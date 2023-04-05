31 комментарий

В выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru Валерий Карпин стал третьим среди футболистов – после Андрея Аршавина и Игоря Акинфеева. По такому случаю мы собрали яркие высказывания, которые покажут, как живет и думает главный тренер сборной России. Цитаты собраны из разных интервью Карпина разных лет.

«Наверное, не представляю жизнь без утреннего кофе. Выпиваю чашку каждое утро, чтобы проснуться».

Жена прежде всего зацепила интеллектом. Но, кто бы что ни говорил, первое восприятие всегда визуальное. Но чтобы связывать себя с человеком более тесными узами, второе или первое – все-таки интеллект.

Образ жизни после рождения дочери никак не изменился – из-за работы. Как надо было вставать в полвосьмого утра, так и встаю. Просто теперь встаешь не по будильнику, а по дочке.

Отцовство сейчас на сто процентов осознаннее. Все острее воспринимаешь, по-другому. Не то что больше или меньше любишь – просто более осознанно.

Когда лучше заводить детей? Ключевое – когда влюблен. Когда ребенок рождается в любви, это самое главное – неважно, в каком возрасте.

Я курю с 19 лет. На своем опыте знаю: если тренируешься и играешь, выкуривая по 5-6 сигарет в день, то курение не вредит вообще. Если курить одну-две пачки в день, тогда, наверное, вредит. А так весь никотин выходит очень быстро.

Не знаю, можно ли называть молодежным то, что я надеваю. Мне просто так удобно. Костюм же не ношу по той причине, что мне в нем неудобно, не привык я. А бренды выбираю те, что моднее. Раньше предпочитал Versace, сейчас вот Dolce & Gabbana.

Как слежу за собой? Никак. Вообще ничего не делаю. Голову мою максимум три раза в неделю. Спасибо маме с папой за то, что так выгляжу.

Спокойно отношусь к комплиментам по поводу внешности, не льстит. Ну выгляжу я молодо, ну и?

Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю.

В России царит культ вещей. Если занимаешь определенную должность, обязательно должен носить дорогой костюм, шикарные часы, ездить в машине представительского класса.

Такси – эконом, не эконом, просто вызвал – и не заморачиваюсь.

Езжу на белой «Киа». Что клуб предоставил, вот и езжу. Зачем пригонять машину из Москвы? Комфортнее – вообще без разницы.

В Ростове есть абсолютно все для спокойной жизни. 15 минут от дома до любого места практически. А чего нет в Ростове, что есть в Москве? Все то же самое, только не сто ресторанов, а тридцать.

В бизнесе, как и в футболе, надо иметь долю везения и оказаться в нужный момент в нужном месте с нужными людьми. Не буду скрывать, многие двери открываются благодаря моей известности. Ну а потом уже никого не интересует, насколько ты известен и сколько человек тебя знает. Если проект никому не нравится, то какой бы звездой ты ни был, его все равно не примут.

У меня такой жизненный принцип: лучше чего-то сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. Да, можно остаться без работы. Ну и что? Ничего страшного. Буду воспитывать троих детей на пенсии в Эстонии, отдыхать и наслаждаться жизнью.

Счастье – это когда в семье все хорошо и на душе у меня спокойно.

Главное жизненное правило – быть честным.

Бывали мысли уйти на пенсию. Честно – чтобы никого не видеть, никого слышать, чтобы была жена, дети и родители. И чтобы близко никого больше не было. Подзадалбливают.

В 35 ушел на футбольную пенсию, потому что все надоело: режим, тренировки, подготовка. Сейчас второй раз – посещают такие мысли.

«Ты не сможешь сидеть на месте, ты нас всех дома заколебешь, будешь ходить нудеть и гундеть, не сможешь не тренировать», – мне все об этом говорят. Но мне кажется, наступает такой момент: «Все, хватит». Хочется другого: быть дома, находиться в семье, водить детей в садик.

Если чего-то не хочется – этим однозначно не стоит заниматься. Я и не буду заниматься в тот момент, когда мне этого не будет хотеться.

Не знаю, что может быть секретного в футбольных тренировках, но не понимаю и интереса к ним. Когда кто-то покупает в магазине пальто, он же не стремится узнать, как его шили. Точно так же футбольный матч каждое воскресенье – конечный продукт нашего труда, а что нужно для его приготовления и что случается в процессе – внутренний вопрос команды.

Непопадание на ЧМ – катастрофа? Катастрофа – это землетрясение, война, ковид, в конце концов. Катастрофа – когда люди умирают. А это футбол, это игра.

Сахар ем, конечно. И ни в чем не ограничиваю. Когда был футболистом, безусловно, себя ограничивал. Дело не в запретах, а в том, чтобы ребята понимали, какие продукты не нужны их организмам. Вы же не заливаете в «Мерседес» 92-й бензин – потому что будут проблемы с двигателем. Организм футболиста – дорогая спортивная машина, которой нужно качественное топливо. Я сам не обращал внимание на питание, пока не поехал играть в Испанию – там я понял, каким должен быть рацион, если хочешь стать лучше.

Для советских ребят школьный учитель был богом. Мы боялись посмотреть на учителя, глаза поднять. Нынешние молодые ребята воспринимают учителя (а тренер – тоже учитель) не так. Дисциплина для них – что-то новое.

Сейчас многим все слишком легко дается – наверное, жизнь поменялась. Мне не нравится, когда кто-то говорит: «А вот раньше с восьми лет работали, а вот наше поколение было таким, а вот это плохое». Не хочу этого говорить, но они более инфантильные. В 26-27 лет многие женаты, но инфантильность присутствует. Думаю, это мешает им во всем. Бороться с этим смысла нет.

Футболисты выходят на поле и не считают себя лучше сборной Хорватии. Это поколенческая проблема, она в психологии. Но дело не в них, а в организации футбола в стране.

Это твоя ментальность: что это дерзко для меня – Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны – мне что-то сказать. Вот, твоя ментальность такая. И это надо менять. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину – ну, понимаешь, о чем я сейчас – что мне, Карпину, какой-то Зидан говорит! А для всех у нас здесь: о, Карпин Зидану что-то сказал! И что? Что такое? На поле: вот он Зидан, уберите ему футболку, фамилию – ну, Зидан и Зидан. Футболист какой-то сборной Франции. Ну, окей, и что? Почему он мне дерзит?

В детстве кумиром был Робинзон Крузо, потому что [это] была настольная книжка. Единственный футболист, который запал в душу – Федор Черенков. Если говорить про зрелый возраст – Майкл Джордан. Могу назвать его кумиром: как он вел себя на площадке, за площадкой. Великий спортсмен, великий человек. Недавно читал, что он заработал при жизни больше всех спортсменов – за 2 миллиарда долларов. Это не зависть, это поклонение таланту.

В нашей стране авторитетов ни у кого нет, все разбираются в футболе. Особенно журналисты.

Футбол смотрю без комментариев. Что мне там слушать? Истории комментаторов, которые им подготовили редакторы? Мне это не интересно.

Тренировать – кайф, но футболистом нравилось быть больше всего. В тысячу раз легче.

«Как тренеру мне больше всего дал «Армавир». Во многих отношениях. Чтобы работать с игроками другого уровня, надо было копаться в себе, думать про себя: «Надо как-то по-другому объяснять, по-другому доносить, чтобы людям было понятно». Надо было объяснять не как сделать четвертый шаг, а откатиться к первому шагу».

Учу футболистов жизни. Наши разговоры не сводятся только к тому, что нужно на поле перестроиться. Даже с теми футболистами, которых знаю недавно, обсуждаем жизненные вопросы. Звонят: «Георгич, можем встретиться?» – «Да, конечно. Что такое?» – «Хотел посоветоваться, такая ситуация в команде». Неигровая, конечно. Я уж не говорю про тех футболистов, которых знаю дольше, тоже обращаются. Это приносит огромное удовлетворение.

В каком же примитивном и воспаленном мозгу может возникнуть ассоциация и связь между «Я не держусь за это место [в сборной России]» и мотивацией! То есть в умах этих людей получается: чтобы быть мотивированными, нужно держаться за место и бояться увольнения? Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да – следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то еще. У меня увольнений было достаточно.

Если работодатель решит тебя уволить – он это сделает. И никакой трагедии не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель.

Фото: Gettyimages.ru/Grazia Neri / Stringer; РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Филиппов ; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; fc-rostov.ru