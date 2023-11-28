Олимпийские виды
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Никто не знает, почему все бегают против часовой стрелки. Но есть пять версий

Бег Бег
Легкая атлетика Легкая атлетика

В спорте существует традиция, о причинах которой никто не задумывается: весь мир бегает против часовой стрелки.

Вообще, против часовой устроено много другого спорта, не только легкая атлетика: коньки и шорт-трек, велоспорт, штрафные круги в биатлоне, вращения и прыжки большинства фигуристов и гимнастов, броски метателей, скачки, даже бейсбол. В одних видах это международный стандарт, прописанный в правилах, в других – индивидуальная техника на уровне интуиции.

Почему так – отчасти философский вопрос, на которы1 нет однозначного ответа, зато существует сразу несколько теорий.

1. Историческая – так повелось еще с античных времен

Официально легкая атлетика перешла на бег против часовой стрелки только в 1913 году – до этого на шести Олимпиадах подряд спортсмены бежали в обратном направлении. Решение принял МОК по просьбам спортсменов – уже тогда бег против часовой стрелке казался им удобнее.

На самом деле, споры, в какую сторону бежать, существовали еще в античные времена. Правда, тогда соревновались не на привычном овале, а на прямой – виражами на длинных дистанциях служили столбы, обежав которые, бегуны разворачивались.

И все равно считалось, что при беге важно ориентироваться на богов и движение Солнца по небу, а значит – противостоять ходу солнечных часов.

2. Биомеханическая – так удобнее человеческому организму

По статистике, около 90% людей в мире – правши, у которых доминирует правая сторона тела. При беге по кругу правая нога находится снаружи, а значит, совершает более длинные и мощные шаги – правшам эти движения удобнее и естественнее.

Но это совсем не значит, что левшам было бы проще бежать в другую сторону – есть и еще пара физиологических аргументов: а) сердце у человека находится слева – при беге против часовой стрелки центробежная сила способствует лучшему кровообращению; б) правое полушарие мозга отвечает в том числе за восприятие пространства и двигательную регуляцию левой стороны тела – при беге против часовой стрелки оно работает в более естественном цикле.

И это не просто теория: в экспериментах результат спортсменов в беге на 400 метров по часовой стрелке был хуже примерно на пару секунд, чем против. А например, японский ученый Хидеки Фуками утверждал, что 80% японских преступников, убегая от полиции, интуитивно предпочитают повороты налево.

3. Потребительская – смотреть на бегущих слева направо удобнее зрителям

Спорт – в первую очередь зрелище, следить за которым должно быть комфортно болельщикам. Это поняли еще в древности и устраивали гонки колесниц таким образом, чтобы публика видела их в естественном движении слева – как привычнее человеческому глазу.

На самом деле, рефлекс упорядочивать объекты слева направо не является врожденным – по мнению американских ученых, он приобретается под влиянием естественных факторов и культурных традиций, но присущ большей части человечества.

Даже у народов, где читают справа налево, зрители лучше воспринимают соревнования, проходящие слева направо, а в компьютерных играх герой всегда бежит с левой стороны.

4. Физическая – так работают законы инерции

Некоторые ученые предлагают бегунам учитывать силу Кориолиса – физическую величину, влияющую на движение тела в зависимости от вращения Земли.

Если упрощенно разбирать этот эффект, то при движении все физические тела отклоняются от прямой траектории вправо из-за вращения Земли, поэтому повороты влево при беге выглядят более рациональным с точки зрения физики. 

Но действует этот закон только в Северном полушарии (в Южном – обратная зависимость) – поэтому, например, в Австралии большинство каруселей двигаются по часовой стрелке.

Может, и бегать там было бы правильнее в обратном направлении?

5. Естественный – так задумано природой

Человечество привыкло, что большинство вещей, на которые не способно повлиять, устроено против часовой стрелки. Примеры из космоса – вращение планет, Земли, Солнца, Луны – возможно, главный ориентир, которому люди не могли противостоять.

А какая теория ближе вам?

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Ferrey, Julian Finney, Andy Lyons; wikipedia.org

53 комментария

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Melnikov1968
Первая и вторая версия наиболее состоятельны. Хотя и остальные имеют право на жизнь. Спасибо за материал. Читал на эту тему разные статьи. Но здесь все сжато, без воды.
+47
-2
+45
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haymaker
Ответ Заборостроитель
Большинство преступников предпочитают повороты налево😏
Японских! Ежу ясно, что при левостороннем движении проще повернуть налево.
+21
-2
+19
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Борнео
Поймал себя на мысли, прожил 50 лет, и никогда не задумывался, почему бегают именно так...
Спасибо за статью, любопытно.
+14
0
+14
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Roman Orlov
Ответ Мерседес-Бендзь
Это так только в северном полушарии. В южном полушарии бегают по ч.с. Это связано с вращением Земли.
В Австралии награждают команду, которая заняла 18-е место.
+12
0
+12
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Pavlo Pedko
Сила Кориолиса - зачёт! А биатлонисты проходят штрафные круги и по, и против часовой - зависит от стадиона.
+11
0
+11
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Заборостроитель
Большинство преступников предпочитают повороты налево😏
+13
-5
+8
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remmor
После статьи возникает резонный вопрос - почему часовая стрелка тикает в неверном направлении?
+8
0
+8
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Kolonoskop
Ответ Melnikov1968
Первая и вторая версия наиболее состоятельны. Хотя и остальные имеют право на жизнь. Спасибо за материал. Читал на эту тему разные статьи. Но здесь все сжато, без воды.
Да вторая, уже много раз об этом и писали и говорили..
+5
0
+5
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mark46
Ответ Заборостроитель
Большинство преступников предпочитают повороты налево😏
Да и неверные супруги предпочитают ходить налево. :)
+7
-2
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SurrealTaki
Мне как-то не комфортно поворачивать направо, не чувствую уверенности, особенно зимой, что не навернусь. Корпус влево привычнее наклонять, возможно потому что правша.
+4
0
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Ed Monix
Решил попробовать в этом году пробежать привычные для меня спринтерские 300м на время по часовой стрелке. Как ни странно, результат получился аж на полсекунды лучше, чем когда я в этом же сезоне бегал в стандартном направлении, то есть, против часовой стрелки. Неужели пробегание виража с отталкиванием левой (для меня не толчковой) ногой настолько эффективнее??? 🙄
+5
-1
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IntoTheRainBow
"А например, японский ученый Хидеки Фуками утверждал, что 80% японских преступников, убегая от полиции, интуитивно предпочитают повороты налево."

у них там вообще-то движение левостороннее и все на праворульках ездят

так что Япония точно не показатель, там многое наоборот

p.s. "вращение Земли Солнца Луны против часовой стрелки" - если кому любопытно то Венера в другую сторону вращается, по неизвестными причинам, в отличии от остальных 7 планет
+4
-1
+3
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i-volk
А вдруг все беды на Земле из-за того, что спортсмены бегут не в ту сторону? Предлагаю до выяснения истины по этому важнейшему вопросу приостановить все соревнования.
+3
0
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Лыж_Ник
Ответ Ed Monix
Решил попробовать в этом году пробежать привычные для меня спринтерские 300м на время по часовой стрелке. Как ни странно, результат получился аж на полсекунды лучше, чем когда я в этом же сезоне бегал в стандартном направлении, то есть, против часовой стрелки. Неужели пробегание виража с отталкиванием левой (для меня не толчковой) ногой настолько эффективнее??? 🙄
Попутный ветер поймали по часовой, состояние лучше, форма лучше, более мотивированный, you name it. Всё, что угодно может быть, вы сравниваете единичные результаты, не выборку.
+2
0
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JBa
Ответ Melnikov1968
Первая и вторая версия наиболее состоятельны. Хотя и остальные имеют право на жизнь. Спасибо за материал. Читал на эту тему разные статьи. Но здесь все сжато, без воды.
третья показалась самой вероятной. проф. спорт в первую, вторую и десятую очередь - зрелище.

поэтому зритель всегда стоит во главе угла.
+2
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Даво Джагарян
до 1913 года было 6 Олимпиад?
1896
1900
1904
1908
1912
+2
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Саша Поливанов
Спасибо, классный текст
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Ran
Забавное наблюдение: первое фото - из финала на 100м на ОИ в Афинах 2004 с победой Нестеренко, где по виражу не бежали, хотя тоже против часовой.
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bsanchezb
Ответ remmor
После статьи возникает резонный вопрос - почему часовая стрелка тикает в неверном направлении?
Из-за солнца?
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gandalf
Ответ SAS0001
Автор, напомните пожалуйста, какие 6 олимпиад были проведены до 1913 года?
Я не автор, но, возможно, учитываются так называемые Внеочередные игры в Афинах 1906 года.
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Сергей Данилов
Ответ Максим Купцов
Уран тоже по часовой вращается, еще и лежит на боку
Уран не вращается, а делает кувырки))
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Максим Купцов
Ответ IntoTheRainBow
"А например, японский ученый Хидеки Фуками утверждал, что 80% японских преступников, убегая от полиции, интуитивно предпочитают повороты налево." у них там вообще-то движение левостороннее и все на праворульках ездят так что Япония точно не показатель, там многое наоборот p.s. "вращение Земли Солнца Луны против часовой стрелки" - если кому любопытно то Венера в другую сторону вращается, по неизвестными причинам, в отличии от остальных 7 планет
Уран тоже по часовой вращается, еще и лежит на боку
+1
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i-volk
Ответ Vasilii Mishchenko
Так это не Солнце движется, так что не аргумент:)
ахаха, точно)
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Иван Иванов
Всё проще. Большинство людей правши, левому полушарию мозга легче менять направление влево более функциональной ногой. Даже при ходьбе обычных людей, обратите внимание что складки в обуви и подошва отличаются между собой в симметрии. Это как мы правши не задумываемся и перед едой берем на автоматизме ложку правой рукой. Чем меньше мозг затрачивает энергии, по тому пути он идёт
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i-volk
5. Это не могло быть задумано природой, в южном полушарии Солнце движется против часовой, справа налево. Все зависит от точки зрения. Третий вариант наиболее правдоподобный.
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ГК(ЧП)
Биомеханическая гипотеза - интересная, но несостоятельная по одной причине: бегать в одном направлении приходится всем участникам, поэтому эффективность не имеет значения.
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Алексей Авдохин
Автор
Ответ Даво Джагарян
до 1913 года было 6 Олимпиад? 1896 1900 1904 1908 1912
Все правильно, в 1906-м провели внеочередные игры, которые, правда, МОК не признал официально
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Илья Добрый
Ответ Roman Orlov
В Австралии награждают команду, которая заняла 18-е место.
а в азиатскую ЛЧ выходят 18-17 места и 16 через стыки!
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Romqa Popivny
Правая нога делает шаг больше, чем левая и так традиционно сложилось с движением Солнца. Первые два варианта известны еще со школы.
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Jaroslav Prokhorov
Ответ remmor
После статьи возникает резонный вопрос - почему часовая стрелка тикает в неверном направлении?
у неё нет сердца и полушарий мозга очевидно
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VladimirMezin1
Ответ SurrealTaki
Мне как-то не комфортно поворачивать направо, не чувствую уверенности, особенно зимой, что не навернусь. Корпус влево привычнее наклонять, возможно потому что правша.
Я вот в футбол сколько играю в воротах, сам являюсь левшой. Для меня прыжок в правый угол - дело спокойное и естественное. Но вот на левый угол у меня как будто бы стоп-сигнал в голове. Сколько не тренировал работу в левый угол - ну вообще никак. Если в правый прыгаю интуитивно, то в левый приходится думать как поставлю ноги, вытяну руки. И по итогу при прыжке в левый угол складываюсь неудачно и отбиваю себе что-нибудь. А в правый как к себе домой лечу. Да это даже отражается не только в прыжке, но и в принципе в контроле левого угла. Зачастую пропускаю в ближний (левый) угол из-за того, что я просто левую часть не чувствую. А в правый (ближний) всё ок
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Vasilii Mishchenko
Ответ i-volk
5. Это не могло быть задумано природой, в южном полушарии Солнце движется против часовой, справа налево. Все зависит от точки зрения. Третий вариант наиболее правдоподобный.
Так это не Солнце движется, так что не аргумент:)
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Даниил Лапарин
3
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gustavl8215
Как и в рекламе, типа движение слева направо - это стрела времени, стрела успеха. Так и в беге. Финиш как раз оказывается для ТВ картинки слева направо.
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Алексей Кокорин
Вода утекает в раковине против часовой стрелки. И вы никак не заставите ее утечь по другому. Физика.
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Безымянный болельщик
Если честно, очень полезную информацию для себя узнал. Пытаюсь бегать (нерегулярно, несколько раз в год), прихожу на стадион и бегу по часовой стрелке, так как маниакальный перфекционист. И что я все время вижу: все бегут мне навстречу))))
Оказывается, я писаю против ветра все время)
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Kapitan Klos
Sports познавательный.
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Vitaly Platonov
меня пятый пункт умилил - про природу ))) что тут сказать: если забыл школьный курс физики/математики, то зачем умничать?

покрутите перед глазами любой предмет и обнаружите, что вращение Земли против часовой стрелки, только если смотреть с северного полюса, а если из южного - то будет вращение по часовой ;) то же самое относится к планетам, звездам, галактикам - нет в природе "правильного" направления вращения, всё зависит от точки зрения )
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Сергей Федечко
Никто не знает почему в толкании ядра нет весовых категорий. Много чего ещё не знают. Не ищите логики в спорте. Тут только культурные стереотипы.
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Владимир
возможно было связано с временем дня проведения бега, ориентировкой древних стадионов по сторонам света, и восходом солнца
солнце в лицо бегущему - это фейл
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Роман Гущин
Чередовать направление никто не догадался, что было бы полезнее для физического и умственного развития организмов, вот и бегают как зомби веками в одном направлении)
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bosh.the.machine
всем правит телевидение. №3.
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Azamat Yekizhanov
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TMV_Sports
Вторая версия научно обоснована ☝️🔥‼️
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Anatoliy Utkin
2. Соревнуются спортсмены, чтобы выявить лучшего среди них здесь и сейчас. Поэтому это правило для того, чтобы они могли показать максимум. Левшам просто не повезло. Но т.к. всем не угодишь, то выбрано меньшее из зол.
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