Новый тренд КХЛ – голы в меньшинстве. «Авангард» так ошарашил казанцев, а теперь «Магнитка» повторила трюк с «Барысом»

И снова 2 гола!

Вы наверняка слышали, что в самой громкой серии первого раунда «Авангард» ведет 2-0 у Казани, но могли упустить, каким образом он забрал второй матч. Важнейшие шайбы – и победную в том числе – Омск забросил, играя в меньшинстве, 4х5.

И между этими моментами прошло около 13 минут – «Ак Барс» так и не смог прийти в себя. «Эти два гола были ключевыми, – грустно признал Дмитрий Квартальнов. – Вроде бы ждешь своих шайб в большинстве, а получилось наоборот».

Но оказалось, что в акции «Забей два гола в меньшинстве – получи победу» участвует не только «Авангард». «Магнитка» повторила абсолютно тот же трюк в Нур-Султане – и начала еще в первом периоде.

Денис Зернов отправился на второй минуте в штрафной бокс за толчок на борт, а Семен Кошелев убежал к чужим воротам с шайбой – 0:1.

Джош Карри был удален за подножку на 21-й минуте, а Павел Акользин просто пробежался по прямой, никого не замечая, на 23-й – 0:2.

Вообще складывалось ощущение, что «Магнитка» прямо делала ставку на игру в меньшинстве: к 21-й минуте у гостей было уже 6 (!) удалений – то есть на тот момент они больше играли вчетвером, чем впятером.

Как ни странно, но именно за счет этого «Металлург» обеспечил себе необходимое преимущество, которое на всякий случай развил в равных составах.

Уральцы повели в серии – 2-1. Ждем, кто следующим подхватит новый тренд в плей-офф.

1-й раунд

Счет в серии – 1-2

Фото: hcbarys.kz