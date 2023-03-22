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Как топ-сборные изменились после ЧМ? Удобный дайджест перед отбором на Евро-2024

Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
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Много тренерских перестановок.

Стартует отбор на Евро-2024! О формате квалификации мы говорили тут, а здесь рассказываем, как дела у главных европейских сборных.

Как и в случае с плей-офф Лиги чемпионов, мы изучили трансформации в формате «было – стало». Что знали по итогам ЧМ-2022? И что теперь?

Подробно – о 8 лучших командах Европы по рейтингу ФИФА (все идут в мировом топ-10 сразу за Бразилией и Аргентиной).

Испания

Испания обновляется. Федерация убрала Луиса Энрике с позиционным антифутболом после поражения от Марокко в серии пенальти уже в 1/8 финала. Ему на замену пригласили тренера молодежной команды Луиса де ла Фуэнте, которому уже 61 год, но во взрослом профессиональном футболе он почти не работал (не тренировал даже команды Сегунды), а последние 9 лет занимался сборными Испании-U21 и U23. 

Де ла Фуэнте тотально пересобрал команду – на первый сбор взял лишь 11 из 26 футболистов из заявки ЧМ-2022. Больше нет гегемонии «Барселоны» (только Гави и Бальде, Педри получил приглашение, но не приедет из-за травмы). От «Реала» сохранился Карвахаль, вместо Асенсио едут Начо и Себальосом. Основной вратарь при Энрике Унаи Симон не вызван из-за повреждения: вместо него приглашен Кепа Аррисабалага, которого Энрике не жаловал.

Главное открытие – приглашение 32-летнего форварда Хоселу из «Эспаньола», который делит статус лучшего испанского бомбардира Ла Лиги вместе с Аспасом и Борхой Иглесиасом (тоже приглашены). Таргетмен с ростом 192 см еще никогда не играл за сборную, зато уже четвертый год подряд пробивает 10+ голов в Ла Лиге. 

Еще из игроков, которые никогда не играли за сборную, есть полузащитник «Сосьедада» Мартин Субименди и защитник «Осасуны» Давид Гарсия.

Игрок, который больше никогда не сыграет за сборную, – Серхио Рамос. В феврале он объявил о завершении международной карьеры, признавшись, что новый тренер не рассчитывает на 36-летнего защитника. Рамос намекнул, что от него отказались из-за возраста: перечислил Месси, Модрича, Пепе, в которых верят без оглядки на цифры в паспорте.

Франция

У Франции нет глобальной перезагрузки, но ушли реальные лидеры: Уго Льорис ожидаемо закончил международные выступления, по ходу ЧМ став рекордсменом по количеству игр за сборную, Рафаэль Варан в 29 лет последовал примеру и очень удивил Дидье Дешама. Карим Бензема тоже завершил карьеру, так и не выиграв большой международный турнир. 

Смена поколений протекает органично. Льорис обошел по числу матчей Лилиана Тюрама, и теперь в сборной уже не один, а целых два сына легендарного защитника: к 25-летнему нападающему Маркусу из «Гладбаха» добавился 21-летний полузащитник Кефрен из «Ниццы». Кефрен шутил, что окажется с братом в одной команде впервые со времен игры во дворе у дома.

Новым основным вратарем наверняка будет Майк Меньян, а среди центральных защитников и без Варана держится жесточайшая конкуренция: Упамекано, Конате, Салиба, могут сыграть Павар и Кунде, впервые вызван Фофана из «Челси». Потом Салиба и Фофана выбыли из-за травм. Не беда: их восполнят Тодибо из «Ниццы» и Дисаси из «Монако». Бездонная глубина.

Еще Дешам продолжит эксперимент с Камавинга на краю защиты: выпускал его там на ЧМ, а при оглашении заявки на новый сбор сразу записал в блок с защитниками. 

Нидерланды

У Нидерландов забавный исторический тренд: тренеры управляют сборной в несколько заходов, один только легендарный Ринус Михелс приходил и уходил четыре раза. С начала 1990-х по три попытки делали Дик Адвокат и Луи ван Гал, две – Гус Хиддинк. Роналд Куман – хранитель карусели, для него это второй заход в сборную, первый длился с февраля 2018-го по август 2020-го и закончился приглашением в «Барселону». 

У команды крепчайшая линейка центральных защитников: Ван Дейк, Тимбер, Аке, Де Лигт, Ботман. Де Лигт у Ван Гала лишь раз вышел в основе на ЧМ (и даже публично признал, что не очень вписывается в тренерскую модель). Ботмана не взяли на турнир, и он при ван Гале не успел хотя бы дебютировать. 

Полностью изменилась вратарская линия. Ван Гал удивил выбором на ЧМ: Нопперт из «Херенвена» (0 матчей за сборную), Юстин Бейло из «Фейеноорда» (6 матчей) и Ремко Пасвеер (2 матча). Теперь Нопперт и Бейло травмированы, а 39-летний Пасвеер потерял место в старте «Аякса». Обновление: Марк Флеккен из «Фрайбурга», Яспер Силлессен из НЕК и Барт Вербрюгген из «Андерлехта». Первые два вполне неожиданно пролетели мимо ЧМ по решению Ван Гала.

Вернулся Джорджиньо Вейналдум. Когда здоров, всегда важный игрок в сборной, несмотря на кризисы в клубной карьере после ухода из «Ливерпуля».

Нидерланды и Франция начнут путь с очного матча. Франция – явный фаворит

Англия

Лишь три тренера работали в сборной Англии дольше Гарета Саутгейта (81 матч): Уолтер Уинтерботтом (1946-1962, 139 матчей), Альф Рамси (1963-1974, 113 матчей, единственный выигранный ЧМ в истории Англии), Бобби Робсон (1982-1990, 95 матчей). Есть шанс обогнать Робсона, если отбор на Евро и сам турнир окажутся успешными.

Никто не закончил карьеру после ЧМ-2022, поэтому страна надеется на текущее поколение. У Саутгейта вполне определенный состав. Харри Магуайр и Кэлвин Филлипс получают вызовы даже с редкой игровой практикой в клубах, а из обоймы нет лишь Рахима Стерлинга, чью ситуацию Саутгейт прояснил вполне четко: «Он просто не готов, вот и все». Нет и Тренда Александер-Арнольда, но Саутгейт всегда рассматривал его настороженно. 

Возможен дебют Айвена Тоуни: форвард забил 16 голов в АПЛ за «Брентфорд» – больше него лишь у Кейна (21) и Холанда (28). Ранее уже был на сборах, но не дебютировал и ЧМ тоже пропустил по решению тренера. Сейчас так хорош, что даже ожидаемый бан за ставки не смутил Сауггейта.

Италия

Италия после триумфального Евро-2020 не отобралась на ЧМ-2022: в отборочной группе пропустила Швейцарию, а в стыках проиграла Северной Македонии 0:1, при соотношении ударов 32:4 пропустив на 92-й минуте (снова сыграют вместе – теперь в отборе на Евро-2024). Дальше был разгром в Финалиссиме от Аргентины 0:3, уход из сборной Джорджо Кьеллини, победа в группе Лиги наций с Германией, Англией и Венгрией. 

За 2022-й в сборной дебютировали 18 футболистов – больше всего (по 8 матчей) отыграли Федерико Димарко из «Интера» и Деньян Ньонто из «Лидса». Очень много новых имен. 16-летний Симоне Пафунди вообще выскочил за сборную раньше, чем за взрослое «Удинезе». 

Чиро Иммобиле не выступал за Италию с поражения против Северной Македонии. Тогда на эмоциях он грозился закончить карьеру в сборной. Но на новом сборе его снова не будет из-за травмы. Возможно, именно поэтому Манчини пригласил аргентинца с итальянским паспортом Матео Ретеги. Ему 23, играл только в чемпионате Аргентины, в текущем сезоне забил 6 голов в 8 играх за «Тигре». В прошлом – 19 в 27.

Италия сыграет с Англией уже сегодня. Поставить на матч можно здесь

Хорватия

37-летний Модрич, 34-летний Перишич, 30-летний Брозович, 31-летний Крамарич продолжат играть за Хорватию. Ковачичу на момент Евро-2024 тоже стукнет 30, а из легендарной команды ушел лишь 33-летний Деян Ловрен. Даже Домагой Вида (хм, ему всего 33) до сих пор вызывается. 

Да уж, формат «было – стало» явно не для этой сборной – тут просто уникальная стабильность. 

Остается только фиксировать пиковые точки этой стабильности. Лука Модрич будет самым возрастным игроком в истории сборной и побьет рекорд вратаря Дражена Ладича, который тот установил еще в 2000-м – 37 лет и 4 месяца. Пока на пару месяцев – может, в будущем и на пару лет.

А Златко Далич, с которым в середине марта продлили контракт до 2026-го, побьет рекорд по матчам за сборную на посту тренера. Сейчас 70, а у Мирослава Блажевича, который выигрывал бронзу ЧМ-1998 – 72. Печальная новость: Блажевич умер в феврале 2023-го. Успел посмотреть еще один великолепный турнир Хорватии.

Бельгия

Путь Роберто Мартинеса длиной в 6 лет закончился: есть 3-е место ЧМ-2018 и четвертьфинал Евро-2020. Золотое поколение уже рассыпается.. Бронза ЧМ – все равно легендарная история для Бельгии, но наверняка Азар, Куртуа, Де Брюйне, Лукаку, Витцель мечтали о большем. Еще и с грустным финалом: на ЧМ-2022 даже не вышли из группы, а скандальное интервью Де Брюйне («Никаких шансов на победу, мы слишком стары»), опубликованное по ходу турнира, по инсайдам, взорвало раздевалку.

Теперь команду помоложе принял Доменико Тедеско, уволенный из «Лейпцига» в сентябре 2022-го. Из возрастных игроков не взял Витцеля и Мертенса (травмирован). Велика вероятность, что тактически продолжит работу Мартинеса и оставит схему 3-4-3 – оба тренера ее ценят.

Но и совсем  внезапных новичков нет – лишь 19-летний полузащитник Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Обновления все равно будут. Допустим, центр защиты: Артюр Теате («Ренн», 22 года), Ваут Фас («Лестер», 24), Зено Дебаст («Андерлехт», 19), Себастьян Борнаув («Вольфсбург», 23) провели 0 минут на ЧМ-2022, теперь будут бороться за места в основе. Хотя 35-летний Ян Вертонген еще никуда не ушел!

Португалия

Португалия менялась уже по ходу ЧМ: вместо Данилу Перейры, сломавшего ребра в первом матче, в основу пробрался Пепе; Криштиану Роналду после группового этапа спустился в запас, пока Гонсалу Рамуш забивал хет-трик Швейцарии в 1/8 финала; Жоау Канселу перед тем, как потерять место в старте у Гвардиолы в «Ман Сити», сделал то же самое в сборной, пропустив Диогу Далота. Трансформирующуюся Португалию в итоге остановило Марокко.

Роберто Мартинес, вероятно, перейдет на схему 3-4-3: в заявке сразу 6 центральных защитников и 4 крайних. Хотя новый тренер менял состав точечно: вместо Вильяма Карвалью («Бетис»), Андре Силвы («Лейпциг») и Рикарду Орты («Брага») пригласил защитников Гонсалу Инасиу («Спортинг») и Диогу Лейте («Унион») и нападающего Диогу Жоту («Ливерпуль»), пропустившего ЧМ из-за травмы.

Много знакомых имен все еще в составе. Два самых заметных: 38-летний Криштиану Роналду и 40-летний Пепе. «Я не смотрю на возраст», – так Мартинес объяснил приглашение Роналду.

Что еще важного?

Германия – хозяйка Евро-2024, ей не нужно проходить отбор. Ханси Флик явно будет экспериментировать: на товарищеские матчи с Перу и Бельгией не приглашены Томас Мюллер, Лерой Сане, Антонио Рюдигер и Никлас Зюле, по личным причинам сбор пропустит Илкай Гюндоган. Флик хочет посмотреть на свежих и молодых игроков. Пригласил даже 22-летнего правого защитника Йошу Вагномана, который сейчас сидит в запасе «Штутгарта», последней команды Бундеслиги. 

Позиция правого защитника – вообще едва ли не самая болезненная для Германии: на ЧМ там попеременно играли Зюле, Керер и Киммих, а сейчас вызван Мариус Вольф. Вообще-то он фланговый игрок атаки, но в «Дортмунде» качественно выглядит справа в защите. Флик изучит.

• Что с другими европейскими сборными, игравшими на ЧМ-2022? Дания сохранила тренера Каспера Юлманда после провала с невыходом из группы, Швейцария доверяет Мурату Якину даже после 1:6 от Португалии, а вот Польша уволила Чеслава Михневича и пригласила Фернанду Сантуша. Да, Польша вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года, но сделала это с посредственным качеством игры – ждут большего.

• Мир сборных покинула теневая легенда – 35-летний израильский форвард Эран Захави завершил международную карьеру. В отборе на ЧМ-2022 он забил 8 голов – больше только Кейн и Депай (по 12). В отборе на Евро-2020 отгрузил 11 мячей – больше только Кейн (12). 

Зато Израиль сейчас на подъеме как команда – по итогам Лиги наций-2022/23 сборная поднялась в элитный дивизион. И есть перспективы: Израиль-U19 на Евро-2022 вышел в финал, выбив по ходу турнира Францию. Только Англия справилась с ним в решающем матче.

Соперники Израиля по группе в отборе: Швейцария, Румыния, Беларусь, Косово и Андорра.

• Интрига: получится ли у Холанда и Эдегора вытащить Норвегию? И ведь есть еще крепкие ребята – например, полузащитник Фредрик Эурснес («Бенфика») и универсальный крайний защитник Юлиан Рюэрсон («Дортмунд»). Норвегия лишь раз в истории играла на Евро – в 2000-м, и это пока последний крупный турнир.

Соперники Норвегии по группе: Испания, Шотландия, Кипр, Грузия. Холанд пропустит первый сбор (матчи с Испанией и Грузией) из-за травмы.

• Нужно следить за Австрией Ральфа Рангника. По именам очень крепкая команда с любопытным центром поля: Конрад Лаймер («Лейпциг»), Ксавер Шлагер («Лейпциг», сейчас травмирован), Николас Зайвальд («Зальцбург», летом будет в «Лейпциге»). Пожалуй, не хватает только сильного вратаря. Ральф Рангник даже на уровне сборных занимается скаутингом и вербует 17-летнего футболиста «Баварии» Пауля Ваннера. Мать – австрийка, отец – немец, родился в Австрии, вырос в Германии. Пока Ваннер держится и едет на сборы с Германией-U18. Рангник вряд ли сдастся.

Соперники Австрии по группе: Бельгия, Швеция, Эстония, Азербайджан.

• Кстати, о молодых! 41-летний Златан Ибрагимович едет играть за Швецию.

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Фото: REUTERS; globallookpress.com

2 комментария

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Barsa1984
Ответ Боевой Бурят Путина
Даже не знаю, что удивительнее: завершение карьеры в сборной у Варана или продолжение у Модрича
Вот это: 41-летний Златан Ибрагимович едет играть за Швецию.
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Боевой Бурят Путина
Даже не знаю, что удивительнее: завершение карьеры в сборной у Варана или продолжение у Модрича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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