Под впечатлением – 22. Неделя 15. Демонический голос, пингвины и дельфины, неудавшийся отскок

«49ерс» — «Сихокс» 21:13

Ну если этот парень в своей третьей игре уже готов делать двойные памп-фэйки перед броском в тачдаун, то кто мы такие, чтобы не верить в него? Но всё же выскажем очередную малюсенькую порцию похвалы в адрес защиты «Найнерс», которая за исключением провала с «Чифс» выдает просто феноменальный сезон и должна тащить команду и в плей-офф, и Кристиана Маккефри, идеально вписавшегося, как и ожидалось, в это нападение.

Защита «Сихокс» против выноса, конечно, ужасает, но давайте смотреть правде в лицо – игру такой, какой она была, сделал фамбл Хомера. И вообще – в этом сезоне у «Сиэтла» нет ни единой игры без потери в нападении. Таким вот образом в итоге и получаем 7-7 и фактически необходимость выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы выйти в плей-офф.

«Колтс» — «Вайкингс» 36:39

Если бы у Мэтта Райана была возможность забыть два дня из своей жизни, мы точно знаем какие дни это бы были. Хотя, судя по второй половине этого матча, Мэтт уже потерял память в раздевалке, ведь он так и не вспомнил как играть в футбол. А вообще – существует ли массовая амнезия? Защита «Колтс» ведь тоже была больше похожа на пустых гомункулов, чем на футболистов. Все мечты Джеффа Субботы о тренерской карьере разбились о...

…словно восставших из могил викингов! Все в крови, они стерли с лица потекший из-за плевков с трибун боевой раскрас и утерли нос всем, кто в перерыве советовал выключить этот матч. Думаем здесь невозможен анализ произошедшего, а достаточно просто сказать – это «Миннесота»-2022, детка!

«Рэйвенс» — «Браунс» 3:13

Что такое? На этот раз против вас играл не Митч Трубиски? Вот и приехали. Даже Джастин Такер устал тащить эту телегу и промахнулся. Если Ламар не вернется в ближайшее время «Балтимор» рискует остаться без ПО второй год подряд. Его просто съедят с потрохами, не оставив и следа. Ничего не получается у этой команды ни в защите, ни в нападении, ни даже в спец командах.

Со скрипом, но победили. Вот даже не знаем, что страшнее, что Уотсон от игры к игре не прибавляет или сколько капитала «Браунс» отдали вот за это? Если в следующем году он не заиграет так, как от него все ждут это будет похоже на обмен некоего Уилсона в «Денвер». А пока все, чем могут наслаждаться болельщики «коричневых» это выносная игра, и дай бог, чтобы эта игра не кончилась раньше, чем они найдут квотербека.

«Долфинс» — «Биллс» 29:32

Пингвины, ой, то есть «Дельфины» сражались достойно, несмотря на погоду. В первой половине они разогревались, но во второй взорвались по полной и показали, что способны играть с любым соперником в этой конференции и первая победа на Баффало была не случайная. Для победы не хватило совсем немного.

«Биллс» бодро начали, но потом в какой-то момент остановились и показалось, что и эту игру они отдадут, но пришедшая на помощь буря смогла зарядить северных бизонов на последний рывок и они выгрызли эту победу у теплокровных «Майами». Джош Аллен провел великолепный матчи и дотащил нападение команды до победного филд-гола, который эффектно реализовали на фоне поднявшейся метели.

«Стилерз» — «Пэнтерс» 24:16

Приз «****** года» достается Маркусу Аллену, который во время таймаута перед 4 и 27 умудрился поймать неспортивку и подарить сопернику первый даун. В остальном же Питтсбург был на голову сильнее соперника, закрыв тому вынос и вынося сам стабильно и хорошо. Чего только стоит драйв из 21 розыгрыша занявший почти 12 минут в третьей четверти. Соперники просто физически не могли набирать очки.

А ведь дивизион так близко и так далеко. Словно мираж какой-то к которому ты бежишь, но не можешь приблизиться. Вынос выключили и остался только Сэм Дарнольд, который, к слову, выглядел неплохо, а учитывая, что Каролина не будет выбирать в топ 5 драфта может еще годик попылить за команду из Шарлотт. Другой вопрос, куда испрарилась защита, которую на винтики разбирал великий и ужасный Митч Трубиски.

«Иглс» — «Беарз» 25:20

Ну очень странный матч от Хертса. Вроде и 300 ярдов в сумме на приёме у двух ресиверов, но два перехвата и невнятный процент комплитов. Понятно, что мотивации сейчас не особо хватает, но может за МВП побороться нормально на финише? Впереди у «Фили» бой с «Далласом» – ещё одними мастерами недооценки соперников.

Пятёрка за старание, но вот Велусу Джонсу мяч лучше в руки не давать вообще. Парень 11 раз за сезон его коснулся и потерял уже трижды. Обычно такие новички вылетают в ближайшее же межсезонье, но парня из 3-го раунда еще, видимо, подержат. А так – что защита, что нападение – молодцы, старались как могли.

«Чифс» — «Хьюстон» 30:24 (ОТ)

Нет, ребята, давайте по-честному – если вы все там смеялись над потугами «Ковбойз» в матче с «Хьюстоном», то давайте и тут отмазки для «Чифс» не искать. А то – «ну ресиверов нет», или «не ловят они». Признайте – нынешние «Чифс» это не та машина, что сошла с конвейера, а та, что уже покаталась по дорогам. Где то бампер не держится, где-то крыло поцарапано. А то может и один из механиков её ни черта на эту работу не годится? Благо хоть водитель не первую тысячу отъездил и справляется со всем сам.

Может «Теннесси» уже пора начинать переживать? Что-то слишком в хорошей форме «Тексанс» к их матчу подходят. Дважды сейчас не вышло, а тут вдруг каааак пропустят опять 200 ярдов от Хенри…Но если серьезно, то недооценивать сейчас «Хьюстон» не стоит никому, а то это чревато. Хотя мы понятия не имеем, почему и как это происходит.

«Ковбойз» — «Джэгуарс» 34:40 (ОТ)

На прошлой неделе отскочили, но на этой уже не смогли. А ведь был шанс закончить вообще все, когда Лоуренс потерял мяч за несколько минут до конца игры, но «Ковбойз» не были бы ковбойз, если бы не чокнули игру или две в регулярном сезоне. А еще вопрос, вы уверены, что в команде пропускающей 40 очков играет кандидат на защитника года?

Тревор Лоуренс вроде бы не баст. Наверное так стали думать после этой недели болельщики команды из Джексонвиля. Он методично и хладнокровно разбирал защиту соперника, не позволяя «Ковбоям» оторваться в счете. Он и Зей ловлю все раз в год Джонс. После результатов этой недели будущее Джексонвиля в ПО в их руках им всего-то надо выигрывать все оставшиеся матчи и они возьмут дивизион.

«Фэлконс» — «Сейнтс» 18:21

ТЫ! НЕ! ГОТОВ! Кажется этот демонический голос с небес слышали даже мы в трансляции. Только вот это был Маркус Мариотта, подкравшийся к микрофону от стадионных динамиков, увидев в статистике 97 ярдов на пасе у Дезмонда Риддера. Может это не они такие, а участь у квотербеков «Атланты» теперь такая? После одного незабвенного матча...Как вылечить эту франшизу?

Ожидание перед сезоном – Майкл Томас, Джарвис Лэндри, Крис Олави. Реальность в декабре – Крис Олави, Рашид Шахид, Джуван Джонсон. И Элвин Камара, до сих пор не набравший 1000 суммарных ярдов. Но они все равно ведут свой, почти гипотетический, бой. Для кого? Для чего? Чтоб не осталось проблем у посева пятого?

«Лайонс» — «Джетс» 20:17

Чего не занимать нынешним «Лайонс» так это, не раз упомянутого в Хард Нокс, упорства. Ощущение, что первую половину сезона они придерживались правила «нас бьют, а мы крепчаем», заматерев и выдав уже 6 побед за 7 игр. Каждый матч как последний и они об этом знают. Какой же длинный плей-офф нынче получается в Детройте – 10 игр минимум.

Ну, скажем прямо – не всё так плохо как могло быть. Хотя, поражение есть поражение, несмотря ни на какие классыне бомбы от Зака Уилсона. Теперь команде уже даже трех побед в оставшихся трех матчах может быть недостаточно для плей-офф. Но задел на следующий сезон сделан. Разве что главный вопрос любой команды НФЛ тут так и не решён до сих пор – кто ваш квотербек?

«Кардиналс» — «Бронкос» 15:24

Если хотите увидеть, как выглядят команды в одном шаге от неизвестности – взгляните на «Кардиналс». Бороться не за что, кто будет тренером в январе неизвестно, да даже кто будет стартовым квотербеком на первой неделе будущего сезона ещё непонятно. Глядишь так и улетят птички в никуда на годы.

Если хотите увидеть, как выглядят команды в одном шаге от неизвестности – взгляните на «Бронкос». Бороться не за что, кто будет тренером в январе неизвестно, да даже кто будет стартовым квотербеком на первой неделе будущего сезона ещё непонятно. Так вот и встретились два одиночества на высокогорье. Только зачем – сами не поняли.

«Тайтенс» — «Чарджерс» 14:17

Охххх, стул то под «Титанами» зашатался. Причем абсолютно непонятно в связи с чем они так просели. Теннехил вроде на месте, да во время игры он отходил, но в целом он на месте. Хенри на месте, защита вроде есть. Да, вместо Брауна у них теперь Беркс, который лечится и в полной мере Эй Джея он пока не заменил. Но костяк же команды остался. Что случилось то? Что сломалось?

Джастин Херберт провел неоднозначный матч, набрав под 400 ярдов без тачдаунов и с 2 перехватами, один из которых достоен отдельного хайлайта, но это не помешало его команде выиграть. Жаль, что все линейные не вернутся в этом сезоне и «Чарджерс» не предстанут в конце сезона во всей красе, но даже этот состав способен еще пошуметь.

«Бенгалс» — «Баккенирс» 34:23

Бери что дают и не забывай говорить спасибо. Такому ведь учат хороших мальчиков по имени Джо? Вот Бёрроу и подумал – я старших, конечно, уважаю, но и от подарков отказываться нельзя – и с благодарностью аж на 4 тачдауна принял все ошибки «Тампы». Теперь «Бенгалс» на первом месте в дивизионе и даже готовы бороться за посев повыше, ожидая любую ошибку «Чифс» и очное противостояние с «Биллс».

Все говорили про «Проклятье Каролины», а незаметно так оказалось, что есть и «Проклятье Сан-Франциско» – 12 из 13 команд игравших против «49ерс» проигрывали следующий матч (лишь колдун Махоумс избежал этих чар). Вот и «Бакс», с не менее великим колдуном удачи, Томом Бреди, редко когда дважды подряд играющим плохо, оступились на этом. Да так, что к пятой потере подряд уже и думаешь – ну точно сглазил кто-то. Что это было вообще такое то? Какой Мэтт Райан вас укусил?

«Пэтриотс» — «Рэйдерс» 24:30

Еще одни кандидаты на звание идиотов года это игроки скилл-позиций в «Патриотах». Как можно было додуматься до этого бреда? Вы проводите хорошую игру. Боретесь за место в ПО. Вам нужна эта победа, как воздух и все, что вы придумали – это бросить мяч Чендлеру Джонсу в руки? Или вы думаете, что нет разницы в какой игрок форме, главное, что Джонс на спине написано?

Вот это свезло так свезло. Эффектный стиф-арм от Джонса на Джонсе и мяч в зачетной зоне. Можно сказать уок-офф тачдаун занес ди-энд команды из Лас-Вегаса. Сама по себе игра была неубедительна. Вегас сохраняют шансы на ПО, но резонный вопрос витает в воздухе: А стоит ли им туда выходить с таким футболом, который они показывают?

«Джайентс» — «Коммандерс» 20:12

Все говорили, что это будет игра за плей-офф. Это будет игра уровня плей-офф. Проигравшая команда существенно осложняет себе задачу на выход в стадию матчей на вылет и вот «Гиганты» собрались, приехали и одержали столь нужную победу в этой встрече, отбившись в очень сложных ситуациях. Дэниэл Джонс не терял мяч и совершал важные и нужные броски. Брайан Деболл провел отличную работу с этим составом.

Эх, Рон. А ведь у вас была целая неделя отдыха между встречами с «Гигантами» и вот как вы подготовились? Ничего и сбоку бублик? Все-таки что-то с «Командорами» не то, им не хватает то ли линии нападения, то ли выноса, то ли квотербека. Скорее всего всего понемного, но тут возникает вопрос, а тот ли тренер у этой команды. Сможет ли он добавить этой комманде недостающих вещей.

«Рэмс» — «Пэкерс» 12:24

Все, магия Бейкера Мейфилда выветрилась вся на прошлой неделе. Оно в принципе и понятно. Классных квотербеков по середине сезона не отчисляют, а именно это с ним случилось в Каролине, которая предпочла ему Сэма Дарнольдьа. У «Рэмс» особенно и выбора то нет. У них нет настоящего и будущего нет. Все, что они могут это существовать.

Ну что, «упаковщики» смогут затянуть себя в раунд ВК или нет? Шансов немного, но за этим будет забавно наблюдать. Защита разваливается, а Роджерс сыгрываетс я с молодыми принимающими да так хорошо, что они отчисляют из состава Сэмми Уоткинса. В общем и целом заключительные три недели для болельщиков этой команды будут очень нервными.

Фото: REUTERS/ Joe Nicholson, Mark Konezny, Mike Dinovo, Kevin Jairaj, Kirby Lee