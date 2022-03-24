Нкунку – новая суперзвезда, которую вы обязаны увидеть в деле. И вот почему

Артем Денисов представляет.

Кристофер Нкунку проводит феноменальный сезон: 15+9 по гол+пас в 27 матчах Бундеслиги, 7+1 в группе Лиги чемпионов – а ведь там были «Ман Сити» (отгрузил хет-трик) и «ПСЖ». Конечно, они уже охотятся на Нкунку – вместе с «Реалом», «Челси», «МЮ». Любой обеспеченный клуб заинтересован.

Пока 24-летний француз выступает за «РБ Лейпциг» (идет третий год), на дистанции утвердился лидером команды, а осенью 2021-го, когда она столкнулась с самым тяжелым кризисом в своей короткой истории, Кристо (так его называют партнеры) оставался единственным, к кому было невозможно придраться.

Пора познакомиться с игроком, который уже совсем близок к статусу мировых звезд и лучших современных футболистов.

У Нкунку в «ПСЖ» были необычные наставники: Верратти (кумир) и Тиаго Мотта (учитель). Хотя он всегда был атакующим игроком

Современный футбол работает так, что 14/15/16-летние вундеркинды всегда остаются на радарах. Они либо быстро залетают во взрослый состав команды, где воспитывались, либо переходят в академии топ-клубов.

Нкунку не был вундеркиндом. Да, прошел через подготовительную базу «ПСЖ», но до переезда в Париж выслушивал отказы в «Монако», «Лансе» и «Лорьяне» из-за слабой физики. В «ПСЖ» не перепрыгивал через несколько возрастов, был крепким середняком. Таких ребят из парижской академии хватает в аутсайдерах Лиги 1 – и даже пониже. Форвард Эрвен Онгенда, например, осел в румынском «Ботошани», хотя юношей получал шансы в основе «ПСЖ».

Кристо тоже добрался до взрослой команды, которую тренировал Лоран Блан. Тренера много ругали за игнор ребят из академии, поэтому подъем Нкунку мог быть попыткой отбиться от критики. Дежурные слова: «Когда он играет рядом с другими техничными игроками, то чувствует себя как дома. Молодые игроки должны немного играть с лучшими».

Француз выбрал любопытных наставников – Марко Верратти и Тиаго Мотту. Нкунку называл Верратти кумиром и проводил параллели: «Я тоже не силен физически, но на примере Марко изучаю, как нужно пользоваться своим телом. Верратти может сохранить мяч в любом стыке – хотелось бы уметь подобное».

А Тиаго Мотта стал наставником и проводником Нкунку. Он помог с адаптацией в раздевалке, успокаивал после слабой игры на тренировках и быстро пресек попытки Кристо играть чересчур вычурно, неэффективно. Нкунку вспоминал: «Мотта – самый честный партнер. Реагировал на каждое действие: хорошо – хвалил, плохо – ругал. Его бесило, когда я слишком много возился с мячом. Отчитывал, если я вдруг делал больше двух касаний».

Естественно, был и более попсовый герой – Роналдиньо. И это нормально, учитывая, что в молодежных командах «ПСЖ» Нкунку играл в атаке (чаще всего – левого вингера). В основе он стал надежной заплаткой: выходил слева при частых травмах Неймара, пробовался справа, покрывал разные позиции в центре. Так было при Унаи Эмери.

Надоело. Приход Томаса Тухеля все прояснил – Нкунку добивался от немца четкой роли в команде, но так и не получил внятный ответ. А тут прилетело предложение от «Лейпцига» – с Нкунку разговаривал и спортдир Маркус Креше, и главный тренер Юлиан Нагельсманн. Кристо решил, что трансфер в Германию будет лучше ротаций в «ПСЖ» или аренд во французские середняки.

Нкунку – тактический хамелеон. Он умеет все – и в этом сезоне развил навыки до элитного уровня

Коротко: Нкунку – это монстр адаптации, который органично чувствует себя в любой структуре, на любой позиции, с абсолютно разными партнерами, с разными атакующими механизмами.

За три неполных сезона в «Лейпциге» он перепробовал гигантское число ролей.

• Сезон-2019/20 – стабильный создатель ширины. Нкунку атаковал с бровки: растягивал оборону, утыкаясь в боковую, смещался на дриблинге к полуфлангу, в позиционках больше участвовал в подготовительных стадиях (порой спускался на позицию левого защитника, давая пространство впереди крайку Анхелиньо), много простреливал, часто пробовал бить издали, редко заходил в штрафную.

• Сезон-2020/21 – гений открываний между линиями с гигантским объемом созидательной работы. По поверхностным цифрам (голы и ассисты) это самый слабый период Нкунку в «Лейпциге», но по фактическому вкладу именно тогда Кристо стал ключевым футболистом «РБ» на мяче.

Француз играл везде, умело сканировал пространство, предлагая себя под пас из глубины, грамотно смещался к бровке/в самый центр, создавая численные перегрузы. Видимо, брал много уроков у Анхелиньо, потому что регулярно ассистировал с навесов. Стал наглее врываться в коробку, запустил счетчик заработанных пенальти, который уже перевалил за десятку.

• Сезон-2021/22 – король левого полуфланга и феномен второго форварда. При Джесси Марше формация стала гораздо устойчивее (это не преимущество, просто деталь портрета), не было гибридности, присущей Нагельсманну, Нкунку уже не менял пять позиций за матч, обычно обитал в зоне левого полуфланга.

Вклад Нкунку-созидателя – нечто невероятное. За первые два года Кристо в «Лейпциге» все поняли, что он может обострить как угодно: дриблингом, пасом низом между линий, забросом за спину, прострелом/навесом, перепасом на ограниченном пространстве. Глобально этим трудно удивить – в любой нормальной команде есть такой универсал, который умеет все по чуть-чуть. Такие футболисты не всегда добираются до топ-клубов: многое уметь – не самоцель, да и разнообразие навыков – часто гарант объема, но не качества.

В этом сезоне Нкунку показывает, что способен быть элитным созидателем.

Он много пасует под удар – и с его передач забивают. Он много идет в обводки, и риск оправдывается – после дриблинга стабильно много бьют по воротам. Зарабатывает фолы, входит в штрафную. Занимает второе место в Бундеслиге по действиям в финальной трети. Это гигантский объем работы при высоком качестве. Уровень, совсем близкий к лучшим в современности.

И это не все. Улучшая созидание, Нкунку по-новому раскрылся при Доменико Тедеско в роли второго форварда. Оказывается, Нкунку способен завершать атаки.

Нкунку может быть форвардом. Он улучшил завершение и прокачал командные механизмы

Анализировать нужно аккуратно. Во-первых, Нкунку впервые в карьере регулярно выходит в нападении. Во-вторых, берем отрезок меньше сезона. В-третьих, даже играя форварда, Кристо дает гораздо больший объем в созидании, а не в завершении.

Вот ключевая статистика. В этом сезоне Нкунку намного больше забивает, улучшил реализацию (в двух предыдущих годах xG превосходил фактическую результативность), прокачал выбор позиции для удара (чаще бьет с меньшей дистанции), при этом общее число ударов не выросло.

Резонный вопрос – а почему тактический гик Нагельсманн, работавший с Нкунку два сезона, не пробовал в нападении? Тем более у него утилитарный подход к голам – когда Вернер ушел в «Челси» после сезона с 28 голами в Бундеслиге, тренер сказал, что нужно восполнить потерю не Тимо, а этих 28 мячей.

Ответ банальный: потому что Нкунку не был готов. Он и сам это признавал – чувствовал слабость в завершении, не решал эпизоды, иногда даже боялся бить (вдруг проглядел партнера в лучшей позиции или переоценил позицию для своего удара).

В этом сезоне очевидно, что Кристо способен хладнокровно превращать моменты в голы. И у него точно есть задатки: он часто забивает после открываний за спину защитникам. Навык, который очень нужен легким форвардам. На этом важно сделать акцент: Нкунку в роли второго форварда – не просто созидатель, который по схеме занимает очень высокую позицию. Это и нападающий, который умеет ждать вскрывающего паса, умеет при ускорении ставить корпус, чтобы первым обозначить владение, умеет разнообразно атаковать вратаря: прошивающим ударом, обводкой, парашютом (не лишь бы просто проткнуть).

Приход Тедеско в плане прогресса Нкунку-завершителя – это топ-попадание. Тренер был открыт к эксперименту, при этом в его системе это не какой-то смелый ход, а вполне рациональное решение. «Лейпциг», играющий со спокойным, иногда стерильным перекатом, нуждался в подвижном нападающем, который превратит тихое владение в страшную ловушку. И Нкунку может это делать по-разному: то спускаться ближе к полузащите, становясь главной опцией созидания, то открываться за спины защитникам, предлагая себя как ударника.

Командные механизмы тоже работают лучше. «Лейпциг» при Тедеско любит выходить из обороны длинным забросом на столба (Андре Силва или Юссуф Поульсен). Нкунку – отличный вариант для скидки, он может открыться между линий и сразу дать обостряющий пас в ответ, либо на владении продвинуть мяч ближе к штрафной.

И без мяча все тоже хорошо – Нкунку занимает пятое место в Бундеслиге по прессинг-действиям в финальной трети поля (180).

Нкунку не думал, что будет топ-игроком. Многое изменили советы Нагельсманна, умный самоанализ и суровый выпад Ибрагимовича

Уже упоминалось, что от юного Нкунку не ждали фантастического прогресса. Но даже в «Лейпциге» у Кристо не было мировых амбиций. Он честно рассказывал: «Я никогда не думал, что у меня будет заметная результативность. И понимал, что с моим хилым телом мне будет трудно блистать на дистанции. Просто хотелось стать лучшей версией себя, но я даже не мечтал, что стану топ-футболистом».

Сам Кристо видит две причины резкого развития. Во-первых, он сильно прибавил физически: стал атлетичнее, прокачал корпус, улучшил навыки в единоборствах (даже верховых). Тренеры и партнеры, когда хвалят Нкунку, почти всегда одной строкой упоминают его мощь в тренажерке.

Во-вторых, Нкунку – абсолютно командный спортсмен, который высоко ценит дисциплину, даже будучи творческим футболистом. Кристо знает, когда конкретно ушел от иллюзий персональных успехов. Все решила одна тренировка в «ПСЖ»:

«Это был мой первый год во взрослой команде. Играли двусторонку за день до матча, счет 1:1, оставалась минута до конца. Я получил мяч на выходе из обороны, даже не поднял головы, просто с разворота хотел забросить через все поле. Но пас заблокировали, мяч довели до Кавани, и мы проиграли. Я не грустил – это же тренировка. Жаль, что только пас не прошел.

На следующий день в раздевалке ко мне подошел Ибра, посмотрел в глаза и сказал: «Вчера я проиграл». Я молчал. Он был серьезен. Он сказал с улыбкой, но был серьезен. Он дал мне понять, что это первый и последний раз, когда он проигрывает из-за моего плохого решения.

Блез Матюиди подошел вслед за Иброй и сказал: «Мы не проигрываем на тренировках. Показывай максимум».

Неудивительно, что у Нкунку не было конфликтов с тренерами – все по-разному хвалят игрока. Джесси Марш называл его футболистом без слабостей, помощник Марша Ахим Байерлорцер вписывал Кристо в топ-10 лучших игроков мира, Юлиан Нагельсманн ценил, что Нкунку задает много вопросов.

Именно Нагельсманна чаще всего упоминает сам Нкунку. Он охотно делится историями: «Видеоанализ – главная фишка Нагельсманна. Мое любимое воспоминание – разбор игры с «Ман Юнайтед» в ЛЧ. Он как-то поставил матч на паузу и сказал: «Смотрите! Хороший, очень хороший выбор позиции от Кристо.

Но лучшая позиция была в двух метрах правее».

Нагельсманн сформировал Нкунку как универсальную машину – футболиста, который может закрыть любую позицию в полузащите или атаке. Мы привыкли: такие игроки дают вариативность в игровых механизмах. В конкретной игре Нкунку может сменить несколько амплуа, вместе с этим меняется и игровой рисунок «Лейпцига».

Но сам Кристо находит в универсальности другую силу: «Теперь я знаю, как мой партнер думает в той или иной ситуации. Ведь я сам был на его месте. Я точно знаю, как ему комфортнее получить мяч, куда с большей вероятностью он забежит. И я лучше понимаю план тренера, конкретные установки конкретным игрокам».

Понимаете, да? Умение играть на разных позициях – это не только самоцель, но и знание, как в этих ролях будут действовать партнеры. Прекрасный инструмент, чтобы прокачать командное взаимодействие. И Нкунку ценит это.

Бонус: Нкунку – джентльмен. Не симулирует, не жалуется судьям, не истерит с партнерами

Есть еще две детали, которые прямо не связаны с игровым стилем Кристо, но точно дополняют его портрет.

1. Он почти всегда сдержан в эмоциях. Никаких экспрессивных монологов перед судьями, никаких стычек с соперниками. Даже в спорных ситуациях (например, не очень понятно, кто должен вводить мяч из-за боковой) Нкунку обычно проверяет решение судьи и спокойно возвращается на позицию.

2. Нкунку дипломатично общается с одноклубниками. Вы не увидите, как он истерично что-то предъявляет партнеру. Зато режиссеры трансляций регулярно ловят моменты, как Нкунку в паузах обсуждает игру со своим игроком, вечно прикрывая рот одной рукой, чтобы точно не прочитали по губам. А другой либо по-отечески приобнимает, либо активно жестикулирует.

За этим просто приятно наблюдать. Одаренный футболист выходит на поле, чтобы играть в футбол. Без провокаций, без издевательств, без надуманных конфликтов. Вообще это кажется профессиональной нормой, но примеров другого поведения чересчур много.

Это лишь еще одна причина, почему Нкунку – хороший.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer; Gettyimages.ru/Christian Hofer / Stringer, Matthias Hangst, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Stuart Franklin; globallookpress.com/IMAGO/Roger Petzsche