Ночное Бескудниково
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Марокко в полуфинале – главная сенсация в истории ЧМ?

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Как это можно посчитать?

С ранним вылетом сборных уровня Германии, Испании и Бразилии с ЧМ мы уже свыклись. Турнир в Катаре выделяет другое – невероятно уверенный рывок Марокко в полуфинал. Никогда прежде африканская сборная не заходила так далеко. А были ли вообще в истории случаи, когда андердог такого уровня прорывался в полуфинал чемпионата мира? Можно ли это проверить объективно?

Для этого нам нужна единая метрика, с помощью которой можно оценить силы сборных на всех ЧМ с 1930-го. Вариант тут один – футбольный рейтинг Эло. Потому что он покрывает все турниры, а более современные метрики – только недавние. 

Как работает этот показатель? Детали по ссылке, а тут коротко: рейтинг команды высчитывается на основе матчей – чем выше рейтинг соперника, тем больше баллов получает сборная в случае победы. И наоборот: чем ниже рейтинг соперника, тем больше баллов отнимают в случае поражения. Учитывается и уровень матча: у товарищеских игр минимальный коэффициент, у финалов чемпионатов мира – максимальный. Минус в том, что рейтинг не учитывает качество футбола и уровень состава. Нам придется учитывать этот нюанс, идеальной метрики для оценки сенсаций на таком большом историческом отрезке не существует. 

Итак, смотрим участников полуфиналов всех чемпионатов мира – и выделяем слабейшего по рейтингу Эло.  

Горизонтальная ось – место в глобальном рейтинге (с учетом сборных, которые не вышли на турнир), в скобках – сам рейтинг. 

Короткие выводы:  

• В 2022-м мы наблюдаем очень редкое событие – сборная с 30-го места и ниже выходила в полуфинал лишь трижды в истории. При этом стоит учитывать, что на ЧМ-1930 рейтинг Эло формировался из очень малого количества результатов, а значит – оценивал уровень команд с большой погрешностью. То есть не факт, что Югославия была настолько слаба. 

• Следующая сенсация – Чили-1962! Хозяева того турнира прорвались в полуфинал, обыграв СССР 2:1. Дальше уступили Бразилии 2:4, а в матче за третье место победили Югославию 1:0. Это так и осталось наивысшим достижением в истории чилийцев, а значит – на том турнире действительно произошла большая сенсация – в полуфинал прорвалась сборная с 23-го места. 

• Дальше выделяется Болгария-1994. К тому моменту сборная этой страны лишь дважды появлялась на чемпионатах мира. В Италию-1990 она не попала, а вот в США сверкнула и с пиковым Стоичковым (27 лет) дошла до полуфинала – в плей-офф убрали Мексику по пенальти и Германию, а вот в 1/2 уступила Италии. Да, у той Болгарии был крепкий состав (в паре со Стоичковым играл Эмил Костадинов, в полузащите сверкал Красимир Балаков), но в рейтинге Эло она занимала 25-е место. И выход в полуфинал стал неожиданностью. 

• Но южнокорейцы в 2002-м удивили больше! Команда с таким низким рейтингом и такой низкой позиции никогда в истории не проходила так далеко, как сборная Гуса Хиддинка. Да, в 1/8 с Италией, возможно, помогли судьи (Тотти получил сомнительную красную за нырок), Испанию дальше обыграли по пенальти и, кстати, были очень близки к финалу. В полуфинале Германия забила только на 75-й минуте – Баллак воспользовался тем, что корейцы подсели физически, и со второй попытки загнал мяч в ворота. 

• Марокко-2022 – безусловная сенсация, но по рейтингу Эло это не слабейший участник полуфинала в истории. Впереди как минимум Южная Корея Гуса Хиддинка. 

Марокко – не единственная аномалия этого ЧМ

После поражения Аргентины мы уже рассказывал о главных сенсационных результатах в истории ЧМ – по подсчетам аналитической компании Gracenote. А вот как выглядит список самых неожиданных исходов ЧМ по версии футбольного Эло. Методика простая: указаны случаи наибольшего разрыва в рейтинге между победившим аутсайдером и проигравшим фаворитом.  

Самый сенсационный результат выглядит спорно. Рейтинг Ганы перед ЧМ-2006 был явно занижен, а ведь в ее составе играли Эссьен, Мунтари, Гьян. Математически это самый неожиданный результат, но здравый смысл не позволяет относиться к этому факту всерьез. 

А вот победа Южной Кореи над Германией в Казани – действительно большое событие. Немцам хватало победы с минимальным счетом для плей-офф, но они пропустили два в компенсированное время и поехали домой. 

Но самое интересное в этом списке – три матча с ЧМ-2022, с других – максимум один. К методике можно относиться по-разному, но неожиданностей и правда много – правда, ни одна из указанных сенсаций на групповом не помешала фаворитам выйти в плей-офф. 

Но, возможно, сенсации еще не закончились. У этого ЧМ есть все предпосылки, чтобы стать аномальным. А что еще можно ждать от чемпионата мира, который проводится зимой? 

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts

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