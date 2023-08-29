Это главная страсть Дэна Фридкина.

Ромелу Лукаку переходит в «Рому». Скорее даже летит!

На частном самолете, конечно. Джанлука Ди Марцио вскрыл любопытную деталь перелета: пилотом наверняка будет сам владелец «Ромы» Дэн Фридкин, у него есть соответствующая лицензия.

Самолеты и все, что с ними связано, – настоящая страсть американского бизнесмена, которая передалась по наследству.

Дед и отец Фридкина – пилоты. Уже они стали крупными бизнесменами

Дед босса «Ромы», Кенни Фридкин, во время Второй мировой войны был боевым пилотом и инструктором в Королевских военно-воздушные силах Великобритании, а после открыл летную школу в Калифорнии и основал региональную американскую авиакомпанию Pacific Southwest Airlines, годовой пассажиропоток которой к 1958 году составлял 300 тысяч человек.

В 1962-м Кенни неожиданно умер от кровоизлияния в мозг, и крупнейшим акционером его авиакомпании стал его сын – Том Фридкин. Несмотря на то, что у Тома было место в совете директоров, он работал штатным пилотом на одном из американских авианосцев. В 1988-м Pacific Southwest Airlines за 400 млн долларов выкупила крупнейшая авиакомпания США US Airways – Тому досталось лишь 3,4 млн долларов.

Однако Фридкин еще до этого основал компанию GST, занимающуюся дистрибуцией автомобилей Toyota в США, а также бизнес-империю Friedkin Group и к моменту смерти в 2017-м обладал состоянием в 1,7 млрд долларов.

Дэн Фридкин коллекционирует самолеты – управлял одним из них на съемках «Дюнкерка». У него доступ к флоту ВВС США!

Дэн Фридкин родился в 1965-м, уже в 14 лет впервые оказался за штурвалом самолета, и с годами любовь к самолетам только росла. В 2001 году Том Фридкин полностью передал сыну управление всей бизнес-империей. И не прогадал – сейчас состояния Дэна оценивается в 5,6 млрд долларов.

Реализовывать собственные проекты, связанные с самолетами и пилотированием, Фридкин-младший начал еще до того, как стал наследником отцовского консорциума.

В 1997-м он стал основателем и президентом организации Air Force Heritage Flight Foundation, в состав которой входят пилоты, участвовавшие во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах. Благодаря этому Фридкин имеет доступ к управлению самолетами ВВС США – это привилегия, которой помимо Фридкина удостоены лишь девять человек.

Позже Фридкин занялся коллекционированием собственных самолетов и создал компанию Pursuit Aviation, которая предоставляет воздушные судна для фильмов и обеспечивает полную поддержку для их съемок на воздухе. В фильме «Дюнкерк», которую снимал Кристофер Нолан, Дэн Фридкин дал режиссеру самолет в аренду и был за его штурвалом, когда персонаж Тома Харди по сюжету сажал самолет на пляже.

«Я люблю самолеты. Они позволяют мне побыть в небе: в безмятежности, которая делает меня сильнее, а мои мысли – крепче. Моя мечта – когда-нибудь в паре с каким-нибудь пилотом управлять самолетом во время межконтинентального рейса. Это колоссальный вызов и отличная возможность проверить способности», – рассказывал Фридкин.

После такой истории желание Фридкина лично доставить Лукаку до Рима уже не удивляет.

Фото: Maurizio Borsari, Marco Iacobucci, South Korea Defense Ministry/Global Look Press