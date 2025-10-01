  • Спортс
Турсунов о 70 невынужденных ошибках Швентек в матче с Наварро: «На фоне такой дичи проигрыш Мирры не кажется таким незаурядным»

Дмитрий Турсунов высказался о поражении Иги Швентек в четвертом круге в Пекине.

Полька уступила Эмме Наварро – 4:6, 6:4, 0:6. По ходу матча Швентек допустила 70 невынужденных ошибок.

«Матч не смотрел, но в какой вселенной можно было ожидать от Иги в два раза больше ошибок, чем ударов навылет? И где 70% очков, выигранных Наварро, были набраны на невынужденных ошибках от победительницы нескольких «Шлемов»? На фоне такой дичи проигрыш Мирры [Андреевой] не кажется таким незаурядным», – написал экс-20-я ракетка мира Турсунов в телеграм-канале.

Ранее Андреева проиграла в 1/8 финала Сонай Картал со счетом 5:7, 6:2, 5:7.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Турсунова
