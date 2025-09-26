  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о китайских прозвищах: «У меня, оказывается, целых два – Королева Фруктового Салата и Посол Пекина»
2

Гауфф о китайских прозвищах: «У меня, оказывается, целых два – Королева Фруктового Салата и Посол Пекина»

Коко Гауфф рассказала о прозвищах, которые дали ей в Китае.

Во втором круге турнира в Пекине она обыграла Камиллу Рахимову – 6:4, 6:0.

– На этой неделе многие игроки узнают свои китайские прозвища от фанатов. Нравится твое прозвище?

– Да, у меня, оказывается, целых два (улыбается). Королева Фруктового Салата – это им очень нравится (Гауфф ест фруктовые салаты во время смены сторон на матчах – Спортс’’). Еще Посол Пекина – за все хорошие слова, которые я говорила о городе. Это классно.

Мне нравится прозвище Джесс [Пегулы], оно крутое (Пегулу называют Большая Богачка, так как она дочь миллиардера – Спортс’’). Я хочу бросить вызов китайским фанатам: пусть подумают, какое животное мне подходит (смеется). Фруктовый салат – это здорово, но животное звучит круче.

Болельщики здесь потрясающие. Я получила от них подарков больше, чем на Рождество за всю жизнь. В прошлом году чемодан был забит под завязку, и было тяжело все увезти. В этот раз я специально взяла меньше вещей, чтобы оставить место. Все подарки я храню, многие игрушки украшают мой дом. Думаю, китайские фанаты самые креативные. Я их очень люблю. В этот раз приехала подготовленной – взяла дополнительную сумку, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Почему Медведев и Рублев – Обезьяны, а Федерер был Коровой? Изучаем китайские прозвища теннисистов

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoChina Open
logoКоко Гауфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). Рыбакина играет с Макнелли, В. Кудерметова – с Бондар, Александрова поборется с Крейчиковой, П. Кудерметова, Рахимова выбыли
1332 минуты назадLive
Токио (ATP). Фриц играет с Боржесом, Рууд поборется с Берреттини, Корда вышел в 1/4 финала, Альтмайер выбыл
33 минуты назадLive
Пекин (ATP). Медведев играет с Норри, Зверев встретится с Сонего, Синнер, де Минаур вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов выбыли
39сегодня, 07:02Live
Синнер на «Шлеме шести королей» сыграет с Циципасом и может выйти на Джоковича
11сегодня, 06:40
Рублев вылетел в первом круге на втором турнире подряд
8сегодня, 06:12
Синнер об участии в Кубке Дэвиса: «Я еще об этом не думал»
вчера, 20:10
Бьорн Борг: «Для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль»
40вчера, 18:42
Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»
3вчера, 17:15
Баутиста-Агут снялся с «Мастерса» в Шанхае
вчера, 15:47
Синнер о том, что Алькарас стал первой ракеткой мира: «Он провел больше турниров и сыграл там очень хорошо»
11вчера, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото