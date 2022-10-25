«Когда я выходила в магазин, приходилось перешагивать трупы». Альфонсо Дэвис – из лагеря беженцев в сборную Канады

Жуткая история.

«Ребенок, рожденный в лагере беженцев, не предполагал, что когда-нибудь окажется на чемпионате мира. Никогда не позволяйте другим усомниться в реалистичности ваших мечтаний. Продолжайте мечтать, продолжайте добиваться успехов!» – написал Альфонсо Дэвис в твиттере сразу после оглашения заявки сборной Канады, собрав 170 тысяч лайков и сотни добрых слов.

У Дэвиса правда трудный путь: из-за войны в родной Либерии он появился на свет в Гане, где его родители спасались от угрозы смерти, а затем семья уехала в Канаду. Альфонсо – первый в истории футболист-посол Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

От чего бежала семья Дэвиса: в Либерии Гражданская война разделилась на 2 акта с полумиллионом пострадавших

Альфонсо родился в ноябре 2000 года в Будубураме – это лагерь беженцев в Гане, 44 километра западнее столичной Аккры. Он был создан УВКБ в 1990-м вследствие Первой гражданской войны в Либерии, которая началась в 1989-м, закончилась в 1997-м и унесла жизни более 200 тысяч человек. Лагерь продолжил работу для беженцев из-за Второй гражданской войны (1999-2003, именно из-за нее уехала семья Дэвиса, по разным оценкам погибли от 50 до 300 тысяч человек, 450 тысяч покинули страну).

Краткое содержание войн: в 1980-м Сэмюэл Доу забрал власть в Либерии после госпереворота, наобещал коренным племенам счастье, которого раньше не было, но давил их сильнее прежнего, а несогласных просто убирали (например, экс-командующего ВС Либерии Томаса Квивонкпу убили и съели). В 1989-м Чарльз Тейлор, ранее работавший в правительстве Доу, организовал Национально-патриотический фронт Либерии из повстанцев (НПФЛ) в Кот-д’Ивуаре. В 1990-м Доу захватили, пленили, убили и расчленили, но война продолжалась еще 6 лет.

Почему? Незадолго до смерти Доу из сил Тейлора откололся Независимый национальный патриотический фронт Либерии (ННПФЛ) c лидером Принцом Джексоном. Именно ННПФЛ избавился от Доу, а потом начал бороться с НПФЛ. Тогда же в конфликт вмешался региональный союз стран Западной Африки ЭКОВАС, который был заинтересован в урегулировании конфликта из-за возможных волнений в соседних странах. В 1991-м ЭКОВАС наблюдал, как НПФЛ и ННПФЛ создают Временное правительство. Конфликт продолжился, потому что НПФЛ Тейлора хотел больше власти.

Тут же подскочили и сторонники убитого Доу, которые начали свое освободительное движение (УЛИМО). Разумеется, за демократию. К 1994-му и эти боевики раскололись: УЛИМО-Д (народ кран) и УЛИМО-К (мандинго). Мирный ЭКОВАС отвечал учреждением УНИМОЛ от ООН, чьих сотрудников боевики просто брали в заложники. Лишь в 1995-м военные действия закончились. Фиктивно, ведь в 1996-м была практически полностью уничтожена столичная Монровия. И в 1997-м все закончилось официально – победой Чарльза Тейлора на президентских выборах.

В 1999-м – по новой: члены УЛИМО переименовались в Движение за примирение и демократию (ЛУРД) и двинулись примиряться и демократизировать – в провинцию Луффа для контроля над местной добычей алмазов. Тейлор созвал проверенный Национальный патриотический фронт Либерии, который теперь был не оппозиционной силой, а государственным рупором. Старые товарищи Доу, которых хватало в ЛУРД, теперь боролись за «освобождение», хотя когда-то «защищали» страну от госпереворота.

Из нового – Тейлор финансировал повстанцев в соседнем Сьерра-Леоне, поэтому в этот раз соседи-ЭКОВАС (тот самый союз стран Западной Африки), США и ООН переживали гораздо сильнее. Сценарий похожий: оппозиция победила, а президент Тейлор проиграл. Но не умер – нашел политическое убежище в Нигерии, пообещал вернуться, но в итоге получил 50 лет тюрьмы в Великобритании.

Мама Дэвиса перешагивала трупы по дороге в магазин в Либерии. Сам Альфонсо ничего не помнит о лагере беженцев

Альфонсо – четвертый из шести детей в семье Дебеа и Виктории. Ему было 5 лет, когда Дэвисы мигрировали в Уинсор, штат Онтарио, Канада. Спустя год семья переехала в Эдмонтон.

У футболиста нет воспоминаний о Будубураме. Зато, конечно, есть у родителей. Они помнят и ад в Либерии.

«Было невыносимо оставаться на родине, – вспоминал отец. – Постоянное чувство опасности. Я понял, что единственная возможность выжить – держать в руках оружие, но я не мог просто так убивать людей, так что решил уехать из страны с семьей».

«Очень страшно, – рассказывала мама. – Когда я выходила в магазин, приходилось перешагивать через трупы на улицах. Нам просто хотелось жить».

В лагере они знали, что убийцы не ворвутся в дом, но жизнь не стала проще. Денег на еду и воду не хватало, люди умирали от голода. Дебеа признавался, что были дни, когда никто из семьи ничего не ел.

После нескольких лет в Будубураме Дэвисам предложили переехать в Канаду по программе переселения – Дебеа даже не знал о существовании этой страны. Спустя несколько собеседований семья улетела из Африки.

Дэвис трудно привыкал к английскому – помогали друзья-беженцы. Его впервые заметили на турнире для детей из малообеспеченных семей

Альфонсо случайно попал в большой футбол – его путь начался в академии Сент-Николаса при одноименной католической школе.

Дэвис попал в академию и школу благодаря директору Марко Боссио. Он просматривал ребят на турнире Free Footie – это проект в Эдмонтоне, который предоставляет детям из бедных семей бесплатный доступ к полям и необходимую экипировку. Тощий выпускник начальной школы восхитил Боссио и впоследствии стал символом Free Footie. Турнир настолько популярен в Канаде, что у него даже появился хоккейный аналог.

В следующие три года академия Сент-Николаса выигрывала все городские соревнования вместе с Дэвисом. Марко придумал оригинальный комплимент: «Оглядываясь назад, я бы сравнил Альфонсо с Коннором Макдэвидом (звезда «Эдмонтона» из НХЛ, главный канадский хоккеист поколения – Sports.ru). Дэвис тоже делает невероятные вещи на невероятной скорости».

В Сент-Николасе Дэвис познакомился с одним из лучших друзей – Глори Аманда (сейчас ему 24, играет за австрийскую «Аустрию Клагенфурт»). Глори тоже родился в лагере беженцев – Ньяругусу, Танзания, который был создан УВКБ в 1996 году из-за Гражданской войны в ДР Конго. Лагерь до сих пор функционирует, сейчас туда едут жители Бурунди из-за нестабильности на родине. Глори прожил в лагере 8 лет, потом его семья переехала в Эдмонтон.

Альфонсо называл Аманду еще одним старшим братом: «Мы вместе ходили в школу, помогали друг другу, веселились». Глори подмечал: «Не помню, чтобы были разговоры о лагерях беженцев. Конечно, мы знали, откуда мы родом. Уверен, он тоже думал об этом, как и я. Но мы жили сегодняшним днем».

У обоих были проблемы с английским. Другой товарищ Альфонсо Черно Хасбуллех – беженец из Либерии – говорил, что Дэвис долгое время общался на ломаном английском. Еще один знакомый – Онефор Хамис из ДР Конго – рассказывал, что у Альфонсо даже были проблемы на поле из-за слабого знания языка. Друзья старались побольше с ним говорить, чтобы Дэвис постоянно практиковался.

В Сент-Николасе Дэвиса заскаутил «Ванкувер» из МЛС. В 14 лет он ездил на просмотр, но еще показался сыроватым. В 15 перешел, хотя мама очень не хотела, чтобы Альфонсо уезжал из Эдмонтона. Боялась, что сын бросит учебу. Об этом говорил сам футболист: «Родители мечтали, чтобы я с братьями и сестрами обязательно получил образование, которое они сами не могли получить». В самостоятельности никто не сомневался – Дэвис с 10 лет готовил еду для младших, пока родители работали.

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Июль 2016-го: в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 15 дней Дэвис стал вторым в списке самых молодых игроков в истории МЛС (первый – легендарный Фредди Аду, который дебютировал в 14 еще в 2004-м).

Июнь 2017-го: 6-го числа Дэвис получил канадское гражданство, в тот же день был включен в состав главной сборной на товарняк с Кюрасао и 14-го вышел на поле, став самым молодым канадским игроком в истории: 16 лет, 7 месяцев, 12 дней.

Технический директор «Ванкувера» Крэйг Долримпл объяснял успех Дэвиса: «Понятно, что это большой талант, но в спорте иногда обстоятельства складываются так, что потенциальные топ-звезды не становятся ими в реальности. У Альфонсо риск таких обстоятельств меньше. Его окружают прекрасные люди. Сомневаюсь, что он собьется с пути». Его окружение обычно называет Альфонсо скромным парнем, и он сам красиво говорил: «Скромность удерживает тебя на ногах».

После успехов в «Ванкувере» – трансфер в «Баварию», сложная адаптация на позиции вингера, спуск на левого защитника, расцвет, четыре чемпионства Германии, два Кубка, три Суперкубка, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, три приза лучшему футболисту в Канаде.

И это в 22 года.

Теперь он сыграет на ЧМ – за страну, которая в последний (и единственный) раз появлялась там в 1986 году. Так давно, что в Либерии еще не началась Первая гражданская война.

«Играть за Канаду – большая часть. Это дом для моей семьи», – говорил Дэвис.

Ребенок, рожденный в лагере беженцев, который не предполагал, что когда-нибудь окажется на чемпионате мира.

Фото: REUTERS/Henry Romero; globallookpress.com/Rich Graessle; Gettyimages.ru/Spencer Platt