12 комментариев

Евро-2008 – яркая вспышка в истории сборной России, но вы же помните, что начался турнир так себе. В первом матче группового этапа наша команда отлетела от Испании (1:4). Тогда комментатор Виктор Гусев произнес в эфире фразу, которая стала крылатой: «Широков – это не уровень сборной России».

В каком контексте она была сказана? Как на нее отреагировал Широков? Какую часть фразы никто не запомнил? И как реплику позже интерпретировал сам Гусев? Давайте вспоминать.

Широков ехал на Евро-2008 основным ЦЗ. На этой позиции он выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА

Да-да, на Евро-2008 Роман Широков ехал не полузащитником, а именно центральным защитником. Тогда это никого не удивляло: Роман отпахал на этой позиции половину дебютного сезона в «Зените» и вышел в центре обороны на самый важный матч сезона – финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс».

В «Химках» Широков играл в центре поля, но после прихода в «Зенит», который лишился Шкртела и Хагена, без вопросов переквалифицировался в защитника. «В защите я играл еще у Садырина – на этой позиции у меня никаких проблем нет», – заверял Роман в интервью «Советскому спорту» в феврале 2008-го.

Успешная игра Широкова в центре защиты «Зенита» убедила Гуса Хиддинка, что Романа нужно наигрывать в основе в паре с Денисом Колодиным – даже несмотря на то, что Широков неуверенно сыграл в мартовском товарняке с Румынией.

«С Колодиным всего пару раз играли вместе на тренировках, но со взаимопониманием проблем не было. По-моему, мы с ним сыграли неплохо», – говорил Широков после выигранного контрольного матча с Казахстаном.

Хиддинк посчитал так же – и поставил обоих в стартовый состав на первый матч Евро с Испанией.

Широков жутко обиделся на реплику Гусева – хотя был виноват в двух голах от Испании

«Я до сих пор считаю, что там сильно не провалился. Один момент, третий гол – да, но это случай. Понятно, что во многом он стал определяющим, но я мяч выбивал, но он так удачно попал Давиду Вилье, что отскочил вперед», – так резюмировал свой перфоманс в той игре Широков.

Роман этого не упоминает, но его вина есть и в эпизоде с первым голом – он ошибся в обостряющей передаче и позволил испанцам выбежать в контратаку.

После ошибки Широков возвращался на свою позицию трусцой и упустил Вилью, выбежавшего из-за спины Романа и переправившего мяч в пустые ворота после паса от Фернандо Торреса.

Вероятно, эти две ошибки и спровоцировали Гусева на эмоциональную реакцию после третьего гола, когда Широков сначала не смог перехватить разрезающий пас на Вилью, а потом был растерзан Давидом один в один.

«Ну так нельзя, нет. Роман Широков – это не уровень сборной. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста, Роман. У нас будет другой состав на матч с Грецией и Швецией. Я не Гус Хиддинк, я Виктор Гусев, но заявляю вам это совершенно ответственно», – даже в такой эмоциональный момент Гусев был предельно корректен.

Однако в том матче Гусев все же однажды похвалил Широкова – после его голевой Роману Павлюченко.

«Зрителям не понравилось, как я оценил игру Широкова, когда сказал, что он игрок не уровня сборной, имея в виду позицию. Хиддинк ведь поставил его в центр защиты, и Роман там провалился. Хотя, когда Павлюченко забил единственный для нас мяч, я как раз отметил Широкова – как пошел вперед, сделал передачу и оказался на своем месте. Вот его место, вот где уровень сборной. Но люди на это уже не обращали внимания, они услышали реплику про не уровень сборной, и мне за это врезали», – вспоминал Гусев.

В матче с греками в паре с Колодиным вышел уже Сергей Игнашевич, а Широков до конца турнира ни разу не появился на поле.

Широков долго не мог простить Гусева, но сейчас – мир

Комментатор вскоре извинился, но Широков не остыл. «Мне его извинения не нужны. Он подходил, протягивал руку, но я ее не пожал. Думать надо, что говоришь. Тем более не в своей квартире, а на всю страну», – говорил Широков в интервью «Спорт день за днем» в июле 2008-го.

«Если бы я встретил его после матча, то, наверное, ударил бы. Мне-то все равно, а каково родным гадости слышать?» — вот еще одна цитата, характеризующая тогдашнее отношение Широкова к Гусеву.

Конфликт был исчерпан лишь несколько лет спустя.

«Все разрешилось. Мы с ним встретились на хоккее. Нормально поговорили и поняли друг друга. Между прочим, позже в интервью Хиддинк сказал, что, если Широков хочет быть в сборной, ему надо выходить на соответствующий уровень. Что Роман с большим успехом и сделал», – рассказывал комментатор в 2016 году.

Спустя 13 лет Роман реагировал на ту реплику совсем по-другому – не так болезненно. В фильме Sports.ru «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» экс-игрок говорил:

«Первое [о чем подумал после фразы Гусева] – как же так, такого великого обижают? Если абстрагироваться от эмоционального состояния в тот момент – ну сказал, да. Наверное, не то, что должен был сказать. Но он же тоже, наверное, переживает, не просто кого-то оголтело поливает грязью. В принципе, больше замечен не был: и до этого, и после. Вырвалось, у нас много таких. Хорошо хоть говном не назвали, уже плюс».

В июне этого года Широков снова вспомнил этот эпизод. «Мы не выясняли с ним отношений. Нормальная история. Человек тоже переживал. Просто в тот момент чуть острее воспринималось. Но мы давно с ним нормально, хорошо общаемся», – так Роман высказался об отношениях с Гусевым.

Хорошо, что обиды позади.

Фото: AFP/VINCENZO PINTO; Gettyimages.ru/Richard Heathcote