Терзич должен быть уволен из «Дортмунда»

Колонка Артема Денисова.

Экономическое и спортивное состояние «Дортмунда» таково, что при любых обстоятельствах и при любом тренере самым ожидаемым прогнозом будет финиш в зоне второго-четвертого места. Первое место – большой успех. Любое ниже четвертого – большая неудача.

Сейчас «Дортмунд» идет пятым, уступая четвертому «Лейпцигу» шесть очков. Это серьезное отставание на дистанции в 16 туров.

Фиксируем: пока «Дортмунд» Терзича жутко проваливается в Бундеслиге. И проваливается не только по результатам. По игре тоже все печально. У «Дортмунда» практически нет цельных и спокойных побед.

Пугает атака, где нет отточенных командных механизмов, а игроки не прогрессируют индивидуально. У «Боруссии» нет качественной позиционной атаки, не хватает и опасных контратак.

Напрягает защита – лишь семь команд Бундеслиги допускают больше моментов, чем «Дортмунд». Страшно представить, что было бы без вратаря Грегора Кобеля.

Происходящее с «Дортмундом» при Эдине Терзиче напоминает фильм «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом. Фабула: пациенты, пострадавшие от эпидемии летаргического энцефалита, долгие годы находились в подобии кататонического ступора, не разговаривали и не двигались, благодаря экспериментальному лекарству все-таки вернулись к нормальной жизни, но вскоре откатились к обездвиженному состоянию. «Дортмунд» спал осенью-2022, проснулся весной-2023 и снова заснул осенью-2023. Это сравнение идеально иллюстрирует Карим Адейеми.

Апофеоз страданий «Дортмунда» в новом сезоне – два матча против «Штутгарта». Сначала «Боруссия» проиграла 1:2 в Бундеслиге, допустив 4,2 xG и в ответ придумав лишь две-три нормальные атаки. Затем проиграла 0:2 в Кубке Германии, фактически повторив содержание игры в чемпионате. Это просто стыдно. И показательно, что такое случилось против «Штутгарта». Именно «Штутгарт» вытесняет «Дортмунд» из топ-4, хотя гораздо скромнее по финансам и составу. Но за счет идей тренера Себастиана Хенесса «Штутгарт» играет гораздо приятнее и эффективнее.

Чем Терзич может оправдаться?

Во-первых, первым местом в группе смерти ЛЧ. Это объективное достижение. Но оно не перекрывает слабой игры и слабых результатов на большой дистанции в Бундеслиге.

Наивно верить, что адаптациями под топ-соперников Терзич далеко зайдет в ЛЧ. Уместно вспомнить, что даже весной-2023, когда «Дортмунд» выглядел хорошо, команда проиграла все важные матчи: «Баварии» в Бундеслиге, «Челси» в ЛЧ, «Лейпцигу» в Кубке Германии.

Во-вторых, Терзич может оправдаться летним ослаблением команды, когда ушли Беллингем и Геррейру. Это факт, состав потускнел. Но не настолько, чтобы не попадать в топ-4 Бундеслиги и показывать пугающе невзрачный футбол.

Финальная мысль (фактически ретранслирую ее из одного осеннего подкаста Cappuccino & Catenaccio): учитывая статус «Дортмунда» как железно 2-й/3-й/4-й команды Германии, ему логичнее выбирать тренера, ставящего яркий атакующий футбол.

Потому что нужно очень постараться (в хорошем или плохом смысле), чтобы финишировать не 2-м/3-м/4-м. При этом атакующий футбол нравится большинству фанатов и – очень важно – выгоден топ-менеджменту «Дортмунда», который заинтересован в крупных трансферах на выход.

Это стратегически правильное решение.

Фото: Gettyimages.ru/Leon Kuegeler