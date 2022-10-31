Сложный вопрос из «Что? Где? Когда?»: каких академиков Екатерина II без суда отправляла в ссылку?

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В «Что? Где? Когда?» состоялась вторая игра зимней серии. Против телезрителей сыграла команда Андрея Козлова. Для Козлова эта игра стала 60-й в телеклубе – четвертый показатель после Виктора Сиднева, Максима Поташева и Александра Друзя. Он играет в ЧГК с 1988 года.

Скриншот из трансляции Первого канала

Против знатоков сыграла академик Татьяна Медведева из Саратова. Им вынесли черный ящик:

«В 1795 году Екатерина II без суда и следствия приказала удалить из столицы пять академиков, среди которых были два коллежских асессора, секунд-майор, подпоручик и секретарь, отправив их в уездные города.

Вступив на престол, Павел I стал отпускать из тюрем и ссылок тех, кто был наказан Екатериной. Но на этих академиков его милость не распространилась.

В черном ящике находится главное орудие этих самых академиков, с помощью которого они наносили вред обществу» .

На обсуждение этого вопроса команда использовала сэкономленную минуту, но не придумала правильной версии. Свой вариант давал Михаил Мун: он предположил, что в черном ящике находятся принадлежности художников – те могли неправильно рисовать Екатерину II.

Правильный ответ – игральные карты. Карточными академиками в XVIII веке называли шулеров. Этот вопрос стал лучшим на игре. Медведева входит в академию телезрителей, а в 2009 году выиграла «Бриллиантовую сову».

Скриншот из трансляции Первого канала

Историк Николай Чечулин писал, как развилось карточное направление во время царствования Екатерины II: «Вместе с роскошью усилилась до страшных размеров карточная игра; о развитии ее в столицах есть упоминания еще раньше; в провинции же она была прежде известна гораздо менее и составляла принадлежность лишь общества более богатых и образованных людей.

Но, начиная с конца 80-х годов, дворяне почти только и делают, что сидят за картами, и мужчины, и женщины, и старые, и молодые; садятся играть с утра, зимою еще при свечах, и играют до ночи, вставая лишь пить и есть... Составлялись компании обыграть кого-нибудь наверняка; поддерживать себя карточною игрой нисколько не считалось предосудительным».

Екатерина II запрещала азартные игры. По ее указам, мошенничество преследовалось законом. На практике игра в карты не наказывалась, если не была противозаконной. После смерти Екатерины II интерес к карточным играм не снизился. Князь Петр Вяземский вспоминал:

«Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты – одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается страсть к игре, но к игре так называемой азартной. Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями.

Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин во время пребывания своего в Южной России куда-то ездил за несколько верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою».