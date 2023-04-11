Гвардиола открыл Киммиха. Только вот видел его центральным защитником 🤯

Неожиданный старт большой карьеры.

Перед встречей Киммиха («Бавария») и Гвардиолы («Ман Сити») сразу вспоминается легендарное видео, где Пеп с сумасшедшими глазами орет на Йозуа, приобнимает его, потом опять орет, потом опять обнимает. Даже спустя годы рвало тикток.

Это 25-й тур сезона-2015/16 – последнего в «Баварии» для Гвардиолы и первого в «Баварии» для Киммиха.

Детали видео: Пеп и критиковал, и хвалил Киммиха

Киммих в интервью The Guardian рассказывал о взрыве Пепа: «Я играл центрального защитника, за пять минут до конца матча Гвардиола убрал Хаби Алонсо и выпустил Медхи Бенатию. Он вышел в центр защиты, я, вероятно, должен был подняться на место Алонсо в опорную зону, но продолжил играть слишком низко, почти там же, где и Бенатия.

Гвардиола кричал подниматься выше, но я этого не понял. И после матча он объяснял мне, что нужно было играть выше. Может, со стороны выглядит странновато, но на самом деле это великолепно. Видна его настоящая страсть».

Журналист Марти Перарнау, главный биограф Пепа, в книге «Эволюция Гвардиолы» полностью воссоздал сцену.

Сразу после финального свистка Гвардиола прибежал к Бенатии: «Медхи, ты передал инструкции Киммиху? Он должен был подняться из защиты». Бенатия ответил одобрительно, но оправдал Йозуа тем, что было слишком шумно, он мог не услышать.

Тогда Пеп направился к Киммиху.

– Ты получил инструкции от Бенатии?

– Нет, Пеп, я не слышал.

– Черт, ты должен был подняться в центр полузащиты!

– Извини, я не слышал этого.

– Ты должен был играть выше четверки защитников и страховать опорную зону, там никого не было, и мы потеряли контроль. Ладно, ты прекрасно отыграл, Йоз. Ты хорош, очень хорош, Я говорил, что ты способен на это, говорил тебе!

– Спасибо, Пеп, было сложно, но получилось.

– Ты был ####### (офигенно – Sports.ru) прекрасным. Ты лучший, Йоз, ты лучший. Я горжусь тобой».

Пеп – главный двигатель трансфера Киммиха в «Баварию»

До «Баварии» Йозуа отыграл на профессиональном уровне два сезона: в 2013/14 с «Лейпцигом» поднялся из третьего дивизиона во второй, в 2014/15 занял 5-е место во второй Бундеслиге.

Киммих посчитал рассказ агента о предложении «Баварии» розыгрышем: «Я не мог поверить, потому что обычно «Бавария» не интересуется игроками второй Бундеслиги. Это клуб, который может купить практически любого футболиста в мире. Еще сложнее поверить в то, что сам Гвардиола хочет пригласить меня».

Киммих перешел в «Баварию» за 8,5 млн евро. Сложная схема: сначала «Штутгарт» выкупил Йозуа обратно из «Лейпцига» за 1,5 млн (была такая опция при продаже за 500 тысяч), а затем сразу отправил игрока в «Баварию». Официально Йозуа переехал летом 2015-го, но обо всем договорились еще в январе, когда ему было лишь 18.

Перед первой встречей с Пепом сердце Киммиха билось быстрее, чем в подтрибунке перед матчами: «Говорил в основном Пеп. Спросил его: «Почему выбрал меня?» Он очень долго рассказывал о моем стиле игры, о сильных сторонах, о том, как видит меня в игре «Баварии», активно использовал тактическую доску. Я восхищался самим фактом того, что Гвардиола уже так хорошо знает меня. Он пообещал, что даст шанс в первой команде».

«Что делать мальчику, которого хочет сам Гвардиола? – риторически спрашивал Ральф Рангник, который заправлял делами в «Лейпциге» и лично выцепил 17-летнего Киммиха у «Штутгарта». – В «Баварии» сказали, что Гвардиола часами просматривал видеоклипы с Киммихом. Я видел Пепа на нашей игре против «Мюнхена-1860».

Председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтверждал присутствие Пепа на игре «Лейпцига»: «Сразу после финального свистка он позвонил мне и сказал, что Киммих станет топ-игроком, «Бавария» должна купить его немедленно». Это было аж в августе 2014-го.

В пресс-релизе «Бавария» применила термин wunschspieler, таким образом назвав Киммиха игроком, запрошенным Гвардиолой. С той же ремаркой «Бавария» представляла, например, Тиаго Алькантару и Марио Гетце. Пеп на вопросы о Киммихе отвечал, что восхитился его принятием решений и спокойствием в играх за «Лейпциг».

У Йозуа была прекрасная пресса: ментальность лидера, здоровая агрессия, устойчивость под прессингом. Тогда, правда, даже никто и не предполагал, что он станет лучшим опорником поколения при владении. Подчеркивались именно его навыки борьбы, а не управления игрой через пасы.

Некоторых смущали два аспекта. Во-первых, физические данные: 175 см и 70 кг без заметных перспектив вырасти. Во-вторых, кадровая ситуация по молодежи в «Баварии»: в 2013-м с конфликтом ушел 19-летний Эмре Джан, расстроенный игрой за резерв без шансов во взрослой команде. И тут новый юный опорник, но не из академии.

Правда, оказалось, что Гвардиола видел Киммиха не совсем опорником.

Гвардиола говорил, что Киммих станет одним из лучших центральных защитников в мире

Пеп постепенно подводил Киммиха к основе.

Еще до официального дебюта случилась любопытная история: в полуфинале предсезонного Audi Cup против «Милана» (3:0) Найджел де Йонг жестко влетел в Йозуа, потребовалась замена. В перерыве между Гвардиолой и Де Йонгом случилась стычка, Пепу не понравилась грубость в товарищеской игре.

В первой половине сезона Киммих был обычным игроком ротации: иногда попадал в основу, но большинство игр начинал в запасе. Тут без позиционных удивлений – стабильная игра в опорной зоне, по разу прикрывал фланги защиты и полузащиты.

Во второй половине все шло гораздо интереснее. Во многом из-за травм «Баварии».

Вся четверка никогда не блистала здоровьем, но зимой-весной 2016-го вылетали сразу и надолго. Особенно болезненным казалось отсутствие Джерома Боатенга, который постоянно выходил в основе осенью. Формально Киммих заменил именно его, пару составлял Давид Алаба, который по желанию Гвардиолы и кадровым обстоятельствам прыгал с левого фланга обороны в центр – и обратно.

Киммих профессионально воспринимал смену позиций: «До прихода в «Баварию» я видел себя только как центрального полузащитника, но вскоре понял, что молодой игрок, который хочет получать стабильное игровое время, должен быть адаптивным. Ты играешь там, где нужен».

Гвардиола нахваливал Киммиха в специфической роли: «Пожалуйста, не говорите мне, что он не центральный защитник. Киммих – умный футболист, по-спортивному агрессивный в борьбе за мяч, хорош в воздухе. Он станет фантастическим защитником, одним из лучших в мире».

Конкуренция в центре поля казалась бешеной: Хаби Алонсо, Тиаго, Артуро Видаль. Даже Филипп Лам, которого Гвардиола уже переучил в опорного полузащитника, гораздо чаще выходил справа в защите. Переведя Йозуа ниже, Пеп одновременно и прикрыл проблемную из-за травм позицию, и наградил игровой практикой талантливого молодого игрока.

Возможно, при навалах соперника рост Киммиха был бы проблемой, да вот только «Бавария» лишь дважды во втором круге опустилась ниже 60% владения в одном матче (да и те игры – уже ничего не решавшие в чемпионате). Мюнхенцы 7 раз пробили отметку в 75% – просто невероятный контроль. Йозуа выглядел скорее еще одним разыгрывающим в центре поля, просто действовал глубже классического опорника даже в доминантной структуре.

Пеп выпускал Киммиха постоянно, кроме полуфинала ЛЧ против «Атлетико». Там «Бавария» сначала играла с парой Алаба-Мартинес, затем Боатенг-Мартинес. Йозуа сидел в запасе. На этом путь и закончился – 2:2 с гостевым голом в пользу «Атлетико».

Справедливости ради, Киммих на предыдущих стадиях с «Ювентусом» и «Бенфикой» порой ошибался. В первой игре 1/8 финала «Юве» отыгрался с 0:2: сначала Киммих неудачно дернулся для перехвата мяча (таймкод – 3:36), затем не справился со Стураро, который забил, вылетев из-за спины Йозуа (таймкод – 5:04).

Но комплиментов было бесконечно больше, чем критики. Хаби Алонсо, например, сравнивал Киммиха с Хавьером Маскерано, которого Пеп тоже спустил из опорной зоны в центр защиты.

Но эксперимент «Киммих – центральный защитник» закончился с уходом Гвардиолы летом 2016-го.

Киммих очень благодарен Гвардиоле. Говорил, что Пеп научил грамотному выбору позиции

Спустя несколько лет Киммих так формулировал влияние Гвардиолы на карьеру: «Можно сказать, что Пеп открыл для меня новые пространства на поле. Он уделял громадное значение тому, где нужно располагаться. Когда я получал мяч, всегда знал, куда могу дать пас, потому что в той зоне обязан быть партнер. В футболе Гвардиолы ты прекрасно видишь поле.

Он перфекционист, всегда беспокоится о деталях, не любит ничего оставлять на волю случая. Это восхищает».

После ухода Гвардиолы «Баварию» подхватил Анчелотти. Он косвенно благодарил Пепа, когда называл Киммиха счастливым человеком, научившимся играть на разных позициях. В первом сезоне при Анчелотти Киммих чаще выходил в центре поля, но затем гораздо больше появлялся справа в защите. И Карло, как и Пеп, говорил, что Киммих вырастет в фантастического защитника. Только имел в виду уже позицию крайнего, а не центрального защитника.

Справа в защите Киммих поигрывал и при Хайнкесе, и при Коваче, и даже при Флике (при нем уже реже). У Нагельсманна играл только в опорной зоне.

О лучшей позиции Йозуа – опорник или правый защитник – споры бывают до сих пор (популярно мнение, что в сборной Йозуа лучше играть справа в защите). Но про центр защиты никто не вспоминает.

Очевидное объяснение: Киммих слишком влиятелен при владении, чтобы располагаться настолько низко. Позиция опорника в смысле дирижирования игрой максимально удобна. А это лучший навык Йозуа, которым не стоит пренебрегать.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Marius Becker/dpa