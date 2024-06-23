Почему на Евро так много дальних голов

Евро-2024 – турнир дальних голов. Первый забили уже на десятой минуте чемпионата: Флориан Виртц с 19 метров положил шотландцам. Второй – в конце этого же матча упаковал Эмре Джан. Ну и началось.

К концу второго тура набралось 14 мячей из-за штрафной (если с автоголами, то 15) – больше четверти от общего количества. Так часто на Евро издали не залетало с 1980-го.

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Оценивая график, важно помнить, что на турнире сыграли только 24 матча. Это очень короткая дистанция для больших выводов. При малой выборке кривая склонна к взлетам или провалам – например, 6% на Евро-1988 (15 игр) и 25% на Евро-1992 (тоже 15 игр). Чем больше матчей – тем она стабильнее.

Тем не менее такие аномальные скачки всегда любопытны – очень хочется найти яркое объяснение.

Популярная версия: на Евро футбол вышел из тактических рамок, у тренеров нет времени на отработку связей, поэтому они позволяют игрокам больше, чем в клубах. Отсюда веселые попытки зарядить из любой удобной точки. Звучит связно, но так ли это?

Гипотезу легко проверить: достаточно взглянуть на долю ударов из-за штрафной. Если предположение верно, то процент дальних попыток на Евро должен взлететь вместе с долей дальних голов. Но…

Процент дальних ударов плавно падает с 80-х, нынешний рост – совсем незначительный. Помним об эффекте малой дистанции: на Евро-2024 сыграно 24 матча, а соседний Евро-2020 учтен целиком. Один-два матча – и кривая может выровняться или даже пойти вниз. Получается, игроки бьют издали как раньше, но забивают почему-то больше. То есть сознательного упора на такой тип ударов нет.

Может быть, хотя бы часть гипотезы верна – и на Евро чаще бьют издали, чем в клубном футболе? Это тоже несложно проверить.

Сравниваем клубный сезон в топовых лигах с чемпионатом Европы.

Аномалия по дальним голам Евро бросается в глаза, доля ударов тоже выше, чем во всех топовых лигах. Но значительно ли? Отрыв от АПЛ, где совсем не любят бить из-за штрафной, всего 7%.

Вывод: возможно, в сборных и правда удары чуть смелее, но это проявляется в одном случае из ста и не должно бросаться в глаза.

Хм… В чем же тогда причина? Возьмем микроскоп и присмотримся к дальним ударам этого Евро.

Ключевое: на чемпионате Европы нанесли 246 ударов, общая ожидаемая ценность которых – 9 голов, но забили 14. То есть на пять больше, чем предполагала модель xG от Opta.

Коротко освежим в памяти, что такое xG и как они считаются. Простыми словами, показатель – это вероятность забить гол в определенной ситуации. Его берут не из головы по визуальному впечатлению, а на основе миллионов ударов в профессиональном футболе. Модель изучила (и продолжает изучать), как часто игроки забивают из определенных позиций, определенной частью тела, при определенном положении вратаря и других факторах. И теперь она знает, сколько стоит каждый удар среднестатистического футболиста. Ключевое – среднестатистического. Важно помнить, что в хороших командах реализация выше, чем в плохих – например, у 10 из 11 победителей Евро с 1980-го был оверперформ по xG .

Несложно высчитать, что средний xG дальнего удара на Евро – 0,037. То есть вероятность увидеть гол при такой попытке – меньше 4%. Но, конечно, ситуации бывают разные.

Например, xG удара Керема Актюркоглу в ворота Грузии с 28 метров – аж 0,78 (самая большая точка на картинке). Причина – отсутствие вратаря.

Наименее прогнозируемый гол – у словенского защитника Эрика Янжи в ворота Дании с 28 метров. 0,008 xG (это значит, что из этой точки при таком положении вратаря и защитников залетают менее 1% ударов). Крайняя малиновая точка слева.

Один из главных факторов успеха Янжи – рикошет, то есть словенцу помог случай. Как и Джану с Гакпо – их удары тоже неожиданно изменили траекторию из-за соприкосновения с другими футболистами. Вратари в таких случаях спасают редко: переведя центр тяжести в сторону, не могут быстро перестроиться.

Непредсказуемости удару может добавить не только рикошет, но и сам мяч. Если это Jabulani, который нырял и вилял на ЧМ-2010, путая вратарей. На Евро-2024 играют моделью Fussballliebe (футбольная любовь) от adidas. Аналитик The Athletic Майкл Кокс исследовал траекторию ударов и пришел к выводу, что она вполне предсказуема – никаких сумасшедших отклонений, полет соответствует типу удара. Но у Fussballliebe есть другое важное свойство.

«Когда вы бьете, он держит [силу удара]. И летит быстро, – сказал форвард сборной Англии Харри Кейн. – По мне, это лучше для бомбардиров, чем для вратарей, поэтому не буду жаловаться».

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, который пропустил с 28 метров, подтверждает: мяч очень скоростной. Даже точно просчитывая траекторию, его сложно перехватить.

«Мячи для этих турниров создаются не с расчетом на вратарей. Бить по нему – одно удовольствие. Можно это сделать с хорошего расстояния. Они определенно не созданы для сэйвов».

Карта попаданий подтверждает: если мяч попадает в углы, угнаться за ним очень сложно. Чем ближе к штанге, тем больше вероятность гола.

Мяч Евро-2024, вероятно, поспособствовал аномалии, но в какой степени – мы пока не знаем. Ведь в футболе важен и фактор удачи. Если учитывать случайности, то остаются 10 чистых дальних голов из 14 – отнимем гол Турции в пустые ворота Грузии и три рикошета.

Итог:

● Тактика дальних ударов – точно не причина аномалии на старте Евро-2024 (доля таких попыток на прежнем уровне). Но это не исключает, что тренеры, оценив статистику, могут попросить игроков в оставшихся матчах чаще прикладываться из-за штрафной.

● Мяч – возможно, одна из причин. У вратарей еще меньше времени на реакцию.

● Стечение обстоятельств (рикошет, убежавший вратарь) – важный фактор, пренебрегать им точно не стоит.

Победа на Евро: есть ли математическая формула?

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Фото: East News /THOMAS KIENZLE / AFP; Gettyimages.ru /Shaun Botterill