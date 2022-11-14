Неужели в фигурке будет внезапный чемпион? Гуменник – лидер, его тренер разрыдалась прямо на оценках

Короткую программу мужчин на чемпионате России в Красноярске с мощным отрывом (5,32 балла от второго места) выиграл Петр Гуменник – и это весьма неожиданно.

Петру уже 20 лет, но внятных результатов до нынешнего сезона ему отчаянно не хватало. После бронзы на юниорском чемпионате мира-2020 он словно затерялся при переходе во взрослые: из скромных достижений выделялась разве что бронза на ограниченном пандемией Ростелекоме-2020, а за три предыдущих чемпионатах России он ни разу не поднялся выше 5-го места.

Возможно, не получится и теперь, но короткая программа, да и вообще вся первая часть сезона в исполнении Гуменника обнадеживают.

• октябрьский этап Гран-при в Сочи Петр закончил третьим, но уже через две недели выиграл «Московские звезды», где соперниками были Евгений Семененко, Михаил Коляда и Макар Игнатов.

• результат Гуменника на «Московских звездах» (280,65 балла) – третья сумма сезона в России, в 12 баллах за Семененко и в 0,3 балла за Дмитрием Алиевым.

• на чемпионате России по прыжкам Гуменник тоже смотрелся выгодно: штамповал сложный каскад из четверного сальхова и тройных тулупа с риттбергером, а в личном турнире уступил только в финале.

В Красноярске Петр выдал грандиозную короткую (постановка от Николая Морозова) на 104,47 балла с самой сложной технической базой (46,20) и лучшими среди всех компонентами (46,59).

«На взрослом уровне такое впервые. Рад, что все выполнил в лучшем варианте. Обычно после каждого проката все равно есть ошибки, начинаешь сожалеть. По статистике «сотку» за ЕГЭ набирают раз в сто чаще каждый год. Сам не ожидал, никогда такого не было», – красноярские оценки удивили Петра.

Это второй результат сезона в России (Марк Кондратюк на «Бархатном сезоне» собрал на 0,04 балла больше) и, пожалуй, главные эмоции в карьере Гуменника и его тренера Вероники Дайнеко, которая разрыдалась в КиКе в момент выставления оценок.

В профайле Вероники Дайнеко до Гуменника не было топовых учеников – с 2017 года она работает в питерском клубе Тамары Москвиной, где совсем ненадолго пересеклась разве что со скандально известной Елизаветой Нугумановой.

Фамилии ее остальных воспитанников знакомы только знатокам: Андрей Кутовой, Николай Угожаев, Андрей Зубер, Всеволод Князев. Дайнеко вообще строила не только тренерскую, но и судейскую карьеру – еще 5 лет назад она работала рефери на этапах Кубка России.

Но теперь, похоже, нашла своего героя.

Гуменник до 14 лет катался в группе Алексея Мишина, но родителей не устраивало отсутствие прогресса, в поисках которого они и пошли к Дайнеко.

«Мы понимали, что у Пети такой возраст, когда надо вкладываться в его талант, постоянно направлять. Он сам еще не мог себя организовывать и учить новые элементы. В 10 лет он уже делал все тройные прыжки, сложные каскады, даже пять риттбергеров подряд умел.

Но к 14 года Петя оставался на том же уровне, даже с тройным акселем были проблемы. Нет прогресса, и мы поняли, что надо уходить. Это был сложный ответственный шаг, мы плакали. Но оставалось лишь два варианта: либо пробовать у другого педагога, либо заканчивать со спортом», – объяснял «Матч ТВ» отец Петра, который служит священником в храме при Политехническом институте.

Самому Петру (он, кстати, учился в православной медицинской гимназии) тоже не хватало внимания Мишина.

«Я действительно чувствовал недостаток внимания. Особенно в последний год, когда со мной даже его помощники почти перестали работать. Потому что Татьяна Николаевна Мишина больше работала с Женей Семененко, а у Алексея Николаевича была Лиза Туктамышева, которой он старался уделять все свое внимание. А мне хотелось быть основным спортсменом, чтобы тренер был заинтересован в моих успехах так же, как в своих».

Теперь Гуменник – главный прорыв сезона в нашем мужском катании. И у него очень достойная произвольная – с тремя четверными, третьей суммой сезона в России и потенциально (когда добавится лутц) самой мощной технической базой в стране.

Неужели в нашей мужской фигурке появится такой внезапный чемпион?

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

1. Петр Гуменник – 104,47

2. Евгений Семененко – 99,15

3. Андрей Мозалев – 98,70

4. Матвей Ветлугин – 97,58

5. Александр Самарин – 96,57

6. Артем Ковалев – 96,49

7. Макар Игнатов – 94,29

8. Илья Яблоков – 93,27

9. Дмитрий Алиев – 90,85

10. Глеб Лутфуллин – 84,09

11. Алексей Ерохов – 77,75

12. Марк Кондратюк – 77,50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru