Рогер Шмидт просто красавчик.

Начнем текст так же резко, как команды Рогера Шмидта летят в прессинг. С фиксации необычного тренерского пути.

Шмидт начинал в немецком футбольном подземелье, вместе с Рангником придумывал то, что впоследствии станет фирменным «Ред Булл»-футболом, создал очень запоминающийся «Байер» (возможно, самая бундеслиговая команда 2010-х с лютым прессингом, высокой линией защиты и веселой атакой), выгорел, подзаработал денег в Китае, вернулся в Европу и организовал приятный ПСВ, а теперь ответственен за одну из главных сенсаций евросезона – «Бенфику».

Но все это ярлыки, надо нырять глубже. Феномен Шмидта того стоит.

Шмидт был инженером, футболистом-любителем и играющим тренером. «Пройссен» обещал ему, что пристроит обратно на завод в случае увольнения

«Люденшайд», «Плеттенберг», «Верль», «Падерборн», «Липпштадт», «Дельбрюк» – слышали эти названия? Еще кое-как можно выделить «Падерборн», и это пик игровой карьеры Шмидта – третий немецкий дивизион. Сейчас профессиональная лига, но в сезоне-2002/03, когда играл Рогер, это все еще был любительский уровень.

Шмидт отдал ему 19 лет жизни: начал в 1987-м, закончил в 2005-м. Рогер совмещал спорт сначала с учебой, а потом и работой. Он получил инженерное образование в университете Падерборна и устроился инженером-конструктором на местный завод компании Benteler, специализирующейся на производстве деталей для автомобилей.

Сезон-2004/05 должен был стать последним для Шмидта-игрока, так оно и случилось. Но в то же время это был первый сезон Шмидта-тренера. Играющий тренер – так с «Дельбрюком» договорились на один год. После этого – еще два сезона, только уже как тренер-тренер. В 2007-м Шмидт обещал жене и двум детям завязать с любительским футболом, как вдруг пришло предложение от «Пройссена». Это 4-й дивизион Германии, куда Шмидт поднял «Дельбрюк». Но «Пройссен» жил другими амбициями – это один из клубов основателей-Бундеслиги. Нужно было переезжать в незнакомый город, бросать работу на заводе, убеждать жену, что все будет в порядке.

Рогер согласился с забавным условием – «Пройссен» обязался найти работу по университетской специальности в случае увольнения.

Шмидт много рефлексировал о том времени: «Возможно, на заводе я бы дорос до руководящей должности. Возможно, и нет. Все непредсказуемо, были люди намного опытнее меня, у них наверняка было больше шансов на повышение.

Сильнее всего переживал за семью. Я никогда не мечтал о серьезной тренерской карьере, поэтому предложение «Пройссена» слегка шокировало. Удивило, что руководители клуба так сильно заинтересовались мной. Просто щелкнуло, что стоит попробовать, что от этого я должен получить удовольствие».

Шмидт провел в «Пройссене» почти три сезона: сначала поднялся на дивизион выше, затем вылетел и был уволен. Шел 2010-й, 43-летний Шмидт остался без работы. И отказался от работы по специальности, которую Рогеру нашел «Пройссен» – все четко по контракту. Шмидт понял, что хочет развиваться в футболе.

Он снова вернулся к обучению – теперь на лицензию UEFA Pro. В Германии очень жесткий отбор и высокие требования, но Шмидт успешно сдал вступительные экзамены и был одним из лучших учеников на курсе со средней оценкой 1,7 (1 – максимум). Среди однокурсников: Маркус Гиздоль («Хоффенхайм», «Локомотив»), Маркус Вайнцирль («Аугсбург», «Шальке»), Тайфун Коркут («Байер», «Штутгарт»). Тренеры, не ставшие топами, но получавшие шансы в Бундеслиге.

Шмидт всегда ценил образование: «Мне нравилось и играть в любительский футбол, и учиться в университете. На профессиональном уровне совмещать сложнее, но все равно нужно находить время на учебу. Я всегда настаиваю, чтобы молодые игроки в моих командах не забрасывали образование. После тренировки можно провести время с пользой».

UEFA Pro в Германии сложно получить, но зато его ценят. Знакомый «Падерборн», поднявшийся уже во вторую Бундеслигу, нанял Шмидта. В сезоне-2011/12 клуб финишировал 5-м, остановившись лишь в одном очке от стыковых матчей за место в Бундеслиге.

Пожалуй, самая красивая деталь: «Падерборн» проводил домашние матчи на «Бентелер-Арене». Шмидт работал на заводе компании, а теперь руководил профессиональным клубом на стадионе, нейминг которого выкупила та самая компания.

Запуская проект «Зальцбурга», Рангник выбрал Шмидта. Он был прекрасной кандидатурой

Приглашение Рогера Шмидта на тренерский пост – первое серьезное решение Ральфа Рангника на должности спортивного директора «Зальцбурга» (в 2012-м он одновременно был нанят и в Австрии, и в «Лейпциге»). Фактически лето 2012-го – точка невозврата между неповоротливым богатым «Зальцбургом», который тратил бешеные деньги на Джованни Траппатони и Лотара Маттеуса, и «Зальцбургом», который теперь знает вся Европа: агрессивный высокий прессинг, бешеная интенсивность, неиссякаемый источник молодых талантов. Без успеха системы «Зальцбурга» успех системы «Лейпцига» точно не был бы настолько стремительным.

