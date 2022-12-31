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Почему Роналду никто не подписал в Европе? Три пугающих картинки

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Футбол Футбол

От редакции: этот текст мы опубликовали в августе, с тех пор Роналду забил только один гол в АПЛ, ушел из «МЮ» и официально подписался с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. 

Еще летом все выглядело так, будто Роналду заходит на очередной круг: разочаровался в клубе, грубо потребовал трансфер и не оставил команде выбора. А потом собрал десятки тысяч на презентации в условном «Атлетико». 

Но история получилась уникальной. Если чуть больше года назад за Криштиану гонялся даже «Ман Сити», то этой зимой Жорже Мендешу вряд ли названивали из топ-клубов. После бесславного возвращения в «МЮ» и интервью Пирсу Моргану, вероятно, многие убедились, что порой Роналду – токсичный актив. И перед тратами (а запросы по зарплате никуда не делись) стоит еще раз подумать, а много ли футбольный пользы принесет суперзвезда в нынешней версии? Как это высчитать? Логично посмотреть на опыт команд позднего Роналду.  

Аналитик The Athletic Марк Кэри оценил динамику рейтингов клубов Роналду и пришел к выводу: сейчас Криштиану как минимум не приносит пользы, а возможно, даже вредит. Давайте это проверим: возьмем за основу логику Кэри, но используем более продвинутые показатели. 

О каких рейтингах речь? Можно ли вообще оценить качество футбола одним показателем?

Разумеется, нет. У любого метода есть минусы, и на это нужно делать скидку. Есть два известных способа оценить прогресс или регресс команды на дистанции. Первый – рейтинг EloFootball. Он хорош глубокой базой (с середины прошлого века) и обновляется по специальной формуле в зависимости от результатов команды: победы над сильным соперником приносят больше очков, чем над слабым.

Именно его использовал Кэри и пришел к выводу, что «Реал», «Юве» и «МЮ» сбавляли перед уходом Роналду.

Второй способ – рейтинг SPI от FiveThirtyEight, который мы часто используем в текстах. Для контекста: FiveThirtyEight – медиа, которое анализирует данные; оно выросло из блога и стало мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), а теперь увлеклось спортом.

Преимущество индекса SPI – в многоступенчатой модели: на индекс команды влияют и результаты (здесь тоже учитывается сила соперников), и xG (чтобы учесть долю везения/невезения), и даже трансферная стоимость. 

Этот индекс гораздо сложнее, чем Elo (хотя тоже не идеален), поэтому давайте на его основе проверим выводы Кэри. 

Но для начала оценим, как меняется результативность Роналду в последние годы.

У Роналду худший отрезок в карьере

Берем отрезок пять лет – в него как раз попадает финальный год в «Реале», три сезона в «Юве» и второе пришествие в «МЮ». Чтобы не расстраивать Пирса Моргана, мы вообще не берем в расчет нынешний сезон. Потому что и без него все грустновато.

К финишу карьеры в «Реале» Роналду вышел на пик – возможно, мы видели его лучшую версию. Почти всю вторую половину сезона Криштиану забивал больше гола за игру (добрался даже до 1,75) и прибавлял с каждым матчем – феноменальный показатель. Прогресс отражается и в графике xG, хотя заметно, что Роналду забивал гораздо больше ожидаемого.

В «Ювентусе» начал с падением результативности. Причина на поверхности – сумасшедший реаловский темп сохранять было невозможно, 0,75 гола за игру в первый туринский год – тоже вполне приличный показатель. Во втором сезоне – голевой всплеск, хотя заметно, что кривая xG гораздо спокойнее. Начало третьего сезона в «Юве» вполне достойное, но в конце очевиден регресс – команда снова рано вылетела из ЛЧ, проиграла титул, Криштиану явно грустил.

В «МЮ» Роналду затих посреди сезона, но к финишу включился и бился за место в ЛЧ на следующий сезон – проиграл. Заметно, что голевые вспышки Роналду все тусклее. Для 37-летнего форварда это вполне нормальное явление – главное, чтобы приносил пользу. Но приносил ли?

Как поздний Роналду влиял на свои клубы?

