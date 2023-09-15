10 комментариев

Ночное Бескудниково
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Наступила эпоха матчей по 100+ минут. Но точно ли в них больше футбола?

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Исследование Павла Тихонова.

6+ компенсированных минут несколько лет назад означали что-то необычное: драку 11 на 11, паузу из-за пиротумана, травму главного арбитра. Дальше – эпоха ВАР, ковидные пять замен, которые остались и после пандемии. А теперь – новые правила подсчета добавленного времени.

В первом матче АПЛ этого сезона «Бернли» – «Ман Сити» судья добавил пять минут к первому тайму и шесть ко второму – без видимых на то причин. А «Астон Вилла» и «Эвертон» 20 августа играли более 108 минут. Целый экстра-тайм! Скорее всего, 100-я минута на секундомере вас уже не удивляет. 

Но в чем причина растягивания матчей? «Мы хотим бороться с пустой тратой времени, мы хотим, чтобы болельщики наслаждались игрой», — объяснял президент ФИФА Джанни Инфантино. 

Проблему кражи футбольных минут бесконечными затяжками думали решить двумя способами: чистым временем (как в баскетболе и хоккее) или более точным компенсированным. 

На ЧМ-2022 потестировали второй вариант. Среднее добавленное время там составляло 10 минут, 11 секунд. Для сравнения: на ЧМ в России – 6,5 минут. ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций, отвечает за правила игры) высоко оценил эксперимент и порекомендовал всем национальным лигам со следующего сезона тоже добавлять побольше. 

Как это работает? Главное отличие: раньше судьи за каждый забитый гол и замену добавляли по 30 секунд, теперь рефери строго засекает, сколько команда потратила на празднование. И так он делает во время каждой значительной паузы. 

Итог – значительное увеличение времени матчей во всех лигах.

В АПЛ матчи теперь в среднем на 3 минуты дольше, в РПЛ – на 2,5, а в Ла Лиге – на пять! 

На графике – медиана продолжительности матчей в РПЛ и европейских лигах топ-5 (мы оставили там Францию, так как топ-5 – это не просто место в рейтинге УЕФА, а скорее медийный и финансовый уровень. Например, когда «Лестер» выиграл АПЛ, в общем понимании большая английская шестерка не изменилась). Медиана – это значение, которое больше одной половины значений выборки и меньше другой, то есть стоит строго в середине. Не путайте со средним значением, на которое могут влиять единичные аномалии – например, 15 компенсированных минут из-за беспорядков на трибунах в одном матче изменят средний результат лиги за сезон. А нам важно не отвлекаться на такие отклонения, а проследить тренд. 

Данные Opta (подписывайтесь на русскоязычный телеграм-канал)

Очевидное: с этого сезона играют дольше во всех лигах, а в Лиге 1 и Ла Лиге скачок очень резкий – на 4 и почти 5 минут соответственно. РПЛ поддержала тренд, но не так энергично – у нас матчи длиннее всего на 2,5 минуты, что не сильно бросается в глаза. 

Вообще, РПЛ и Бундеслига – турниры, где не томят фанатов на трибунах. Медианная продолжительность матчей – менее 100 минут. 

В лидерах по продолжительности – Ла Лига. Вадим Лукомский уже отдельно подсвечивал тягучесть испанского футбола, разбирая жалобы Роберта Левандовского. В Испании проблема мелких затяжек – возможно, острейшая в Европе. Новые рекомендации, конечно, увеличили чистое время футбола. Но пропорционально ли? Или продолжительность матчей увеличилась за счет тех самых противных затяжек? 

В Ла Лиге пока свой путь – там увеличили паузы, а не футбол. На них уходит почти половина времени 

Давайте посмотрим на долю чистого времени в топ-5 и РПЛ. 

Важно: в топ-5 лигах сыграли всего 3-4 тура. Это очень малая выборка для больших выводов, поэтому делаем пока только промежуточные. 

В АПЛ, Серии А, Бундеслиге и РПЛ на старте сезона было больше футбола, чем в прошлом сезоне. Например, если раньше в Англии мяч в игре находился 56% (55 минут) от общего времени матча, то сейчас более 58% (59 минут). В РПЛ чистое время увеличилось более чем на минуту: с 53:06 до 54:48. Но это не подбрасывает нашу лигу в топ по продолжительности футбола (когда мяч в игре). 

Если вы впервые видите эти данные, то наверняка сделаете открытие: при продолжительности матчей более 100 минут команды не играют в футбол и часа. 

Но это не самое плохое. Гораздо хуже, что в двух топ-лигах (Ла Лига и Лига 1) доля чистого времени пошла вниз. 

Например, в Испании в прошлом сезоне играли в футбол 53,6 минуты, а сейчас 53,9. На 18 секунд дольше! Тогда как продолжительность матчей увеличилась на 5 минут. Факт, после которого вы начнете чуть лучше понимать Левандовского. 

Во Франции рост суммарного времени тоже непропорционален росту чистого: в футбол играют дольше только на полторы минуты, а продолжительность матчей подскочила на четыре минуты. 

В Лиге 1 есть и положительное: она на третьем месте по абсолютному чистому времени среди элитных лиг (57,4 минуты). Больше футбола только в Серии А (58 минут) и в АПЛ (59,1 минуты). 

В главной российской лиге медианное значение чистого времени – менее 55 минут. То есть более 40 минут вы смотрите на повторы, передышки и прихрамывания. 

Картинки четко обозначают культурные и футбольные особенности лиг, но важно отметить, что их формируют команды, стиль которых тоже может отличаться. 

«ПСЖ» и «Сити» реже остальных топ-клубов отвлекаются на затяжки времени

Интересно посмотреть на медианную продолжительность матчей не только по лигам, но и командам. И здесь вас тоже, возможно, ждет несколько открытий. 

Из топ-клубов больше играют в футбол «Ман Сити» (в топ-2 и в прошлом сезоне), «ПСЖ»  (первое место в прошлом сезоне) и «Арсенал» (лишь 46-й в прошлом сезоне). Обычно в их матчах мяч в игре более часа – значительно выше привычных показателей по лигам. 

Есть и обратный рейтинг! Когда на поле «Верона», мяч в игре около 48 минут. В десятке худших еще «Факел» (если к топовым лигам добавлять РПЛ) – 50,1 минуты, а также «Рома» – 51,65 минуты. Надеемся, Жозе Моуринью исправится к финишу сезона, помним, что для больших выводов еще рано.

Неудивительно, что весь антитоп-4 по тягучести футбола составили испанские клубы, включая «Реал». А еще в десятке оказался «Ман Юнайтед».

Кстати, в прошлом сезоне на втором месте по продолжительности матчей был «Спартак» (почти 99 минут, больше только у «Валенсии»). Изменения в подсчете времени не особо повлияли на продолжительность матчей «Спартака» – плюс 30 секунд. 

Но повлияли ли они на кое-что поважнее – количество моментов? Смысл пересмотра правил в том, чтобы не красть у болельщиков футбол, главное в котором – голы. А голы рождаются из ударов по воротам. Стало ли их больше? 

В трех топ-лигах больше ударов, чем в прошлом сезоне. Но вряд ли дело только в компенсированном времени

Будет не лишним уточнить и в третий раз: дистанция слишком мала для больших выводов.  

В АПЛ, Бундеслиге и Лиге 1 чаще в среднем бьют по воротам, чем в прошлом сезоне, а в Серии А, РПЛ и Ла Лиге – реже. Мы знаем, что чистое время выросло во всех лигах, но, как видим, это не везде отразилось на интенсивности атак. Можно сделать вывод, что причина роста ударов по воротам в Англии, Германии и Франции – вряд ли только в игровом времени. 

Из картинки ниже видно, что удары растут/падают не прямо пропорционально минутам. Например, в АПЛ теперь играют на 4% больше, но удары подскочили на 14% – вряд ли компенсированное время могло настолько раскрепостить футболистов. 

Ла Лига опять выделилась в худшую сторону – при росте суммарного времени матчей на 5% там бьют по воротам реже. 

Промежуточный вывод такой: очевидно, время влияет и на удары с голами, но в какой степени – сказать сложно. В АПЛ и Бундеслиге на старте сезона предельно концентрированный футбол. 

Но доставляет ли это удовольствие игрокам? 

Длинные матчи пока никак не сказались на травмах. Но выводы делать рано

Еще до старта сезона АПЛ с речью выступил защитник «Ман Юнайтед» Рафаэль Варан: «Тренеры и игроки и раньше делились обеспокоенностью из-за большого количества матчей, переполненного календаря, что в итоге несет опасность для физического и психологического здоровья футболистов. Несмотря на нашу реакцию, с нового сезона выпустили новые рекомендации: длиннее матчи, большая интенсивность и поменьше эмоций от футболистов. Мы просто хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы отдаваться на 100 процентов нашему клубу и болельщикам. Почему к нашим мнениям не прислушиваются?» 

Проверить, как длинные матчи повлияли на травматичность, тоже очень непросто. 

Во-первых, в футбольных лигах нет единого реестра травм, специализированные медиа собирают статистику по крупицам из разных источников. 

Во-вторых, четыре тура – очень мало для выводов на такую сложную тему. 

В-третьих, травмы сложно стандартизировать, у каждого футболиста свои особенности. 

Но все же осторожно сравнить цифры можно. Возьмем информацию о травмах АПЛ как самой медийной лиги мира (тут каждый игрок на виду, как минимум из-за миллионов любителей фэнтези повреждения сложно скрыть) из базы Transfermarkt. 

Итак, короткие наблюдения:

● Прошлый сезон: 16,9 травм на тур. Новый сезон: пока 15,5 травм на тур.

● Стартовые 4 тура прошлого сезона: 19 травм на тур. Новый сезон: 15,5 травм на тур.

Можно сказать точно, что как минимум резкого скачка травм из-за компенсированного времени нет, более того – сейчас их даже меньше, чем на старте прошлого сезона. Но проблемы могут иметь накопительный эффект, поэтому будет честно вернуться к этой статистике в зимнюю паузу или конце сезона. 

Это же касается и эффекта от роста компенсированного времени. Пока мы видим, что несмотря на стандартизированные рекомендации, каждая страна видит их по-своему. 

И не всегда все зависит от судей.

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Левандовски разнес Ла Лигу – наехал на судей и стиль команд. Все правда так плохо?

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol, Julian Finney

10 комментариев

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CHIP26RUS
Постоянные затяжки времени задолбали, по 2 минуты могут идти меняться, розыгрыш углового или вбрасывание из аута растягивается на огромное время- непосредственно в футбол играют минут 60.
+5
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+5
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encaro_one
РПЛ +2% времени, -9% по ударам, это изменения из-за каких-то нововведений или от фазы ретроградного Меркурия?
Автор не хочет добавить тему статистически значимых изменений и отдельно выделить то, что действительно изменилось.
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Carver
Я за чистое время, матчи должны быть короче по итоговому времени с перерывом. Не считаю, что это как-то убьет дух футбола, еще относительно недавно ничейный исход в плей-офф решался монеткой, а замен не было вообще. Более того, это сделает игру более честной, без всех этих испанских симуляций. Просто не нужно делать коммерческих пауз, как в американских лигах, и все.
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red hikkikomori
Эти добавленные полная фигня, не интересно так долго смотреть, верните мне обычные 1-3 минуты компенсированного времени и 3 замены
+1
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Syndycate
Вместо того, чтобы ввести чистое время, они будут заниматься вот таким онанизмом. Это как в то время, когда не хотели вводить ВАР и поставили судей возле ворот)
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mr.bass+dl
вводить чистое время. это обязательно.
свисток на вар - останавливает таймер.
как в баскетболе, если время вышло, но мяч вышел из рук/уже не контактирует с бутсой – удар легитимный. если не успел, только собрался бить – гуляй вася, жуй опилки...
и замены, разумеется, без остановки игры. один выбежал, другой забежал. это меня коробит вообще уже те 19, лет, что смотрю футбол. просто бред. а когда их стало больше 3-х, то это уже до болезненно смешного дошло.
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ман сити фейк
Всегда смотрю АПЛ и топ матчи ЛЧ. Однажды хотел посмотреть Ла Лигу. Вроде по графике разница не большая но когда смотришь матч совсем другое. Мои нервы держали 60 минут. По каким-то мелочам судья свистит. По интенсивности и борьбы за мяч АПЛ далеко впереди.
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encaro_one
Ответ idemidov
Ну понятно, что современный футбол и так на грани возможности организма. Если судьи стали больше компенсировать, не значит, что футболисты смогут настолько же больше бегать.
5 замен. Против прежних трех.
При необходимости и 7 можно разрешить, но это пойдет на пользу лишь толстым котам.
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