Аномалия в топ-матче: ЦСКА дважды пропустил в большинстве. Супертройка «Авангарда» наказала москвичей за все

4:6, Федотов не помог.

Про такие мощные матчи принято говорить, что это был «уровень плей-офф» – но в плей-офф вы нечасто увидите 10 шайб и такие неуверенные действия в обороне и воротах. Скорее, игра ЦСКА и «Авангарда» – ради чего случайный зритель и включает регулярный чемпионат КХЛ. надеясь наткнуться на что-то подобное. То, что устроили сегодня в Москве называется шоу – яркое, дорогое и безумно увлекательное.

Хотя для армейских болельщиков это был, скорее, театр абсурда. Смотрите: 93 броска (41 – в створ), больше 22 минут в атаке, заметное преимущество на вбрасываниях (31 против 15), 4 гола, в конце концов – и все равно поражение. Третье подряд.

И ведь на простую неудачу не спишешь: в этот вечер ЦСКА умудрился дважды пропустить в большинстве, заработать два подряд удаления за нарушение численного состава (с них «Авангард» забил победный гол), а в середине третьего периода – через 12 секунд после, казалось бы, переломной шайбы – оборона москвичей позволила Буше сделать хет-трик и вернуть +2 в счете.

Летящие на лед кепки в честь игрока гостевой команды – как еще один укол в сторону ЦСКА и его болельщиков (которые, кстати, сегодня завелись – их было неплохо слышно).

Два гола в меньшинстве – аномалия. Но абсолютно заслуженная

Именно Рид Буше – один из главных героев вечера: на его счету не только последний гол, но и все чудеса в меньшинстве. Может быть, лидерство «Авангарда» не вытекало в первом периоде из ходы игры, но какая разница, если у Омска хватает класса, чтобы просто казнить за ошибки в полумоментах?

● На 17-й минуте армейцы потеряли шайбу в чужой зоне и не заметили, как к ним за спины забрался соперник – в итоге выход один-на-один.

● На 24-й – Шарипзянов заблокировал бросок и сам же разогнал контратаку. Итог – идеальное попадание Рида.

Это только восьмой дубль в меньшинстве за всю историю КХЛ. При этом американец стал первым, кто смог довести дело до хет-трика в матче.

Можно (и нужно) восхищаться Ридом – он сегодня заслужил, но стоит обратить внимание на то, что лучший снайпер «Авангарда» вообще выходит в меньшинстве – хотя ему хватает работы и в зеркальной ситуации, и в равных составах. У Буше хватает сил на все, а Михаил Кравец, похоже, не боится его загонять.

У Омска рулит суперзвено. Да, опять

При этом нельзя сказать, что Буше – главная звезда команды. У Омска снова появилась ударная тройка, которая может сама спокойно вытащить матч – чаще всего так и происходит. Сегодня ее игроки поучаствовали во всех шести (!) голах «Авангарда».

Просто взгляните на таблицу бомбардиров лиги:

А теперь – на список снайперов.

Пока все восхищались спартаковским звеном, Спунер окончательно нашел химию с Буше и Ткачевым – и «Авангард» породил сочетание, которое сейчас выглядит не хуже прошлогоднего. Кто-то сейчас вспоминает Найта и его уход, который казался катастрофой для омских болельщиков?

Да, Спунер влился не сразу, и по ходу регулярки на его месте пробовали других центров, но, кажется, дело было в том, что Райан присоединился в последний момент и не проходил полную предсезонку с командой. К ноябрю же сидит между Ткачевым и Буше как влитой. Хотя со вбрасываниями (сегодня – 2 из 10) надо что-то делать – именно поэтому в спецбригаде большинства с ними выходит Валентин Пьянов (10 из 16 за вечер).

Но на одном взаимопонимании тройка Ткачев – Спунер – Буше не могла бы вывозить матчи. Тут важно еще и то, что все трое – супертоповые нападающие. И это проявляется в мелочах.

Например, как Рид подрабатывает в воздухе не слишком удобную передачу и убегает ко второму голу в меньшинстве.

Ну или как Райан в касание бросает с подкидки Владимира:

В составе ЦСКА, безусловно, тоже есть классные нападающие, но настолько классной тройки сейчас нет.

У «Авангарда» все хорошо, но есть нюансы

«Авангард» выдал пятиматчевую победную серию, хотя четыре игры пришлись на один из самых лютых выездов в сезоне (где СКА и ЦСКА). Омичи теперь идут четвертыми на Востоке, а по потерянным очкам – и вовсе вторыми. Разговоры о возможной отставке Кравца снова утихли, а супертройка «ястребов» всем составом гонится за Голдобиным в списках снайперов и бомбардиров.

Вроде бы все отлично. Но на самом деле проблемы «Авангарда» никуда не делись. У клуба по-прежнему дисбаланс: в атаке есть топ-3, который вывозит и решает, и боттом-9 – три тройки, по уровню тянущие на добротные третьи-четвертые звенья, но явно не на второе. Гераськину дали контракт сразу до 2027-го, но последний раз он забивал в сентябре и при этом нахватал «-8» в полезность. У Николишина нет стабильности что в результативности, что на точке (в матче с «Динамо» взял 1 вбрасывание из 18). А кто выйдет с ними третьим в следующий раз – загадка, скорее, для «Битвы экстрасенсов».

К обороне тоже хватает вопросов – даже на этом выезде Омск в среднем пропускал по 3 шайбы, и никто из защитников не сыграл безупречно. Может быть, Шарипзянов (с ЦСКА – 1+1 и 6 блокированных), но и он чудил на старте регулярки.

Хотя один из ключевых моментов – все же вратарский. Василий Демченко доигрался до того, что не попадает даже в заявку на матч, а в клубе ждут восстановления Ильи Проскурякова, которого изначально вообще брали на двусторонний контракт – чуть ли не под ВХЛ. Мишуров тащит все, что можно – но в топ-клубе нужно ловить и то, что нельзя.

При этом, когда команда начинает разваливаться, а журналисты уже готовы выдать Кравцу трудовую книжку, «Авангард» собирается и выдает результат при весьма приятной игре. В основном, конечно, за счет тройки Спунера. Хватит ли ее на всю регулярку и появится ли у Омска второе звено – вот две новые интриги, которые сделают и без того классный сезон еще интереснее.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: ХК «Авангард» Омск