Тактическую и игровую специфику Роналду Вадим Лукомский в деталях разбирал в этом тексте, здесь мы оценим карьеру суперзвезды широким взглядом с помощью динамики индекса FiveThitryEight клубов, за которые играл Криштиану.

Понятно, что качество футбола и результаты зависят не от одного игрока, но Роналду все же считает себя определяющим футболистом, под которого подстраиваются партнеры и тренер.

Начнем с «Реала». 

Здесь и в следующих графиках кривая начинается от 10-го матча сезона, так как мы используем скользящую среднюю за 10 матчей

На графике два сезона «Реала» перед расставанием с Криштиану. Удивительное совпадение: при первых слухах о недовольстве Роналду «Мадрид» полетел вниз, и весна получилась турбулентной – плохая концовка в Ла Лиге (3-е место), вылет из Кубка Испании, но при этом успехи в ЛЧ и даже кратковременный рост индекса SPI, который сменился еще более глубоким падением. В 2018-м «Реал» столкнулся с системными игровыми проблемами, которые маскировались удачными результатами в Лиге чемпионов. 

Это вполне может быть совпадением, может, «Реал» и Роналду просто устали друг от друга? Идем дальше. 

Следующий пункт – Турин. Криштиану планировал тотальную перезагрузку и мечтал выиграть с «Юве» Лигу чемпионов. Что получилось?

В первый сезон-2018/19 «Юве» с Аллегри привычно взял Серию А с отрывом 10+ очков, но вылетел в 1/4 финала ЛЧ от «Аякса» и блекло выглядел на финише. Во втором туринском сезоне-2019/20, приостановленном из-за ковида, Роналду вышел на пик результативности (забивал по полтора гола за игру), а «Юве» снова взял чемпионство – правда, уже без такого отрыва (все из-за смазанной концовки) – и снова вылетел из Лиги чемпионов на ранней стадии (в 1/8 от «Лиона»). «Юве» счел сезон неудачным, уволил Маурицио Сарри и понадеялся, что в третьем сезоне Роналду наконец-то сделает дело.

При Пирло Роналду будто бы не потускнел и вообще стал лучшим бомбардиром Серии А, но зато значительно ослабел «Ювентус»: не защитил титул и вовсе выпал из тройки в Серии А-2020/21, а также опять вылетел из ЛЧ в 1/8 финала – на этот раз от «Порту».

Сложно спорить, что «Юве» перед подписанием Роналду и перед его уходом – команды разного уровня. Индекс FiveThirtyEight фиксирует гигантскую разницу.

Дальше – «Ман Юнайтед», который до прихода Роналду финишировал вторым в АПЛ и готовился к фиксации на топ-уровне. Мы знаем результат – но каким глубоким вышло падение?

До прихода Роналду «МЮ» по индексу FiveThirtyEight был 4-й командой лиги с шансами на чемпионство около 7%, сейчас уже шестой – пропустил вперед «Тоттенхэм» и «Арсенал». Да, адекватность рейтинга снова можно ставить под сомнение, но так ли сильно отличаются ваши визуальные впечатления? 

Итог: с 2018-го все клубы Роналду регрессируют

Невозможно спорить с тем, что все успехи «Реала» в 2010-х связаны с Роналду – мало кто из футболистов так влиял на команды.

Но с 2018-го будто бы что-то резко сломалось. С этого момента Роналду играл в командах, которые как минимум не прибавляли в долгосрочной перспективе, а скорее даже шли в тупик. Это подтверждают и данные, и оценки боссов клубов (просто так не меняют тренеров), и впечатления болельщиков (возможно, большинства). 

Совершенно точно в этих проблемах виноват не только Роналду, но тренд очень настораживает. Желающих повторить опыт «Юве» и «Ман Юнайтед» не нашлось. 

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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Фото: Gettyimages.ru/ Clive Brunskill, Clive Mason, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Laurence Griffiths

Криш – в «Аль-Насре». Это закат карьеры?
7962 голосa
Да, теперь точно
86%
Криштиану Роналду
Еще есть шансы
14%
Криштиану Роналду

15 комментариев

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Сергей Богатырев
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Ответ last_guard
"Если чуть больше года назад за Криштиану гонялся даже «Ман Сити»" После этого бреда даже не читал. Интерес Ман Сити это чистый вброс Мендеша, для развода МЮ.
ну так Пеп подтверждал, что переговоры были. Если бы не САФ, ещё неизвестно, куда бы Рон подписался тогда (думаю, что в МС он бы и сейчас вполне нормальную результативность показывал).
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Cim Bom
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Лучше бы просто закончил кареру и ушел бы из футбола. Денег у него на три поколения заработано. Жаль что так принизил свою кареру.
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Mr. Jones
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Тут проблема не только в возрастном спаде. Во-первых, нарциссизм Роналду, в отличие от его формы, прогрессирует, и благодаря этому расстройству он разлагает коллектив. Во-вторых, последние 2 клуба вкладывались в него в надежде на чудо вместо реального усиления. Особенно Юве.
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Иван Петров
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Ответ bibendum
Наглядное доказательство, что Рончик пришёл в МЮ, который должен был бороться за чемпионство, а оставил после себя руины.
Или за год до Роналду игроки выдали пик, а потом у команды был спад.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Баир Намдаков
Очень жаль, время не щадит никого, даже великих. Он постарел, но осознает ли он это? Я все равно буду помнить их противостояние с Месси. Эх, какие были Эль-классико с ними. Пиковый Роналду - идеальный атлет с выдающимися данными.
Посмотрим на Месси через 2 года, какой он будет в 37 лет )
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bibendum
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Наглядное доказательство, что Рончик пришёл в МЮ, который должен был бороться за чемпионство, а оставил после себя руины.
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Пилипенко Дмитрий
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Автор, Роналду уже 38 год идёт, про это не хочешь написать ?
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last_guard
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"Если чуть больше года назад за Криштиану гонялся даже «Ман Сити»" После этого бреда даже не читал. Интерес Ман Сити это чистый вброс Мендеша, для развода МЮ.
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leeexxxxtml
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Зеедорф три ЛЧ за три разных клуба. Получается он сильнее твоего кумира, живи с этим
Зеедорф также стал лучшим игроком всех 5 ЛЧ как Роналду, Зеедорф также Чемпион АПЛ, Ла лиги, Серии А и также лучший бомбардир в истории футбола? Если да, тогда беру свои слова назад. Если нет, то твой Зеедорф в совокупности - пустышка.
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Карма такая карма
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С ним уже пару лет минимум всё точно понятно и без всяких графиков.
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Мгер Цолакян
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Отличный материал.

Хочется такой же анализ по Месси. Барс с и без Месси и ПСЖ до и после Месси
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Баир Намдаков
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Очень жаль, время не щадит никого, даже великих. Он постарел, но осознает ли он это? Я все равно буду помнить их противостояние с Месси. Эх, какие были Эль-классико с ними. Пиковый Роналду - идеальный атлет с выдающимися данными.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ leeexxxxtml
Автор, не истери так от Короля футбола Роналду. Криш выполнял свою работу на 200% и забивал 30 голов за сезон. Если Решфорд, Дибала, Рабьо и остальные мазали с метра и не смогли реализовать свои моменты чтобы хотя бы 10 голов набрать за год, то это проблемы исключительно их и тренера, который их ставил на игру. И да, запомни, Роналду единственный Король футбола, чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов, 5 лч в 2 клубах и лучший бомбардир в истории футбола. Живи с этим, и страдай).
Зеедорф три ЛЧ за три разных клуба. Получается он сильнее твоего кумира, живи с этим
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leeexxxxtml
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Автор, не истери так от Короля футбола Роналду. Криш выполнял свою работу на 200% и забивал 30 голов за сезон. Если Решфорд, Дибала, Рабьо и остальные мазали с метра и не смогли реализовать свои моменты чтобы хотя бы 10 голов набрать за год, то это проблемы исключительно их и тренера, который их ставил на игру. И да, запомни, Роналду единственный Король футбола, чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов, 5 лч в 2 клубах и лучший бомбардир в истории футбола. Живи с этим, и страдай).
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Гегенпрессинг Рангника
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Кто рисовал графики? Там местами 1.5 голов на 0.5 xG. По вашим «данным» у Роналду в Ювентусе лютый оверперформ по xG в сезоне 19/20. Заходим на fbref и там у него 31 гол при 28.6 xG. Как это вообще получилось? В остальном хорошая статья
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