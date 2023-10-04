Ювелирный гол вундеркинда «Торпедо»: забил из-за ворот – от шлема вратаря

«Вася, ну кто его не знает?»

Бомбардирская гонка суперзвеньев «Авангарда», «Спартака» и «Динамо» настолько увлекает (заняли топ-8 по очкам в лиге и постоянно меняются местами), что легко забыть о том, что кто-то еще в этом сезоне набирает очки. А там, на задворках десятки лучших, вообще-то множество интересных персонажей, но среди них, конечно, выделяется Василий Атанасов – главная молодая рок-звезда лиги.

У нападающего 15+13 в 31 матче, но за ним стоит следить не из-за резальтативности, а ради его игры. К примеру, последний его гол – в понедельник в ворота «Барыса» – выглядел вот так:

Если не успели рассмотреть – еще раз. Атанасов после матча уверял журналистов, что знал, куда бросает, и специально выцеливал удачный рикошет от вратаря. Разумеется, после этого в Нагорном дворце спорта профсоюзов заиграл хит группы «Браво» – «Вася».

Этот шайба хоть и не стала победной, но оказалась очень важной – «Торпедо» вышло вперед в счете и в следующие 10 минут обеспечило себе преимущество, которого хватило до конца матча.

«Мы очень давно ждали таких голов, – отметил Игорь Ларионов на пресс-конференции. – Потому что нам не хватало голов, которые, скажем так, необычные. Мусорные, с добивания, с подставления – как угодно, гол за 0,04 секунды до конца Фирстова – вот эти все голы, рабочие, они хорошие. Но от Пайнэпла ты ожидаешь именно трюков – хотелось бы, чтоб их было больше. Мы рады, когда парень, выходя на игру, делает нестандартные вещи, которые развлекают любителей хоккея. Когда парень неординарный, когда парень обладает большим количеством трюков, это радует. Это всегда дает непредсказуемость, что он и показал в сегодняшнем матче. Это суперклассный элемент в его арсенале».

На самом же деле Атанасов просто прислушивается к словам тренера. На прошлой неделе хитом всех хоккейных телеграм-каналов стал момент, где Василий жонглирует шайбой во время игры с «Сибирью» и даже перебрасывает соперника.

Тогда Ларионов одобрил технику игрока, но пожелал, чтобы красивые моменты еще и приносили угрозу. Спустя неделю – выполнено.

Это это далеко не разовые акции даже в этом сезоне. Помните гениальную передачу на Летунова? А дриблинг в матче против СКА?

За счет таких нестандартных действий 21-летний нападающий «Торпедо» умудрился обзавестись поклонниками не только в Нижнем, но и в других городах: он даже на выезде собирает подарки, а на трибунах попадаются болельщики с ананасом вместо шапки на голове.

Вряд ли Василий догонит лидеров в гонке бомбардиров или снайперов (хотя у него и так приличный график), но в плане всенародной любви болельщиков вряд ли кто-то приблизится к Атанасову.

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Фото: hctorpedo.ru