Ван Дейк играет без замен, Салах почти без замен, ТАА получил паузу только недавно. Что у Клоппа с ротацией?

Юрген Клопп после 0:1 с «Ноттингем Форест»:

«Супернапряженная неделя для нас, две суперинтенсивные игры, пришлось вносить поздние изменения в состав, поэтому изначально было понятно, что нужно готовиться к борьбе.

Это очень напряженно: шесть дней, три игры и ограниченный состав».

Главный тренер «Ливерпуля» в очередной раз проговаривает, что кадровые проблемы – одна из главных причин неудач в этом сезоне. Отставание от «Сити» в деньгах – известная история, и вряд ли недавние слова Клоппа о всемогуществе соперника можно оспорить.

Но это не снимает другой вопрос: а точно ли тренер разумно использует имеющиеся ресурсы прямо сейчас?

В сентябре на Клоппа свалилась критика из-за чрезмерного доверия Тренту – и ее пришлось жестко отсекать. Проблема в том, что защитник как минимум не прибавил после того, как за него вступился тренер.

«Самое заметное слабое место «Ливерпуля» – зависимость от ядра игроков, которых нельзя оставить в стороне, – писал на прошлой неделе колумнист The Guardian Барни Роней. – Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд никогда не отдыхают, им никогда не дают времени, чтобы перевести дух. Мо Салах сыграл 233 игры за последние четыре с небольшим сезона – больше, чем Кевин де Брюйне, Рияд Марез и Фил Фоден.

Настойчивое стремление поддержать Трента из-за падения формы, настаивание на том, что на самом деле все это – часть плана, было несколько ошибочным, не говоря уже о несправедливости по отношению к самому игроку. Жоау Канселу также является первоклассным атакующим крайним защитником. Но замечает ли кто-нибудь на самом деле, отдохнул ли он, или его ротировали, или ему дали время на восстановление, если его уровень упал?»

Пепа и Клоппа сравнили уже по тысяче параметров, но сейчас открылся новый ракурс – ротация. Давайте посмотрим, как тренеры формируют состав и сколько на самом деле дают отдыха игрокам?

Но прежде чем начать, оговоримся: мы можем лишь поверхностно наблюдать со стороны, потому что не знаем функциональное состояние игроков, как Клопп, у которого могут быть неизвестные нам причины того или иного решения.

Итак, смотрим на игровое время футболистов «Ливерпуля» во всех матчах этого сезона.

Чем темнее ячейка, тем больше минут сыграно. Учитывается и компенсированное к таймам время. Чтобы увеличить картинку, кликните на нее.

Тезис о загруженность лидеров подтверждается. Ван Дейк провел все матчи сезона от стартового и до финального свистка, Салаха заменили только четырежды (впервые в начале сентября), Луис Диас до середины сентября играл в высокоинтенсивном режиме и вскоре получил травму (не факт, что это взаимосвязано, но все же). Трент только с середины октября получил паузу, до этого в большинстве матчей играл 90 минут.

И еще один тревожный момент: в октябре у «Ливерпуля» за две недели вылетели Луис Диас, Костас Цимикас и Фабиу Карвалью (плюс к двум ранее травмированным). Это необязательно следствие игровой нагрузки, но вряд ли Клоппу легче – пространство для маневра теперь еще уже.

Логичный вопрос: а точно ли такая загрузка лидеров – что-то аномальное? Давайте посмотрим на аналогичную карту игровых минут «Ман Сити».

Короткий вывод: «Сити» отдыхает больше

Чтобы увеличить картинку, кликните на нее. В график «Сити» включен товарищеский матч против «Барсы» 24 августа.

А теперь детали.

Во-первых, у Пепа нет ни одного футболиста, который бы сыграл все матчи от свистка до свистка – даже Эдерсону дали отдых в ЛЧ.

Во-вторых, перегретых зон явно меньше, и это сразу бросается в глаза. Заметно, что Пеп только в исключительных случаях выпускает футболиста больше чем на 90 минут в пяти матчах подряд. Вслед за интенсивным отрезком всегда следует период небольшого отдыха (матчей с заменами).

Обратите внимание на случаи, когда футболист проводит на поле больше 80 минут два матча подряд (и более). У «Сити» таких 24 за сезон, у «Ливерпуля» – 39! При этом у Пепа на один матч больше – с учетом вчерашней игры против «Боруссии».

Но есть ли у Клоппа возможность так ротировать состав?

Почти весь август «Ливерпуль» играл без пяти футболистов основы (отдельное спасибо от тренера Дарвину Нуньесу за его дисквалификацию), в таких условиях тяжело давать отдых лидерам. В матчах с «МЮ», «Борнмутом», «Ньюкаслом» и «Эвертоном» простора для маневра почти не было. Все это уже похоже на замкнутый круг – игроки перегружаются, но заменять их некем, перегруженные травмируются, и все еще усугубляется. На примере этой карты видно, как 4-5 травм влияют даже на такой крепкий состав, как у «Ливерпуля».

Кроме того, Клоппа нельзя назвать противником ротации. Более того, он ежегодно отбивался от противоположных претензий. Например, в сентябре прошлого года объяснял, почему не выпустил Ван Дейка на матч ЛЧ с «Миланом».

«Каждый, кто видел, как он разминается сегодня, подумал бы: «Почему он не играет?». Но мы должны быть благоразумны в такие моменты. У нас три парня в защите, которые все вернулись после длительных травм, мы должны подстраиваться. Мы не можем ротировать состав по-другому, даже если они все сейчас в хорошей форме, что здорово».

А вот как отвечал на претензии в декабре 2017-го: «Все игроки – даже те, кто в ротации – играют два матча в неделю. Мы следим за тем, чтобы им не приходилось играть трижды, вот и все».

А как у остальных топ-команд?

Посчитаем случаи, когда игроки топ-клубов АПЛ играли более 80 минут в двух матчах подряд.

Да, состав «Ливерпуля» загруженнее, чем у «Челси», «Арсенала» и «Сити», но кажется, все не так страшно. В «Тоттенхэме» отдыхают не больше, чем в «Ливерпуле», тем не менее клуб идет в топ-4.

Но корень проблемы, возможно, еще и в том, что в «Ливерпуле» отвыкли играть так интенсивно (речь не о Салахе). Ведь в прошлом сезоне Клопп жонглировал игроками так, что они получали достаточно отдыха (в сравнении с конкурентами). Подтверждает тезис о его любви к ротации.

Но травмы Жоты, Конате, Тиаго, плохая форма Трента дали новые вводные на самом старте сезона, а дальше новые кадровые проблемы. И «Ливерпуль», кажется, пока не справился.

Задача – дотерпеть до паузы на ЧМ без особых потерь и начать все заново. Но для этого нужно сберечь тех, кто есть сейчас.

Дизайн: Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Clive Brunskill