Андреева о выступлениях на ТБШ в этом году: «Все турниры в плане психологии были не очень ровные. На Australian Open в голове вообще творилось черт-те что»

Мирра Андреева оценила выступления на турнирах «Большого шлема».

В этом сезоне россиянка дошла до четвертого круга на Australian Open , до четвертьфинала – на «Ролан Гаррос » и «Уимблдоне », а на US Open остановилась в третьем раунде.

– Турниры «Большого шлема», где у вас были не совсем ровные результаты, уже позади. Сейчас есть ощущение, что напряжение немного спало и давления стало меньше?

– Я чувствую, что да, нервов стало поменьше, потому что все «Шлемы», которые я играла… В Австралии в голове вообще творилось черт-те что. Потом на «Ролан Гаррос» тоже какие-то странные ощущения были. В целом все «Шлемы» были такие, в плане психологии не очень ровные, как вы сказали. Поэтому да, я сейчас чувствую, что давления и всяких лишних мыслей стало вроде бы поменьше. Надеюсь, что с таким же настроем подготовлюсь к следующему сезону, и в следующем году на Australian Open так и буду играть, – сказала Андреева корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.