Под впечатлением – 22. Неделя 11

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«Тайтенс» – «Пэкерз» 27:17

Встречайте лучшего квотербека, лучшего бегущего, а может быть и лучшего ресивера команды – Деррика Генри из дома «Алабама». Царь, король, император, властелин сырноголовых и замерзших людей. Незахватываемый, неуловимый монстр с мячом в руках он снова сделал все, что бы защита соперника выглядела вымотанной и высушенной. Но и о вернувшемся Райане не стоит забывать. Он сегодня очень круто находил принимающих на третьих даунах.

Так, наша защита находится на поле всю вторую четверть, да да, вы не ослышались практически всю вторую четверть. И что же мы будем с этим делать? Брать таймауты что бы дать нападению соперника больше времени на выбор успешной комбинации у нашей зачетной зоны. План надежный, как швейцарские часы. Или нет? Единственная радость это то, что Уотсон в прошлой игре не был одномоментной вспышкой.

«Беарз» – «Фэлконс» 24:27

Вот мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает и песенку поет. К чему бы это могло быть? Да к тому, что нынешний сезон у Чикаго таким и получается, они вроде бы движутся вперед по ходу этого сезона, но каждый раз набивают себе шишки на лбу, спотыкаясь раз за разом. Очень непривычно было видеть, как Филдс пытается найти принимающего, а не просто бежит куда глаза глядят. Неужели он эволюционирует?

Защита таки смогла не проиграть на последних минутах, а нападение смогло набирать очки регулярно. Как говорится, Маркус Мариота собаку съел на скрэмблах и игре без принимающих и олайн. Возвращение же Паттерсона существенно помогло, чего стоит его возврат мяча в зачетку через несколько минут после того, как он сделал фамбл на отличном драйве. Битва за Юг НФК продолжается.

«Браунс» – «Биллс» 23:31

Защита «Браунс» как могла старалась держать команду на плаву. Тайлер Басс даже устал так часто выбегать на поле, явно не привык к такому. Но вот нападение «Браунс» без выносной поддержки могло работать только в «мусорное» время, когда всем всё стало ясно. «Кливленд» может спокойно доигрывать сезон, наслаждаясь скорым и ничем не отягощенным дебютом Дешона Уотсона, и снова надеясь на какое-то светлое будущее.

Хорошенько так знобит «Баффало» последние недели. И это они еще от морозов убежали. В этом матче они сумели избежать глупых ошибок, но зато с третьими даунами прям беда приключилась. Не одно так другое, и для главного контендера это не есть хорошо. Декабрь самое время, чтобы возвращаться к нормальной игре, а иначе можно не только первый посев не получить, на который и так уже куча претендентов, а еще и дома не сыграть ни разу.

«Иглз» – «Колтс» 17:16

«Орлы» чуть второй раз подряд не опозорились в прямом эфире. И если в игре с «Коммандерс» это можно списать на дивизион и что там борьба всегда на высшем уровне, то вот поражение команде человека с фамилией Суббота было бы сложно объяснить логически. Даже такая победа выглядит крайне сомнительно и качество игры оставляло желать лучшего. Это победа скорее вопреки, а не благодаря.

Эх, «Колтс», Колтс»! Вы почти смогли, почти дотерпели, не хватило каких-то пары минут для того, что бы одержать такую нужную и важную победу. Защита устала под конец и пропустила, а нападению не хватило качества исполнителей. Индианаполис абсолютно средняя команда и это межсезонье для них будет крайне интересным. Они должны решить куда двигаться дальше – к перестройке или продолжать попытки выиграть этим составом.

«Джетс» – «Пэтриотс» 3:10

Всё что нужно знать о нападении «Джетс» в этой игре, это 1,87 ярда за розыгрыш за всю игру и…2,8 дюйма за розыгрыш во второй половине. ДЮЙМА, твою мать!! Такого позора не знала земля футбольная…Очень жаль их защиту.

Нападению «Пэтриотс» тоже особо нечем гордиться, но по крайней мере они заходили в отдаленные районы половины поля соперника. Да, мазали филдголы и выиграли абсолютно сумасшедшим возвратом панта, но учитывая полную импотенцию их противника – это было ну очень посредственно.

