Никто не знает, почему все бегают против часовой стрелки. Но есть пять версий

В спорте существует традиция, о причинах которой никто не задумывается: весь мир бегает против часовой стрелки.

Вообще, против часовой устроено много другого спорта, не только легкая атлетика: коньки и шорт-трек, велоспорт, штрафные круги в биатлоне, вращения и прыжки большинства фигуристов и гимнастов, броски метателей, скачки, даже бейсбол. В одних видах это международный стандарт, прописанный в правилах, в других – индивидуальная техника на уровне интуиции.

Почему так – отчасти философский вопрос, на которы1 нет однозначного ответа, зато существует сразу несколько теорий.

1. Историческая – так повелось еще с античных времен

Официально легкая атлетика перешла на бег против часовой стрелки только в 1913 году – до этого на шести Олимпиадах подряд спортсмены бежали в обратном направлении. Решение принял МОК по просьбам спортсменов – уже тогда бег против часовой стрелке казался им удобнее.

На самом деле, споры, в какую сторону бежать, существовали еще в античные времена. Правда, тогда соревновались не на привычном овале, а на прямой – виражами на длинных дистанциях служили столбы, обежав которые, бегуны разворачивались.

И все равно считалось, что при беге важно ориентироваться на богов и движение Солнца по небу, а значит – противостоять ходу солнечных часов.

2. Биомеханическая – так удобнее человеческому организму

По статистике, около 90% людей в мире – правши, у которых доминирует правая сторона тела. При беге по кругу правая нога находится снаружи, а значит, совершает более длинные и мощные шаги – правшам эти движения удобнее и естественнее.

Но это совсем не значит, что левшам было бы проще бежать в другую сторону – есть и еще пара физиологических аргументов: а) сердце у человека находится слева – при беге против часовой стрелки центробежная сила способствует лучшему кровообращению; б) правое полушарие мозга отвечает в том числе за восприятие пространства и двигательную регуляцию левой стороны тела – при беге против часовой стрелки оно работает в более естественном цикле.

И это не просто теория: в экспериментах результат спортсменов в беге на 400 метров по часовой стрелке был хуже примерно на пару секунд, чем против. А например, японский ученый Хидеки Фуками утверждал, что 80% японских преступников, убегая от полиции, интуитивно предпочитают повороты налево.

3. Потребительская – смотреть на бегущих слева направо удобнее зрителям

Спорт – в первую очередь зрелище, следить за которым должно быть комфортно болельщикам. Это поняли еще в древности и устраивали гонки колесниц таким образом, чтобы публика видела их в естественном движении слева – как привычнее человеческому глазу.

На самом деле, рефлекс упорядочивать объекты слева направо не является врожденным – по мнению американских ученых, он приобретается под влиянием естественных факторов и культурных традиций, но присущ большей части человечества.

Даже у народов, где читают справа налево, зрители лучше воспринимают соревнования, проходящие слева направо, а в компьютерных играх герой всегда бежит с левой стороны.

4. Физическая – так работают законы инерции

Некоторые ученые предлагают бегунам учитывать силу Кориолиса – физическую величину, влияющую на движение тела в зависимости от вращения Земли.

Если упрощенно разбирать этот эффект, то при движении все физические тела отклоняются от прямой траектории вправо из-за вращения Земли, поэтому повороты влево при беге выглядят более рациональным с точки зрения физики.

Но действует этот закон только в Северном полушарии (в Южном – обратная зависимость) – поэтому, например, в Австралии большинство каруселей двигаются по часовой стрелке.

Может, и бегать там было бы правильнее в обратном направлении?

5. Естественный – так задумано природой

Человечество привыкло, что большинство вещей, на которые не способно повлиять, устроено против часовой стрелки. Примеры из космоса – вращение планет, Земли, Солнца, Луны – возможно, главный ориентир, которому люди не могли противостоять.

А какая теория ближе вам?

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Ferrey, Julian Finney, Andy Lyons; wikipedia.org