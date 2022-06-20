Трансферы топ-клубов за 50+ млн: кто чаще попадает в точку, а кто – проваливается?

Сразу обозначим проблему: трансферы – это не голы или победы; успешность или провал подписания – очень условные понятия, цифрами оценить результат можно только частично, всегда нужно учитывать контекст.

В этом тексте мы оставим почти без внимания экономическую эффективность трат, а сосредоточимся только на футболе. То есть игрока за 222 млн будем оценивать по тем же параметрам, что и игрока за 50 млн.

Какая методика оценок?

Поищем ответы на два простых пункта:

1. Заиграл ли вообще, вписался ли в состав?

2. Прибавил ли игрок в новой команде?

С первым все просто: достаточно посмотреть процент игрового времени. Предполагаем, что игроки, которые стоят более 50 млн евро, по умолчанию претендуют на место в основе и должны играть хотя бы 40% от максимально возможных минут.

Со вторым гораздо сложнее. У каждого амплуа своя метрика (и не одна), а мы ищем что-то универсальное. В этом случае вряд ли можно найти что-то лучше оценочной стоимости Transfermarkt. Минусы этой базы данных детально разбирали здесь. Если кратко: медиа и футболисты часто используют Transfermarkt неправильно, они воспринимают оценочные стоимости как ценники игроков и с их помощью оценивают, переплатил ли клуб за кого-то или недоплатил. Но сам Transfermarkt призывает этого не делать, уточняя: оценочная стоимость – просто способ сравнения игроков и команд, показатель развития или регресса отдельных футболистов, миллионы евро можно легко заменить на звездочки или условные единицы.

Чтобы понять, прибавил ли футболист в новом клубе, посмотрим на динамику его оценочной стоимости (именно оценочной стоимости игрока, а не реальной стоимости трансфера). Но с оговорками.

Оценивать будем по возможности четырехлетний период после трансфера. Если игрок не отыграл четыре года, то придется оценивать более короткий период. Отрезок больше четырех лет брать не совсем справедливо, так как игроки стареют и дешевеют. Например, Кавани уходил из «ПСЖ», заметно сбавив в цене за 7 лет, но разве можно говорить, что его приобретение было провалом? Первые четыре года в Париже получились вполне крепкими.

Так как базу ТМ создают волонтеры, сделаем скидку на человеческий фактор – изменение стоимости игроков младше 27 на 10% вниз просто проигнорируем. Для возрастных игроков (старше 27) заложим в формулу допустимое падение стоимости на 10% ежегодно, проценты будем суммировать. Например, если игрок перешел куда-то в 27 лет, когда его оценивали в 100 млн евро, то к 31 его оценочная стоимость может упасть до 60 млн (10%*4 года), и это не будет считаться регрессом в нашей системе. На конкретных примерах вы поймете, какой в этом смысл.

Итак, финально. Оцениваем два параметра в комплексе: динамику цены на ТМ и процент игрового времени. Так мы снизим вероятность ошибочных оценок – если игрок заметно подешевел, но при этом часто выходил на поле, то вряд ли трансфер можно считать на 100 процентов провальным. И наоборот. Явные неудачи – это когда игрок уходит в красную зону по двум параметрам (мало играет и дешевеет), но и тут мы будем учитывать контекст.

Пройдемся по каждому топ-клубу (в выборке нет «Интера», «Милана», «Наполи», «Тоттенхэма», потому что они не набрали достаточно трансферов на 50+ млн евро).

Помните, что дать однозначную оценку (провал или успех) каждому трансферу невозможно. В большинстве случаев – правда где-то между, с уклоном в ту или другую сторону.

Поехали!

• К трансферам Де Брюйне, Диаша, Канселу, Лапорта, Стерлинга и Силвы нет никаких вопросов. Они в зеленой зоне по двум параметрам. По статистике выходит, что чуть менее половины трансферов «Ман Сити» 50+ млн евро – точное попадание в цель.

• Если вы не любите «Ман Сити», то, вероятно, посмеетесь над подорожанием Джека Грилиша за прошедший сезон. Именно поэтому мы и оцениваем два параметра в комплексе. 56% от возможных игровых минут в АПЛ – маловато для футболиста с такой ценой. Пока это не провал, но и не успех.

• Марез, Уокер и Родри (пока) – не разочаровали, но и не стали суперзвездами. Крепкие трансферы, которые точно не навредили «Сити».

• Только 1 трансфер из 13 – откровенный провал. Когда за Бенжамена Менди отдавали 57,5 млн евро, вряд ли предполагали, что он сядет в тюрьму.

Да-да, у «Ливерпуля» до нынешнего лета было всего три трансфера дороже 50 млн евро! Даже Салаха брали за 42.

• Покупка Ван Дейка – одна из самых удачных сделок десятилетия. И обратите внимание, что защитник сыграл за «Ливерпуль» 76% от возможных минут, хотя пропустил целый сезон.

• Алиссон – один из лучших вратарей мира. Да, не подорожал, потому что приехал на пике, но и не сдал (помним, что регулируем динамику стоимости на ТМ с учетом возраста).

• Трансфер Кейта все же нельзя отнести к провалу, несмотря на красную зону по двум параметрам. Старт ливерпульской карьеры получился неудачным из-за травм, гвинеец получал мало игрового времени – отсюда падение цены на ТМ. Но лучший маркер успеха и прогресса – предложение о новом контракте от Клоппа, «Ливерпуль» пока не списывает игрока.

• 6 из 9 игроков «Челси», подписанных за 50 млн евро и более, потеряли в стоимости. Все они явно недополучили игровое время (по разным причинам). Пулишич слишком нестабилен, к тому же настораживает перестрелка в медиа между отцом игрока и Томасом Тухелем. Тимо Вернер – форвард-мем, за которого «Челси» теперь точно не держится. Ромелу Лукаку явно не понравилось возвращение в АПЛ, этот сезон можно считать утраченным временем. Кепа очень быстро потерял место в основе. А вот случай Кая Хавертца похож на Кейта. Да, просел и по стоимости, не так уж часто выходил на поле (дело не в травмах), но после сложного старта точно прибавил. Принес победу в финале ЛЧ и вообще, возможно, сверкнул ярче остальных в атаке «Челси».

• Только 2 трансфера из 9 – удачные (один авансом). Жоржиньо иногда нарывался на критику, но держался важным игроком «Челси» и даже был в претендентах на «Золотой мяч», а Бен Чилуэлл в прошедшем сезоне набрал сумасшедшую форму, но травмировался.

• Три трансфера из девяти сработали. Вы могли забыть, но Поль Погба в первые годы после возвращения был главной надеждой «Ман Юнайтед», в первые четыре года цена на него росла , скатился уже потом. Токсичные отношения всегда приносят проблемы на дистанции. Итог: не очень красивая история с не очень красивым финалом. Погба явно обижен на «МЮ», но, возможно, именно тут он провел лучшие годы карьеры. Не факт, что ему удастся вернуться на уровень 2018-го.

• Ромелу Лукаку сверкал во времена Моуринью, а Бруну Фернандеш сверкает и сейчас (это вообще, кажется, трансфер десятилетия для «МЮ»).

• Остальные трансферы – не совсем удачные, но их нельзя назвать 100-процентно провальными. Да, Харри Магуайр не лучший ЦЗ современности, но не всегда ему достается заслуженно, он лишь иллюстрирует системные проблемы современного «МЮ». Один сезон Санчо вряд ли показателен. Марсьяль после перехода из «Монако» не потерялся в АПЛ, но и не вывел команду на новый уровень, Уан-Биссака получил много шансов, но не слишком впечатлил в этом сезоне, а Фред с самого начала был больше похож на игрока подмены, хотя точно прибавил при Рангнике.

• Совсем провальных трансферов нет. Максимально близок к неудаче Николя Пепе. Да, во втором сезоне за «Арсенал» забил 10 голов (правда, половина из них в трех матчах на финише сезона) и явно претендовал на продолжение, но сейчас стих – жалкая 681 минута в АПЛ за весь сезон, с правого фланга его выдавил Букайо Сака.

• Да, Обамеянг сейчас уже не воспринимается так, как в 2018-м, но в первые сезоны в АПЛ он забивал не менее 20 мячей и всю арсенальскую карьеру был основным форвардом. От него точно ждали большего, но неудачным этот трансфер назвать нельзя.

• Центрального защитника Бена Уайта купили прошлым летом – пока все идет неплохо. Есть шанс стать редким игроком «Арсенала» за 50+ млн, который действительно прибавит в клубе.

• Томасу Парти мешают травмы. В сезоне-2021/22 он пропустил больше трех месяцев, в сезоне-2021/22 – больше двух. С таким здоровьем сложно прогрессировать.

• «Реал» пока лидер по провалам в нашем списке. Два трансфера, которые совсем не сработали: Эден Азар в «Мадриде» стал наихудшей копией себя (в первую очередь – из-за травм и особенностей режима), а Лука Йович крепко сел за спиной Бензема. Да, сербу мешают постоянные проблемы со здоровьем (даже из-за зубов), но нужно признать: из игрока, за которым гоняются топ-клубы, в «Реале» он превратился в лавочника.

• В первые мадридские сезоны Бэйла мало кто шутил про гольф, а он дарил ярчайшие моменты в Лиге чемпионов, включая гол на 110-й минуте в финале-2014 против «Атлетико» и бисиклету «Ливерпулю» в финале-2018. Поначалу Гарет получал время и забивал минимум 13 за сезон и отдавал больше 10 голевых, чем заслужил новый контракт, который дорабатывал уже на скамейке.

• Хамес в целом не оправдал ожиданий и к 30 годам уехал в Катар, но звездой стал именно в «Реале». Играл мало, но по стоимости не провалился.

• Эдер Милитао закрепился в составе только с середины прошлого сезона, а нынешний вообще провел на топ-уровне.

• Два провальных трансфера из восьми – Коутиньо вряд ли наиграл даже на 50 млн (не говоря уже про 135), а Миралем Пьянич просто растворился.

• Два сомнительных трансфера – Гризманн закрепился в составе, но потерял яркость, Френки де Йонг по степени влияния и близко несопоставим с Бускетсом, хоть и получал игровое время. Дембеле валял дурака, но, например, в 2019-м его оценивали в 120 млн евр. Да даже в 2021-м его оценивали выше, чем во времена «Боруссии». Отсюда и рост оценочной стоимости.

• Три удачных трансфера из восьми – Неймар, Суарес и Ферран Торрес (авансом).

• «Атлетико» никогда не считался клубом, который сорит деньгами, да и при точечных инвестициях мадридцы редко попадают в точку. Вторая покупка Диего Косты не оправдала ожиданий. После возвращения он ни разу не забил в Ла Лиге больше пяти мячей за сезон.

• Первый трансфер Гризманна – однозначный успех, к покупке Феликса есть вопросы, но португальцу только 22, в «Атлетико» он как минимум не деградирует.

• Тома Лемар в «Атлетико» – горки, сезон-2021/22 стал для него лучшим в Испании (4 мяча и 5 голевых).

• Итог: два трансфера, близких к провалу, и один – суперуспешный.

• «Бавария» только дважды решалась на трансферы 50+ – оба игрока потеряли в оценочной стоимости, но вряд ли это слишком показательно. Мюнхенцы явно рассчитывают и на того, и на другого.

• Один неудачный трансфер из пяти – Артур каждый сезон выбывает минимум на месяц и вряд ли дает «Ювентусу» то, зачем его покупали.

• Трансфер Влаховича пока оценивать рано, Де Лигт сейчас нужен «Ювентусу» больше, чем «Ювентус» Де Лигту, а это говорит, что трансфер вполне удачный.

• Игуаин и Роналду поехали в Турин возрастными форвардами и помогали собирать внутренние трофеи. Не более того. Роналду сбавил по оценочной стоимости и забанил Transfermarkt в соцсетях.

• Итог: одна неудача и два очень перспективных трансфера из пяти.

• Прозвучит вызывающе, но четыре трансфера «ПСЖ» из шести – уверенный плюс. А если бы Неймар отдавался футболу, как Роналду или Месси, то процент попадания превышал бы 80.

• Только один переход из шести (еще раз, мы оцениваем не потраченные деньги, а уровень игрока после трансфера) – явная ошибка. Нефутбольного шума от Икарди явно больше, чем футбольного.

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Сравнивать проценты успешных трансферов топ-клубов в данном случае бессмысленно. За игроков платили разные деньги в разное время, каждая сделка – отдельная история. В то же время два клуба выбиваются из общего ряда – «Ман Сити» и «ПСЖ».

Но и тут у успехов нет общих причин. Высокая эффективность трансферов «Сити» – на 90% результат успешной связки Пепа Гвардиолы и Чики Бегиристайна: они приятели, оба мыслят одними категориями и максимально плотно делают общее дело. Удивительно, но для топ-клубов – это редкость, а вот зарубы и интриги между спортивным директором и главным тренером из-за трансферов – обычное дело.

В «ПСЖ» не было такого союза, и у трансферных успехов парижан, скорее, другие причины – тотальное финансовое превосходство плюс низкая конкуренция в лиге, которая позволяет успешно внедрять в состав дорогостоящих новичков. Но пример Икарди доказывает, что и это не всегда работает.

Из остальных больше всего настораживают трансферные результаты «Челси» (только один 100-процентно успешный трансфер из 9), но и здесь у некоторых футболистов есть шанс на исправление.

Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/LaPresse, Lm/Fabrizio Carabelli / Ipa