«Рэмс» – «Сэйнтс» 20:27

Проблемы Стэффорда с головой очень серьезный звоночек для «барашков», и мы сейчас про реальные проблемы, а именно травмы головы. Это уже второй сотряс за 3 недели. Вообще после чемпионства команда будто выдохнула, расслабилась и ее полностью размотало. Травмы, плохая игра, отвратительный коллинг. Все смешалось в доме Маквеев. Как из этого выбираться вопрос открытый.

Ох уж эта Орлеанская зебра. То у них все плохо и они проигрывают «Стилерз», то все становится лучше и они выигрывают у «Рэмс». Хотя, чему мы удивляемся – это же яркий представитель дивизиона Юг. В этот раз они смогли включить Камару, и как только их бегущий начинает набирать ярды – это выливается в шанс на победу. Кстати, стоит отметить, что они выиграли без двух своих лучших дилайнеров.

«Лайонс» – «Джайентс» 31:18

Атака «Лайонс» конечно хороша в этом сезоне. Они практически в каждой игре набирают по 30 с лишним очков и на этой неделе это помогло им не позволить «Джайентс» сделать камбек. Ведь если сопернику надо догонять и много отыгрывать, а он не умеет в пас, то ваша команда в безопасности. Джамал Уильямс просто злой гений этого сезона. Вы дотащите команду до зачетки, а там уже я с 3 ярдов занесу тачдаун.

Да, без пасовой игры все же тяжело. Тяжело, когда не можешь соорудить камбек. Ведь выносом быстро очки набирать сложно, а когда соперник знает, что нужно закрыть именно вынос, а о пасе и думать не стоит, то вообще невозможно. «Джайентс» нужно придумать план Б. Ведь чем ближе Новый Год тем лучше команды будут готовы к их основному плану на игру – дать мяч в руки Баркли.

«Пэнтерз» – «Рейвенс» 3:13

Что бы вы выбрали – оставшись без квотербека играть вайлд-кэт весь матч, или остаться без выноса с Бейкером Мейфилдом в качестве квотербека? Для «Каролины» вполне себе свербящий вопрос. Стив Уилкс, услышав, что его хотят оставить главным тренером в «Пэнтерс» в межсезонье, быстро осознал, что именно за Бейкером будущее в этом сезоне. Умный ход.

То, что «вороны» спокойно долетят до плей-офф, с их то календарём, сомнений уже почти нет. Но такие вот матчи как сегодня совсем не вызывают положительных эмоций в плане их перспектив в плей-офф. Там ведь и защиты не хуже «Пэнтерс», и нападения куда более зажигательные. Как бы снова у разбитого корыта вайлд-кард раунда не остаться.

«Коммандерс» – «Тексанс» 23:10

Тренировочная неделя прошла успешно. Были отработаны пас, вынос, захваты, защита паса, давление на квотербека и все, что душе угодно. Кажется, что если бы команда просто вышла играть сама с собой ей было бы сложнее, а так легкая поездка в Хьюстон на экскурсию. Главный вывод, который сделал после матча Ривера – Тайлор Хайнеке будет стартовым квотербеком до конца сезона. Прощай, Карсон, сыграл ты на прощанье!

Тут все идет по плану. Первый общий выбор драфта почти в кармане и с выбранного курса ни в коем случае нельзя свернуть.

«Рэйдерс» – «Бронкос» 22:16 (ОТ)

Даванте Адамс говорит «Вы не готовы!». Говорит не только «Бронкос», но и конкретно Патрику Сёртейну, размотав того одним движением на победном приёме в овертайме. Жаль, что этот матч сможет лишь чуть поднять настроение грустному Дереку Карру и сохранить место Макдениэлса чуть более прохладным до поры до времени. На борьбу за плей-офф он уже не влияет.

