Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Алькарасом и Хачановым, Рублев – с Джоковичем и Шелтоном
Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Лернером Тьеном или Миомиром Кецмановичем.
В одну четверть с ним попали Карен Хачанов (9) и Даниил Медведев (16). На Хачанова выйдет победитель матча Шан Цзюньчэн – Александар Ковачевич, на Медведева – У Ибин или квалифаер.
Во второй четверти сетки оказались Александр Зверев (3), Лоренцо Музетти (8) и Феликс Оже-Альяссим (12).
В третью четверть попали четырехкратный чемпион Новак Джокович (4), Бен Шелтон (6) и Каспер Рууд (11).
Здесь Андрей Рублев (13) начнет со второго круга, где сыграет с Александром Шевченко или квалифаером.
Действующий чемпион Янник Синнер (2) в нижней четверти сетки встретится с Даниэлем Альтмайером или квалифаером, а Тэйлор Фриц (5) – с Фабианом Марожаном или Стэном Вавринкой (WC).
Александр Бублик (14) сыграет с Ласло Дьере или квалифаером.
Полностью сетка здесь.