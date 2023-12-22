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Терзич должен быть уволен из «Дортмунда»

Эдин Терзич Эдин Терзич
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Колонка Артема Денисова.

Экономическое и спортивное состояние «Дортмунда» таково, что при любых обстоятельствах и при любом тренере самым ожидаемым прогнозом будет финиш в зоне второго-четвертого места. Первое место – большой успех. Любое ниже четвертого – большая неудача. 

Сейчас «Дортмунд» идет пятым, уступая четвертому «Лейпцигу» шесть очков. Это серьезное отставание на дистанции в 16 туров.

Фиксируем: пока «Дортмунд» Терзича жутко проваливается в Бундеслиге. И проваливается не только по результатам. По игре тоже все печально. У «Дортмунда» практически нет цельных и спокойных побед.

Пугает атака, где нет отточенных командных механизмов, а игроки не прогрессируют индивидуально. У «Боруссии» нет качественной позиционной атаки, не хватает и опасных контратак.

Напрягает защита – лишь семь команд Бундеслиги допускают больше моментов, чем «Дортмунд». Страшно представить, что было бы без вратаря Грегора Кобеля. 

Происходящее с «Дортмундом» при Эдине Терзиче напоминает фильм «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом. Фабула: пациенты, пострадавшие от эпидемии летаргического энцефалита, долгие годы находились в подобии кататонического ступора, не разговаривали и не двигались, благодаря экспериментальному лекарству все-таки вернулись к нормальной жизни, но вскоре откатились к обездвиженному состоянию. «Дортмунд» спал осенью-2022, проснулся весной-2023 и снова заснул осенью-2023. Это сравнение идеально иллюстрирует Карим Адейеми.

Апофеоз страданий «Дортмунда» в новом сезоне – два матча против «Штутгарта». Сначала «Боруссия» проиграла 1:2 в Бундеслиге, допустив 4,2 xG и в ответ придумав лишь две-три нормальные атаки. Затем проиграла 0:2 в Кубке Германии, фактически повторив содержание игры в чемпионате. Это просто стыдно. И показательно, что такое случилось против «Штутгарта». Именно «Штутгарт» вытесняет «Дортмунд» из топ-4, хотя гораздо скромнее по финансам и составу. Но за счет идей тренера Себастиана Хенесса «Штутгарт» играет гораздо приятнее и эффективнее. 

Чем Терзич может оправдаться?

Во-первых, первым местом в группе смерти ЛЧ. Это объективное достижение. Но оно не перекрывает слабой игры и слабых результатов на большой дистанции в Бундеслиге. 

Наивно верить, что адаптациями под топ-соперников Терзич далеко зайдет в ЛЧ. Уместно вспомнить, что даже весной-2023, когда «Дортмунд» выглядел хорошо, команда проиграла все важные матчи: «Баварии» в Бундеслиге, «Челси» в ЛЧ, «Лейпцигу» в Кубке Германии.

Во-вторых, Терзич может оправдаться летним ослаблением команды, когда ушли Беллингем и Геррейру. Это факт, состав потускнел. Но не настолько, чтобы не попадать в топ-4 Бундеслиги и показывать пугающе невзрачный футбол.

Финальная мысль (фактически ретранслирую ее из одного осеннего подкаста Cappuccino & Catenaccio): учитывая статус «Дортмунда» как железно 2-й/3-й/4-й команды Германии, ему логичнее выбирать тренера, ставящего яркий атакующий футбол. 

Потому что нужно очень постараться (в хорошем или плохом смысле), чтобы финишировать не 2-м/3-м/4-м. При этом атакующий футбол нравится большинству фанатов и – очень важно – выгоден топ-менеджменту «Дортмунда», который заинтересован в крупных трансферах на выход. 

Это стратегически правильное решение.

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Фото: Gettyimages.ru/Leon Kuegeler

20 комментариев
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Люто плюсую. Ни этот тренер, ни, к сожалению, в подавляющем большинстве эти игроки не способны на свершения. 50 оттенков серости.
+9
-2
+7
Ответ stroozh
Парни, я как фанат МЮ могу сказать одно, как только появилась мысль - надо увольнять, дальше может быть только хуже
Лицо Артеты представил?
+6
0
+6
Наконец-то, кто то об этом написал)
Уволить это чудо нужно было в конце прошлого сезона. Чем руководствовалось правление клуба принимая эти решения, не понятно…
+6
-1
+5
Тренер слабый, факт. Но ведь и состав хуже, чем у Баварии, Байера и РБЛ. Да и состав Штутгарта не то чтобы сильно уступает нынешнему составу Дортмунда по качеству. Единственный по-настоящему топовый игрок в БД - это Шлоттербек, остальные либо "талантливая" молодёжь, либо середняки (и Ройс с Хуммельсом, которые уже прошли свой пик)
+4
-1
+3
Ответ Hoffman Snape
Тренер слабый, факт. Но ведь и состав хуже, чем у Баварии, Байера и РБЛ. Да и состав Штутгарта не то чтобы сильно уступает нынешнему составу Дортмунда по качеству. Единственный по-настоящему топовый игрок в БД - это Шлоттербек, остальные либо "талантливая" молодёжь, либо середняки (и Ройс с Хуммельсом, которые уже прошли свой пик)
На данный момент самый лучший игрок в клубе наверное всё таки Кобель)
+2
0
+2
Надо было убирать сразу после последнего матча сезона 22/23. Так слиться в решающей игре за чемпионство..
+2
-1
+1
Загадка как его назначили во второй раз. Может быть функционер из него хороший, но как тренер совсем не впечатляет. Примитивный футбол с надеждой на индивидуальные скиллы отдельных футболистов, при этом никто толком не прогрессирует.
При Терзиче только Брандт и Рюэрсон показывают прогресс относительно себя.
+2
-1
+1
Парни, я как фанат МЮ могу сказать одно, как только появилась мысль - надо увольнять, дальше может быть только хуже
+1
0
+1
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Лицо Артеты представил?
А может он исключение, которое лишь подтверждает правило?)
0
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Ответ Куритиба
На данный момент самый лучший игрок в клубе наверное всё таки Кобель)
Кобель хорош, да. Наверное зря его не упомянул
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Ответ chili
Ааа, ну это в корне меняет дело.
Вряд ли Терзич как главный тренер имеет прямое отношение к прогрессу вратаря.
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Ответ Контрольный выстрел
Ну это вратарь, а не полевой игрок.
Ааа, ну это в корне меняет дело.
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0
Ответ Marslan Akmataliev
Загадка как его назначили во второй раз. Может быть функционер из него хороший, но как тренер совсем не впечатляет. Примитивный футбол с надеждой на индивидуальные скиллы отдельных футболистов, при этом никто толком не прогрессирует. При Терзиче только Брандт и Рюэрсон показывают прогресс относительно себя.
Кобель.
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Может, кто-то из увольнятелей предложит кандидатуру сначала, которая "ставит атакующий футбол, нравящийся фанатам"? Кроме Гласснера, никаких слухов пока не ходило.
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Его надо было уволить в тот день, когда Боруссия не смогла обыграть Майнц. Прямо на поле уволить.
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Команда с такой фанатской базой, хорошей репутацией и постоянным созвездием таланливой молодежи, просто обязана иметь отличного тренера.Терзич свой парень - но не более того.
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Самое забавное, что на данный момент Дортмунд находится в зоне ЛЧ...Да-да. Со следующего года турнир расширяется и Боруссия пока в зоне уайлд-карда. Подробнее https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballatitude/3210770.html
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Задачу по сохранению прописки сохраняет? Вполне, клуб уже гарантировано не вылетит. Чем вы недовольны?
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