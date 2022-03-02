Разин красиво убрал «Динамо» в первом матче. Кажется, «Северсталь» готова к сенсации

Если вы еще не нашли для себя интересную серию в плей-офф КХЛ, то вот бесплатный совет – выбирайте матчи «Северстали» Андрея Разина.

Во-первых, здесь есть история. Год назад «Динамо» и «Северсталь» уже пересекались – получилось драйвовые 6 матчей, в которых Череповец не просто выживал против более классного соперника, но и наносил очень болезненные уколы.

Во-вторых, это классическая история Золушки – один из самых скромных бюджетов в КХЛ против команды, которая может себе позволить Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. Спорт очень любит такие истории, а если они заканчиваются успехом, то сразу хочется сказать: я видел это!

И в-третьих, здесь должен быть качественный кубковый хоккей. У Разина очень обученная команда – класса нет, но есть движение, эффективные ходы, а сегодня еще сработало большинство.

Вот гол Стенквиста.

А это – Вовченко.

Две шайбы, как иллюстрация проблем «Динамо» на старте серии: очень средний матч провел голкипер Иван Бочаров, а полевые проваливались в позиционной игре.

У этого есть вполне логичное объяснение – большая часть состава сидит без хоккея с начала января. У «Динамо» есть преимущество в классе, но чтобы его реализовывать, нужен тонус, которого не может быть после двухмесячного простоя – это приводит к тому, что треть бросков команды наносят защитники Сергеев и Войнов, а Рашевский и Петтерссон не попадают по воротам ни разу.

А еще – к тому, что нас ждет очень интересная серия. Спасибо Андрею Разину и паузе на Олимпиаду.

Счет в серии – 0-1

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов