Рууд стал амбассадором Mango Man

12-я ракетка мира Каспер Рууд начал сотрудничество с брендом одежды Mango Man.

Испанский бренд выбрал норвежца лицом осенне-зимней коллекции.

«Вдохновленные ритмом Каспера Рууда – теннисиста, известного стабильностью и своей внутренней силой, – дизайнеры Mango создали коллекцию, которая следует той же философии», — говорится в официальном пресс-релизе.