Новый клуб легенды.

Александр Кержаков продолжает покорять Европу – летом он принял сербский «Спартак».

«Выбор пал на россиянина, потому что это классный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом. Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым», – сказал Никола Симович, президент «Спартака» из Суботицы.

«Спартак» назван в честь сербского партизана, освобождавшего Суботицу во время Второй мировой

Несмотря на общее название с московским «Спартаком», корни у сербского клуба другие. Имя идет от партизана Йована Микича по прозвищу Спартак, погибшего в 1944 году.

Микич – это еще и звезда сербского довоенного спорта, он добивался больших успехов в легкой атлетике и даже участвовал в Олимпийских играх 1936 года, которые прошли в нацистской Германии. Фактически Микич был самым известным спортсменом довоенной Югославии с очень широким профилем.

Он занимался современным пятиборьем, десятиборьем, прыжками в длину и в высоту, тройными прыжками, метанием диска и молота. Правда, олимпийскую медаль Микич так и не завоевал, незадолго до начала Второй мировой завершил карьеру. С поиском работы вне спорта проблем не было, ведь в юности Йован получил хорошее образование – знал несколько иностранных языков, писал стихи и музыкальные произведения, преподавал в начальной школе, а затем и в экономическом колледже в Суботице, параллельно подрабатывая журналистом.

После легкой атлетики Микич ударился в науку – перебрался с семьей из Суботицы в Нови-Сад, чтобы стать доцентом экономического факультета местного университета.

Правда, его путь прервала война. Суботица находится в Воеводине – это северный регион Сербии и Югославии, который долгое время находился в составе Австро-Венгрии. Даже сейчас там много этнических венгров, а в некоторых городах их вообще большинство.

В Первой мировой войне Австро-Венгрия потеряла часть территорий – в том числе Воеводину, которую передали Сербии. Согласно Трианонскому договору, после Первой мировой Венгрия стала отдельным государством и тут же надавила на Югославию. Причина – те самые отданные сербам территории бывшей австро-венгерской империи. Венгры постоянно намекали, что было бы неплохо пересмотреть послевоенное деление.

Поэтому с началом Второй мировой Венгрия поддержала страны Оси и поучаствовала в оккупации территории Югославии, заняв спорную Воеводину и несколько соседних регионов.

Разумеется, сербов это не устраивало. Югославская королевская армия кое-как оказывала сопротивление, но не могла противостоять мощным силам соперника. Микич на тот момент был уже офицером и в 1941-м попал в плен – два года провел в Нюрнберге. Затем вернулся в Нови-Сад и даже открыл магазин спорттоваров, однако уже через год вступил в партизаны.

Микич быстро добился уважения среди однополчан: за храбрость ему дали прозвище «Спартак» – да-да, в честь того самого гладиатора, ну а кого еще? Довольно быстро он получил в командование Суботицкий партизанский отряд, участвовал в нескольких битвах и 10 октября, в день освобождения Суботицы, был смертельно ранен венгерским солдатом на железнодорожной станции – и скончался на следующий день в больнице.

Как рассказывал политрук Суботицкого партизанского отряда Йован Ньяради в показаниях, он первым подбежал к Микичу после ранения. Тот сразу понял, что рана вряд ли совместима с жизнью – пуля прошла слишком близко к легкому. «Я выполнил свой долг, моя миссия выполнена – Суботица свободна», – такими были его слова. На похоронах Спартака, по воспоминаниям все того же Ньяради, священник Сербской православной церкви говорил на русском языке.

В честь Микича назвали футбольный клуб – так и появился «Спартак».

«Спартак» – середняк чемпионата, который принадлежит алкомагнату

Интересно, что этот «Спартак» – сербский аналог «Локомотива». Дело в том, что он стал наследником клуба ЖАК, существовавшего до войны в Королевстве Югославия. ЖАК – это аббревиатура от Железничарски Атлетски Клуб (Спортивный клуб железнодорожников).

После преобразования Королевства Югославия в социалистическую республику стали создавать новые клубы. «Спартак» унаследовал бело-голубые цвета ЖАКа, большинство игроков, а также стадион и инфраструктуру. А еще клуб до появления нынешнего владельца пользовался поддержкой железной дороги. Даже сейчас, к слову, спортивное общество железнодорожников Суботицы носит имя «Спартак» – в честь Микича.

«Спартак» – середняк чемпионата Сербии. У него никогда не было выдающихся достижений, главное – выход в финал Кубка Югославии-1993/94, в котором «Спартак» разгромно проиграл «Партизану» (1:6).

Последние 10 лет «Спартак» вращается около десятого места, но трижды забирался в пятерку, один раз даже финишировал третьим – в сезоне-2017/18. За этот период клуб дважды выходил в еврокубки, но не добирался до группы. В 2010-м его в третьем квалификационном раунде Лиги Европы остановил украинский «Днепр», в 2017-м (там же) – «Брондбю».

Владелец клуба – бизнесмен Драган Симович, президент клуба – его сын Никола. Симович-старший – основатель компании Simex Group, одного из крупнейших производителей спиртных напитков в Сербии, а также бренда «Златибор Вода» («Спартак», кстати, какое-то время носил эту приставку в названии). Он долго управлял клубом, даже входил в исполком федерации футбола Сербии, однако в 2019-м отошел от дел, передав их сыну. А сам стал почетным президентом.

Сейчас в составе «Спартака» нет звезд – самое громкое имя, пожалуй, Лука Биелович, правый вингер, который в этом году дебютировал за сборную Сербии. Самого дорогого футболиста, ганского опорника Эдмунда Аддо, этим летом за 400 тысяч евро купила «Црвена Звезда».

Но в «Спартаке» засветилось несколько известных игроков: Неманя Видич, Никола Жигич (приезжали в аренду из «Црвены Звезды») да Джордже Деспотович (поиграл в РПЛ за «Рубин» и тульский «Арсенал»).

А еще «Спартак» как-то тренировал Андрей Чернышов! Он уже дал совет Кержакову:

«Руководители клубов в Сербии – непростые, считают, что хорошо разбираются в футболе и понимают в нем. На первых порах, может, у Кержакова такого не будет.

Но нужно быть готовым к тому, что со временем ему начнут советовать состав и тактику на матчи. Потому что сербы считают, что о футболе они знают все. Причем все – начиная от администратора команды и заканчивая ее владельцем».

Правда, о «Спартаке» у Чернышова все же скорее позитивные воспоминания. «Там неплохая инфраструктура – два натуральных тренировочных поля, есть искусственное поле, центральный стадион. Рядом – хороший тренажерный зал, бассейн, где можно проводить восстановительные мероприятия. То есть клуб обладает всем необходимым», – говорил он.

Кержаков после ухода из «Кармиотиссы» как раз жаловался на две вещи: отсутствие инфраструктуры и вмешательство в работу владельца клуба.

Как будет в Суботице?

Фото: fkspartak.com; commons.wikimedia.org