Много тренерских перестановок.

Стартует отбор на Евро-2024! О формате квалификации мы говорили тут, а здесь рассказываем, как дела у главных европейских сборных.

Как и в случае с плей-офф Лиги чемпионов, мы изучили трансформации в формате «было – стало». Что знали по итогам ЧМ-2022? И что теперь?

Подробно – о 8 лучших командах Европы по рейтингу ФИФА (все идут в мировом топ-10 сразу за Бразилией и Аргентиной).

Испания

Испания обновляется. Федерация убрала Луиса Энрике с позиционным антифутболом после поражения от Марокко в серии пенальти уже в 1/8 финала. Ему на замену пригласили тренера молодежной команды Луиса де ла Фуэнте, которому уже 61 год, но во взрослом профессиональном футболе он почти не работал (не тренировал даже команды Сегунды), а последние 9 лет занимался сборными Испании-U21 и U23.

Де ла Фуэнте тотально пересобрал команду – на первый сбор взял лишь 11 из 26 футболистов из заявки ЧМ-2022. Больше нет гегемонии «Барселоны» (только Гави и Бальде, Педри получил приглашение, но не приедет из-за травмы). От «Реала» сохранился Карвахаль, вместо Асенсио едут Начо и Себальосом. Основной вратарь при Энрике Унаи Симон не вызван из-за повреждения: вместо него приглашен Кепа Аррисабалага, которого Энрике не жаловал.

Главное открытие – приглашение 32-летнего форварда Хоселу из «Эспаньола», который делит статус лучшего испанского бомбардира Ла Лиги вместе с Аспасом и Борхой Иглесиасом (тоже приглашены). Таргетмен с ростом 192 см еще никогда не играл за сборную, зато уже четвертый год подряд пробивает 10+ голов в Ла Лиге.

Еще из игроков, которые никогда не играли за сборную, есть полузащитник «Сосьедада» Мартин Субименди и защитник «Осасуны» Давид Гарсия.

Игрок, который больше никогда не сыграет за сборную, – Серхио Рамос. В феврале он объявил о завершении международной карьеры, признавшись, что новый тренер не рассчитывает на 36-летнего защитника. Рамос намекнул, что от него отказались из-за возраста: перечислил Месси, Модрича, Пепе, в которых верят без оглядки на цифры в паспорте.

Франция

У Франции нет глобальной перезагрузки, но ушли реальные лидеры: Уго Льорис ожидаемо закончил международные выступления, по ходу ЧМ став рекордсменом по количеству игр за сборную, Рафаэль Варан в 29 лет последовал примеру и очень удивил Дидье Дешама. Карим Бензема тоже завершил карьеру, так и не выиграв большой международный турнир.

Смена поколений протекает органично. Льорис обошел по числу матчей Лилиана Тюрама, и теперь в сборной уже не один, а целых два сына легендарного защитника: к 25-летнему нападающему Маркусу из «Гладбаха» добавился 21-летний полузащитник Кефрен из «Ниццы». Кефрен шутил, что окажется с братом в одной команде впервые со времен игры во дворе у дома.

Новым основным вратарем наверняка будет Майк Меньян, а среди центральных защитников и без Варана держится жесточайшая конкуренция: Упамекано, Конате, Салиба, могут сыграть Павар и Кунде, впервые вызван Фофана из «Челси». Потом Салиба и Фофана выбыли из-за травм. Не беда: их восполнят Тодибо из «Ниццы» и Дисаси из «Монако». Бездонная глубина.

Еще Дешам продолжит эксперимент с Камавинга на краю защиты: выпускал его там на ЧМ, а при оглашении заявки на новый сбор сразу записал в блок с защитниками.

Нидерланды

У Нидерландов забавный исторический тренд: тренеры управляют сборной в несколько заходов, один только легендарный Ринус Михелс приходил и уходил четыре раза. С начала 1990-х по три попытки делали Дик Адвокат и Луи ван Гал, две – Гус Хиддинк. Роналд Куман – хранитель карусели, для него это второй заход в сборную, первый длился с февраля 2018-го по август 2020-го и закончился приглашением в «Барселону».

У команды крепчайшая линейка центральных защитников: Ван Дейк, Тимбер, Аке, Де Лигт, Ботман. Де Лигт у Ван Гала лишь раз вышел в основе на ЧМ (и даже публично признал, что не очень вписывается в тренерскую модель). Ботмана не взяли на турнир, и он при ван Гале не успел хотя бы дебютировать.

Полностью изменилась вратарская линия. Ван Гал удивил выбором на ЧМ: Нопперт из «Херенвена» (0 матчей за сборную), Юстин Бейло из «Фейеноорда» (6 матчей) и Ремко Пасвеер (2 матча). Теперь Нопперт и Бейло травмированы, а 39-летний Пасвеер потерял место в старте «Аякса». Обновление: Марк Флеккен из «Фрайбурга», Яспер Силлессен из НЕК и Барт Вербрюгген из «Андерлехта». Первые два вполне неожиданно пролетели мимо ЧМ по решению Ван Гала.

Вернулся Джорджиньо Вейналдум. Когда здоров, всегда важный игрок в сборной, несмотря на кризисы в клубной карьере после ухода из «Ливерпуля».

Англия

Лишь три тренера работали в сборной Англии дольше Гарета Саутгейта (81 матч): Уолтер Уинтерботтом (1946-1962, 139 матчей), Альф Рамси (1963-1974, 113 матчей, единственный выигранный ЧМ в истории Англии), Бобби Робсон (1982-1990, 95 матчей). Есть шанс обогнать Робсона, если отбор на Евро и сам турнир окажутся успешными.

Никто не закончил карьеру после ЧМ-2022, поэтому страна надеется на текущее поколение. У Саутгейта вполне определенный состав. Харри Магуайр и Кэлвин Филлипс получают вызовы даже с редкой игровой практикой в клубах, а из обоймы нет лишь Рахима Стерлинга, чью ситуацию Саутгейт прояснил вполне четко: «Он просто не готов, вот и все». Нет и Тренда Александер-Арнольда, но Саутгейт всегда рассматривал его настороженно.

Возможен дебют Айвена Тоуни: форвард забил 16 голов в АПЛ за «Брентфорд» – больше него лишь у Кейна (21) и Холанда (28). Ранее уже был на сборах, но не дебютировал и ЧМ тоже пропустил по решению тренера. Сейчас так хорош, что даже ожидаемый бан за ставки не смутил Сауггейта.

Италия

Италия после триумфального Евро-2020 не отобралась на ЧМ-2022: в отборочной группе пропустила Швейцарию, а в стыках проиграла Северной Македонии 0:1, при соотношении ударов 32:4 пропустив на 92-й минуте (снова сыграют вместе – теперь в отборе на Евро-2024). Дальше был разгром в Финалиссиме от Аргентины 0:3, уход из сборной Джорджо Кьеллини, победа в группе Лиги наций с Германией, Англией и Венгрией.

За 2022-й в сборной дебютировали 18 футболистов – больше всего (по 8 матчей) отыграли Федерико Димарко из «Интера» и Деньян Ньонто из «Лидса». Очень много новых имен. 16-летний Симоне Пафунди вообще выскочил за сборную раньше, чем за взрослое «Удинезе».

Чиро Иммобиле не выступал за Италию с поражения против Северной Македонии. Тогда на эмоциях он грозился закончить карьеру в сборной. Но на новом сборе его снова не будет из-за травмы. Возможно, именно поэтому Манчини пригласил аргентинца с итальянским паспортом Матео Ретеги. Ему 23, играл только в чемпионате Аргентины, в текущем сезоне забил 6 голов в 8 играх за «Тигре». В прошлом – 19 в 27.

Хорватия

37-летний Модрич, 34-летний Перишич, 30-летний Брозович, 31-летний Крамарич продолжат играть за Хорватию. Ковачичу на момент Евро-2024 тоже стукнет 30, а из легендарной команды ушел лишь 33-летний Деян Ловрен. Даже Домагой Вида (хм, ему всего 33) до сих пор вызывается.

Да уж, формат «было – стало» явно не для этой сборной – тут просто уникальная стабильность.

Остается только фиксировать пиковые точки этой стабильности. Лука Модрич будет самым возрастным игроком в истории сборной и побьет рекорд вратаря Дражена Ладича, который тот установил еще в 2000-м – 37 лет и 4 месяца. Пока на пару месяцев – может, в будущем и на пару лет.

А Златко Далич, с которым в середине марта продлили контракт до 2026-го, побьет рекорд по матчам за сборную на посту тренера. Сейчас 70, а у Мирослава Блажевича, который выигрывал бронзу ЧМ-1998 – 72. Печальная новость: Блажевич умер в феврале 2023-го. Успел посмотреть еще один великолепный турнир Хорватии.

Бельгия

Путь Роберто Мартинеса длиной в 6 лет закончился: есть 3-е место ЧМ-2018 и четвертьфинал Евро-2020. Золотое поколение уже рассыпается.. Бронза ЧМ – все равно легендарная история для Бельгии, но наверняка Азар, Куртуа, Де Брюйне, Лукаку, Витцель мечтали о большем. Еще и с грустным финалом: на ЧМ-2022 даже не вышли из группы, а скандальное интервью Де Брюйне («Никаких шансов на победу, мы слишком стары»), опубликованное по ходу турнира, по инсайдам, взорвало раздевалку.

Теперь команду помоложе принял Доменико Тедеско, уволенный из «Лейпцига» в сентябре 2022-го. Из возрастных игроков не взял Витцеля и Мертенса (травмирован). Велика вероятность, что тактически продолжит работу Мартинеса и оставит схему 3-4-3 – оба тренера ее ценят.

Но и совсем внезапных новичков нет – лишь 19-летний полузащитник Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Обновления все равно будут. Допустим, центр защиты: Артюр Теате («Ренн», 22 года), Ваут Фас («Лестер», 24), Зено Дебаст («Андерлехт», 19), Себастьян Борнаув («Вольфсбург», 23) провели 0 минут на ЧМ-2022, теперь будут бороться за места в основе. Хотя 35-летний Ян Вертонген еще никуда не ушел!

Португалия

Португалия менялась уже по ходу ЧМ: вместо Данилу Перейры, сломавшего ребра в первом матче, в основу пробрался Пепе; Криштиану Роналду после группового этапа спустился в запас, пока Гонсалу Рамуш забивал хет-трик Швейцарии в 1/8 финала; Жоау Канселу перед тем, как потерять место в старте у Гвардиолы в «Ман Сити», сделал то же самое в сборной, пропустив Диогу Далота. Трансформирующуюся Португалию в итоге остановило Марокко.

Роберто Мартинес, вероятно, перейдет на схему 3-4-3: в заявке сразу 6 центральных защитников и 4 крайних. Хотя новый тренер менял состав точечно: вместо Вильяма Карвалью («Бетис»), Андре Силвы («Лейпциг») и Рикарду Орты («Брага») пригласил защитников Гонсалу Инасиу («Спортинг») и Диогу Лейте («Унион») и нападающего Диогу Жоту («Ливерпуль»), пропустившего ЧМ из-за травмы.

Много знакомых имен все еще в составе. Два самых заметных: 38-летний Криштиану Роналду и 40-летний Пепе. «Я не смотрю на возраст», – так Мартинес объяснил приглашение Роналду.

Что еще важного?

• Германия – хозяйка Евро-2024, ей не нужно проходить отбор. Ханси Флик явно будет экспериментировать: на товарищеские матчи с Перу и Бельгией не приглашены Томас Мюллер, Лерой Сане, Антонио Рюдигер и Никлас Зюле, по личным причинам сбор пропустит Илкай Гюндоган. Флик хочет посмотреть на свежих и молодых игроков. Пригласил даже 22-летнего правого защитника Йошу Вагномана, который сейчас сидит в запасе «Штутгарта», последней команды Бундеслиги.

Позиция правого защитника – вообще едва ли не самая болезненная для Германии: на ЧМ там попеременно играли Зюле, Керер и Киммих, а сейчас вызван Мариус Вольф. Вообще-то он фланговый игрок атаки, но в «Дортмунде» качественно выглядит справа в защите. Флик изучит.

• Что с другими европейскими сборными, игравшими на ЧМ-2022? Дания сохранила тренера Каспера Юлманда после провала с невыходом из группы, Швейцария доверяет Мурату Якину даже после 1:6 от Португалии, а вот Польша уволила Чеслава Михневича и пригласила Фернанду Сантуша. Да, Польша вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года, но сделала это с посредственным качеством игры – ждут большего.

• Мир сборных покинула теневая легенда – 35-летний израильский форвард Эран Захави завершил международную карьеру. В отборе на ЧМ-2022 он забил 8 голов – больше только Кейн и Депай (по 12). В отборе на Евро-2020 отгрузил 11 мячей – больше только Кейн (12).

Зато Израиль сейчас на подъеме как команда – по итогам Лиги наций-2022/23 сборная поднялась в элитный дивизион. И есть перспективы: Израиль-U19 на Евро-2022 вышел в финал, выбив по ходу турнира Францию. Только Англия справилась с ним в решающем матче.

Соперники Израиля по группе в отборе: Швейцария, Румыния, Беларусь, Косово и Андорра.

• Интрига: получится ли у Холанда и Эдегора вытащить Норвегию? И ведь есть еще крепкие ребята – например, полузащитник Фредрик Эурснес («Бенфика») и универсальный крайний защитник Юлиан Рюэрсон («Дортмунд»). Норвегия лишь раз в истории играла на Евро – в 2000-м, и это пока последний крупный турнир.

Соперники Норвегии по группе: Испания, Шотландия, Кипр, Грузия. Холанд пропустит первый сбор (матчи с Испанией и Грузией) из-за травмы.

• Нужно следить за Австрией Ральфа Рангника. По именам очень крепкая команда с любопытным центром поля: Конрад Лаймер («Лейпциг»), Ксавер Шлагер («Лейпциг», сейчас травмирован), Николас Зайвальд («Зальцбург», летом будет в «Лейпциге»). Пожалуй, не хватает только сильного вратаря. Ральф Рангник даже на уровне сборных занимается скаутингом и вербует 17-летнего футболиста «Баварии» Пауля Ваннера. Мать – австрийка, отец – немец, родился в Австрии, вырос в Германии. Пока Ваннер держится и едет на сборы с Германией-U18. Рангник вряд ли сдастся.

Соперники Австрии по группе: Бельгия, Швеция, Эстония, Азербайджан.

• Кстати, о молодых! 41-летний Златан Ибрагимович едет играть за Швецию.

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Фото: REUTERS; globallookpress.com