Кто виноват во всех наших бедах? Ну конечно Мелвин Гордон. Увольняем и сейчас как заживём! Плевать, что мы весь сезон на третьих даунах предсказуемы как перспективы «Тексанс» в каждом сезоне. Плевать, что меняем плейколлеров как перчатки. Это просто Гордон очередной неожиданный фамбл у зачётки сделал. Так бы мы выиграли! Let`s ride again!

«Ковбойз» – «Вайкингз» 40:3

Зик, Майка! Отойдите от бедного викинга дальше чем на ярд! Хватит избивать мальчика, он ведь просто костюм после Хэллоуина не снял! Дак! Ну перестань уже засовывать мяч ему за шиворот! Иди на лавочку, дай Куперу поиграться. Тони! Да что ж такое! Кто тебе разрешил сесть за каток? Погляди, чью-то золотую цепочку раскатал в плоскую колбаску, ай-ай-ай… Всё, дети, хватит баловаться. Ну-ка все собрались вокруг меня и начинаем учить Фрэнка Синатру «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Не особо удивительно после семи побед подряд и столь эмоционально выматывающего матча с «Биллс» показать на следующей неделе вот такое…Точнее не показать вообще ничего. Но ничего -индейку в зубы, цепь на шею и в Бостон. Там говорят теперь тоже модно по 3 очка набирать.

«Бенгалс» – «Стилерз» 37:30

Ну все, Джо, не бойся. Тебе больше не придется с ними играть. Думается ты за всю оставшуюся регулярку бросишь еще перехвата 2. Хотя в этот раз нападение отработало на оценку пять с плюсом, набрав 37 очков. Ти Хиггинс был неудержим, а Самаджи Перин на приеме оказался неразгаданным неприкрываемым ребусом, занеся 3 тачдауна.

Команда провела лучшую половину в сезоне и нет ничего удивительного, что во второй нападение пропало. Сложно набирать очки, когда все свои 10 комбинаций ты показал сопернику в первых 2 четвертях и теперь они ко всему готовы и знают, какой персонал нужно ставить и куда бежать. Болельщикам «Стилерз» нужно надеяться на лучшее и верить что лысого шарлатана отправят на улицу с голой жопой по окончании сезона.

«Чифс» – «Чарджерс» 30:27

Складывается такое впечатление, что можно с этим составом делать что угодно, но они будут побеждать пока на поле Махоумс и Келси. Эти ребята настоящие роботы – не только не травмируются, но ещё и не ошибаются. «Чифс» продолжают движение к поставленной цели, но не без проблем, несмотря на наличие роботизированной парочки. Будет ли когда-то сбой в системе – вот вопрос.

Тааак, кто-то за годы так и не выучил, что оставлять Махоумсу даже минуту в концовке это не вариант? А если уж так получается, то твоя защита должна закрывать кого? Наверное голубя, гуляющего по бровке и водоноса, снующего там же, в придачу. Но никак не опаснейшего тайт-энда Лиги. Джастин Херберт старался как мог, но ему особо не помогли ни вернувшиеся ресиверы, ни защита, ни тренер, которому скоро уже пора.

«49ерс» – «Кардиналс» 38:10

Нападение «49ых» знатно повеселилось и наконец отобрало у защиты флаг победы хотя бы на этот матч. Босе и компании не пришлось тут особо напрягаться против Маккоя, которому они к слову уже проигрывали в прошлом сезоне, просто потому, что Гаропполо со всей своей группой звездных плеймейкеров планомерно уничтожали соперника. Сан-Фран вышли на первое место в дивизионе и впереди у них определяющий месяц сезона с непростыми соперниками.

«Не важно как ты выглядишь в сентябре, главное – как ты играешь в декабре и январе». Эту фразу кто только из тренеров не говорил. Но вот Клифф Кингсберри ей явно не соответствует, ведь его процент побед после первых 7 игр все эти годы падает в три раза. Так к плей-офф не подходят и туда не выходят. «Кардс» предстоит непростое решение в межсезонье, но вот кто сможет ужиться с Кайлером Мюрреем из вероятных тренеров – большая загадка.

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports, Troy Taormina-USA TODAY Sports, Brian Fluharty-USA TODAY Sports, Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports, Benny Sieu-USA TODAY Sports