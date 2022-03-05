Новый тренд КХЛ – голы в меньшинстве. «Авангард» так ошарашил казанцев, а теперь «Магнитка» повторила трюк с «Барысом»

И снова 2 гола!
Вы наверняка слышали, что в самой громкой серии первого раунда «Авангард» ведет 2-0 у Казани, но могли упустить, каким образом он забрал второй матч. Важнейшие шайбы – и победную в том числе – Омск забросил, играя в меньшинстве, 4х5.
И между этими моментами прошло около 13 минут – «Ак Барс» так и не смог прийти в себя. «Эти два гола были ключевыми, – грустно признал Дмитрий Квартальнов. – Вроде бы ждешь своих шайб в большинстве, а получилось наоборот».
Но оказалось, что в акции «Забей два гола в меньшинстве – получи победу» участвует не только «Авангард». «Магнитка» повторила абсолютно тот же трюк в Нур-Султане – и начала еще в первом периоде.
Денис Зернов отправился на второй минуте в штрафной бокс за толчок на борт, а Семен Кошелев убежал к чужим воротам с шайбой – 0:1.
Джош Карри был удален за подножку на 21-й минуте, а Павел Акользин просто пробежался по прямой, никого не замечая, на 23-й – 0:2.
Вообще складывалось ощущение, что «Магнитка» прямо делала ставку на игру в меньшинстве: к 21-й минуте у гостей было уже 6 (!) удалений – то есть на тот момент они больше играли вчетвером, чем впятером.
Как ни странно, но именно за счет этого «Металлург» обеспечил себе необходимое преимущество, которое на всякий случай развил в равных составах.
Уральцы повели в серии – 2-1. Ждем, кто следующим подхватит новый тренд в плей-офф.
1-й раунд
- Дата проведения
- 5 марта, 16.30, «Барыс Арена»
Счет в серии – 1-2
«Авангард» дважды забил в меньшинстве за 13 минут – и прибил этим казанцев! «Ак Барс» горит 0-2 в серии
«Авангард» авторитетно забрал еще один матч в Казани. В третьем периоде «Ак Барс» был просто нулевым
«Родион, это для тебя». «Салават» без иностранцев разобрался с «Сибирью» и поддержал Амирова
Фото: hcbarys.kz
Комментарии