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Разин красиво убрал «Динамо» в первом матче. Кажется, «Северсталь» готова к сенсации

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Якоб Стенквист
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Если вы еще не нашли для себя интересную серию в плей-офф КХЛ, то вот бесплатный совет – выбирайте матчи «Северстали» Андрея Разина.

Во-первых, здесь есть история. Год назад «Динамо» и «Северсталь» уже пересекались – получилось драйвовые 6 матчей, в которых Череповец не просто выживал против более классного соперника, но и наносил очень болезненные уколы.

Во-вторых, это классическая история Золушки – один из самых скромных бюджетов в КХЛ против команды, которая может себе позволить Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. Спорт очень любит такие истории, а если они заканчиваются успехом, то сразу хочется сказать: я видел это!

И в-третьих, здесь должен быть качественный кубковый хоккей. У Разина очень обученная команда – класса нет, но есть движение, эффективные ходы, а сегодня еще сработало большинство.

Вот гол Стенквиста.

А это – Вовченко.

Две шайбы, как иллюстрация проблем «Динамо» на старте серии: очень средний матч провел голкипер Иван Бочаров, а полевые проваливались в позиционной игре.

У этого есть вполне логичное объяснение – большая часть состава сидит без хоккея с начала января. У «Динамо» есть преимущество в классе, но чтобы его реализовывать, нужен тонус, которого не может быть после двухмесячного простоя – это приводит к тому, что треть бросков команды наносят защитники Сергеев и Войнов, а Рашевский и Петтерссон не попадают по воротам ни разу.

А еще – к тому, что нас ждет очень интересная серия. Спасибо Андрею Разину и паузе на Олимпиаду.

Динамо Москва – Северсталь 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Дата проведения
2 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Стенквист (Пилипенко)
0:2 – 17 Хабаров (Макеев, Гуслистов)
1:2 – 25 Войнов (Шипачев)
2:2 – 27 Галиев (Войнов, Линдберг)
2:3 – 31 Вовченко (Гераськин, Пилипенко)
2:4 – 33 Морозов (Няттинен, Хлыстов)
2:5 – 46 Няттинен (Лишка, Морозов)
3:5 – 57 Игумнов (Фисенко)
3:6 – 60 Гераськин (Думбадзе)
Вратари: Бочаров 15/19, Еременко 8/9 – Подъяпольский 29/32.

Счет в серии – 0-1

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

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