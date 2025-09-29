Швентек о календаре: «Не думаю, что кто-то из топ-игроков может сыграть все обязательные турниры. Возможно, через несколько лет мне придется что-то пропускать»

Вторая ракетка мира Ига Швентек высказалась о трудном календаре.

В третьем круге тысячника в Пекине полька прошла Камилу Осорио – 6:0, отказ. Сегодня также с матчей снялись Лоис Буассон и парники Джулиан Кэш и Ллойд Глэсспул .

– Сегодня было много отказов. Мы видим, что Карлос [Алькарас] тоже испытывает проблемы в Токио. Это связано с усталостью в конце сезона? Как планировать расписание, чтобы избежать травм?

– Да, это хороший вопрос. Сезон длинный, во второй его части игроки устают. Азиатская серия самая сложная, потому что сезон почти заканчивается, а все равно нужно выкладываться.

Я пока не знаю, как будет выглядеть моя карьера через несколько лет. Возможно, мне придется выбирать и пропускать какие-то турниры, даже если они обязательные. С этими правилами WTA все стало довольно жестко для игроков.

Не думаю, что кто-то из топ-игроков реально сможет выполнить все требования – например, сыграть шесть турниров категории 500. Это просто невозможно впихнуть в календарь. Нужно быть умными и в первую очередь думать не о правилах, а о собственном здоровье. Это непросто.

Единственное, что я могу сейчас делать, – просто заботиться о своем теле и восстановлении. У меня есть хорошая команда вокруг, которая в этом мне помогает. Я достаточно опытна, чтобы знать, как действовать. Так что физически я в порядке. Но травм много, потому что сезон слишком длинный и интенсивный, – сказала Швентек на пресс-конференции.

