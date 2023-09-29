Он забивает больше Холанда, Кейна и Мбаппе. Кто такой Серу Гирасси

10 голов за 5 туров.

Харри Кейн вроде бы разрывает Бундеслигу с 7+3 за пять туров, вот только это не лучший результат на старте сезона. 27-летний гвинейский форвард «Штутгарта» Серу Гирасси наколотил уже 10 мячей. Еще и сделал один ассист.

Главная статистика о феномене Гирасси

Гирасси пока забивает больше всех в топ-лигах.

Все 10 мячей Гирасси – с игры. Холанд и Бонифасе по разу забивали с пенальти (Холанд еще однажды смазал), Кейн и Мбаппе реализовали по два 11-метровых. Так что по голам с игры Гирасси доминирует в Европе даже внушительнее – только Холанд без учета пенальти тоже забил больше пяти на старте (семь).

«Штутгарт» не зарабатывал пенальти. В прошлом сезоне Гирасси забил два из двух в главной части сезона и однажды ошибся в стыковых матчах с «Гамбургом». Его можно считать главным пенальтистом, поскольку остальные подходили к точке, только если Серу не было на поле. Статус пенальтиста пригодится на дистанции.

Но пока его результативность не связана с пенальти – Гирасси попросту лучше всех реализует моменты. Статистика подтверждает: у него самая большая разница между реальными и ожидаемыми голами.

Серьезный отрыв, +5,7 даже на дистанции пяти туров выглядит как совершенно невероятное качество завершения. Так что можно смело говорить, что Серу на старте сезона лучше всех в мире реализует моменты. И сам хладнокровен, и где-то везет.

Но одним везением феномен точно не объяснить. Дело в том, что 4,3 xG, заработанные Гирасси, – тоже один из лучших показателей в Европе. Это означает, что мало кто находит так много моментов. Гирасси их и реализует на близком к идеальному уровне.

Фиксируем главное: Гирасси забивает больше всех и лучше всех реализует моменты. При этом количество моментов тоже впечатляет – больше, например, чем у Кейна или Левандовского. А ведь Гирасси играет за «Штутгарт», где гораздо труднее выискивать шансы, чем в «Баварии» или «Барселоне».

Гирасси никогда не забивал больше 11 голов за один сезон. Но стабильно прогрессировал

Вся карьера Серу проходит во Франции («Лаваль», «Лилль», «Осер», «Амьен», «Ренн») и в Германии («Кельн», «Штутгарт»). Гирасси получал шансы в юношеских сборных Франции, нормально стартовал во взрослом футболе с шестью голами за «Лаваль» в Лиге 2-2014/15, но переход в топ-лиги получился сложным.

Гирасси не заиграл в «Лилле», много травмировался в «Кельне» и лишь в сезоне-2019/20 подобрался почти к 10 мячам за сезон. Это было в «Амьене» – очень скромная команда даже по меркам Франции сделала ставку на Гирасси, который гарантировал стабильную борьбу за длинные забросы и кое-как реализовывал моменты. Сезон-2019/20 заморозили из-за пандемии и рассчитали результаты за 28 туров, после которых «Амьен» шел в зоне вылета. Так и выбыл. До сих пор не вернулся обратно, но Гирасси не затянуло в трясину – его аж за 15 млн евро забрал «Ренн», пробившийся в Лигу чемпионов.

Серу сохранил результативность в районе 10 мячей, но ждали большего, и летом 2022-го он уехал в аренду в «Штутгарт». Впервые за несколько лет серьезно травмировался (пропустил почти два месяца), но все равно провел достойный сезон с 11 голами – с отрывом лучший бомбардир «Штутгарта». И это всего лишь за 18 полных матчей.

Если Гирасси был бы здоров весь сезон, «Штутгарту» почти наверняка не пришлось бы играть в стыках. Ничего страшного: там «Штутгарт» вынес «Гамбург» 6:1, у Гирасси 1+1. Этим летом «Штутгарт» выкупил Гирасси у «Ренна» за 9 млн евро. Забавная ситуация: сразу после покупки к «Штутгарту» обратились «Вест Хэм» и «Фулхэм», желая сразу забрать Гирасси из Бундеслиги за более серьезную сумму. «Штутгарт» отказал. Кажется, клубы АПЛ могут снова постучаться через год, но платить придется больше – Bild сообщал, что откроется опция 20 млн отступных. Может, из АПЛ постучатся еще более сильные команды.

Гирасси по ходу карьеры явно прогрессировал. Сначала был обычным столбом-работягой без голевого чутья, цеплялся за мячи – и хорошо. Затем учился открываться за спины, прибавлял в понимании пространства, улучшал качество подыгрыша. «Ренн» оказался слишком комбинационной командой для Гирасси, но и это был полезный опыт – Серу впервые выступал за клуб, который действует первым номером. Там не потянул, но приобретенные знания явно актуальны в «Штутгарте».

Больше деталей о бомбардирском прорыве Гирасси

Тренер Себастьян Хенесс остерегается публично разбирать игру Гирасси, но все-таки делится редкими деталями: «Сейчас Серу восхищает хладнокровием – он всегда решителен, когда пора бить по воротам. Мы стабильно видим весь диапазон его качеств, не только завершение атак. Он хорошо работает с мячом, отлично понимает, как нужно открываться».

Уже несколько мячей Серу забил после открываний за спины защитникам. Это очень важное качество для центрфорварда: нужно грамотно затеряться, предложить себя партнеру, поймать нужный тайминг для рывка, чтобы не попасть в офсайд. Особенно круто получилось против «Бохума».

Три из 10 мячей вколотил ударами из-за штрафной. В одном случае просто бахнул на ходу в быстром выпаде, в двух других подрабатывал и бил в ближний угол, обманывая вратарей, которые явно не ждали удара именно туда (вот видео таких голов: «Фрайбургу» – раз, «Дармштадту» – два.

Лишь однажды из 10 случаев Гирасси забил головой – в прошлом сезоне так отличился четырежды из 11 раз. Прибавляет в вариативности.

Еще пару раз наказал соперников за ошибки в защите. Еще обманывал защитника на смене движений внутри штрафной. Еще дважды забил аккуратной подсечкой – претендент на фирменный удар.

И очень важный пункт: Гирасси полезен «Штутгарту» не только благодаря голам. Он продолжает цепляться за длинные передачи, как постоянно делал это в «Амьене». Уходит в глубину, выманивая защитников и открывая пространство для партнеров. Оцените тепловую карту Гирасси: ярко горит штрафная (Гирасси стабильно находит множество моментов) и левый полуфланг, куда Серу смещается для помощи в продвижении.

Он остается умным столбом, только теперь еще и много забивает.

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В январе-феврале 2024 года Гирасси оставит «Штутгарт» ради Кубка африканских наций. Вообще никаких гарантий, что Гирасси при 10 голах за пять туров забьет хотя бы 20 за весь сезон. Но сколько забьет – это уже гадания.

Сейчас важнее – сколько забил. Гирасси выдал лучший бомбардирский старт в истории Бундеслиги (наравне с 10 голами в пяти турах Роберта Левандовского в сезоне-2020/21). Даже у Герда Мюллера не было такой стартовой результативности.

Напоминание: в прошлом сезоне лучшими бомбардирами Бундеслиги стали Никлас Фюллькруг и Кристофер Нкунку (по 16 мячей). Без учета пенальти Фюллькруг забил 11. 11! На один больше, чем Гирасси сейчас за пять матчей.

Будет круто, если Гирасси продолжит колотить. Немного внимания он уже точно заслужил.

Фото: Pressefoto Rudel/Herbert R, Eibner-Pressefoto/Wolfgang/Global Look Press