Никто не знает, почему все бегают против часовой стрелки. Но есть пять версий
В спорте существует традиция, о причинах которой никто не задумывается: весь мир бегает против часовой стрелки.
Вообще, против часовой устроено много другого спорта, не только легкая атлетика: коньки и шорт-трек, велоспорт, штрафные круги в биатлоне, вращения и прыжки большинства фигуристов и гимнастов, броски метателей, скачки, даже бейсбол. В одних видах это международный стандарт, прописанный в правилах, в других – индивидуальная техника на уровне интуиции.
Почему так – отчасти философский вопрос, на которы1 нет однозначного ответа, зато существует сразу несколько теорий.
1. Историческая – так повелось еще с античных времен
Официально легкая атлетика перешла на бег против часовой стрелки только в 1913 году – до этого на шести Олимпиадах подряд спортсмены бежали в обратном направлении. Решение принял МОК по просьбам спортсменов – уже тогда бег против часовой стрелке казался им удобнее.
На самом деле, споры, в какую сторону бежать, существовали еще в античные времена. Правда, тогда соревновались не на привычном овале, а на прямой – виражами на длинных дистанциях служили столбы, обежав которые, бегуны разворачивались.
И все равно считалось, что при беге важно ориентироваться на богов и движение Солнца по небу, а значит – противостоять ходу солнечных часов.
2. Биомеханическая – так удобнее человеческому организму
По статистике, около 90% людей в мире – правши, у которых доминирует правая сторона тела. При беге по кругу правая нога находится снаружи, а значит, совершает более длинные и мощные шаги – правшам эти движения удобнее и естественнее.
Но это совсем не значит, что левшам было бы проще бежать в другую сторону – есть и еще пара физиологических аргументов: а) сердце у человека находится слева – при беге против часовой стрелки центробежная сила способствует лучшему кровообращению; б) правое полушарие мозга отвечает в том числе за восприятие пространства и двигательную регуляцию левой стороны тела – при беге против часовой стрелки оно работает в более естественном цикле.
И это не просто теория: в экспериментах результат спортсменов в беге на 400 метров по часовой стрелке был хуже примерно на пару секунд, чем против. А например, японский ученый Хидеки Фуками утверждал, что 80% японских преступников, убегая от полиции, интуитивно предпочитают повороты налево.
3. Потребительская – смотреть на бегущих слева направо удобнее зрителям
Спорт – в первую очередь зрелище, следить за которым должно быть комфортно болельщикам. Это поняли еще в древности и устраивали гонки колесниц таким образом, чтобы публика видела их в естественном движении слева – как привычнее человеческому глазу.
На самом деле, рефлекс упорядочивать объекты слева направо не является врожденным – по мнению американских ученых, он приобретается под влиянием естественных факторов и культурных традиций, но присущ большей части человечества.
Даже у народов, где читают справа налево, зрители лучше воспринимают соревнования, проходящие слева направо, а в компьютерных играх герой всегда бежит с левой стороны.
4. Физическая – так работают законы инерции
Некоторые ученые предлагают бегунам учитывать силу Кориолиса – физическую величину, влияющую на движение тела в зависимости от вращения Земли.
Если упрощенно разбирать этот эффект, то при движении все физические тела отклоняются от прямой траектории вправо из-за вращения Земли, поэтому повороты влево при беге выглядят более рациональным с точки зрения физики.
Но действует этот закон только в Северном полушарии (в Южном – обратная зависимость) – поэтому, например, в Австралии большинство каруселей двигаются по часовой стрелке.
Может, и бегать там было бы правильнее в обратном направлении?
5. Естественный – так задумано природой
Человечество привыкло, что большинство вещей, на которые не способно повлиять, устроено против часовой стрелки. Примеры из космоса – вращение планет, Земли, Солнца, Луны – возможно, главный ориентир, которому люди не могли противостоять.
А какая теория ближе вам?
Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Ferrey, Julian Finney, Andy Lyons; wikipedia.org
Спасибо за статью, любопытно.
у них там вообще-то движение левостороннее и все на праворульках ездят
так что Япония точно не показатель, там многое наоборот
p.s. "вращение Земли Солнца Луны против часовой стрелки" - если кому любопытно то Венера в другую сторону вращается, по неизвестными причинам, в отличии от остальных 7 планет
поэтому зритель всегда стоит во главе угла.
1896
1900
1904
1908
1912
Оказывается, я писаю против ветра все время)
покрутите перед глазами любой предмет и обнаружите, что вращение Земли против часовой стрелки, только если смотреть с северного полюса, а если из южного - то будет вращение по часовой ;) то же самое относится к планетам, звездам, галактикам - нет в природе "правильного" направления вращения, всё зависит от точки зрения )
солнце в лицо бегущему - это фейл