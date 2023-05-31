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Сезон Юты Джаз впервые за 6 лет заканчивается в начале апреля – команда с результатом 37-45 заняла 12 место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

Перед проведением лотереи драфта-2023 16 мая у «Юты» был шанс в 50,8% того, что им достанется 9 пик, и только 20,2% на то, что «Джаз» окажутся в топ-4. Чуда не случилось.

Однако не стоит забывать, что пик повыше можно получить не только за счет удачи, но и с помощью обменов. И в плане активов для этого у Эйнджа полный порядок.

Имея 16 пиков первого раунда вплоть до 2029 года, Эйндж может составить предложение, которое заинтересует команду, обладающую пиком повыше.

Помимо своего 9-го пика Джаз также имеют в распоряжении 16-й (от Миннесоты) и 28-й (от Филадельфии) пик в первом раунде этого драфта. Используя эти, а также пики будущих драфтов, Юта и может подняться повыше.

Последний раз, когда Юта выбирала игрока в топ-10, был в далеком 2014 году. Тогда под 5-м пиком был выбран Данте Экзам. Хочется верить, что спустя почти 10 лет руководство команды будет более дальновидным в выборе молодых талантов.

Брэндон Миллер

Форвард, Университет Алабамы, 20 лет

6’9 (206 см), 200 lbs (91 кг)

18,8 очка, 8,2 подбора, 2,1 передачи, 43,0%/38,4%/85,9%

Сильные стороны

Трехочковый бросок. 38% процентов на 7.5 бросков – отлично бросает как с получения, так и с ведения, а также с выбегания из-под заслона

Хорошо создает себе моменты для броска и прохода, активно пользуется заслонами от партнеров

Хорошо видит партнеров по команде. Часто отдает либо на дугу после прохода, либо бигмену после пик-н-ролла

Хороший защитник. Прекрасные габариты позволяют ему защищаться на нескольких позициях сразу. Играет в защите с самоотдачей, часто играет на пасовых линиях

Слабые стороны

Слабо завершает из краски – всего 48% на 6.5 бросках

Не очень взрывной игрок – нужно поработать над первым шагом, могут быть проблемы при обыгрыше более атлетичных оппонентов

Стоит набрать мышечной массы, что пойдет на пользу как в нападении (больше успеха при завершении с контактом), так и в защите (чтобы сдерживать более мощных форвардов)

Возрастной для фрешмена – к началу сезона ему будет почти 21 год

Почему он может пригодиться Юте

Вообще шанс, что Миллер окажется в Юте, довольно низкий. Его могут забрать Хорнетс уже под своим вторым пиком. Но если Эйндж как-то умудрится подняться на драфте повыше и забрать Брэндона, то лишним такой игрок точно не будет. Миллер сразу займет вакантную позицию стартового легкого форварда.

Энтони Блэк

Защитник, Университет Арканзаса, 19 лет

6’7 (201 см), 198 lbs (90 кг)

12,8 очка, 5,1 подбора, 3,9 передачи, 45,3%/30,1%/70,5%

Сильные стороны

Прекрасно обороняется. Его антропометрия в перспективе может позволить ему обороняться с 1 по 4, хотя в колледже защищался в основном против защитников

Часто перехватывает мячи (2,1 перехвата в среднем за игру)

Хорошо проходит через заслоны сверху, не отпускает своего игрока, дорабатывает каждый момент до конца

Грамотно защищается в краске, редко получает фолы

Отличный плеймейкер. Высокий игровой IQ, очень быстро принимает решения и находит свободных партнеров по команде

Очень хорошо разыгрывает пик-н-ролл. Можно уже сейчас пофантазировать, насколько эффективной будет его связка с Кесслером

Хорошо завершает из-под кольца с обеих рук, в силовых проходах, меняя темп

В арсенале имеется неплохой флоутер

Слабые стороны

Проблемный бросок. Всего 30% из-за дуги меньше чем на трех попытках

Странная бросковая техника, в НБА его точно будут переучивать

Иногда не может попасть даже открытый трехочковый бросок

Его опекуны довольно часто при заслонах оставляли его на дуге

Довольно высокий показатель потерь – 3,0 в среднем за игру

Почему он может пригодиться Юте

Универсальные защитники лишними не бывают. Пожалуй, защита – главное, что привлекает меня в Блэке. С броском там пока проблемы, а в розыгрыше он еще должен доказать, что сможет стабильно вести нападение. После ухода Конли в дедлайн в Юте не было стабильно хорошего разыгрывающего. Блэк может в перспективе стать таковым. Он не будет первой звездой, но приятно иметь такого игрока в бэккорте рядом с тем, кто больше ориентирован на бросок, и меньше – на защиту (Кларксон, Секстон).

Кэм Уитмор

Форвард, Университет Вилланова, 18 лет

6’7 (201 см), 232lbs (105 кг)

12,5 очка, 5,3 подбора, 0,7 передачи, 47,8%/34,3%/70,3%

Сильные стороны

Наверное, самый атлетичный игрок драфта. Взрывной, быстрый, крепкий

Благодаря своим физическим данным отлично идет в проходы и завершает из-под кольца. 58% двухочковых на почти 6 попытках!

При этом двигается и без мяча. Пока что речь в основном о забеганиях в краску, но он хорошо находит моменты

Есть задатки скорера. Хорошо завершает с контактом, есть некоторый арсенал движений при игре 1 на 1, бросает трешки как с получения (особенно из углов), так и с ведения

Универсальный защитник с 2 по 4 позиции. Его тяжело продавить, он останавливает соперника корпусом

Неплохо защищается в посте. Активно использует руки, вылавливая мячи – 1.4 перехвата в среднем за игру

Слабые стороны

Плеймейкинг – его нет. Не задействует партнеров при проходах в краску

Нет надежного броска со средней дистанции. Этот навык нужно будет развивать, если из него в будущем будут лепить скорера

Не хватает игрового интеллекта в защите. Часто ведется на фейки, часто теряется при заслонах

Не очень хорошо защищается против игрока без мяча. Может просто стоять на месте

Слишком сильно нацелен на перехват вместо плотной опеки своего игрока, но молодые игроки часто таким страдают

Почему он может пригодиться Юте

Уитмор – точно выбор на перспективу. Парню на момент начала сезона будет всего 19 лет, тренерскому штабу нужно будет много над чем работать, на данный момент Кэм сыроват. Но если у Джаз будет достаточно терпения, то через 3-4 года из Уитмора может вырасти крутой двусторонний игрок, при этом он все еще будет молодым.

Кейсон Уоллес

Защитник, Университет Кентукки, 19 лет

6’4 (193 см), 193 lbs (88 кг)

11,7 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи, 44,6%/34,6%/75,7%

Сильные стороны

Один из самых физически крепких защитников драфта. Его оппонентам будет нелегко его продавить

Хорош в обороне на мяче. Останавливает игрока с мячом в быстром отрыве. На периметре может мертвой хваткой вцепиться в оппонента. Из-за этого очень часто заставляет бросать неэффективные джамперы

Часто выбивает мяч из рук соперника. В среднем 2.0 перехвата в этом сезоне в Кентукки

Хороший шутер. Грамотно двигается без мяча при обострении атаки. Играет в основном от получения. На его бросковую механику приятно смотреть

Есть перспективы стать хорошим плеймейкером. Он отлично завершает из-под кольца после пик-н-ролла, а также хорошо находит партнеров

Слабые стороны

Проблемы с тем, чтобы создать себе бросок. Часто не наказывает бигменов при размене

Броски с ведения ему пока лучше ограничить

Иногда бывают проблемы при обходе заслонов в защите, часто отваливается. Физика позволяет, но ему нужно будет научиться думать головой

Почему он может пригодиться Юте

В перспективе, Уоллес – отличный 3&D гард в духе Смарта или Беверли. Как в случае с Блэком, защитно-ориентированные гарды лишними не бывают.