Первые прорывные покупки – Садьо Мане (4 млн из «Метца», сейчас «Бавария») и Кевин Кампль (3 млн из «Ахена», сейчас «Лейпциг»). Кампль потом говорил, что гегенпрессинг Шмидта гегепрессинговее гегенпрессинга Клоппа.

«Стиль соперника для нас не очень важен. Мы играем от себя, действуем активно и агрессивно. Наша главная задача – сделать так, чтобы сопернику было некомфортно. Если получается, мы почти наверняка добьемся хорошего результата», – это слова Шмидта на одной из пресс-конференций можно считать манифестом «Зальцбурга».

На сборах команда Шмидта даже побеждала 3:0 «Баварию» Гвардиолы. Пеп после матча дал мощный комплимент: «Я за карьеру никогда не встречался с клубом, который играл бы настолько интенсивно, как «Зальцбург».

Шмидтом, конечно, восхищался и Рангник. Он понимал, что стиль Рогера идеален для новой модели «РБ»: юные игроки ослепительно сверкают в рискованном футболе, клубы побогаче готовы платить за креативных вундеркиндов.

Это было взаимно – Рогер восхищался «Хоффенхаймом» Рангника, который в конце 2000-х всколыхнул Германию. Шмидт был одним из первых, кто называл Рангника вдохновителем. Потом два-три десятка немецких тренеров скажут подобное в течение 2010-х.

Но Шмидт делал оговорку: «В «Зальцбурге» мы строим футбол гораздо экстремальнее «Хоффенхайма».

Находка Шмидта – сирена на тренировках. Она была нужна для тренировки контрпрессинга, то есть прессинга сразу после потери мяча. Как только команда теряла мяч, она должна была компактным агрессивным прессингом вернуть его в течение 5 секунд. Если этого не происходило, звучала оглушительная сирена. Так Шмидт давил на игроков.

Руи Мота, работавший со Шмидтом, говорил, что Рогер считает контрпрессинг главной фазой футбола: «Он называл реакцию на потерю мяча важнейшим аспектом игры. Рогер чувствовал, что именно в момент, когда соперник только забрал мяч себе, он наименее организован. И если сразу вернуть мяч обратно, есть наибольший шанс создать угрозу».

Разумеется, Шмидт постоянно подстраивал прессинг под структуру соперника. И здесь нет противоречий со словами о том, что ему не важен стиль соперника. Шмидт имел в виду, что «Зальцбург» не хочет прогибаться. Не хочет отходить на свою половину против команды, любящей владение: «Мне нравится высокая, ориентированная на мяч защита и интенсивный футбол в течение 90 минут. Благодаря этому мы можем всегда играть доминантно. Даже против «Баварии». Мы не должны зависеть от соперника, который владеет мячом. Это мы должны владеть мячом».

Шмидт требует адскую физподготовку. Называет свой футбол спринтерским

Для интенсивного футбола нужна бешеная выносливость. Спринтерский футбол – любимейший эпитет Шмидта для характеристики собственной игровой модели.

«Меня не интересует общий пробег команды. Я смотрю на интенсивность бега. Физически развитая команда не просто много бегает – она лидирует по спринтам и интенсивным рывкам. Можно пробежать 105 километров и быть гораздо интенсивнее, чем при пробеге 125 километров», – Рогер считал, что интенсивность бега при правильных тактических настройках гарантирует и интенсивность прессинга.

Он на практике проверил это в «Байере». Команда все три сезона держалась в топе Бундеслиги по интенсивности давления. Можно оценить в PPDA: чем показатель ниже, тем прессинг интенсивнее.

По результатам «Байер» сначала выглядел неплохо (4-е место в сезоне-2014/15 и 3-е место в сезоне-2015/16), но затем случился жесткий спад в сезоне-2016/17: 10-е место после 23 туров и увольнение. Зато Шмидт внес большой вклад в развитие Сон Хын Мина, Юлиана Брандта, Кевина Фолланда, Хакана Чалханоглу, дал первый шанс Каю Хавертцу. Сон после трансфера в «Тоттенхэм» благодарил Шмидта за высокие стандарты в «Байере» – после переезда к АПЛ не пришлось привыкать к скоростям.

Вообще Шмидт философски подходил к требованиям по физподготовке: «Я всегда говорю игрокам: вы в отличной физической форме, есть инфраструктура для качественных тренировок, ради вас приготовили великолепный газон, мячей просто бесконечное количество. Почему бы не выложиться? Можно потрудиться и стать еще лучше. Или лучше просиживать время в офисе или на фабрике?» Вроде банальный заход, но уж Шмидт, который сам проработал на заводе, может так говорить.

Правда, не все согласны с Рогером, и на это есть причины.

Шмидт никогда не признавал чужих мнений и хейтил других тренеров. Он бескомпромиссно верит в свой футбол

Главная черта Шмидта – бескомпромиссная вера в собственные принципы. Он никогда не предаст стиль, если видит, что идея хотя бы теоретически реализуема. Только в Китае Шмидт отказался от концепта интенсивного высокого прессинга, убедившись, что местные игроки физически ну никак не выдерживают нагрузок. Но даже там переучивал игроков к проактивному владению с розыгрышами накоротке. Никаких автобусов.

В более квалифицированных командах требования Шмидта неоспоримы.

«Время от времени мы слышали жалобы на Шмидта от игроков, но это нормально. У Рогера четкое представление, в какой футбол должна играть команда. И для того, чтобы все сработало, каждому футболисту нужно выкладываться по полной», – говорил спортивный директор «Падерборна» Микаэль Борн.

Босс «Байера» Руди Феллер признавался: «Шмидт в ярости, если его концепция подвергается сомнению».

И Шмидт сам это декларировал: «Тренер должен был полностью уверен в идее, которую он предлагает команде. Если тренер будет сомневаться, то сомневаться будут и футболисты».

Жестко, но хотя бы без самодурства. Шмидт не был замечен в унижении достоинства игроков, переходе на личности, публичных казнях. Это не токсичный тренер, готовый ломать психику. Есть красивая история, как футболисты ПСВ вместе со Шмидтом посещали завод VDL Nedcar, одного из спонсоров клуба, и гендир Nedcar спросил Шмидта, хотел ли он руководить роботами – точными, опытными и безошибочными. Рогер отказался: «Футболисты должны быть креативными».

Это очень важная деталь – даже контрпрессинг Шмидта фактически направлен не на разрушение (лишь бы забрать мяч), а на созидание (лучшая фаза игры для атаки на разбалансированного соперника).

Поэтому неудивительно, что всю карьеру Шмидт ругается не с игроками, из которых делает творческих атлетов, а с другими тренерами, которым не может простить чересчур оборонительные модели игры.

Когда «Байер» победил «Кельн» 5:1, Рогер прошелся по тренеру соперника Петеру Штогеру: «Я никогда бы не просил футболистов сыграть так, как сегодня играл «Кельн». Не ради такого футбола нужно становиться тренером». Почти то же самое сказал про «Монако» Леонардо Жардима.

Еще в Австрии Шмидт отказывался пожимать руку тренеру скромного «Гредига» Ади Хюттеру (впоследствии тренировал «Айнтрахт» и «Гладбах») и словесно рубился с тренером «Рапида» Карстеном Янкером, когда услышал, как тот призывал игроков ломать футболистов «Зальцбурга».

Шмидт последовательно не признает деструктивный футбол. В его интерпретации это игра, где защита собственных ворот приоритетнее попыток забить гол.

Правда, Шмидт конфликтует не только по идеологическим причинам. Просто очень сложный характер. Однажды в матче с «Дортмундом» судья Феликс Цвайер показал красную взбешенному Шмидту, но тот… отказался уходить. Тогда ушел Цвайер. Вместе с футболистами. Вернулись только спустя 9 минут, когда Шмидт все-таки покинул поле.

Шмидт признавал проблемы: «Я бываю неуправляемым. Слишком хочу побеждать и очень плохо переношу поражения. Из-за этого возникает неуместная эмоциональность».

Удивительный микс: Шмидт зависим от побед, но готов добиваться успехов только с романтической верой в атакующий, смелый, агрессивный, интенсивный футбол.

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Мысленный эксперимент: подумайте, как бы восприняли текст, если бы читали его пару лет назад. Например, когда Шмидта в 2019-м уволили из китайского клуба, и его список достижений ограничивался победой в чемпионате Австрии, Кубком Австрии и Кубком Китая.

Еще один неповоротливый фанатик без достижений.

Теперь Шмидт построил команду в нетоповой лиге, которая абсолютно заслуженно сыграет в 1/4 финала ЛЧ. Чтобы выйти из группы с «ПСЖ» и «Юве» с первого места, «Бенфике» в последнем туре нужно было забивать «Маккаби» минимум 5 голов за тайм. Получилось бы подобное без стилистической твердолобости Шмидта?

Когда Шмидт в первом сезоне с «Зальцбургом» сенсационно не победил в чемпионате Австрии (получилось только во второй сезон), болельщики вывесили баннер «Шмидт должен остаться». Шок: качественная игра ценилась выше титула.

Когда Шмидт уезжал из Китая, фанаты «Бэйцзиня» большой толпой провожали его в аэропорту и в последний раз благодарили за атакующий футбол.

Бескомпромиссное упрямство не лучшая черта, но в случае Шмидта это гарант веселой и насыщенной карьеры, по ходу которой многие нейтральные зрители неожиданно и приятно открыли для себя яркий стиль команд Рогера.

Будет красиво, если с этим упрямством Шмидт все-таки добьется фантастического результата. Вроде победы «Бенфики» в ЛЧ.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Pedro Fiuza/XinHua; Gettyimages.ru/Friedemann Vogel/Bongarts, Andreas Schaad/Bongarts, Matthias Kern/Bongarts, Valerio Pennicino, Sascha Steinbach/Bongarts