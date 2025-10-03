Медведев о том, почему расстался с Серварой: «Была паника из-за результатов и того, как я чувствовал себя на корте»

Даниил Медведев объяснил, почему прекратил сотрудничество с Жилем Серварой.

Напомним, россиянин расстался с Серварой в конце августа. Француз с 2017 года тренировал Медведева.

– В Мадриде ты сказал, что для расставания с Жилем нужно либо выпасть из топ-20, либо ощутить панику. Ты пока еще в двадцатке (россиянин занимает 18-ю строчку в рейтинге – Спортс’’). Паникуешь сейчас? Из-за этого вы все-таки расстались?

– Было, да. Сейчас чуть меньше. Когда люди расходятся, это никогда не бывает по одной причине, их должно быть много. Результаты были неудовлетворительные, я чувствовал себя на корте недостаточно хорошо. К тому же мне 29 лет, и всегда было интересно попробовать что-то новое. Это был идеальный момент.

Расставание произошло почти сразу после US Open. Мы хорошо поговорили. Он был согласен, и мы закончили на хорошей ноте. Желаем друг другу только удачи.

Паника действительно была. И она, конечно, все еще есть, потому что я не там, где хотел бы быть. Но в Пекине было круто: я провел три отличные игры, а в четвертой подавал на матч. То есть мог выиграть в двух сетах. Попробую продолжать в том же духе, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

