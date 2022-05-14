«Даже если кто-то плакал, он не прекращал кричать». Магия Карполя – грозный в игре, но мягкий и заботливый в жизни

«Уралочка-НТМК» 84-летнего Николая Карполя проиграла, возможно, главный финал последних десятилетий – золото чемпионата России второй год подряд забрал калининградский «Локомотив».

Это была чудесная серия – пять матчей (четыре из которых – пятисетовые), бесконечный микс из матчболов, нервов и диких эмоций.

«Уралочка» едва не вытянула финал – сначала проигрывая 1-2 в серии, затем 0-2 по партиям в золотом матче, в третьем сете ушла с матчбола. Все решилось в пятой партии, на которую у волейболисток из Екатеринбурга не хватило сил и ресурсов. Их победа могла стать настоящим чудом хотя бы потому, что команда не брала титулов последние 17 лет, а регулярный сезон закончила только на 5-м месте.

Было бы неправильно запомнить это противостояние только по неосторожной «реплике про обезьяну». Карполь – безусловно, главный двигатель серии, мощный и неиссякаемый источник энергии для нашего волейбола. В последних мгновениях пятого сета он словно наслаждался волейболом вместе с нами, прямо по ходу матча превратившись из грозного диктатора в душевного и мудрого старика, который все понял и познал.

В начале матча в его тайм-аутах звенело: «Ты поняла? Нет? Тогда пошла нахрен отсюда!» или «Я тебя назначу тренером, будешь руководить вместо меня» – были и суровые споры со связующей Аленой Кондрашовой. Зато пара последних пауз: чуткость и почти душевность к ученицам, с аккуратными индивидуальными подсказками.

Мы привыкли считать Карполя тренером-тираном, который добивается побед жесткими ограничениями, запредельными нагрузками и криком в тайм-аутах, но главные ученицы расшифровывают его величие иначе.

Ниже – пять историй о тренере и человеке Карполе, рассказанных в разное время волейболистами, игравшими под его руководством.

Татьяна Грачева, «Уралочка» (1992-1995, 2000-2001), сборная России (1992-2002)

– Карполь мог кричать и давить на кого-то – зато между девочками отношения были идеальные. Если вы приглядывались, замечали – кричит он не на всех. Мне, как пасующей, доставалось постоянно. Но были девочки, на которых он не повышал голоса вообще – на Любу Соколову, Женю Артамонову. Карполь прекрасно знал, от кого какими словами можно добиться результата.

Почему-то всем казалось, что он матерится. Ни разу не проскочило! Кого-то из штаба обматерить мог. Девочек – никогда . Чтоб вы поняли Карполя, вот история. Комментировала недавно матч «Уралочки» в Одинцово. Положили микрофон около скамейки. В тот день играли Надаль и Федерер. Приходят Карполь с внуком Мишей, который раньше теннисом занимался. Сейчас помогает ему в «Уралочке». Николай Васильевич начинает расспрашивать – как сыграли? Весь диалог у меня в наушнике. Мишка рассказывает, объясняет. Карполь раскочегаривается, закипает – и в конце концов выкрикивает: «Да отстань ты от меня со своим теннисом! Я к игре готовлюсь!» Все, завелся – теперь будет заводить команду!

В том, что Карполь кричит громко, ничего страшного не вижу. Можно сказать тихо – и будет больнее. Даже если кто-то плакал, он не прекращал кричать. Разве что мог заменить . Помню товарищеский матч на сборе в Хорватии – я не понимала, что надо делать на площадке. Карполь в одном перерыве наорал, во втором, в третьем. И я разрыдалась. Такого со мной не было никогда. Доктор, не дожидаясь окончания матча, отвез на машине в гостиницу.

Там дня два пластом лежала. На нервной почве упало давление. Карполь заходил, интересовался самочувствием. Когда в зал вернулась, надеялась, что смягчится, жалеть будет. Он же зыркнул, как ни в чем не бывало: «Грачева, оклемалась? Вперед!»

Добрый ли человек Карполь? Помню, на турнире девочка из немецкой сборной вышла в платке. Болела. Карполь был не в курсе, пошутил неудачно – а когда ему объяснили, чуть не расплакался. Настолько виноватым себя чувствовал! Знаете, он очень… Проявляет себя в воспитании, что ли. Как-то в Хорватии подошла в холле гостиницы к ребятам из нашего штаба. Перебросились парой фраз. Карполь увидел, подозвал: «Как ты можешь себе позволить разговаривать с мужчиной, который сидит?»

Когда летом 1993-го в Екатеринбурге разбился сын Карполя, мы были в Австралии на Гран-при. Я сидела на замене, собирался выпустить на площадку. В какой-то момент обернулась – Карполь застыл, будто каменный, руки трясутся. Мы ничего не знали, а ему сообщили перед матчем. Утром улетел, доигрывали турнир без него («Спорт-Экспресс», 2017 год).

Евгения Артамонова, «Уралочка» (1991-1999, 2001-2002, 2007-2012), сборная России (1991-2012)

– Я знаю Николая Васильевича с 13 лет. И он как был для меня святым человеком, так и остался. Но мне кажется, что с годами я лучше его понимаю. По-моему, он стал более терпелив . Больше думает о семье — не только о своей, о семьях девочек тоже задумывается. Раньше для него волейбол был на первом месте, а в последние 10–12 лет — семья и Родина. Карполь всегда воспитывал нас патриотами и всегда показывал, что мы единое целое и никакая сила не может нас разлучить.

Люди просто не понимают значения его крика. Все воспринимают это как хамство и неуважение к нам, к спортсменкам. Но ведь это не так . Он с помощью крика выбрасывает свои отрицательные эмоции. Поверьте, у Николая Васильевича и в мыслях нет никого обидеть. Игра закончилась – все. Он нормальный, хороший человек.

Кто не хотел играть в Екатеринбурге у Карполя, тот уходил. Давайте из этого исходить. А я просто понимаю, что скрывается за его криком. Вы видите Карполя со стороны и обращаете внимание на крик. Я с ним работаю и вижу совершенно другие качества. У него математический склад ума. Он считает на два-три шага вперед. Он очень хороший психолог .

Вот обращаете внимание, как во время тайм-аута он что-то кому-то выговаривает. Но поверьте, что эти слова могут относиться совершенно к другому человеку. Просто он понимает, что на кого-то крик может подействовать иначе, но мысль свою донести надо. Он очень хорошо просчитывает свои действия, свои поступки.

Еще он нас постоянно смешил. Вечно чего-нибудь начнет рассказывать – хоть стой, хоть падай. Как-то приходит и говорит: «Кто это сегодня на тренировке? Я же вас, девочки, даже не вижу, зрение-то плохое. Мне вчера капельницы ставили» . А со зрением у него все в порядке. Я, знаете, даже рада, что он кричит, выплескивает гнев, а не держит его в себе. Посмотришь на тренеров, которые гораздо моложе него, и за голову хватаешься («Спорт день за днем», 2008 год).

Любовь Соколова, «Уралочка» (1999-2000), сборная России (1996-2016)

– У меня был действующий контракт именно с Николаем Васильевичем, разорвать его было невозможно. Возвращаться в «Уралочку» после аренды в Турции я не хотела, продолжать играть мне Николай Васильевич не разрешал, и я приняла решение, что в такой ситуации просто закончу с волейболом.

Нас с Карполем даже вызывали на переговоры в Международную федерацию, но и там мы снова не нашли точек соприкосновения. Он хотел моего возвращения в «Уралочку», я отказалась и заявила, что хочу продолжить играть в волейбол за рубежом. Не знаю, было ли это впервые в волейболе, но мне разрешили фактически выкупить свой контракт, заплатить неустойку Карполю и стать свободным агентом. Этот вариант меня и Николая Васильевича устроил, и я вернулась в волейбол . Это обошлось мне в 100 тысяч долларов.

Несмотря на эту историю, Карполь все равно сыграл главную роль в моей карьере.

Он взял меня в сборную на Олимпийские игры в Атланту, поверил, сменил мне амплуа – я играла в центре, он меня в диагональ поставил. С ним вместе я выросла как игрок, без него у меня не было бы такой карьеры. Да, Николай Васильевич — тяжелый человек, но за пределами площадки — это как родной отец, его девочки папой называли и называют , никаких проблем, он решал все бытовые проблемы, давал ценные советы» («Р-Спорт», 2013 год).

Елизавета Тищенко, «Уралочка» (1992-2004), сборная России (1992-2004)

– Под началом Карполя я тренировалась с 15 лет. Николай Васильевич – тренер специфический, не все выдерживали его методы. С другой стороны, я всегда об этом говорю: после Карполя не страшен уже никто . Он очень образованный, эрудированный человек, с ним можно поговорить на любые темы. Николай Васильевич очень умело менял интонацию, моментально превращаясь из громкоголосого наставника в мягкого и заботливого дедушку.

Карполь всегда поощрял тягу к знаниям у своих подопечных. Признаюсь, что одно время мечтала стать спортивным журналистом и даже собиралась подать заявление на соответствующий факультет Уральского государственного университета. Однако Николай Васильевич убедил меня не делать этого.

В полуфинале Афин-2004 сборная России спасла матч против бразильянок, отыграв в четвертом сете пять матчболов, но только спустя годы я начала понимать, что Карполь нас все время именно к этому готовил. Мы оказались тверже в психологическом плане, сохранили холодную голову и не ошибались. Я знала, что мне надо только подать, а все остальное команда сделает, как надо (TeamRussia.pro 2020 год).

Инесса Коркмаз, «Уралочка» (1996-2000), сборная России (1991-2000)

– Это великий тренер. Изначально я равнялась только на него, мне казалось, что лучше и быть не может. Однако по ходу своей карьеры многими методами перестала пользоваться, убедилась, что мне ближе иной тренировочный процесс и иное отношение к спортсменам.

Я с огромным уважением отношусь к Николаю Васильевичу, но есть вещи, которые перестала принимать. В воспитании девочек Карполь был даже не жестким, а ограничивающим свободу. У нас был тотальный контроль. Возможно, это было веянием того времени. Сейчас он ведет себя совершенно по-другому .

Конечно, бывали разные ситуации. Были и слезы, и обиды. Кто-то из моих знакомых через много лет сказал, что Карполь искал во мне дно – сколько вытерплю. Тем не менее, сейчас у меня нет никаких негативных воспоминаний, никаких обид на него . Спортивная жизнь такова, что иногда людей надо заставлять, чтобы добиться результата. Я очень благодарна Николаю Васильевичу, очень его уважаю, но подражать ему не буду.

Конечно, мне доставалось от него в тайм-аутах. У него была своя градация – на кого-то кричал, с кем-то говорил более спокойно. Самый большой плюс Карполя – он игру подбирает под людей. И его команда несколько раз перестраивала свой стиль, чтобы максимально полезно использовать сильнейшие качества игроков (БО-Спорт, 2022).

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков, Павел Лисицын, Александр Вильф, Владимир Песня