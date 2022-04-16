«Спартак» – удобный соперник для Слуцкого. Побеждал за 4 команды, уходил с 0:3, мотивировал цитатой Старостина

И говорил, что вряд ли возглавит из-за ЦСКА.

У Леонида Слуцкого далеко не лучший момент в карьере: «Рубин» невероятно близок к зоне вылета, у команды всего 1 победа в 9 последних матчах РПЛ, страдания только усугубил массовый отъезд легионеров, которые в Казани играли важную роль.

Дальше у Слуцкого матч со «Спартаком» – одним из самых удобных ему топ-соперников. Чаще, чем со «Спартаком» (29 матчей), команды Слуцкого встречались только с «Зенитом» (33) и лишь «Ахмат» (18 побед) обыгрывали чаще, чем «Спартак» (16).

В среднем в матчах против «Спартака» Слуцкий набирает 1,86 очка – из истории взаимоотношений с топ-клубами («Зенит», московские команды, «Краснодар») это самый высокий показатель.

При этом Слуцкий не раз формулировал отношение к «Спартаку» – например, обещал не идти туда работать. «Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке – мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я».

Проследим, как развивались отношения Лео со «Спартаком».

«Москва»: выиграл первый матч в РФПЛ, цитировал Старостина и отыгрывался с 0:3

Слуцкий впервые сыграл против красно-белых в 2005-м – когда возглавил ФК «Москва». Это случилось в 16-м туре РФПЛ – в июле тренер возглавил команду после отставки Валерия Петракова, и игра со «Спартаком» стала для него первой в новой команде.

«Это было очень неожиданно. В четверг Юрий Белоус вызвал меня в клуб в 11 часов и представил работникам клуба, а вечером – команде», – рассказывал Слуцкий о своем назначении. А на вопрос о причинах отвечал философски: «Если думать, что стало причиной, а что будет следствием, не останется времени на работу. У меня есть более глобальные задачи, и я пытаюсь концентрироваться непосредственно на том, что могу изменить, а не думать и не домысливать какие-то вещи».

Уже в первом тайме под крик Слуцкого «Давай, давай, Мелеха», обращенного к Алексею Мелешину (кстати, воспитаннику «Спартака»), «Москва» забила: Дмитрий Кириченко выскочил один на один и уверенно переиграл Войчеха Ковалевского. Затем Эктор Бракамонте раскидал всю защиту красно-белых и закатил в пустые, а Кириченко добил спартаковцев – те ответили только голом Александра Павленко с дальнего расстояния после ошибки Юрия Жевнова.

«Два дня мы полностью готовились к игре со «Спартаком», моделировали разные ситуации, очень серьезно изучали сильные и слабые стороны. Очень рад, что сработало, – признавался Слуцкий. – Сложно представить что-то более радостное, чем такой дебют в матче с таким квалифицированным соперником».

Удивительно, но ранний Слуцкий почти весь матч проводил у боковой линии, а после свистка пошел на поле и обнимал всю команду – в стиле Юргена Клоппа (но до самого Клоппа).

Следующие матчи «Москвы» со «Спартаком» получились еще более яркими – в 2006-м команды дважды сыграли 3:3, причем в обоих матчах парни Слуцкого показывали характер: в первом круге отыгрались с 0:3, во втором – с 0:2 и 2:3.

В апреле 2006-го «Спартак» забил в первом тайме три (еще и не реализовал пенальти), но «Москва» ушла с 0:3. Тогда, кстати, случилось невероятное, как посчитал бы сейчас сам Слуцкий: судьи помогли его команде. Юрий Баскаков дал 11-метровый в ворота красно-белых за фол вне штрафной – а Леонид светился после матча с камбэком, признаваясь, как мотивировал команду в перерыве.

«Футболисты обеих команд подарили болельщикам настоящий триллер. Я даже вспомнил финал Лиги чемпионов, когда подобное удалось сделать «Ливерпулю» в матче с «Миланом», – говорил Слуцкий. – В первом тайме игра для нас сложилась неудачно, но в перерыве я вспомнил фразу Николая Петровича Старостина: «Проиграно все, кроме чести». Я ее произнес, и во втором тайме мы сумели выступить более чем достойно и отыграться. А назначения трех пенальти я обсуждать не могу, поскольку видел эти эпизоды недостаточно хорошо».

Александр Старков же через три дня подал в отставку из “Спартака”, во втором круге Слуцкому противостоял уже Владимир Федотов – закончили с тем же ярким счетом. «Конечно, рад, что команда проявила характер, но нас не совсем удовлетворяет только проявление характера», – Леонид был не очень доволен результатом.

В 2007-м команды обменялись победами: в первом круге спартаковцы слегка поплыли, когда могли выйти на первое место и легко отдали победу «Москве» (2:0 с голами Сергея Семака и Романа Адамова). Интересно, что игроки не особо защищали Федотова – тот же Егор Титов спокойно рассуждал, что проще поменять тренера, чем 11 футболистов, и ушел от вопроса, играет ли он за тренера. Вскоре Федотов подал в отставку.

А вот во втором круге (уже с Черчесовым) «Спартак» победил. При этом команды с 16-й минуты играли вдесятером – Пабло Баррьентос безумно воткнулся ногой в голову Андрею Иванову, а потом упал после легкого толчка Дедуры. По красной от Баскакова получили оба.

После матча Слуцкий назвал результат – поражение 1:3 – заслуженным, а потом при пристальном взгляде Черчесова (пресс-конференция была совместной) закончил под аплодисменты журналистов словами «очень надеюсь, что мы проиграли будущему чемпиону страны».

«Крылья»: ни разу не проиграл, не уступал в счете и был доволен качеством игры

С «Крыльями» Слуцкий провел против «Спартака» три матча – и ни разу не проиграл (и даже не уступал в счете)! Две ничьих и победа в «Лужниках».

В мае 2008-го его «Крылья» доминировали дома, забили, не использовали несколько моментов, а затем пропустили нелепый гол: дальний удар Кристиана Майданы угодил в штангу, затем в голову Эдуардо Лобосу и залетел в ворота.

«Как может быть удовлетворение, если мы не выиграли матч, который обязаны были выигрывать! Какая разница, «Спартак» это, «Терек» или «Барселона»! Мы имели огромное преимущество, поэтому удовлетворения от результата нет. От качества игры – есть», – разочарованно говорил Слуцкий после игры.

В Москве против самарцев команду вывел уже Микаэль Лаудруп – и там у «Крыльев» снова было больше моментов, но победили они благодаря неочевидному дальнему удару Олега Иванова. Этот гол принес «Крыльям» первую за 4 года победу над красно-белыми – и они впервые не пропустили от москвичей в РФПЛ.

«А вы знаете, что сегодня у меня сотый матч в чемпионатах России в качестве главного тренера? И снова «Спартак»!» – Слуцкий опять заканчивал пресс-конференцию под аплодисменты.

В третьей игре «Крылья» снова были получше – и с середины первого тайма до 87-й минуты вели в счете, пока не включился Владимир Быстров. В итоге – 1:1.

«Справедливости ради стоит признать, что у «Спартака» тоже были шансы, но не так много, как в предыдущих матчах. И всегда обидно пропускать в концовке. Любой тренер в такой ситуации посчитает, что потерял победу. И сейчас на эмоциях именно такие мысли. От этого есть легкая неудовлетворенность», – признавался Леонид.

ЦСКА: лишил «Спартак» чемпионства, выбивал из Кубка и наезжал на Веллитона

В ЦСКА матч со «Спартаком» точно превратился для Слуцкого в главное противостояние – здесь он рубился с красно-белыми аж 16 раз. И уже первое дерби стало, пожалуй, одним из самых памятных – в ноябре 2009-го ЦСКА обыграл «Спартак» и окончательно похоронил его шансы на чемпионство. И все – благодаря ошибке Сослана Джанаева на 88-й минуте.

«Пусть Сослан сходит в церковь: видимо, его кто-то заколдовал. Другого объяснения этому моменту найти не могу. Я не помню такого, чтобы в двух играх подряд один и тот же голкипер закидывал мяч в свои ворота. Такого не бывает. Как будто на трибуне сидел Хоттабыч, выдергивал волосы из бороды. Карам-барам, и Джанаев забрасывает мяч в свои ворота», – самым ярким спикером того вечера был Леонид Федун.

