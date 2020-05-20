Игры при стрессе, неправильная обувь и «травма Дзагоева». Физиотерaпевт о любительском футболе

Важное – от физиотерапевта.

Sports.ru продолжает писать о любительском футболе совместно с любительской футбольной лигой «AFL Вулканбет» – одной из крупнейших любительских лиг России и стран СНГ. В ней принимают участие около тысячи команд и 30 тысяч игроков, есть прямые трансляции матчей, а некоторые комментировал Василий Уткин. Кстати, Sports.ru также играет в AFL.

Вы заметили, что любительский футбол повсюду? И его гораздо больше, чем профессионального – с такими же матчами по выходным, тренировками, формами, номерами, судьями и болельщики (причем самыми родными). А еще – большими нагрузками, травмами и футбольной наукой.

Любительский футбол развивается, количество игроков растет, а у нас появляются вопросы к этому увлечению. Как правильно тренироваться, чтобы не порваться? Как не получить травму на ровном месте? Как играть в удовольствие и не тратить бешеные деньги на лечение?

Все эти вопросы мы задали физиотерапевту, работающему с AFL, – Артему Васюте (вот его сайт), а он на них научно-популярно ответил. В перерывах между онлайн-консультациями и составлением программ упражнений, дополненных видео и подробным описанием.

«В связи с карантином появилось много свободного времени, – говорит Васюта. – Прохожу курс по футбольной медицине от FIFA, который нацелен именно на футбольные травмы. В целом, суть какой-либо спортивной травмы одна и та же, но есть ряд нюансов в зависимости от вида спорта, которые будут определять тактику лечения и реабилитации. К примеру, футболисту могут быть рекомендованы упражнения с другими параметрами, нежели баскетболисту, даже если травмы одинаковые.

Изучаю, как работают другие клубы. По качеству и количеству исследований с большим отрывом от других клубов лидирует «Барселона»: они выпускают множество полезных материалов (брошюры, инструкции, гайды), проводят научные мероприятия. С точки зрения специалиста там есть за чем следить».

А теперь – вопросы о любительском футболе и не совсем любительских травмах. Мы спрашиваем, Артем Васюта – отвечает.

С какими проблемами чаще всего обращаются любители и при чем тут «травма Дзагоева»?

– Одно дело – с какими травмами чаще всего сталкиваются любители. Совсем другое – с какими они обращаются. В тройку наиболее распространенных футбольных травм входит надрыв мышц задней поверхности бедра – именно серия таких травм не позволяла Алану Дзагоеву полноценно вернуться в футбол и постоянно играть. Эта травма – из категории сложных с очень высоким риском рецидива и может привести к серьезным последствиям (в частности, к резкому снижению игрового уровня), однако не входит даже в топ-10 травм, с которыми обращаются любители.

– Резкое снижение игрового уровня?

– Оно актуально больше для любителей и особенно для тех, кто проигнорировал травму (а таких очень много). Если травму вылечить неправильно, то у игрока будет присутствовать страх повторного повреждения, это начнет сдерживать его при некоторых движениях. И в итоге может привести к тому, что спортсмен будет находить более «удобные» для себя способы движения, но при этом не самые эффективные – они сместят нагрузку на другие мышцы, которые к ней не предназначены. Эти мышцы могут постепенно перегрузится и стать причиной новой травмы.

– Какие еще травмы часто встречаются у любителей?

– Если не брать в расчет ушибы и небольшие мышечные надрывы, то это – помимо травмы Дзагоева – повреждения связок голеностопа и передней крестообразной связки. С мышечными надрывами любители обращаются только в тех случаях, когда травма не прошла сама по себе, беспокоит в течение нескольких недель и не дает нормально играть.

Три самые частые ошибки любителей?

1. Неконтролируемость нагрузок или резкие перепады. Важно помнить, что нагрузку необходимо повышать постепенно.

2. Игнорирование травм. И речь даже не о тяжелых травмах (их как раз игнорировать достаточно трудно) – даже самое легкое повреждение частично снижает функциональные возможности, поэтому не нужно переусердствовать. Если вовремя не остановиться, любые мелкие надрывы и ушибы могут привести к более серьезной травме.

3. Ношение неправильной обуви. У многих любителей есть невыявленные деформации или асимметрии – если их не корректировать хотя бы стельками, то это может повысить риск возникновения травм или болевых синдромов.

К примеру, у человека слабовыраженное плоскостопие. В таком случае нужны стельки по индивидуальному заказу (просто купить стельки недостаточно): необходимо пройти биомеханический анализ стопы у специалиста (ортопеда или подолога, желательно со спортивной специализацией), после чего разработают стельки именно под ваши параметры.

Как футболисту-любителю готовиться к играм?

Есть общие рекомендации по тренировкам, питанию, восстановлению – многие об этом прекрасно осведомлены. Важно не только знать эти рекомендации, но и соблюдать их, – а это намного сложнее.

Перед игрой – провести хорошую разминку. Как минимум побегать трусцой, выполнить рывки в разных вариациях, обязательная динамическая растяжка (махи ногами вперед и в стороны). Это необходимый минимум, а так есть множество упражнений и тренерских подходов – тут уже кому как нравится.

В холодную погоду – увеличить длительность и интенсивность разминки.

Не стоит играть при общем недомогании и с высоким уровнем стресса – это снижает концентрацию и повышает риск получить травму.

– Как связан стресс и травмы?

– Стресс снижает концентрацию и внимательность, а также скорость мышечной реакции. Проще говоря, если спортсмен, находясь в стрессовом состоянии, случайно споткнется, мышцы не успеют среагировать должным образом – и есть высокий риск получить, допустим, повреждение связок голеностопа.

Как футболистам-любителям поддерживать форму на карантине?

Сейчас точно не получится полноценных тренировок. Необходимо просто поддерживать себя в форме (насколько это возможно): использовать все доступное оборудование, тренироваться чаще и выполнять по возможности более сложные и многофункциональные упражнения: приседания, выпады, рывки на небольшом расстоянии (насколько позволяет пространство в квартире), прыжки.

Если нет ни беговой дорожки, ни велотренажера, нужно акцентировать внимание на упражнениях выше: выполнять их без отягощения, но с большим количеством повторений. То есть работать на выносливость, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие возможности бегать или крутить велосипед.

Думаю, что более актуальным будет совет на период, когда карантин закончится и можно будет возвращаться к тренировкам. Какими бы ни были ощущения и насколько велико не было желание, важно помнить, что организм не готов сразу вернуться на тот уровень физического состояния, на котором он был до карантина. Необходимо входить в ритм постепенно и не допускать резкого увеличения нагрузок. К примеру, если это тренировочная игра – лучше начинать с небольшого темпа».

Фото: vk.com/aflmoscow