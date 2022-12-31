Почему Роналду никто не подписал в Европе? Три пугающих картинки

От редакции: этот текст мы опубликовали в августе, с тех пор Роналду забил только один гол в АПЛ, ушел из «МЮ» и официально подписался с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Еще летом все выглядело так, будто Роналду заходит на очередной круг: разочаровался в клубе, грубо потребовал трансфер и не оставил команде выбора. А потом собрал десятки тысяч на презентации в условном «Атлетико».

Но история получилась уникальной. Если чуть больше года назад за Криштиану гонялся даже «Ман Сити», то этой зимой Жорже Мендешу вряд ли названивали из топ-клубов. После бесславного возвращения в «МЮ» и интервью Пирсу Моргану, вероятно, многие убедились, что порой Роналду – токсичный актив. И перед тратами (а запросы по зарплате никуда не делись) стоит еще раз подумать, а много ли футбольный пользы принесет суперзвезда в нынешней версии? Как это высчитать? Логично посмотреть на опыт команд позднего Роналду.

Аналитик The Athletic Марк Кэри оценил динамику рейтингов клубов Роналду и пришел к выводу: сейчас Криштиану как минимум не приносит пользы, а возможно, даже вредит. Давайте это проверим: возьмем за основу логику Кэри, но используем более продвинутые показатели.

О каких рейтингах речь? Можно ли вообще оценить качество футбола одним показателем?

Разумеется, нет. У любого метода есть минусы, и на это нужно делать скидку. Есть два известных способа оценить прогресс или регресс команды на дистанции. Первый – рейтинг EloFootball. Он хорош глубокой базой (с середины прошлого века) и обновляется по специальной формуле в зависимости от результатов команды: победы над сильным соперником приносят больше очков, чем над слабым.

Именно его использовал Кэри и пришел к выводу, что «Реал», «Юве» и «МЮ» сбавляли перед уходом Роналду.

Второй способ – рейтинг SPI от FiveThirtyEight, который мы часто используем в текстах. Для контекста: FiveThirtyEight – медиа, которое анализирует данные; оно выросло из блога и стало мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), а теперь увлеклось спортом.

Преимущество индекса SPI – в многоступенчатой модели: на индекс команды влияют и результаты (здесь тоже учитывается сила соперников), и xG (чтобы учесть долю везения/невезения), и даже трансферная стоимость.

Этот индекс гораздо сложнее, чем Elo (хотя тоже не идеален), поэтому давайте на его основе проверим выводы Кэри.

Но для начала оценим, как меняется результативность Роналду в последние годы.

У Роналду худший отрезок в карьере

Берем отрезок пять лет – в него как раз попадает финальный год в «Реале», три сезона в «Юве» и второе пришествие в «МЮ». Чтобы не расстраивать Пирса Моргана, мы вообще не берем в расчет нынешний сезон. Потому что и без него все грустновато.

К финишу карьеры в «Реале» Роналду вышел на пик – возможно, мы видели его лучшую версию. Почти всю вторую половину сезона Криштиану забивал больше гола за игру (добрался даже до 1,75) и прибавлял с каждым матчем – феноменальный показатель. Прогресс отражается и в графике xG, хотя заметно, что Роналду забивал гораздо больше ожидаемого.

В «Ювентусе» начал с падением результативности. Причина на поверхности – сумасшедший реаловский темп сохранять было невозможно, 0,75 гола за игру в первый туринский год – тоже вполне приличный показатель. Во втором сезоне – голевой всплеск, хотя заметно, что кривая xG гораздо спокойнее. Начало третьего сезона в «Юве» вполне достойное, но в конце очевиден регресс – команда снова рано вылетела из ЛЧ, проиграла титул, Криштиану явно грустил.

В «МЮ» Роналду затих посреди сезона, но к финишу включился и бился за место в ЛЧ на следующий сезон – проиграл. Заметно, что голевые вспышки Роналду все тусклее. Для 37-летнего форварда это вполне нормальное явление – главное, чтобы приносил пользу. Но приносил ли?

Как поздний Роналду влиял на свои клубы?

Тактическую и игровую специфику Роналду Вадим Лукомский в деталях разбирал в этом тексте, здесь мы оценим карьеру суперзвезды широким взглядом с помощью динамики индекса FiveThitryEight клубов, за которые играл Криштиану.

Понятно, что качество футбола и результаты зависят не от одного игрока, но Роналду все же считает себя определяющим футболистом, под которого подстраиваются партнеры и тренер.

Начнем с «Реала».

Здесь и в следующих графиках кривая начинается от 10-го матча сезона, так как мы используем скользящую среднюю за 10 матчей

На графике два сезона «Реала» перед расставанием с Криштиану. Удивительное совпадение: при первых слухах о недовольстве Роналду «Мадрид» полетел вниз, и весна получилась турбулентной – плохая концовка в Ла Лиге (3-е место), вылет из Кубка Испании, но при этом успехи в ЛЧ и даже кратковременный рост индекса SPI, который сменился еще более глубоким падением. В 2018-м «Реал» столкнулся с системными игровыми проблемами, которые маскировались удачными результатами в Лиге чемпионов.

Это вполне может быть совпадением, может, «Реал» и Роналду просто устали друг от друга? Идем дальше.

Следующий пункт – Турин. Криштиану планировал тотальную перезагрузку и мечтал выиграть с «Юве» Лигу чемпионов. Что получилось?

В первый сезон-2018/19 «Юве» с Аллегри привычно взял Серию А с отрывом 10+ очков, но вылетел в 1/4 финала ЛЧ от «Аякса» и блекло выглядел на финише. Во втором туринском сезоне-2019/20, приостановленном из-за ковида, Роналду вышел на пик результативности (забивал по полтора гола за игру), а «Юве» снова взял чемпионство – правда, уже без такого отрыва (все из-за смазанной концовки) – и снова вылетел из Лиги чемпионов на ранней стадии (в 1/8 от «Лиона»). «Юве» счел сезон неудачным, уволил Маурицио Сарри и понадеялся, что в третьем сезоне Роналду наконец-то сделает дело.

При Пирло Роналду будто бы не потускнел и вообще стал лучшим бомбардиром Серии А, но зато значительно ослабел «Ювентус»: не защитил титул и вовсе выпал из тройки в Серии А-2020/21, а также опять вылетел из ЛЧ в 1/8 финала – на этот раз от «Порту».

Сложно спорить, что «Юве» перед подписанием Роналду и перед его уходом – команды разного уровня. Индекс FiveThirtyEight фиксирует гигантскую разницу.

Дальше – «Ман Юнайтед», который до прихода Роналду финишировал вторым в АПЛ и готовился к фиксации на топ-уровне. Мы знаем результат – но каким глубоким вышло падение?

До прихода Роналду «МЮ» по индексу FiveThirtyEight был 4-й командой лиги с шансами на чемпионство около 7%, сейчас уже шестой – пропустил вперед «Тоттенхэм» и «Арсенал». Да, адекватность рейтинга снова можно ставить под сомнение, но так ли сильно отличаются ваши визуальные впечатления?

Итог: с 2018-го все клубы Роналду регрессируют

Невозможно спорить с тем, что все успехи «Реала» в 2010-х связаны с Роналду – мало кто из футболистов так влиял на команды.

Но с 2018-го будто бы что-то резко сломалось. С этого момента Роналду играл в командах, которые как минимум не прибавляли в долгосрочной перспективе, а скорее даже шли в тупик. Это подтверждают и данные, и оценки боссов клубов (просто так не меняют тренеров), и впечатления болельщиков (возможно, большинства).

Совершенно точно в этих проблемах виноват не только Роналду, но тренд очень настораживает. Желающих повторить опыт «Юве» и «Ман Юнайтед» не нашлось.

Фото: Gettyimages.ru/ Clive Brunskill, Clive Mason, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Laurence Griffiths