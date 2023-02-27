Черный день Никишина.

Каждый игровой день Кубка Гагарина-2023 – чистый восторг! Очень хочется, чтобы такой первый раунд не заканчивался – а он, к счастью, и не спешит. Предпраздничная среда подарила счет 2-2 в трех сериях, а в четвертой хоть и 3-1, но там был очень напряженный и зрелищный овертайм. Даже два.

Среди результатов седьмого дня плей-офф выделяются, конечно, победы «Нефтехимика» и минского «Динамо». Два андердога не отпустили чемпионов конференций и вернулись в свои серии. Кажется, и у СКА, и у «Ак Барса» есть общая проблема – они слишком рано поверили в успех.

СКА ждал своего шанса, дождался – и посыпался

Армейцы довольно спокойно начали первый период – атаковали, но при этом абсолютно никуда не летели. Да, были и броски, и моменты разной степени опасности, и даже большинство, но на этот раз Минск нарушил традицию СКА с голами в первом периоде. И кажется, это немного сказалось на игре гостей. Дискомфорт: со счетом 0:0 на второй и третий период они этой весной еще не выходили.

Важно отметить, что состав Питера отличался от победного: например, не было Жафярова из топ-6, у которого 3 очка в серии. А еще защитника Камалова (0+2) и нападающего Зыкова (0+1). Так нарушились не только сыгранные тройки, но и привычные спецбригады. И можно было бы подумать, что дело в травмах и вынужденных заменах, но нет.

«Пожалели ли, что убрали Волкова и Жафярова? Мы никогда не жалеем о сделанном. Это решение было правильным. Сейчас посмотрим. У нас есть резервы. Ребята вернутся злее. И точно не будут играть, спустя рукава», – говорил Ротенберг. То есть СКА решил проводить ротацию – а то и воспитательные меры – прямо по ходу серии, в которой ведет всего 2-1. Немного надменно, не находите?

Хотя когда у тебя в составе Гусев – кажется, можно менять кого угодно, кроме него. А нет, нужен тот, кто будет отдавать передачи – как Никишин.

Вот где-то в этот момент, кажется, армейцы и подуспокоились: забили, тут же получили большинство, затем еще одно. Что может пойти не так?

Но спецбригады СКА не работали, а игрокам «Динамо» уже почти нечего было терять – счет 1-3 в серии стал бы приговором. Минск на характере, желании и, надо признать, фарте за 5 минут забросил 3 шайбы. Армейцы при своей немного вальяжной игре уже не могли устроить камбэк.

Хотите знать, что такое неудачный день – спросите Никишина

Защитник СКА нарисовал идеальную передачу на Никиту Гусева – и вполне мог бы стать одним из героев вечера. Но дальше у него началась какая-то невиданная полоса невезения.

Мартынов убегает в меньшинстве на 50-й минуте, его оттесняют с бросковой позиции, он делает прострел – шайба не доходит до партнера, но от клюшки Никишина залетает в ворота. 1:1.

55-я минута: Никишин катит к своим воротам, Николаев отражает шайбу – и прямо в конек партнеру. Так она снова залетает в сетку – 1:3.

Противоречивее сегодня день, наверное. только у Ярослава Бусыгина из «Витязя»: гол, два удаления, с которых забил «Локо», и рикошет от его клюшки в ворота Шикина во втором овертайме.

Виноват ли Никишин в двух голах? Ну разве что выбором позиции, да и то не факт. Такое случает. Минус: клюшка. Плюс: очень злой Александр на пятый матч.

Омск поучаствовал в победе над Питером

Чем бы ни закончилась эта серия, но Минск уже пишет историю – счет 2-2 у «Динамо» был только однажды: когда белорусы рубились с легендарным «Локомотивом» в 2011-м. А у СКА так и вообще больше одного кубкового матча не выигрывали.

Любопытно, что вклад в сегодняшнюю победу сделала команда вообще из другой конференции – «Авангард». Автор ключевой шайбы – Дмитрий Соколов – по факту игрок «ястребов»: еще в конце июля Минск взял омского воспитанника в аренду, и нападающий выдал неплохой дебютный сезон в КХЛ: 11+5 – и это при среднем времени 10:32 за матч.

Крэйг Вудкрофт не всегда был доволен игрой Соколова, но, зная бросок игрока, дал во вторник ему место в спецбригаде. Дмитрий не подвел.

Это первый гол Соколова в плей-офф КХЛ вообще. Интересно, что за вечер он сыграл только 5:25 – из них 2:05 в большинстве. В раздевалке партнеры признали его лучшим игроком матча.

И тут возникают две интриги: сколько ему дадут времени в пятой игре и кто продержится в Кубке Гагарина-2023 дольше – «Авангард» или Соколов? Не торопитесь с ответом – этот плей-офф непредсказуем.

1-й раунд

Счет в серии – 2-2