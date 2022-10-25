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«Авангард» нашел топ-звено: 13 очков на троих против «Барыса», у Найта – хет-трик

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Ткачев + североамериканцы = 🔥

Редкая ситуация для сезона-2022/23 и совсем уникальная в истории «G-Drive Арены» – «Авангард» выиграл два матча подряд. Хотя гораздо важнее четырех очков сейчас то, что у команды наконец-то появилась осмысленная игра и окончательно сформировалось ударное звено – а с этим прежде были проблемы.

К примеру, Дмитрий Рябыкин долго пытался найти тройку, которая будет приносить результат (и так не нашел): команда посыпалась на старте – и тренер суматошно стал тасовать сочетания. Он практически сразу отказался от звена Ткачев – Найт – Буше, которое начинало матчи с Минском и СКА – хотя с «Динамо» они организовали две шайбы. Рябыкин решил пробовать дальше – а вернуться к этому варианту ему сначала помешала травма канадского центра, а потом собственная отставка.

Михаил Кравец же наоборот решил не метаться, а сделать упор на связку Ткачев – Буше на флангах. Успел, правда, попробовать вариант с Телегиным, но этот эксперимент быстро свернули – и тройка приобрела окончательные очертания.

В двух последних домашних матчах Найт, Буше и Ткачев выходили у «ястребов» на стартовое вбрасывание – и «Авангард» взял обе игры, а тройка организовала 7 шайб из 10.

Против «Барыса» вообще был бенефис – сразу 5 шайб, причем все в равных составах. В сумме за вечер звено Найта набрало 13 очков: по 5 (1+4) очков у Буше и Ткачева и 3+0 у самого Корбана. Другие тройки, в общем-то, могли просто отдыхать на скамейке – североамериканцы с бывшим игроком «Кингс» просто разрывали соперника.

«В чем секрет результативности нашего звена? Мы играли с Буше в «Авангарде» и раньше, сейчас он вернулся. Ткачев обладает отличными навыками, он очень одаренный плеймейкер. Сегодня, вы видели, он раздавал такие передачи, что сделал всю работу за меня. Большая удача играть с такими партнерами. Думаю, мы находим уверенность и «химию» друг с другом. Такие партнеры – привилегия», – нахваливал Корбан Найт товарищей после матча.

Возможно, прошлому тренеру «Авангарда» стоило проявить чуть больше терпения – ведь у Кравца всего за несколько матчей вместе это звено ворвалось в топ самых результативных троек.

Причем большую часть шайб Найт, Буше и Ткачев забросили в равных составах – и благодаря матчу с «Барысом» сразу залетели в топ-5 по этому показателю.

Благодаря такой феерии звена «Авангард» заполз в зону плей-офф на Востоке. На игру команды в последних матчах приятно смотреть (пусть и не все 60 минут), а в составе наконец-то появилась стабильность. Кажется, сезон для Омска только начинается.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Барыс 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Дата проведения
25 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Буше (Ткачев)
2:0 – 24 Найт (Ткачев, Буше)
3:0 – 26 Ткачев (Буше)
4:0 – 36 Найт (Ткачев, Буше)
5:0 – 46 Брюквин (Дергачев)
6:0 – 58 Найт (Буше, Ткачев)
Вратари: Демченко 18/18 – Бояркин 15/18, Гудачек 7/10.

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