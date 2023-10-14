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Пенальти – мощнейшее оружие в эпоху ВАР. Но справедливо ли это?

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Рахим Стерлинг заскакивает в штрафную перед фолом защитника «Бернли». Пенальти. «Челси» выходит вперед и в итоге побеждает.  

Энтони Гордон прикрывает мяч корпусом на периферии штрафной и получает сзади по ногам от вратаря. Пенальти. «Ньюкасл» закрепляет победу над тем же «Бернли».

Маркус Рэшфорд не отказывается от контакта с защитником на углу штрафной. Пенальти. Волевая победа «МЮ» над «Ноттингем Форест».

Во всех трех эпизодах у атакующей команды не было железных шансов на гол. Но за спровоцированные нарушения она получала колоссальную награду – удар с ценностью 0.79 xG. С игры такие шансы создать крайне сложно – по данным Opta (подписывайтесь на русскоязычный телеграм-канал), с начала прошлого сезона в АПЛ было всего 77 ударов с xG выше, чем у пенальти (по одному на шесть матчей). Но одиннадцатиметровые бьют чаще.  

Каждый десятый гол с 2018-го в топ-5 (плюс РПЛ) забивают с пенальти. С точки бьют почти в каждом третьем матче, а в каждом четвертом одиннадцатиметровый получает команда, которая в итоге берет очки. 

То есть пенальти – вполне себе оружие, которое нередко определяет исход матча. 

Почему мы говорим об этом сейчас? Ответ – на графике. 

В эпоху ВАР почти с каждым сезоном назначают все больше пенальти – сейчас на 6% чаще, чем в сезоне-2017/18. И пока непонятно, на какой отметке остановится эта кривая. При этом не всегда частота пенальти равна атакующей мощи команды.

Например, в прошлом сезоне Бундеслиги «Бавария» била с точки всего пять раз, а «Хоффенхайм» (12-е место) – девять. В Серии А у «Сассуоло» (13-е место) столько же пенальти, сколько и у чемпиона «Наполи» (10). В АПЛ у «Фулхэма» лишь на один меньше, чем у «Ман Сити». То есть прямой связи между успешностью атаки и одиннадцатиметровыми нет. Часто это просто случай.

Посмотрите зоны, в которых зарабатывались пенальти в АПЛ прошлого сезона и этого – только 31% нарушений там, откуда можно в теории опаснее пробить, чем с точки. 

Получается, 69% фолов – на периферии штрафной. Безусловно, эта карта не должна вводить в заблуждение, так как не учитывает контекст. Например, фол на границе штрафной не означает автоматически мусорный пенальти – ведь защитник мог сбить игрока, выходящего один на один. 

Но вот еще одно подтверждение мысли, что острота в момент фола часто несоизмеримо ниже, чем сам пенальти. Автор The Athletic Джон Мюллер воспользовался моделью оценки ценности владения от аналитика «Ман Сити» Лори Шоу и подсчитал вероятность гола в моментах перед назначением пенальти в АПЛ с 2011 года. Выводы: в половине случаев шансы на гол были менее 6%, только в 1 моменте из 20 шансы выше 19%. Напомним, что Opta оценивает пенальти в 0.79xG. 

К этому стоит добавить, что не всегда защищающийся грубо нарушает правила и губит атаку. Например, игра рукой – почти четверть нарушений в штрафной.  

В эпоху ВАР каждый современный защитник понимает, что игру руками не утаить от судей, и часто узлом завязывает их за спиной. Сэйвы в стиле Суареса – большая редкость. Поэтому можно осторожно предположить, что подавляющее большинство из этих 23% – случайные касания рукой. Как часто они губят голевой момент? Вот карта фолов за игру рукой в штрафной.  

Опять же, она не учитывает контекст, но показывает, что больше половины касаний рукой защитниками в зонах, откуда вероятность забить или сделать голевой пас гораздо ниже, чем при ударе с точки. 

Простой вывод: пенальти – один из самых верных путей к голу в современном футболе. Радует, что заработать их все еще не так просто. Пугает, что количество растет (даже в рамках эпохи ВАР). Правда, дистанция слишком короткая, чтобы делать большие выводы. Надеемся, что попытка заработать пенальти никогда не станет частью чьей-то большой стратегии. 

В НБА есть понятие draw foul – это когда игрок ищет контакт с защитником при броске. Например, Крису Полу иногда проще нарисовать такой фол, чем попасть из-за дуги. В футболе специалистов по зарабатыванию пенальти нет. Или…

Большинство игроков из топ-11 похожи – очень опасны с мячом штрафной – за счет скорости или техники (или и того и другого). Выделяется разве что Николай Комличенко, который, кажется, умеет вытягивать фол в верховой борьбе

Лидер списка – Рахим Стерлинг, которого можно обвинить в нырянии, но все же эта статистика – следствие стиля. 

Допустимо ли это назвать оружием? Стерлинг зарабатывает по 0,1 пенальти в пересчете на 10 минут, то есть по 4 за сезон. Неплохая помощь, возможно, решающий вклад в гонку за что-либо. 

Справедливо ли это? В малорезультативной игре попытки предотвратить гол с нарушением правил должны жестко наказываться, иначе пострадает зрелищность, поэтому и придумали пенальти. Но при этом благодаря продвинутым данным мы видим, что не всегда такое наказание адекватно нарушению. В игру, где и без того слишком многое зависит от везения, добавился еще один элемент случайности. А в эпоху ВАР он обрел еще большее значение. И если тренд сохранится, правило явно потребует корректировки. 

Как заменить пенальти? 

Учитывая неповоротливость футбольных властей, вряд ли перемены – вопрос ближайшего будущего. Вероятно, для пересмотра правил потребуется яркое событие – например, чтобы победитель забил все голы на чемпионате мира с пенальти. О чем же в первую очередь подумают? Пока есть два очевидных варианта.

1. Изменить границы штрафной и оставить 11-метровый. Почему она именно таких размеров и формы – прямоугольник 40 на 16 метров? Эту фигуру можно простить футбольным первопроходцам, потому что у них не было больших данных и этой карты зон с наибольшей вероятностью забить. 

Что если футбольная разметка у ворот станет похожа на баскетбольную? Какие в этом минусы кроме того, что ее сложнее рисовать?

2. Футбольный буллит. В прошлом веке его тестировали за океаном в послематчевых сериях – игрок стартовал с мячом с 35 метров, имея 5 секунд на удар, а этот момент с ним сближался вратарь. Процент реализации гораздо ниже, чем при пенальти – примерно 45% (на выборке из 1761 удара с 1996-го по 1999-й).

3. Комбинированный вариант: и буллит, и новая штрафная.

Ваши мысли и идеи?

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Наступила эпоха матчей по 100+ минут. Но точно ли в них больше футбола?

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty

42 комментария

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GLW
за руку вообще следует отменить пенальти (кроме откровенной игрой рукой, когда мяч летит в ворота) и назначать свободный удар
+18
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Unai2019
Вероятно, для пересмотра правил потребуется яркое событие – например, чтобы победитель забил все голы на чемпионате мира с пенальти.

Троллинг высочайшего уровня.
+15
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EnzO
Ответ GLW
за руку вообще следует отменить пенальти (кроме откровенной игрой рукой, когда мяч летит в ворота) и назначать свободный удар
Где эта грань "откровенности"? Отсюда и сейчас споры каждый матч
+10
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Максим Воеводин
Шикарный разбор! Удивительно, чтоб об этом необходимом изменении говорят так мало, хотя оно добавляет так много непредсказуемости и несправедливости в исходы матчей. Очень хочется посмотреть на какую-нибудь лигу, которая рискнет на такой шаг, как пробуют обкатывать чистое время, например. Медиалиге на заметку)
+7
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idemidov
Ответ Андрей Пядышев
вот опять начинается "кроме". Рука-пенальти. Всё. Иногда не справедливо? Такова жизнь.
>> Рука-пенальти. Всё

В правилах сказано чётко:
"Право выполнения штрафного удара будет предоставлено противоположной команде и в том случае, если игрок: сыграет в мяч рукой"

Сыграет.
А не мяч попадёт в руку.
+4
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Kirill Martynov
Самый простой вариант чисто технически - можно точку выполнения пенальти унести дальше от ворот. Перерисовать одну точку труда не составит на любой площадке, заморачиваться со скругленной штрафной не придется.

Кроме того, штрафная площадь в текущих прямоугольных рамках служит для простоты определения, где именно произошло нарушение - если геометрически изменить форму штрафной, назначить пенальти без VAR станет гораздо затруднительнее, при этом сама система дорогая и для многих стран применения применяется только в высших лигах, остальным 90+% командам, судьям, придется изрядно настрадаться в случае такого изменения.

Проблема же перенесенной на большее расстояние точки исполнения пенальти заключается в случаях нарушений из категории "лишение явной возможности забить" - вспоминаем того же Суареса против Ганы. Представим, что реализация нового X-метрового удара станет, скажем, 50%. Это несет в себе уже меньшие риски - и частота нарушений в штрафной может возрасти. Условно, отбивать мяч руками на 90+ минуте полевому игроку станет гораздо выгоднее. И возвращение "двойного наказания" с красной карточкой за лишение явной возможности забить может не исправить баланс.
К слову, этот довод и в адрес футбольного буллита работает
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Ruscello
В чем был смысл пенальти изначально? Защитник, нарушая правила в непосредственной близости от ворот, лишает атакующего игрока явной возможности забить гол.
Если этот принцип нарушается, то пенальти назначаться не должен. Бейте штрафные...
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Guillermo
Ответ Иван Хряпченко
что значит несправедливо? не фолите - не будет пенальти. наоборот, это тактическая фишка, которой можно пользоваться
Наказание должно быть равноценно нарушению. Справедливость в этом.
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Eden Hazard
Ответ GLW
за руку вообще следует отменить пенальти (кроме откровенной игрой рукой, когда мяч летит в ворота) и назначать свободный удар
а если мяч не летит в створ, но защ подыграет рукой чтоб выбить? за такое надо ставить.
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Егор Белал
Проблема очень больша,но решение элементарное-пенальти ставить только в случае прямой угрозы воротам,в остальных случаях свободный удар.
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TheFrosty
Лул. 15 лет говорю - переносите точку удара назад до границы штрафной - и хоть забейся. И процент пенок упадет, и штраф наказания, и скилл бьющего будет ролять с нормальным ударом, и скилл вратаря, который будет наконец отбивать, а не гадать, и козлиные прыжки перед ударом пропадут. Но нет, еще 50 лет соображать будут...
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Unai2019
Воспринимаю пенальти как результат ошибки обороны. Примерно как "привоз". Провокация на пенальти - как прессинг вратаря. Случайные пенальти тоже есть, но они - элемент шоу. Можно с автоголом сравнить.
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Турко Ибрагимов
так прошлый чм и выиграли благодаря пенальти
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Имя Фамилия
«Вероятно, для пересмотра правил потребуется яркое событие – например, чтобы победитель забил все голы на чемпионате мира с пенальти.»

Такое событие уже есть!
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Guillermo
Ответ onsigne
Но мир несправедлив, значит футбол вписывается в концепцию мира :)
У людей есть руки и мозг, чтобы делать мир и футбол справедливей.
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onsigne
"Но вот еще одно подтверждение мысли, что острота в момент фола часто несоизмеримо ниже, чем сам пенальти. Выводы: в половине случаев шансы на гол были менее 6%, только в 1 моменте из 20 шансы выше 19%. Напомним, что Opta оценивает пенальти в 0.79xG. "

Если бы в футболе было запрещено накрывать удары с игры, то хГ всех ударов был бы как у пенальти. Острота в момент фола почти всегда будет ниже, чем открытый удар с 11 метров, но разве это плохо ? Должен же быть элемент наказания за грязную игру.
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Андрей Пядышев
Ответ GLW
за руку вообще следует отменить пенальти (кроме откровенной игрой рукой, когда мяч летит в ворота) и назначать свободный удар
вот опять начинается "кроме". Рука-пенальти. Всё. Иногда не справедливо? Такова жизнь.
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igls54
Судя по отсутствию Соболева в лидерах списка по зарабатыванию пенальти, дельфин натурально нырять так и не научился. Пусть у Комличенко берет уроки
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Guillermo
Ответ Егор Белал
Проблема очень больша,но решение элементарное-пенальти ставить только в случае прямой угрозы воротам,в остальных случаях свободный удар.
Поддерживаю
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Ruscello
Ответ idemidov
>> Рука-пенальти. Всё В правилах сказано чётко: "Право выполнения штрафного удара будет предоставлено противоположной команде и в том случае, если игрок: сыграет в мяч рукой" Сыграет. А не мяч попадёт в руку.
По большому счету попасть в руку не так и сложно.
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Guillermo
Ответ Kirill Martynov
Самый простой вариант чисто технически - можно точку выполнения пенальти унести дальше от ворот. Перерисовать одну точку труда не составит на любой площадке, заморачиваться со скругленной штрафной не придется. Кроме того, штрафная площадь в текущих прямоугольных рамках служит для простоты определения, где именно произошло нарушение - если геометрически изменить форму штрафной, назначить пенальти без VAR станет гораздо затруднительнее, при этом сама система дорогая и для многих стран применения применяется только в высших лигах, остальным 90+% командам, судьям, придется изрядно настрадаться в случае такого изменения. Проблема же перенесенной на большее расстояние точки исполнения пенальти заключается в случаях нарушений из категории "лишение явной возможности забить" - вспоминаем того же Суареса против Ганы. Представим, что реализация нового X-метрового удара станет, скажем, 50%. Это несет в себе уже меньшие риски - и частота нарушений в штрафной может возрасти. Условно, отбивать мяч руками на 90+ минуте полевому игроку станет гораздо выгоднее. И возвращение "двойного наказания" с красной карточкой за лишение явной возможности забить может не исправить баланс. К слову, этот довод и в адрес футбольного буллита работает
Такие же мысли давно. Нарушения в штрафной надо делить на опасные и неопасные. Уж совсем грубо больше 0,5 хг и меньше. И давать им соответствующие наказания. Ваш вариант тоже интересен: 11 метров и 16 метров (20)
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Питер Пэн
Ответ Иван Хряпченко
что значит несправедливо? не фолите - не будет пенальти. наоборот, это тактическая фишка, которой можно пользоваться
Лет 40-30 лет назад все команды наоборот страдали от того, что пенальти назначался редко, даже когда полевой игрок выносил мяч рукой из ворот или как косой срезал форварда в штрафной. Все было на усмотрение судьи. Сейчас он хоть с помощью ВАР может разобраться в ситуации. ВАР при всем несовершенстве, бесспорное благо для футбола, не полностью покончившее конечно с судейским произволом, но значительно ограничившее его.
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Acuity Gaming
Ответ Иван Хряпченко
что значит несправедливо? не фолите - не будет пенальти. наоборот, это тактическая фишка, которой можно пользоваться
Несправедливо это когда наказание (награда) не соответствует проступку (достижению). Не благодари
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EnzO
Ответ GLW
свободный удар плюс кк или жк
То есть 95%-й гол, если адресат прострела свободен, заменяется свободным, когда в створе 11 человек и эту стену не пробить
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GLW
Ответ EnzO
То есть 95%-й гол, если адресат прострела свободен, заменяется свободным, когда в створе 11 человек и эту стену не пробить
если адресат свободен это кк и возможность забить гол с высокой вероятностью,это лучше чем сейчас когда 99% пенальтей назначается потому что мям прокатился по неосторожной выставленной руке,тут провинность и наказание точно несоизмеримы
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