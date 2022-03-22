Языджи разрывает РПЛ. А почему у него не получилось в «Лилле»?

Юсуф Языджи потрясающе освоился в РПЛ – забил в четырех турах подряд, никто из легионеров не начинал лучше. Индивидуальная мощь помогает команде: ЦСКА после зимней паузы забрал пять побед, Языджи оформлял победные против «Спартака» и «Нижнего Новгорода» (во втором случае аж на 90+7), а в матче Кубка против «Сочи» – единственном, где остался без голов – сделал два ассиста.

Сразу возникает вопрос: почему футболист, способный вытаскивать матчи и стабильно забивать, не закрепился в «Лилле»?

Летом 2019-го Языджи переходил в «Лилль» из «Трабзонспора» за 16,5 млн евро, это был финансовый рекорд для обоих клубов. На него точно рассчитывали, игрок одаренный.

Давайте разбираться в неудаче. Причин несколько, и очень важно, чтобы схожие проблемы не возникли в ЦСКА.

Причина №1 – травмы. Языджи уже рвал кресты (быстро восстановился) и страдал из-за коронавируса

До «Лилля» у Юсуфа не было заметных проблем со здоровьем. За два последних сезона в Турции (2017/18 и 2018/19) Языджи пропустил лишь пять матчей.

Во Франции проблем не было лишь несколько месяцев. 21 декабря 2019 года в игре против «Монако» (1:5) Языджи порвал передние крестообразные связки правого колена. Очень обидно – он сам вышел на поле только на замену вместо травмированного Жонатана Иконе.

Конец года вообще выдавался сложным. Узнав диагноз, Юсуф отправился на операцию в Италию, а в это время во Франции ограбили его дом и угнали машину.

Любопытно, как быстро Языджи восстановился от разрыва крестов – уже в апреле 2020-го (прошло меньше четырех полных месяцев) он активно набирал форму. В теории мог даже успеть поиграть, но сезон-2019/20 во Франции остановили из-за пандемии – и не закончили. Зато Юсуф уже здоровым прошел все сборы перед стартом нового сезона.

Обошлось уже без тяжелых травм, но снова в середине сезона Языджи начал пропадать из заявки. Январь 2021-го – коронавирус, февраль – травма ноги, март – опять коронавирус. Вероятно, болезнь повлияла на Юсуфа: за первую половину сезона набрал 11+4 по гол+пас во всех турнирах, за вторую – 3+1. Весной 2021-го не было вообще ни одного результативного действия.

Причина №2 – физическая форма. Тренер «Лилля» аккуратно ругал Языджи – был даже мелкий конфликт

Дебютный сезон-2019/20 в «Лилле» начинался сложно, первые 10 матчей – 0+0. Языджи то выходил в старте, то выскакивал на замену, но положительных импульсов не было.

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье рассуждал о трудностях: «Рано говорить о серьезных проблемах. Он покинул свою страну, друзей и семью. Плохо подготовился к сезону, так как поздно добрался до Франции. Юсуфу важно принять перемены в жизни и адаптироваться к новой лиге. Я верю, что он раскроет потенциал».

Адаптация к Лиге 1 – важный пункт. Французские медиа уточняли, что в раздевалке недовольны игрой Языджи без мяча. Якобы Юсуф не выдерживает новых скоростей и нагрузок, да и в Турции уделял внимание только игре с мячом.

Напряжение все-таки чуть улеглось: Языджи сделал серию из трех матчей с голами/ассистами, а вскоре слег из-за крестов. В следующем сезоне – снова проблема.

22 ноября 2020-го Языджи провел лучший матч за все время в «Лилле»: 2 гола, 1 ассист, разнообразное участие в атаках с ударами, опасными передачами, оттяжками вглубь и к флангам. «Лилль» победил 4:0.

29 ноября Языджи не попал в старт на матч против «Сент-Этьена». Ему дали 22 минуты, счет – 1:1.

3 декабря Языджи вышел в основе против «Спарты» в группе ЛЕ. На 77-й минуте его заменили при счете 0:1. Юсуф раздраженно прошел мимо Гальтье, и это очень не понравилось тренеру: «Быть мотивированным – это одно, скандалить – другое. Мы уладим проблему. Игроки должны меняться спокойно. И Бурак Йылмаз, вышедший вместо него, забил два гола». Это так – Гальтье заменой перевернул игру и забрал победу 2:1.

Но эмоции Юсуфа тоже можно понять. К концу ноября у него было лишь два старта в Лиге 1. Да, он блистал в Лиге Европы, где постоянно начинал в основе: положил по хет-трику в ворота «Спарты» и «Милана», став первым игроком в истории еврокубков с двумя выездными хет-триками в одном сезоне.

А тут – феноменальный матч против «Лорьяна» и запас в следующем, а в любимой ЛЕ игра не получилась.

И как бонус – за 2,5 сезона в «Лилле» Языджи отыграл лишь восемь полных матчей. Пять – в первом сезоне, еще до разрыва крестов. Очень мало.

Причина №3 – фактор тренера. У Гальтье были любимчики, которые помогли взять Лигу 1

Важно: выступления Языджи в «Лилле» нельзя назвать очевидным провалом. Особенно в контексте сезона-2020/21, когда команда победила в Лиге 1. Языджи не был игроком старта, но приносил пользу.

Приносил пользу – даже упрощение. Юсуф был одним из лучших атакующих футболистов чемпионата, когда появлялся на поле. В индивидуальном плане он в топе и по голам (фактическим и ожидаемым), и по ассистам за 90 минут.

Но есть проблема – Языджи отыграл 1086 минут, это чуть больше 12 полных матчей. Почему так мало?

У главного тренера Кристофа Гальтье в чемпионском сезоне был сформированный дуэт нападающих: Джонатан Дэвид (13+2, 2354 минуты) и Бурак Йылмаз (16+5, 2051 минута). Их подменяли Языджи и Жонатан Иконе, который регулярно выходил еще и справа в полузащите.

В «Лилле» игра без мяча всегда ценилась особенно. Мимика Гальтье была хорошим индикатором – когда команда с мячом, он лишь меланхолично глядит на перекат. Когда мяча нет, он много и громко подсказывает и жестикулирует. Языджи выслушивал немало – иногда чересчур рано вылетал в прессинг, иногда не закрывал прессинг-ловушки, поздно накрывая своего игрока.

А вот Дэвид и Йылмаз давали серьезный объем работы, своевременно вылетали на защитников из среднего блока, при этом большую часть времени сохраняли необходимую компактность, не допускали лишних пространств между атакой и полузащитой.

При владении они тоже были предпочтительнее. Главный атакующий инструмент «Лилля» в позиционках – передачи между линий. Дэвид и Йылмаз лучше понимали, когда спуститься чуть ниже, чтобы вытянуть центрального защитника/получить мяч в свободе и разгонять атаку. Языджи иногда задерживался, не уходил с линии нападения, а при спусках чересчур мешкал с разворотом и движением вперед.

И не стоит забывать, что главной силой «Лилля» были контратаки. Йылмаз четко предлагал себя под длинный пас и ловко скидывал, Дэвид на спринте убегал за спины. Юсуф уступал Бураку в выигранных верховых единоборствах (всего 28,6% побед в дуэлях) и не соревновался с Дэвидом в скорости – без шансов.

Сильнейшее качество Языджи – открывания в чужой штрафной на финальных стадиях позиционок – оказалось «Лиллю» не очень нужным. Команда редко окучивала чужую коробку, предпочитая безопасное владение и поиск пространств в опорной для моментального вскрытия защиты. Конечно, реакция Языджи под прострелы и помощь во взломе автобусов помогала «Лиллю» – но в отдельных матчах. На дистанции Гальтье больше доверял Дэвиду и Йылмазу.

Формально у Языджи были шансы на других позициях, он ведь может сыграть и на флангах атаки, и даже в центре полузащиты. Но тут снова несоответствие идеям Гальтье: на бровках играли яркие бегунки, которые при этом тоже хорошо открываются между линий (Бамба, Иконе и Араужо), а центр контролировали надежные Андре и Сумаре, которые разрушают в разы лучше, чем созидают.

Гальтье был максимально принципиален. За первую половину сезона Джонатан Дэвид набрал лишь 2+1, хотя почти постоянно держался в старте. У Языджи – 5+3 и фантастические результаты в ЛЕ (те самые два хет-трика), но играл все равно канадец.

Догматичность сработала – «Лилль» забрал Лигу 1, да и сам Дэвид во второй половине сезона наконец стал забивать.

Летом 2021-го Гальтье укатил в «Ниццу», строит там примерно тот же «Лилль», а самих чемпионов возглавил Жослен Гувреннек, последний опыт которого – вылет из Лиги 1-2018/19 с «Генгамом». Он почти не отошел от наработок Гальтье, зато припас эксперименты именно на Языджи – в этом сезоне Юсуф пробовался и в центре поля, и на флангах полузащиты, лишь несколько раз появившись на привычной позиции на острие атаки. Получалось блекло. Ощущение, что Языджи просто устал от «Лилля» и хотел перезагрузиться.

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Итого: начало истории в «Лилле» смазалось из-за долгой адаптации к физическим нагрузкам в Лиге 1 и одной тяжелой травмы. Конец истории пришелся на спорные эксперименты Гурвеннека, которые никак не прокачали Юсуфа. Возможно, два больничных из-за коронавируса в начале 2021-го аукались даже осенью.

В игровом плане Языджи просто оказался лишним в системе тренера. Система принесла титул, так что трудно обвинять Гальтье. Языджи забивал, ассистировал, часто был полезен, но не в той степени, чтобы прорваться в основу при двух идеально подходящих под футбол Гальтье нападающих.

Прекрасно, что Языджи оценил ситуацию и обнулился в новом месте.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Petr David Josek, David Niviere/ABACAPRESS.COM, Kenzo TRIBOUILLARD / AFP; РИА Новости/Владимир Астапкович