Синнер после выхода в 1/4 финала в Пекине: «У Атмана уникальный стиль игры. Матч был очень, очень сложным»

Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал в Пекине.

Вторая ракетка мира обыграл 68-ю ракетку Теренса Атмана – 6:4, 5:7, 6:0.

– Много ли таких игроков, как он?

– Точно немного. У него уникальный стиль игры. Он еще и левша. Он замечательный игрок. Он сильно прибавил с тех пор, как мы играли в Цинциннати. Сегодня в третьем сете у него были судороги. Но матч второго круга был очень, очень сложным. Я дважды вел с брейком во втором сете, но не мог это использовать. Это спорт, так бывает. Может, во втором сете у меня немного упала концентрация. Сегодня я немного нервничал, но это нормально. Я рад, что я прошел в следующий круг.

– Когда пытаешься что-то добавить в свою игру, например, укороченные, а кто-то бьет так же сильно, как [Атман], то это, наверное, очень сложно.

– Да, очень. Периодически я подавал и сразу шел к сетке. Иногда это очень хорошо работало, иногда нет. Иногда мне надо было понять, как правильно сыграть, чтобы это сделать. Иногда я торопился. Но чем больше вещей я пытаюсь добавить сейчас, тем больше хорошего, надеюсь, появится через пару месяцев.

Я стараюсь сражаться и выигрывать как можно больше матчей. Для меня многое значит снова выйти в четвертьфинал. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Синнер в интервью на корте.