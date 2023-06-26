Как играть в Fantasy НХЛ на Sports.ru. Идеальный гид для старта

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: наш пользователь, который и сам не так давно играет в фэнтези, подготовил к старту североамериканского хоккейного сезона яркий гид для тех, кто только собирается начать или тоже заходит в новый регулярный чемпионат НХЛ без большого опыта. Обязательно плюсуйте и делитесь своими лайфхаками в комментах!

Посвящается тем, кто еще не пробовал или упускает полезные нюансы.

🎮 Начать игру

В хоккейный фэнтези приятно играть: набираешь целых 17 игроков, и матчи почти каждый день. Результативность больше футбольной – это не дает заскучать.

Если вы не знакомы с американским хоккеем, я все же советую заглянуть в Fantasy.

Информация об НХЛ более доступная и наглядная, это облегчает выбор игроков в Fantasy по сравнению с КХЛ. Смотрите сами.

🏒 Выберите сложность:

Новичок // Beginner

Сезон стартует 10 октября, перед этим достаточно зайти и выбрать 17 игроков. Нужны результативные. В идеале находить игроков топ-6 (первые два звена) / играющих в большинстве. Игроки боттом-6 (3-4 звено) ведут больше борьбы и набирают гораздо меньше очков. Потом находятся недооцененные фигуры, и вы их заметите. На вратарскую позицию берите только основных голкиперов.

Еженедельно предоставляется пять замен, но не спешите тратить все по понедельникам – кто-то может получить травму.

Полные правила есть в самом Fantasy, не буду повторяться.

Любитель // Easy

Хочешь получать больше удовольствия от игры? Регистрируйся в Fon Fantasy НХЛ и получай ценные инсайды в чате. Там ты сможешь узнать, кого брать за 700 / кто сегодня стоит играет в воротах. Чат собрал опытных фэнтезистов, которые помогут добрым словом или развеселят.

Узнать и запомнить актуальные составы команд можно на Daily Faceoff.

При выборе игроков жизненно необходимо смотреть календарь игр. Тут все понятно — брать игроков, играющих больше матчей на неделе, либо со слабыми соперниками.

Как правило, все используют привычный календарь от Wolski, за который ему непременный респект.

Думающий // Middle

Если захотите своей игрой кому-то что-то доказать, вооружайтесь полезными источниками.

Параллельно со Sports.ru, сообщество пользуется и сайтом H2H для фэнтези-турниров. Там много интересного, но я бы выделил полезную статистику игроков. Например, столбец КЭ показывает популярность игроков среди экспертов. На это можно ориентироваться, чтобы играть на уровне выше среднего, но попасть в соточку не поможет.

Узнавать изменения звеньев можно на Left Wing Lock. Правда сами звенья (Projected Line Combination) сейчас видны только по подписке (может откроют со стартом сезона). Есть множество инструментов в разделе Tools.

Там же можно смотреть стартовых вратарей. Но мне визуально больше нравится Goaliepost.

Календарь вратарей есть на RotoWire.

Естественно, нужно избегать травмированных игроков. Для этого периодически мониторить списки травм. Лично я предпочитаю сайт CBS. Но есть и другие: ESPN, RotoWire.

Пожалуй, RotoWire – самый обширный сайт с материалами для фэнтези . От количества разделов разбегаются глаза.

Отдельно отметить можно составы с разбивкой по позициям, сводку по ближайшим матчам (бригады большинства и травмы).

Часто приходится гуглить Vilardi injury или Florida morning skate, в поисках подробностей переходить на сайты типа Pro Hockey Rumors, The Hockey News и т.п. Так что не забывайте и про новости в Google (для лучших результатов пришлось выбрать английский язык по умолчанию). Много инсайдерской информации в Twitter соцсети X.

Но я не сижу там на регулярной основе, хотя есть определенный список годных источников. Иногда приходится преодолевать vpn-преграды. Например, MoneyPuck решил, что россияне недостойны смотреть статистику НХЛ. У них бывает полезен рейтинг команд, когда лень думать самому.

Статистик // Hard

Для уверенной игры лучше численно понимать возможности игроков. Благо, для этого есть наглядные источники.

Личную статистику я привык смотреть на ESPN. Особенно когда дело касается вратарей. В профиле у каждого игрока исчерпывающая статистика с разбивкой по месяцам.

Полезно знать, кого тренеры пробуют наигрывать и переставляют по ходу матча. На Left Wing Lock можно проанализировать конкретный матч, либо промежуток из трех/десяти игр. Доступны и неравные составы. Например, можно увидеть, кто играл в большинстве у Вегаса на протяжении сезона.

Источник детальной статистики – Natural Stat Trick – пожалуй, самый перегруженный числами сайт, но для глубокого анализа может пригодиться.

Приятный глазу, один из моих любимых – HockeyViz. Просто полюбуйтесь на смены игроков «Вегаса» в финальном матче...

Неплохой сайт StatMuse – некий аналог Google для спортивной статистики. Мой любимый запрос – сколько бросков по своим воротам команды допустили в последних 10 матчах. Но сейчас, к сожалению, заметил, что они скрыли часть результатов в платную подписку.

Люблю заходить на Reddit, послушать американцев из первых уст. Там бывают и мемы, и полезные обсуждения. Именно там я недавно обнаружил крутейший инструмент.

UPD. Забыл добавить сразу, полезные списки игроков собраны на Elite Prospects и CapFriendly. Помогают понять роли в командах, а также кого могут отправить в фарм-клубы.

Для ненасытных — есть куча статистики, интересной и не очень:

● hockey-statistics.com

● evolving-hockey.com

● hockey-reference.com

● leftwinglock.com/hockey-stats

● cbssports.com/nhl/stats/team/team/scoring/nhl/regular

Шарящий // Expert

Эту часть пусть дополнят советами более опытные люди в комментариях :)

У меня за спиной всего один сезон и 155-е место. Когда я только начинал, подобной инструкции мне очень не хватало. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Всем успехов!

Напоследок выражаю благодарность Александр_Ронни, который давал некоторые напутственные слова в мой дебютный сезон НХЛ.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin