Дзюбе уже 34. Может ли он забивать как раньше?

Оцениваем исторические данные.

«Ощущаю себя на 22 года, не больше. Наверное, все так говорят и чувствуют себя, но я действительно не чувствую возраста. Через десять лет, скорее всего, буду ощущать себя так же, как сейчас», – говорил Дзюба в 2018-м, когда ему исполнилось 30.

С тех пор он забил еще несколько десятков голов и взял четыре титула в РПЛ, но в прошлом сезоне закис в «Зените» и уехал на перезагрузку в Турцию. Сейчас Дзюбе 34, в августе исполнится 35, он снова в чемпионате России. Наверное, все так же не ощущает возраста.

По шуму в медиа его трансфер в «Локомотив» – главная сделка зимы. Но способен ли Дзюба в 34 шуметь на поле так же, как он шумел в 30, 31 или 32? Прошел ли он пик? Сможет ли забивать 15-20 мячей за сезон? Ну или 7 за оставшуюся часть сезона? Ведь «Локомотив» его берет именно для этого.

Как и в большинстве других случаев, данные на этот вопрос не ответят однозначно. Если бы отвечали, то вряд ли футбол был бы так интересен. Но, возможно, они сориентируют, как скоро наступит закат карьеры Дзюбы? Или уже наступил?

На всякий случай еще раз: мы не делаем выводы и понимаем условность подсчетов, ведь каждый футболист индивидуален, а мы смотрим на общую картину.

Итак, для начала главное: а когда вообще игрок выходит на пик и как быстро стареет? У каждой позиции своя специфика, сейчас нам интересны только нападающие. И только те, которые играли в чемпионате России (потому что у этого турнира тоже своя специфика). И желательно, чтобы в выборку попал именно современный футбол с его скоростями и темпом, при этом важно, чтобы набор данных был большим. Поэтому возьмем статистику, скажем, за 15 лет – с сезона-2008. И посчитаем, как распределяются минуты по карьере среднестатистического форварда РПЛ.

Столбики – доля минут от общей суммы за всю карьеру. Иными словами, это возрастное распределение нападающих по РПЛ. Желтая кривая – среднее игровое время нападающего в РПЛ.

Выводы.

Все очевидно: пиковый возраст для нападающего – 24-28 лет. Именно на этот период приходится максимум игрового времени, на 15-летней дистанции форварды именно такого возраста преобладают в лиге.

Но! Обратите внимание на желтую кривую, она растет до 25 лет (то есть молодому форварду с каждым годом доверяют все больше), а дальше почти не падает (на незначительные колебания не стоит обращать внимания). Почему? Разве она не должна падать вместе со столбиками?

Совсем нет. Картинка нам говорит, что в РПЛ начинается процесс отсеивания нападающих, как только им исполняется 29. Но есть важная деталь. Среднее игровое время тех, кто не отсеялся, остается на максимальном уровне как минимум до 33 лет. Это значит, что те нападающие, которые остались на уровне РПЛ к середине четвертого десятка, играют столько же, сколько молодые. То есть форвардов за 30 считают такими же полезными, как и 25-летних.

Но остаться на уровне РПЛ к 35 годам могут единицы. В чемпионате таких было всего 14 (Дзюба, вероятно, будет 15-м), для сравнения: 25-летних – 120.

Наивный вопрос: а меняется ли результативность форвардов РПЛ с возрастом? Вероятно, прямой зависимости до определенного момента нет, учитывая, что те, кто остался на уровне к 35, играют столько же. Но давайте проверим. Оставим те же столбики, только вместо кривой игрового времени нанесем кривую результативности.

Мысль подтверждается: результативность форвардов в промежутке между 23 и 37 годами плюс-минус на одном уровне, в последующих колебаниях нет устойчивых трендов.

Итак, промежуточные наблюдения.

1. Остаться в возрасте 30+ на уровне РПЛ непросто, таких нападающих в разы меньше, чем 25-летних.

2. Возраст не влияет ни на результативность, ни на игровое время. Если ориентироваться на примеры прошлого, Дзюба вполне может забивать и получать минуты, как в пиковые сезоны в «Зените».

3. Другое дело, что остаться в РПЛ до 37+ лет будет невероятно сложно. Таких форвардов за 15 лет было лишь два (кстати, давайте попробуем угадать в комментариях?)

Дочитав до этого абзаца, многие из вас наверняка подумали: какой смысл сравнивать Дзюбу со среднестатистическим форвардом, ведь каждый нападающий индивидуален, а именно Дзюба, учитывая его класс, возможно, и уникален.

Что ж, логично, давайте посмотрим, как игровое время Дзюбы распределялось по его карьере и сравним это со среднестатистической карьерой. Если столбик выше центральной оси, значит доля игрового времени Дзюбы в конкретном возрасте больше аналогичного показателя у среднестатистического нападающего. Если ниже – наоборот. Речь не про минуты, а именно про долю времени в % от игрового времени в РПЛ за всю карьеру.

Распределение минут по карьере Дзюбы – нетипичное. До 27 лет доля минут ниже «нормы». То есть он по-футбольному созрел на три года позже, чем подавляющее большинство, а к 30 годам, когда большинство его коллег отстало от уровня РПЛ, он, наоборот, прибавил. Выход форварда на пик к четвертому десятку – уникальное явление. Особенно учитывая взятый им темп.

Но силы футболиста небезграничны, поэтому откат после трех нетипично интенсивных сезонов в 30, 31 и 32 года – логичен.

Видно, что в 34 года у Дзюбы наступил игровой кризис, по сути, он пропустил почти год. Такая значительная пауза критична, сейчас форварду набрать форму гораздо сложнее, чем в 20.

Данные подтверждают, что для возрастного нападающего каждый новый сезон – испытание. Сейчас у Дзюбы спад, который может быть признаком скорого завершения карьеры (как минимум на уровне РПЛ).

В общем, очевидный вывод: ближайшая весна будет ключевой, от ее результата зависит, останется ли Дзюба на топ-уровне. И при любом к нему отношении наблюдать за этим будет очень интересно.

Бонус: подписание двух 34-летних – не перебор для «Локомотива»?

Смотрим на нынешний состав по возрасту и распределению минут.

Мы видим очень молодой набор: только один из футболистов (Гильерме) уже давно прошел пик, четыре в расцвете прямо сейчас и еще 5 – на подходе. «Локомотив» выглядит командой будущего, если, конечно, останется на уровне РПЛ и доформулирует философию.

Да, Дзюба и Игорь Смольников уже заметно отдалились от пикового возраста, но именно этот состав пара опытных футболистов вряд ли испортит. Учитывая очень серьезную задачу – борьбу за место в РПЛ.

Помощь в обработке данных: Владислав Денисов

Дизайн: Алиса Ефремова

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа