Пенальти – мощнейшее оружие в эпоху ВАР. Но справедливо ли это?

Рахим Стерлинг заскакивает в штрафную перед фолом защитника «Бернли». Пенальти. «Челси» выходит вперед и в итоге побеждает.

Энтони Гордон прикрывает мяч корпусом на периферии штрафной и получает сзади по ногам от вратаря. Пенальти. «Ньюкасл» закрепляет победу над тем же «Бернли».

Маркус Рэшфорд не отказывается от контакта с защитником на углу штрафной. Пенальти. Волевая победа «МЮ» над «Ноттингем Форест».

Во всех трех эпизодах у атакующей команды не было железных шансов на гол. Но за спровоцированные нарушения она получала колоссальную награду – удар с ценностью 0.79 xG. С игры такие шансы создать крайне сложно – по данным Opta (подписывайтесь на русскоязычный телеграм-канал), с начала прошлого сезона в АПЛ было всего 77 ударов с xG выше, чем у пенальти (по одному на шесть матчей). Но одиннадцатиметровые бьют чаще.

Каждый десятый гол с 2018-го в топ-5 (плюс РПЛ) забивают с пенальти. С точки бьют почти в каждом третьем матче, а в каждом четвертом одиннадцатиметровый получает команда, которая в итоге берет очки.

То есть пенальти – вполне себе оружие, которое нередко определяет исход матча.

Почему мы говорим об этом сейчас? Ответ – на графике.

В эпоху ВАР почти с каждым сезоном назначают все больше пенальти – сейчас на 6% чаще, чем в сезоне-2017/18. И пока непонятно, на какой отметке остановится эта кривая. При этом не всегда частота пенальти равна атакующей мощи команды.

Например, в прошлом сезоне Бундеслиги «Бавария» била с точки всего пять раз, а «Хоффенхайм» (12-е место) – девять. В Серии А у «Сассуоло» (13-е место) столько же пенальти, сколько и у чемпиона «Наполи» (10). В АПЛ у «Фулхэма» лишь на один меньше, чем у «Ман Сити». То есть прямой связи между успешностью атаки и одиннадцатиметровыми нет. Часто это просто случай.

Посмотрите зоны, в которых зарабатывались пенальти в АПЛ прошлого сезона и этого – только 31% нарушений там, откуда можно в теории опаснее пробить, чем с точки.

Получается, 69% фолов – на периферии штрафной. Безусловно, эта карта не должна вводить в заблуждение, так как не учитывает контекст. Например, фол на границе штрафной не означает автоматически мусорный пенальти – ведь защитник мог сбить игрока, выходящего один на один.

Но вот еще одно подтверждение мысли, что острота в момент фола часто несоизмеримо ниже, чем сам пенальти. Автор The Athletic Джон Мюллер воспользовался моделью оценки ценности владения от аналитика «Ман Сити» Лори Шоу и подсчитал вероятность гола в моментах перед назначением пенальти в АПЛ с 2011 года. Выводы: в половине случаев шансы на гол были менее 6%, только в 1 моменте из 20 шансы выше 19%. Напомним, что Opta оценивает пенальти в 0.79xG.

К этому стоит добавить, что не всегда защищающийся грубо нарушает правила и губит атаку. Например, игра рукой – почти четверть нарушений в штрафной.

В эпоху ВАР каждый современный защитник понимает, что игру руками не утаить от судей, и часто узлом завязывает их за спиной. Сэйвы в стиле Суареса – большая редкость. Поэтому можно осторожно предположить, что подавляющее большинство из этих 23% – случайные касания рукой. Как часто они губят голевой момент? Вот карта фолов за игру рукой в штрафной.

Опять же, она не учитывает контекст, но показывает, что больше половины касаний рукой защитниками в зонах, откуда вероятность забить или сделать голевой пас гораздо ниже, чем при ударе с точки.

Простой вывод: пенальти – один из самых верных путей к голу в современном футболе. Радует, что заработать их все еще не так просто. Пугает, что количество растет (даже в рамках эпохи ВАР). Правда, дистанция слишком короткая, чтобы делать большие выводы. Надеемся, что попытка заработать пенальти никогда не станет частью чьей-то большой стратегии.

В НБА есть понятие draw foul – это когда игрок ищет контакт с защитником при броске. Например, Крису Полу иногда проще нарисовать такой фол, чем попасть из-за дуги. В футболе специалистов по зарабатыванию пенальти нет. Или…

Большинство игроков из топ-11 похожи – очень опасны с мячом штрафной – за счет скорости или техники (или и того и другого). Выделяется разве что Николай Комличенко, который, кажется, умеет вытягивать фол в верховой борьбе.

Лидер списка – Рахим Стерлинг, которого можно обвинить в нырянии, но все же эта статистика – следствие стиля.

Допустимо ли это назвать оружием? Стерлинг зарабатывает по 0,1 пенальти в пересчете на 10 минут, то есть по 4 за сезон. Неплохая помощь, возможно, решающий вклад в гонку за что-либо.

Справедливо ли это? В малорезультативной игре попытки предотвратить гол с нарушением правил должны жестко наказываться, иначе пострадает зрелищность, поэтому и придумали пенальти. Но при этом благодаря продвинутым данным мы видим, что не всегда такое наказание адекватно нарушению. В игру, где и без того слишком многое зависит от везения, добавился еще один элемент случайности. А в эпоху ВАР он обрел еще большее значение. И если тренд сохранится, правило явно потребует корректировки.

Как заменить пенальти?

Учитывая неповоротливость футбольных властей, вряд ли перемены – вопрос ближайшего будущего. Вероятно, для пересмотра правил потребуется яркое событие – например, чтобы победитель забил все голы на чемпионате мира с пенальти. О чем же в первую очередь подумают? Пока есть два очевидных варианта.

1. Изменить границы штрафной и оставить 11-метровый. Почему она именно таких размеров и формы – прямоугольник 40 на 16 метров? Эту фигуру можно простить футбольным первопроходцам, потому что у них не было больших данных и этой карты зон с наибольшей вероятностью забить.

Что если футбольная разметка у ворот станет похожа на баскетбольную? Какие в этом минусы кроме того, что ее сложнее рисовать?

2. Футбольный буллит. В прошлом веке его тестировали за океаном в послематчевых сериях – игрок стартовал с мячом с 35 метров, имея 5 секунд на удар, а этот момент с ним сближался вратарь. Процент реализации гораздо ниже, чем при пенальти – примерно 45% (на выборке из 1761 удара с 1996-го по 1999-й).

3. Комбинированный вариант: и буллит, и новая штрафная.

Ваши мысли и идеи?

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty