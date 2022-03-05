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Новый тренд КХЛ – голы в меньшинстве. «Авангард» так ошарашил казанцев, а теперь «Магнитка» повторила трюк с «Барысом»

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И снова 2 гола!

Вы наверняка слышали, что в самой громкой серии первого раунда «Авангард» ведет 2-0 у Казани, но могли упустить, каким образом он забрал второй матч. Важнейшие шайбы – и победную в том числе – Омск забросил, играя в меньшинстве, 4х5.

И между этими моментами прошло около 13 минут – «Ак Барс» так и не смог прийти в себя. «Эти два гола были ключевыми, – грустно признал Дмитрий Квартальнов. – Вроде бы ждешь своих шайб в большинстве, а получилось наоборот».

Но оказалось, что в акции «Забей два гола в меньшинстве – получи победу» участвует не только «Авангард». «Магнитка» повторила абсолютно тот же трюк в Нур-Султане – и начала еще в первом периоде.

Денис Зернов отправился на второй минуте в штрафной бокс за толчок на борт, а Семен Кошелев убежал к чужим воротам с шайбой – 0:1.

Джош Карри был удален за подножку на 21-й минуте, а Павел Акользин просто пробежался по прямой, никого не замечая, на 23-й – 0:2.

Вообще складывалось ощущение, что «Магнитка» прямо делала ставку на игру в меньшинстве: к 21-й минуте у гостей было уже 6 (!) удалений – то есть на тот момент они больше играли вчетвером, чем впятером.

Как ни странно, но именно за счет этого «Металлург» обеспечил себе необходимое преимущество, которое на всякий случай развил в равных составах.

Уральцы повели в серии – 2-1. Ждем, кто следующим подхватит новый тренд в плей-офф.  

Кубок Гагарина

1-й раунд

Барыс – Металлург Мг 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)
Дата проведения
5 марта, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Кошелев (Земченок, Акользин)
0:2 – 23 Акользин ()
0:3 – 25 Майе (Неколенко, Минулин)
0:4 – 36 Дронов (Карпов, Голдобин)
0:5 – 45 Карпов (Голдобин, Зернов)
1:5 – 50 Волк (Лилья)
2:5 – 52 Михайлис (Савицкий, Волк)
3:5 – 60 Куник (Волк, Морроу)

Счет в серии – 1-2

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Фото: hcbarys.kz

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