Тэйлор Хендрикс

Форвард/центровой, Университет Центральной Флориды, 19 лет

6’9 (206 см), 210 lbs (95 кг)

15,1 очка, 7,0 подбора, 1,4 передачи, 47,8%/39,4%/78,2%

Сильные стороны

Один из самых универсальных защитников на этом драфте. В университете часто играл центрового, поэтому оборонялся в краске, смотрелся там очень достойно. При этом достаточно ловок и быстр, чтобы защищаться на периметре, даже против гардов

Отличный блокирующий – 1.7 блока в среднем за игру. Существенная часть блоков является chasedown-блоками

Очень атлетичный. Энергично завершает под кольцом. Есть потенциал стать хорошим роллменом

Прекрасный шутер. Хороший релиз, высокая точка выпуска, заблокировать почти невозможно. На данный момент бросает в основном с получения, но отлично открывается как свободный игрок, хорошо попадает при пик-н-попах. В прошедшем сезоне 39,4% из-за дуги при 4,6 попытки. Меня очень интригует сочетание его габаритов и броска

Слабые стороны

Скорее всего, в НБА он будет рассматриваться как тяжелый форвард или даже центровой в смоллбольных пятерках. Для этого ему нужно будет набирать мышечную массу

Нужно поработать над завершением из-под кольца. Он может пойти в проход, но последующий бросок с контактом ненадежен

Для своего размера имеет проблемы с подборами в защите. Всего 4,6 за игру при общих 7,0 за 34,7 минуты в среднем. Недостаточно энергичен, неправильно ставит бокс-ауты

Почему он может пригодиться Юте

Очень интересный парень. Первое время он может подменять Маркканена или Кесслера на небольших минутах. В перспективе может быть либо третим игроком во фронткорте, либо заменить Лаури. Его пара с Кесслером в будущем может вновь превратить Юту в первую защиту в лиге.

Джарас Уокер

Форвард, Университет Хьюстона, 19 лет

6’8 (203 см), 240 lbs (109 кг)

11,2 очка, 6,8 подбора, 1,8 передачи, 46,5%/34,7%/66,3%

Сильные стороны

Очень сильный и физический крепкий защитник 1 на 1. Мне он кажется не самым быстрым и ловким, но это он восполняет хорошими защитными инстинктами и правильной позицией

Отличный страхующий защитник, особенно со слабой стороны. Эффектно блокирует, очень часто из-за спины. Хорошо чувствует игру – знает, когда и куда сместиться

Хорошо чувствует, когда нужно выбежать на перехват, читает линии передач одновременно с защитой возле кольца – впечатляющий игровой интеллект

Очень часто решает в защите в ключевых моментах матча. Если в решающем владении нужно защитить кольцо от прохода соперника, Уокер – ваш выбор

Хорошо бросает с получения – 37.8% из-за дуги в прошедшем сезоне

Может отдать хорошую передачу, если получит мяч в краске или на уровне штрафной. Видит и может задействовать партнеров

Слабые стороны

Проблемы с проходами под кольцо. Часто слишком поздно начинает движение, делает много лишних спин-мувов, теряет мяч в процессе прохода

Для его габаритов плохо не уметь завершать с контактом в силовых проходах. Вместо этого он сбивается на низкоэффективные флоутеры.

Нужно развивать бросок с ведения – всего 30,6% из-за дуги в последнем сезоне в колледже.

У него странная форма релиза – при броске он постоянно отклоняется назад

Почему он может пригодиться Юте

Многие сравнивают защитные умения Уокера с Хендриксом. Последний в перспективе мне нравится больше, но Уокер может сейчас оказаться более готовым к физической борьбе в НБА. Ему точно нужно развивать бросок. Пока неизвестно, как даже его бросок с получения перейдет на уровень НБА. Если будут проблемы, то его нужно будет разводить по минутам с Кесслером, а сможет ли Уокер (тот, который Джарас) играть на позиции центрового, пока неизвестно. Тем не менее, в будущем он может стать интересным двусторонним игроком.

Грэйди Дик

Винг, Университет Канзаса, 19 лет

6’8 (203 см), 205 lbs (93 кг)

14,1 очка, 5,1 подбора, 1,7 передачи, 44,2%/40,3%/85,4%

Сильные стороны

Возможно, лучший шутер драфта. 40% на почти 6 попытках в среднем за Канзас. Быстрый, уверенный релиз. Постоянно находится в готовности к броску.

