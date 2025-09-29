  • Спортс
Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Алькарасом и Хачановым, Рублев – с Джоковичем и Шелтоном

Стала известна сетка «Мастерса» в Шанхае, который стартует 1 октября.

Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Лернером Тьеном или Миомиром Кецмановичем.

В одну четверть с ним попали Карен Хачанов (9) и Даниил Медведев (16). На Хачанова выйдет победитель матча Шан Цзюньчэн – Александар Ковачевич, на Медведева – У Ибин или квалифаер.

Во второй четверти сетки оказались Александр Зверев (3), Лоренцо Музетти (8) и Феликс Оже-Альяссим (12).

В третью четверть попали четырехкратный чемпион Новак Джокович (4), Бен Шелтон (6) и Каспер Рууд (11).

Здесь Андрей Рублев (13) начнет со второго круга, где сыграет с Александром Шевченко или квалифаером.

Действующий чемпион Янник Синнер (2) в нижней четверти сетки встретится с Даниэлем Альтмайером или квалифаером, а Тэйлор Фриц (5) – с Фабианом Марожаном или Стэном Вавринкой (WC).

Александр Бублик (14) сыграет с Ласло Дьере или квалифаером.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
