень резко, теряет самообладание».

Точная характеристика. Головин – не провокатор, не любитель грубых нарушений, не фанат стычек на ровном месте, да и с судьями ругается не так часто, как об этом порой пишут. Но иногда будто что-то переключается, и случаются дурацкие истории вроде красной против «Тулузы» или желтой за слишком эмоциональные претензии судье. Это печально.

Другой пункт – более масштабный. За пять полных сезонов после трансфера Головина «Монако» так и не отбирался в групповой этап Лиги чемпионов. Максимум – третье место и вылет в квалификации ЛЧ (такое случалось дважды). В прошлом сезоне «Монако» навязывал борьбу «Лансу» и «Марселю» за вторую позицию, но весной жутко поплыл. Статистика последних 14 матчей в Лиге 1: 3 победы, 3 ничьих и 7 поражений. Команда, мечтавшая об ЛЧ, пролетела даже мимо Лиги конференций.

Головин был далеко не худшим игроком «Монако» на этом отрезке, но статус лидера обязывает тащить команду даже в кризисном состоянии. Пока Головин тоже теряется, когда «Монако» сбоит. Ему тяжело переворачивать матчи в одиночку. Это хроническая проблема команды – если ей плохо, то плохо всем, не находится футболиста, способного разбудить партнеров. Тяжелая задача, но элитный игрок должен с ней справляться. Головину пока непросто.

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Впрочем, у Головина как лидера «Монако» есть и неоценимо положительная особенность – он не звезда в вакууме, не нуждается в обслуживающем персонале. Александр и сам работяга, готов пахать ради команды и делать партнеров лучше.

Это будет очень важным бонусом, если Головин попадет в абсолютный топ-клуб, о котором мечтает: в интервью Нобелю признался, что с радостью перейдет в «Реал», «Барсу», «ПСЖ», «Баварию» или «Ман Сити». Он вряд ли станет безусловным лидером настолько сильного клуба, но его навык командного игрока может сильно улучшить партнеров.

Главное – не останавливаться. Смелее бить и забивать издали, ассистировать и ускоряться, пахать в прессинге.

И без травм!

Фото: Gettyimages/Sebastian Widmann; East News/AP Photo/Michel Euler, Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media, AP Photo/Daniel Cole