Отлично двигается без мяча. Выбегание из-под заслона, правильная позиционка в быстром нападении. Хороший каттер

Хорошо бросает с ведения. Умеет создать себе бросок на периметре

Стягивает на себя внимание защитников, чем открывает пространство для партнеров. Может отдать передачу как внутрь, так и свободному партнеру на дуге

Быстрые руки. Активно выбивает мячи из рук соперника. Высокий игровой интеллект, которым он иногда компенсирует недостаток физической мощи

Слабые стороны

Не выдающийся атлет. Недостаточно крепкий для игры на 3, недостаточно быстрый для игры против гардов.

Его очень часто выцеливали в изоляциях, он был слабым звеном в защите Канзаса

Нужно работать над проходами. Он не сможет продавливать своего визави, надо использовать скорость и игровой интеллект

Всего 1,7 ассиста за игру – возможно, имеет проблемы с розыгрышем. Либо же это обуславливалось его ролью профильного шутера

Мне кажется, имеет довольно большой шанс стать бастом, если его возьмут под слишком высоким пиком. Он точно найдет свое место в лиге, но выбирать в топ-10 драфта белого паренька, который, кроме броска, не имеет в арсенале других сильных навыков, может в перспективе показаться ошибочным решением

Почему он может пригодиться Юте

Мне просто интересно, если Юта возьмет Грэйди под каким-нибудь номером, сможет ли он стать продолжателем традиций белых форвардов-скореров после Хейворда и Богдановича.

Короткой строкой

16-й и 28-й пики, которыми владеет Юта, могут легко быть обменяны, однако в случае, если Эйндж оставит их, есть несколько интересных молодых игроков, которыми интересуется руководство Джаз.

Коби Бафкин

Комбогард, Университет Мичигана, 20 лет

6’5 (196 см), 195 lbs (88 кг)

Отличный двусторонний игрок. Очень эффективно завершает из-под кольца, неплохой шутер, есть задатки плеймейкера. Также хорош и в защите: очень быстрый, перехватывает и блокирует, в перспективе может защищаться против и первых, и вторых номеров. Ему стоит поднабрать мышечную массу, сейчас может показаться слишком субтильным, и нужен более стабильный трехочковый бросок.

Райа́н Рупе́р

Винг, Нью-Зиланд Брейкерс, 19 лет

6’6 (199 см), 205 lbs (93 кг)

Очень молодой, очень сырой, но перспективный французский форвард/защитник. При росте в 6’6 имеет огромный размах рук в 7’3! Играет на профессиональном уровне с 15 лет, выходил со скамейки на 17 минут в среднем в последнем сезоне в НБЛ, играя в контендере. Очень качественный и энергичный игрок в обороне. Имеет задатки хорошего скорера, неплохо завершает с обеих рук в краске. Бросок из-за дуги не самый стабильный, но присутствует, был прогресс в течение сезона. Выбор из категории low-risk, high-reward: чтобы развивать свою игру, должен получать минуты, но потенциал интересный.

Ник Смит-младший

Комбогард, Университет Арканзаса, 19 лет

6’5 (196 см), 185 lbs (84 кг)

Смиту пророчат выбор как на границе лотереи, так и в конце первого раунда. Юта может выбрать Ника на случай, если летом Кларксон покинет команду. По сути, Смит дублирует функционал Кларксона – гард, нацеленный на набор очков, но может стать более качественным обороняющимся, лучше попадающим трешки, и ему всего 19 лет на момент драфта. Скомканный травмами колена сезон в Арканзасе, из-за чего Смит провел всего 17 матчей, опустил его котировки на драфте.

Леонард Миллер

Форвард, «Игнайт», 19 лет

6’10 (208 см), 211 lbs (96 кг)

Миллер планировал выставляться на драфт еще год назад, но вместо этого решил провести один сезон в G-лиге, и это точно пошло ему на пользу. Леонард представляет из себя универсального в защите форварда, способного защищаться на нескольких позициях, как на мяче, так и в подстраховке. Он отлично завершает в краске и имеет проблески трехочкового броска (32,7% на 2,2 попытки). Есть потенциал исполнять роль поинт-форварда, но для этого нужно подтянуть навыки обращения с мячом. За один год в G-лиге Миллер показал существенный прогресс в своей игре, будет интересно понаблюдать за его развитием в будущем.

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Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Dylan Buell, Ethan Miller