Карам-барам продолжился – Слуцкий выиграл у «Спартака» еще два матча и проиграл только в четвертом, на старте переходного сезона-2011/12. Однако через две недели ЦСКА взял реванш: по пенальти одолел красно-белых в полуфинале Кубка и в итоге взял первый трофей при Слуцком.

«Я ничего такого не слышал, – говорил Слуцкий в ответ на вопрос, помешало ли ему уханье спартаковских фанатов во время серии пенальти. – Мне мешало только уханье моего сердца».

С этой победы над «Спартаком» стартовала шестиматчевая серия без поражений в дерби, в которой выделяется матч имени Веллитона и Акинфеева.

Слуцкий был на пределе и явно злился на бразильца: «Я хочу выразить искреннее возмущение поведением Веллитона. К сожалению, не в первый раз: можно вспомнить и лицевую кость Габулова, и в прошлом году распоротый живот Акинфеева. Эпизод абсолютно не требовал такого агрессивного поведения. Если впрыгиваешь на игрока, то наверняка хочешь нанести травму.

Не осуждаю арбитра, хотя, возможно, в этой ситуации надо было удалить Веллитона. Его поведение – это безобразие. Россия уже второй раз теряет вратаря сборной из-за агрессии Веллитона. Такое должно жестко наказываться». А вот Роман Бабаев тогда вообще советовал бразильцу оборачиваться на улице.

Успешная серия прервалась одним из самых болезненных разгромов для Слуцкого в ЦСКА – «Спартак» Валерия Карпина в 2013-м был невероятно хорош и могли выиграть крупнее, чем 3:0 (забивали Озбилиз, Дмитрий Комбаров и Паршивлюк). «Проиграли абсолютно заслуженно, закономерно. Понятно, что когда команда проигрывает так крупно, прежде всего, виноват главный тренер», – подтвердил впечатления от матча Слуцкий.

Через полтора года ЦСКА ответил своим разгромом – 4:0 на «Открытие Арене». Больше всех радовался Понтус Вернблум: «Был удовлетворен, когда с 80-й минуты болельщики «Спартака» стали расходиться по домам. Испытал колоссальный прилив сил и энергии, видя пустеющие трибуны». А вот Слуцкий не стал издеваться над поверженным соперником, и на вопрос о том, когда ЦСКА побьет рекорд (6:0 – самая крупная победа «Спартака» над армейцами) ответил коротко: «Оставим эту цель на следующий раз».

Но следующего раза не случилось – впереди у Слуцкого были три матча со «Спартаком». Два он выиграл, а вот в третьем проиграл «Спартаку», который в том сезоне летел к чемпионству. «Каждый день в ЦСКА очень сложен. Команда такого уровня, где не прощаются малейшая осечка», – говорил Слуцкий после игры, отвечая на вопрос о самом сложном дерби со «Спартаком».

И через месяц ушел из ЦСКА.

«Рубин»: худший процент очков (пока что) и признание в везении

Начинал Слуцкий в «Рубине» не очень – с двух поражений от красно-белых. Но зато два последних матча выиграл, хотя сам признавал, что игра «Рубина» могла бы быть и получше.

Причем победа в феврале 2021-го в Москве (2:0 с дублем Деспотовича) стала для «Рубина» первой победой над «Спартаком» в гостях за 10 лет. «Хорош Деспотович. И Кварацхелия, конечно, хороший пас отдал. Слуцкий лучший», – хвалил в сторис казанцев Артем Дзюба.

В первом матче сезона-2021/22 «Рубин» притормозил «Спартак» Руя Витории благодаря голу Самошникова – но больше почти ничего не создал, а в защите позволял гостям слишком много. «Согласен, что нам повезло. Но справедливость в футболе – это такая эфемерная вещь. Радуемся победе, но понимаем, что еще есть над чем работать», – говорил Слуцкий после матча.

Как раз во время работы в «Рубине» Слуцкий и признавался, что вряд ли возглавит «Спартак» из-за армейского прошлого – но сейчас, по крайней мере, не стесняется говорить о такой возможности.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Владимир Песня,Виталий Белоусов; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Alexandr Fedorov/Pressphotos; kc-camapa.ru; rubin-kazan.ru; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look